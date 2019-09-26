DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

()Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 10.32 sıralarında Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşirken, depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü:

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-Silivri sokaklarından detaylar

26.09.2019 - 10.57 Haber Kodu : 190926047

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(ÖZEL)

2-SULTANGAZİ'DE ÇAKMAK GAZI TÜPÜ PATLADI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Olay, Habibler Mahallesi'nde bulunan bir otomobil lastik tamirhanesinde meydana geldi. Veysel Kutlu, arkadaşı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti. İki arkadaş bir süre sohbet ettikten sonra Veysel Kutlu, iş yerinde bulunan çakmak gazı dolum tüpü ile çakmağına gaz doldurmak istedi. Bu sırada çakmak gazı tüpü bir anda patladı.

KENDİ YARASINI BIRAKTI, YARALANAN ARKADAŞINA YARDIM ETTİ

Patlama sonrası gaz tüpünün parçaları Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. Kollarından yaralanan Mehmet Yılmaz, arkadaşı Veysel Kutlu'yu kanlar içerisinde gördü. Yılmaz, Kutlu'ya ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Yılmaz, Kutlu'nun daha fazla kan kaybetmemesi için iş yerinde bulunan bez parçalarıyla yaralarına tampon yaptı. Daha sonra otomobile bindirerek Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Kollarından yaralan Mehmet Yılmaz ve Veysel Kutlu tedaviye alındı. Mehmet Yılmaz yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken, Veysel Kutlu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"KULAĞIMDA ÇINLAMA SESİ DUYDUM"

Olay anını anlatan Mehmet Yılmaz, "Dükkan arkadaş geldi. Çakmağının gazı yokmuş. Gaz dolduruyordu. Gaz doldururken, gaz kaçağı oluşuyor. O da fark etmiyor. Çakmağı basınca nasıl olduysa tüp ile beraber patladı. Tüp patlayınca parçaları ikimizin vücuduna saplandı. Ondan sonra ben apar topar arkadaşımın vücuduna bez sardım. Hemen arabaya binip, hastaneye getirdim. Şu an durumu iyi" dedi

"GELDİĞİMDE YERDE KAN İZLERİ GÖRDÜM"

İş yeri sahibi İbrahim Alat ise,"Geldiğimde yerde kan izlerini gördüm. Arkadaşları aradım. Bir tanesinin durumu iyi, birinin durumu ise çok kötü. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitmişler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Tamirhaneden görüntü

-Olayın gerçekleştirği yerden detaylar

-Çakmağın görüntüsü

-Birlikte hastaneye gittikleri araç

-Hastaneden detaylar

-Yılmaz ile röp

-Alat ile röp

-Genel ve detaylar

26.09.2019 - 09.59 Haber Kodu : 190926031

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(ÖZEL)

3- ÜSKÜDAR'DA TERS YÖNE GİREN GELİN ARABASI KAMERADA

Haber: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi. Motosikletli trafik polisinin peşine düştüğü araç durdurularak, ceza kesildi.

Görüntüler geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar'da kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü Altunizade mevkiinde emniyet şeridine giren gelin arabası ters yönde ilerledi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canlarını hiçe sayan arabadakileri kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin devamında gelin arabası hızla Kadıköy yönünde ilerlerken peşlerine motorlu trafik polisi takıldı. Motosikletli trafik polisi, gelin arabasını görüntüleyen motosiklet sürücüsüne gelin arabasını görüp görmediğini sormasının ardından gelin arabasının peşine düştü. Trafik polisleri, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabasını yakaladı. Ekiplerin ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne bin 2 lira para cezası kestiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Motosikletli sürücünün ilerlemesi

-Ters yönden emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabası

-Motosikletli trafik polisinin gelmesi

-Trafik polisinin motosiklet sürücüsüne soru sorması

-Motosikletin ilerlemesi

26.09.2019 - 10.22 Haber Kodu : 190926039

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(ÖZEL)

4- KAĞITHANE'DE DOMUZ ETİ OPERASYONU



Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()

Kağıthane'de zabıta ve polis ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde 100 kilogramdan fazla kaçak domuz eti buldu. Etler imha edilmek üzere götürülürken, evde bulunan yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Çağlayan Mahallesi Sinan Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 Katlı apartmanın 3. katında kaçak domuz eti olduğu ihbarını değerlendiren Kağıthane Belediyesi Zabıta ekipleri ile polis ekipleri, harekete geçti. Saat 14.30 sıralarında söz konusu adrese giren zabıta ve polis ekipleri, buzdolaplarında poşetlenmiş domuz etleri ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından el konulan kaçak domuz eti, belediyenin temizlik işçileri tarafından daireden çıkartılarak kamyonete yüklendi. Domuz etlerinin Kağıthane İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edileceği öğrenildi.

Evde bulunan Moğolistan uyruklu bir kadın polis ekiplerine bir süre direndikten sonra gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyonun yapıldığı daire, Kağıthane Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Mehmet Savcı "3. katta 100 kilogramdan fazla domuz eti çıkarttılar. Polis ve zabıta geldi, evi mühürlediler. Kadını gözaltına alıp gittiler. Etleri zabıta alıp gitti. Moğolistanlılar kalıyordu dairede" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Temizlik işçilerinden görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis aracından detay görüntü

-Dairenin dışından görüntü

-Dairede bulunan kadının polisler tarafından polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

-Daire kapısının mühürlü olması

-Mehmet Savcı ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

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4-FATİH'TEKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

Fatih'te bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kocamustafapaşa Mahallesi'ne bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri eve elleri boş olarak gelen yabancı uyruklu kişilerin ellerinde valizlerle çıkış yaptığını fark ederek operasyon kararı aldı. 22 Eylül'de düzenlenen operasyonda evde bulunan Ermenistan uyruklu Karen G.(23) ve Zaruhi R.(25) yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler evde yaptığı aramalarda 5 tane 1 litrelik içki, 2 huni, etiket yapıştırmada kullanılan ısıtıcı, 600 yabancı markalara ait bandrol, 510 şişe etiketi, 85 boş şişe, 95 kapak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Karen G. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Zaruhi R. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin evde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Evde bulunan şişeler

-Ekiplerin evde yaptığı arama

-genel ve detaylar

26.09.2019 -10.33 Haber Kodu : 190926042

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(ÖZEL)

5- OKUL KANTİNLERİNDE 'KARTLA ÖDEME' DÖNEMİ; İMZALAR ATILDI

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL,()

İstanbul'da geçtiğimiz yıl öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için okul kantinlerinde başlatılan 'kartla ödeme' uygulamasının pilot çalışması tamamlandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğrenci ve velilerin memnuniyetinin yüksek olduğunu bu nedenle projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini söyledi. Öğrenciler, kantinlerde kartla da ödeme yapabilecek. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edebilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kantin İşletmecileri Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Sağlık Dostu Kantinim-EDU Card' projesi kapsamında okul kantinlerinde nakit yerine kart kullanımının yaygınlaştırılması için imza töreni düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza töreninde projenin aileler ve öğrenciler için önemi aktarılarak, pilot uygulama hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında 1 yıl boyunca 25 okul kantininde nakit paranın yanı sıra kartta kullanıldı. Pilot uygulamanın sonunda yapılan memnuniyet anketine katılan veli ve öğrencilerin yüzde 95'inden olumlu geri dönüşler alındığı aktarıldı. Nakit yerine kartla işlem yapan öğrencilerin yüzde 70'inin ise daha sonraki kantin alışverişlerinde de kart kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Aileler, karta çocuğun ihtiyacı kadar para yükleyebilecek. Kantinlere kurulan cihazlar sayesinde öğrenciler temassız bir şekilde istedikleri ürünleri alabilecek.

VELİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Projenin oldukça yenilikçi olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, pilot çalışmayla ortaya çıkan tablonun kendilerine umut verdiğini söyledi. Yazıcı, "Kartlı ödeme sistemi geçen yıl 25 okulumuzda uygulandı. Ücretsiz dağıtılan kartları, 20 bin öğrenci kullandı. Aldığımız sonuçlar bu yöntemin seçenek olarak okullara girmesinin uygun olduğunu gösterdi. Uygulama, öğrencinin tüketim alışkanlığını izlemek, çocuğa bütçe disiplini kazandırmak açısından faydalı. Günümüzde harcamalarda karta dönük bir ilerleme de var, bunu teşvik eden bir uygulama hayata geçiriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın obeziteden uzak, sağlıklı ve nitelikli ürünlerle beslenmesidir, proje buna katkı sağlayacaktırö dedi.

Projeyi yaygınlaştırmaya karar verdiklerini ifade eden Yazıcı, kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapının kurulacağını aktardı.

"ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKLAŞTIRIYORUZ"

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu ise, aile ve öğrencilerin memnun olduğunu söyledi. Osmanoğlu, "Öğrenci tasarruf yapmasını öğreniyor. Kartla, sağlıksız ürünlerin alınması engellenebiliyor. Nakit parayla ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırıyoruz. Yatırımı gerçekleştiren 'Papara' ekibine teşekkür ediyorum. İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin her iline projeyi yayacağız. Yıl sonuna kadar 500 okulda projenin uygulanmasını amaçlıyoruz. Ardından her dönem 500 okula daha ulaşacağız" diye konuştu.

PROJENİN AMAÇLARI

Öğrencilerin nakit yerine kart kullanmayı tercih etmeleriyle, daha sağlıklı beslenmeleri, kantinlerde yoğunluğun azaltılması ve öğrencilerin hızlı alışveriş yapabilmeleri de amaçlanıyor. Aileler, çocuklarının herhangi bir ürüne alerjisi varsa veya çikolata benzeri ürünleri tüketmesini istemiyorsa bu ürünlere kısıtlama getirebilecek.

Öğrencilerin bütçelerini kontrol edebilmeyi erken yaşta öğrenmeleri, nakit para ile bulaşan mikroplardan korunmaları ve ulaşabilecekleri kötü alışkanlıklardan onları uzak tutmak da hedefleniyor.

Aileler ve öğrenciler, karta okul kantinlerinden ücretsiz olarak sahip olabilecek. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim dönemi sonuna kadar tüm resmi okullarda uygulama hayata geçirilecek. Uygulamaya katılım veli ve öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayalı olacak.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı açıklama

-Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu açıklama

-İmza töreninden detaylar

-Okul kantininden detay görüntüler

-Öğrenci röportajı

-Öğrenci detayı

-Muhabir anonsu (Gül Kaba)

-Detaylar

26.09.2019 - Haber Kodu : 190926038

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6-SAVCI SES KAYITLARINI DELİL KABUL ETTİ, EŞİNİ KURŞUNLAYAN SANIĞA 23 YIL HAPİS İSTEMİ

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()

Bahçelievler'de 4 ay önce ayrı yaşadığı eşi Ayşe Gül Cora'yı (48) kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan tutuklu şüpheli Hasan Engin Cora (53) hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hasan Engin Cora ifadesinde olay günü barışmak istediği eşi Ayşe Gül Cora'nın yanına gittiğini söyleyerek "Eşim konuşmak istemediğini, beraber olamayacağımızı söyledi. Tahrik edici konuşmaları oldu. Sinirlendim. Üzerimde tabanca olduğunu söyledim. 'Varsa var, ben zaten ölmüşüm' demesi üzerine mermiler bitinceye kadar ateş ettim. Üzgün ve pişmanım" dedi. Olaydan hemen önce kayıtlara geçen ses kaydını da delil kabul eden savcı, Hasan Engin Cora'nın ifadesinde belirttiği eşi Ayşe Gül Cora'nın kendisine yönelik tahrik edici konuşmalarının ses kayıtlarında olmadığını bu yönüyle Hasan Engin Cora'nın savunmasına itibar edilmediği, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istemedi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bahçelievler'de 5 Haziran'da meydana gelen olay iddianamede olay şöyle anlatıldı: 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora'nın kendisini mesajla tehdit etmesi üzerine şiksyetçi oldu. Hasan Engin Cora'nın ifadesi alındı ve üzerinden çıkan kurusıkı tabanca hakkında da işlem yapıldı, ardından Hasan Engin Cora Samsun'a geri döndü. Olay günü tabanca ile İstanbul'a gelen Hasan Engin Cora, eşi Ayşe Gül Cora'yı takip etti ve ısrarla konuşmak istedi. Ayşe Gül Cora ise bu isteği geri çevirdi. Hasan Engin Cora'da 'Üzerimde silah var vururum!" diyerek Ayşe Gül Cora'yı tehdit etti. Ayşe Gül Cora da 'Zaten ben ölmüşüm korkmuyorum!' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hasan Engin Cora da silahla Ayşe Gül Cora'ya bir kaç el ateş etti. Mermilerden 6 tanesi Ayşe Gül Cora'nın vücuduna isabet ederken, Hasan Engin Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşe Gül Cora tedavisi için hastaneye kaldırılırken, Hasan Engin Cora da Ayşe Gül Cora'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ancak hastane bahçesinde görevli polisler tarafından şüpheli hareketleri üzerine yakalandı.

"ÜZGÜN VE PİŞMANIM"

Gözaltına alınan Hasan Engin Cora ifadesinde tavuk çiftliğinin iflas etmesi üzerine ekonomik kriz yaşadığını, eşi ile aralarında tartışma olduğunu ardından eşinin evden ayrıldığını anlatarak şunları söyledi:

"İstanbul'a eşim ile konuşmak için geldim. Eşim korkup konuşmak istemedi telefonu yüzüme kapattı. Bunun üzerine eşimin ikametine gidip araçta beklemeye başladım. Ancak eşimin şikayeti üzerine polis beni yakaladı ve üzerimde kurusıkı tabanca buldu. Ben de tekrar Samsun'a döndüm. Bu arada psikolojim daha çok bozuldu, ilaç kullanmaya devam ettim. Olaydan bir kaç gün önce yine araç kiralayıp eşimle konuşmaya geldim. Önceden bir köylü tarafından hediye edilen ruhsatsız tabancayı da yanıma aldım. Eşimin evinin yakınlarında arabayı park ettim. Bir iki gün araçta yatıp eşimle konuşmak için bekledim. İkinci gün eşimi caddede gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu. Telefonu kapatmadı, konuşmak istediğimi söyledim. Eşim konuşmak istemediğini beraber olamayacağımızı söyledi. Tahrik edici konuşmaları oldu. Sinirlendim. Üzerimde tabanca olduğunu söyledim. 'Varsa var, ben zaten ölmüşüm' demesi üzerine tabancayı çıkarıp şarjördeki mermiler bitinceye kadar ateş ettim. Sonrasında eşim yere yığıldı ben de arabayla kaçtım. Değişik yerlerde birkaç gün takıldım. Eşimin durumunun kritik olduğunu öğrenince yattığı hastaneye gittim. Tabancayı da yanımda götürdüm. Amacım eşim öldüyse kafama sıkıp intihar etmekti. Ancak hastane bahçesinde polis tarafından yakalandım. Üzgün ve pişmanım."

SES KAYITLARI DELİL OLDU, SAVCI HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASINI İSTEMEDİ

Savcı hazırladığı iddianamede, olay sonrası telefonun açık olması sebebiyle olay anına ilişkin elde edilen ses kaydı çözümünde bir erkeğin, 'Silah ve üzerimde, seni şu an vururum, konuşacağız, seni vuracağım' dediği, bir kadının da 'Varsa var ne yapayım konuşmayacağım' dediğini belirtti. Ses kaydının devamında silah doldur boşalt sesinin olduğu ve birden çok ateş edildiği, çığlık seslerinin geldiği ifade edilen iddianamede, şüpheli Hasan Engin Cora'nın ifadesinde belirttiği Ayşe Gül Cora'nın kendisine yönelik tahrik edici konuşmalarının olmadığı bu yönüyle Hasan Engin Cora'nın savunmasına itibar edilmediği, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının

istenmediği kaydedildi.

"MERMİLERİ BİTİNCEYE KADAR ATEŞ ETTİ"

Şüpheli Hasan Engin Cora'nın eşini birçok kez ölümle tehdit ettiği, kurusıkı tabanca ile takip ettiği, yakın mesafeden mermileri bitinceye kadar ateş ettiğini vurgulanan iddianamede, kullanılan silahın elverişliliği meydana gelen neticenin ağırlığını da dikkate alarak eylemin kasten öldürmeye yönelik olduğu, ancak neticenin gerçekleşmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. İddianamede şüpheli Hasan Engin Cora'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Hasan Engin Cora önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

26.09.2019 -11.12 Haber Kodu : 190926050

