DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Kağıthane'de kum yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu hızla bir apartman dairesinin duvarına çarptı. Kaza sırasında odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Sait Kaplan az daha canından oluyordu.Kaza Kağıthane Telsizler Mahallesi, Bakım Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Yasin Çadırcı'nın kullandığı 34 AL 7632 kum yüklü kamyon Boğazkale sokaktan yokuş aşağı indiği sırada iddiaya göre frenlerinin tutmaması sonucu kaymaya başladı. Hızla ilerleyen kamyon Bakım Sokak'ta bir apartman dairesinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sırasında kamyonun çarptığı odadaki bilgisayar masasında oturan Muhammet Kaplan ölümden döndü. Kazanın ardından bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Daireye çarpan kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: FRENLER TUTMADI

Kamyonun frenlerinin tutmadığını iddia eden sürücüsü Yasin Çadırcı, "Ben buraları iyi bilmiyorum. Okula kum götürecektim. Ben burada bekliyordum beni buradan gideceğim okula götüreceklerdi. Ama beni almaya gelmediler. Bende kamyonu çalıştırdım yokuş aşağı inerken frenler tutmadı. Daha sonra eve girdim" dedi.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİM ÜZERİME BETON BLOKLAR GELDİ

Kaza anında odada bilgisayar masasında oturduğunu söyleyen Muhammet Sait Kaplan, "Ben bilgisayarın başında evde oturuyordum. Yanımda benim sandalye vardı. Kamyon eve girdi ben başta deprem oluyor zannettim. Sonra üzerime beton bloklar geldi. Bende kaçayım derken koltuklu sandalyem vardı duvardan kopan parçalar sandalyeye çarptı. Bende o sırada yere düştüm. Eşyalarım her şeyim gitti. Bende her hangi bir şey yok. Ben odada tektim yan odada iki arkadaşım vardı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Kaza yerinden görüntü

-Eve çarpan kamyon

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Olay yerindeki polis zabıta ve itfaiye ekipleri

-Kamyon sürücüsü ile röp

-Hasar gören daire

-Dairenin içinden görüntü

-Yere saçılan duvar parçaları

-Kazadan yara almadan kurtulan kişi ile röp

-Genel ve detaylar



6 -(ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE OTO YIKAMACIDAKİ FECİ KAZA KAMERADA

* Arnavutköy'de bir oto yıkamacıda 16 yaşındaki sürücünün bir kişiye çarptığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL

Oto yıkamacıda aracını yıkamak için sıra bekleyen talihsiz adam, 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kendisine çarpan minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışan Ahmet Yazıcı'nın yardımına oto yıkamada çalışan işçiler koştu. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Yazıcı 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken kazaya sebep olan 16 yaşındaki A.Ş. ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EHLİYETSİZ ÇIRAK, AZ KALSIN ÖLDÜRÜYORDU

Olay 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.15'de Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çalıştığı ekmek fırınında şoförlük yapan Ahmet Yazıcı, ekmek taşıdığı kamyoneti yıkamak üzere oto yıkamacıya geldi. Aracının yıkanması için sıra bekleyen Yazıcı'ya, oto yıkama dükkanının yanındaki başka bir iş yerinde çırak olarak çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki A.Ş., önce aracı ağır ağır hareket ettirdi. Daha sonra aracın freni yerine gaz pedalına basarak talihsiz adama çarptı. Minibüsün çarptığı adam, oto yıkama makinesi ile minibüs arasında sıkışarak yaralandı. İlk çarpmanın ardından panikle tekrar gaza basan sürücü talihsiz adama bir kez daha çarptı.

FREN YERİNE GAZA YÜKLENİNCE OLAN OLDU

Kazayı gören oto yıkama çalışanları talihsiz adamın yardımına koştu. Adamı sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar, daha sonra 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Yazıcı'yı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan talihsiz adamın her iki bacağında da çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Talihsiz adama çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olan 16 yaşındaki sürücü ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki oto yıkamada meydana gelen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, çalıştığı ekmek fırını aracını oto yıkamaya getiren ve yıkama için sıra bekleyen Ahmet Yazıcı, bir anda kendisine doğru gelen minibüsü fark ediyor. Minibüsten kaçmayı başaramayan Yazıcı, minibüs ile oto yıkama makinesi arasında sıkışıyor. 16 yaşındaki A.Ş'nin panik yaparak durduramadığı aracın ezdiği Ahmet Yazıcı'yı kazayı gören iş yeri çalışanları sıkıştığı yerden çıkarıyor. Bacaklarında ciddi kırıklar olduğu görülen talihsiz adam, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan talihsiz adamın tedavisi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın yavaş yavaş hareket etmesi

-Aracın önündeki Ahmet Yazıcı

-Aracın bir anda hızlanması

-Yazıcı'nın araç ile duvar arasında kalması

-Çevredekilerin koşuşturması

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Oto yıkamacıdan detay görüntü



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7- (ÖZEL) HALK OTOBÜSÜNDE HIRSIZLIK ALARMI... ŞÜPHELİ YAKALANDI

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() YENİKAPI - Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde bir kadın, çantasını çalmaya teşebbüs eden birini fark edince çığlık attı. Otobüs şoförü de aracı durdurup kapıları kilitledi, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay Yenikapı Kuyumcukent arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Kadın çantasını çalınmaya çalışıldığını fark ederek çığlık attı. Hırsızlık teşebbüsünü fark eden diğer yolcular durumu hemen otobüs şoförüne bildirdi. Şoför de otobüsün kapılarını kilitleyerek Şirinevler yan yolda bulunan otobüs durağına geldi. Burada polisi haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler otobüsün içine girerek mağdur olan kadınla konuştu.

OTOBÜS 30 DAKİKA BEKLEDİ

Kadının ifadesi sonrası içinde para olan çantayı çalmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu kii gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Otobüs kapılarının açıldığı sırada bir vatandaşın kimse inmesin diye kapıyı kollarıyla tutması dikkat çekti. Hırsızlık teşebbüsünü polise haber veren özel halk otobüsü şoförü, "Seyir halindeyken bayan arkadaş bağırmaya başladı. O esnada biz de polisi aracı yolun sağına çektik. Polisin gelmesini bekledik, polis geldi görevini yaptı. Şu anda işlem tamamlandı biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mağdur olan kadın yolcu şikayetçi olmayacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 30 dakika durakta bekleyen otobüs Kuyumcukent istikametinde seferine devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Otobüsün durakta beklemesi

-Polisin otobüse girmesi

-Polisin yolcularla konuşması

-Hırsızlık şüphelisinin polis aracına götürülmesi

-Yolcular röportaj

-Otobüs şoförü röportaj

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8- POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE GÖZALTINA ALDIĞI 2 KİŞİ AZILI DOLANDIRICI ÇIKTI

Haber: Ersan SAN/İSTANBUL,

Esenyurt'ta yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'ta gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yürüten Güven Timleri Ekipleri şüphelendikleri 2 kişi yolda gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken yapılan incelemelerde hırsızlık olayları yanında şüphelilerin 27 suç kaydının olduğu, şüphelilerden birinin 2 yıl 3 ay, diğerinin 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin daire veya işyeri kiralamak amacıyla özellikle yaşlı kişilerle anlaşma sağladıktan sonra, kapora olarak sahte 500 euro vererek "Yanımızda TL cinsinden para yok. Bu paranın değeri fazla kapora için çok siz bize elinizde ne kadar varsa verin cüzi miktarda kapora vermiş olalım" diyerek orjinal para üstü aldıkları, anlaşma esnasında biri anlaştıkları iş yeri sahibini oyarken diğerinin, iiş yeri sahibinin çantasından cüzdan para çaldığı öğrenildi.

Şüpheliler emnşyetteki işlemernin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Şüphelileirn emnşyetten çıkışı

