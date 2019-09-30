DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- ZEYTİNBURNU'NDA GASP EDİLMEK İSTENEN TAKSİCİ BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Haber:Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPEİ-İSTANBUL

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı. Taksiciyi bıçaklayarak, gasp girişiminde bulunan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Taksi şoförü Musa Anık saat 20.00 sıralarında Florya'dan bir müşteri aldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcu Zeytinburnu'na gitmek isteğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokakta ineceğini söyleyen adam ineceği yere geldiğinde cebindeki bıçağı çıkardı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Taksi şoförü Anık'ın boğazına bıçağı dayayan yolcu paraları istedi. Anık, kendini korumak isterken, bu sırada şüpheli taksi şoförünü boğazından bıçakladı. Kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakalandı. Linç edilmek istenen gaspçı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı. Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralalan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken,durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

Olay yeri cep telefonu görüntüsü



30.09.2019 - Haber Kodu : 190930016

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2- ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı

İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

Görüntü Dökümü

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-Duraktaki yoğunluk

30.09.2019 - Haber Kodu : 190930028

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3- ARNAVUTKÖY'DE AZ HASARLI OKUL ÖNÜNDE VELİ EYLEMİ

Taylan ERGÜN / İstanbul - DEPREMDE hasar gören Arnavutköy'deki Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu velileri, öğrencilerinin evlerine uzak mesafede olduğunu söyledikleri iki okula gönderileceğini belirterek eylem yaptı.

Okul önünde toplanan veliler, okul bahçesine girmek istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı okul bahçesine giremeyen veliler, bunun üzerine okul önünde eylem yaptı. Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın velilere açıklama yapmak üzere okula gelmesi bile velileri sakinleştirmeye yetmedi.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda bugün eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurmuştu. Arnavutköy'de bulunan Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu da az hasarlı okullar arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz Cuma günü mühürlenerek detaylı inceleme yapılan okulda bazı çatlak ve yarıklar olduğu tespit edilmişti. Okul kapısına duyuru asılarak 5 ve 6'ncı sınıfların Mimar Sinan İlkokulu'na, 7 ve 8'inci sınıfların ise Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimlerine devam edeceği velilere duyuruldu. Evlerinin bu iki okula da mesafesinin uzak olduğunu iddia eden veliler, servis imkanlarının olmadığını ve mevcut okullarının hemen yanı başında yer alan Ayazma Ortaokulu'nun fiziki şartlarının kendi öğrencilerini alabilecek düzeyde olduğunu söyleyerek eylem yaptı. Velileri sakinleştirmek üzere okula gelen Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, okulda bir süre inceleme yaptıktan sonra velilere tespitlerini anlatmaya çalıştılar. Velilerin taleplerini de dinleyen kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürü, daha sonra Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nun yanındaki Ayazma Ortaokulu'na geçerek inceleme yaptılar.

Görüntü Dökümü:

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-Okul önünde toplanan veli ve öğrenciler

-Açıklamalar

-Kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürünün gelmesi

-Velilerle konuşmaları

-Detaylar

30.09.2019 - Haber Kodu : 190930058

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4-AVCILAR'DA VELİLER, TATİL EDİLEN OKULUN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () İSTANBULValiliği'nce Silivri açıklarındaki depremin ardından eğitime ara verildiği açıklanan 29 okuldan biri olan Avcılar'daki az hasarlı Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'na gelen öğrenci ve velilere, bitişikteki aynı ismi taşıyan ilkokulda ikili eğitim görecekleri bildirildi. 1 ay süreyle güçlendirme çalışması yapılacak ortaokulda çocukları eğitim gören veliler, binanın yıkılarak yenisinin yapılmasını istedi.

DIŞ KOLONLARINDA ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerde İstanbul'daki 29 ilkokuldan 9'unun ağır, 20'sinin ise hafif hasarlı olduğu belirlenince bu eğitim kurumlarında bugün ders yapılmadı. Avcılar'da yapılan tespitlerde minaresinin bir bölümü çöken Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ne yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Abdülkadir Uztürk Ortaokulu'nun arka cephesinde güçlendirme görmemiş dış kolonlarında çatlaklar tespit edildi. Hafif hasarlı olduğu belirlenen okul 1 ay süreyle onarıma alınacak.

İKİLİ EĞİTİM YAPILACAK

Tatil kararından habersiz bazı öğrenci ve veliler okula gelirken, kendilerine yarından itibaren hemen bitişikteki tam gün eğitim yapan Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitim ve öğretime devam edileceği belirtildi. Öğrenciler, evlerine döndü. Ortaokula birkaç adım uzaklıkta, ayrı servis gerektirmeyen ve denk yaş grubu bulunan hemen yanındaki ilkokulun kapatılan okul ile derslik sayısı ve öğrenci sayısının uygunluk taşıdığı ifade edildi. Toplam 49 öğretmen ve 960 öğrencisi bulunan Abdülkadir Uztürkr Ortaokulu öğrencileri 1 ay süreyle tam yerine 36 öğretmen ve 987 öğrencinin eğitim gördüğü Abdülkadir Uztürk İlkokulu'nda ikili eğitim görecek.

VELİLER YENİ BİNA İSTEDİ

Çocuklarının nerede eğitim göreceğini öğrenmek isteyen veliler, binanın sağlam olmadığını, bu durumun bilinmesine rağmen Cuma günü eğitime devam edilmesini eleştirdi. Velilerden Çiğdem Koç, binada güçlendirme çalışmalarının bugüne kadar neden yapılmadığını sorarken, yeni bina yapılması gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Abdulkadir Uzturk Ortaokulu ve hemen yanındaki H.Ahmet Tükenmez Camii

-Abdulkadir Uztürk İlkokulu ve bahçesindeki kalabalık

-Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ve veliler, öğrenciler

-Veli ve öğrencilerle röportajlar

-Tatil edilen okulun kolonlarındaki çatlakların görüntüleri

30.09.2019 - Haber Kodu : 190930046

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5- ÖĞRENCİ VE VELİLER AĞIR HASARI OKUL KAPISINDA ÖĞRENDİ

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Yenibosna Ortaokulu'na gelen öğrenci ve veliler ağır hasar nedeniyle okulun tatil edildiği kapıda öğrendi.

İstanbul 'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Haftanın ilk gününde okullara giden bazı öğrenci ve veliler, eğitime ara verildiğini okul kapısında öğrendi. Deprem nedeniyle ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve eğitime ara verilen okullardan biri olan Yenibosna Ortaokulu'na, valilik duyurusundan haberdar olmayan öğrenci ve veliler geldi. Okulun tatil olduğunu okul kapısında öğrenen öğrenci ve veliler bir süre şaşkınlık yaşadı.

Annesiyle birlikte okula gelen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Nuray, "Başka okula taşınacağız sanırım, bugün tatil olduğunu bilmiyordum." dedi. Oğlunu okula bırakmaya gelen Ali Şan da çocuğunun eğitime hangi okulda devam edeceğinin belli olmadığını söyledi.

Valilikten yapılan duyuruya göre eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin geçici olarak eğitim görecekleri okulların bugün açıklanması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul kapısında bekleyen veli ve öğrenciler

-Okuldan geri dönen öğrenciler

-Veliler röportaj

-Öğrenciler röportaj

-Okuldan görüntü

-Drone (arsiv)



30.09.2019 - Haber Kodu : 190930050

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6- 51 YILLIK VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİ DEPREMDE AĞIR HASAR GÖREN OKULLAR ARASINDA

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, 29 okulda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Ağır hasarlı okullardan biri de Gaziosmanpaşa'da bulunan 51 yıllık Vefa Poyraz Anadolu Lisesi oldu. Lisedeki öğrenciler daha sonra belirlenecek başka bir okulda eğitime devam edecek. Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nin hemen yanında bulunan Alparslan Ortaokulu'nda ise eğitime devam ediliyor.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Arda Kırış deprem anında yaşadıklarını anlattı. Kırış "Ben yazı yazıyordum, arkadaşlarım sırayı sallıyor sanmıştım. Depremin verdiği şiddetle sıralar yere düştü, kalorifer peteği düştü. Öğretmenimiz sıranın altına çökmemizi söyledi. Hızlı bir şekilde aşağı indik. Sınıfımızda kolon patladı, bizim sınıfımız hasar aldı. Okulun genelinde de bayağı ağır hasar var. Başka bir okula taşınma durumu söz konusu oldu. Onun için bugün tatil edildi. Okulumuz çok hasar aldığı için Perşembe günü okullardan dağıldık. Ağır hasar tespitinden kaynaklı cuma günü de tatil oldu" dedi.

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nin hemen yanında bulunan Alparslan Ortaokulu'nda ise eğitime devam ediliyor. Her iki okulda da çocuğu olduğunu belirten Ümmiye Umak, "Alparslan Ortaokulu yeni olduğu için endişeli değilim ama diğer çocuğum Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nde okuyor o yüzden endişeliyim. Hasarlı gözüküyor, şu anda zaten kapalı okul. Herhangi bir okula göndermeye çalışıyorlar bizi de. Çocuklar çok şiddetli hissetmiş, sıra altından kaymış. Biz bile bu okulda (Alparslan Ortaokulu) olmamıza rağmen hissettik. Cuma günü de tatildi, bugün de yok yarına bakalım artık" ifadelerinde bulundu.

Veli Dilek Fidanlı da iki okulun yakın olmasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Yan tarafta bir yıkım olursa sıkıntı olabilir. Büyük bir olasılıkla yıkılır diye düşünüyorum. Öğrenciler de başka bir yere nakil edilirse biz de mutlu oluruz. Sürekli tetikte olmaktansa böylesi daha iyi olur" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'nde detaylar

-Alparslan Ortaokulu'ndan detaylar

-Veli ve öğrenciyle röportaj



30.09.2019 - Haber Kodu : 190930061