DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Altunizade Metrobüs Durağı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, "Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten " diye konuştu.

Büşra Erbay, "Bıktık artık, her gün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Altunizade Metrobüs Durağı'ndan görüntü

-Duraktaki yoğunluk

-Üst geçitte yoğunluk

-Turniklerdeki yoğunluk

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



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2- METROBÜSTEKİ KAVGA KAMERADA

Anıl UÇAN/İSTANBUL()

Metrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu kamerası

-Kadın ile erkek yolcunun tartışması

-Kadın yolcunun erkek yolcuya tekme ve tokat atması

-Genel detaylar

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(Geniş haber)

3- D-100'Ü KİLİTLEYEN KAZA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,