DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

İSTANBUL Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

24.09.2019 - Haber Kodu : 190924107

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7- SULTANGAZİ'DEKİ KAÇAK SİGARA OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de ihbar üzerine bir eve düzenlenen operasyonda, alçıpanla kapatılmış özel bölmede 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen Yunus Emre Mahallesi'ndeki eve 20 Eylül'de akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evde bulunan Metin E.(37) yakalanarak gözaltına alındı. Buarada yapılan aramalarda evde alçıpanla kapatılmış özel bir bölmeyi yıkan ekipler 4 bin 520 paket değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 520 bin boş makaron ele geçirdi. Operasyon kapsamında evde gözaltına alınan Metin E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri ev sahibini yakalamak için de çalışma başlattı. Polis ekiplerinin evdeki alçıpan bölmeyi kırarak içeriye gizlenmiş çuvallar dolusu kaçak sigarayı ele geçirmesi görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyonun görüntüsü

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8- BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞE CİNSEL SALDIRI DAVASINDA BERAAT KARARI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Merve .T.'ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan E.T'nin. (32) kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi. Merve T. davanın ardından yaptığı açıklamada her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.T. ve müşteki Merve T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Merve T. şikâyetinin devam ettiğini belirterek, "Aylarca sığınma evinde kaldım. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

SANIK BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Cinsel saldırıö suçundan 12 yıldan az olmamak üzere cezalandırılmasını talep etti. Sanık E.T., "Ben suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin" diye konuştu.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık E.T.'nin "Eşe karşı cinsel saldırıö suçunu işlediği yönünde mahkûmiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. İddianamede E.T.'nin cinsel saldırı suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Davanın ardından açıklama yapan Merve T., her geçen gün kadına karşı cinayet ve şiddetin arttığını belirterek, "Sanıklara böyle beraat kararı verilmeye devam edildiği sürece maalesef biz bunların önünü alamayacağız" dedi. Merve T. karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağını ve hakkını aramaya devam edeceğini ifade ederek, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Savcılık bizim lehimize düşündüğü için aslında mutlu oldum. Mahkeme 'şüphe var' demiş. Bu şüpheleri giderdiğimiz taktirde bizim için maraton hala devam ediyor. Umudumuzu yitirmiyoruz. Ben mücadelemi asla yitirmeyeceğim. İnanıyorum ki buradan mutlaka ceza alacaktır. Umuyoruz ki istinafta haklı bir karar verilir. Bekleyeceğiz göreceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Merve T.'nin konuşması

- Genel ve detaylar



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9- HASTA OĞLU İÇİN ADANA'DAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, ()

PANKREAS hastası oğlunun tedavi masraflarını karşılayamayan baba, sesini duyurabilmek için Adana'dan yola çıktı. 27 gün boyunca yürüyerek İstanbul'a ulaşan Ahmet Sönmezer, "Tek amacım oğlumu iyileştirmek." dedi.

Adana'da pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan oğlu Uğurcan Sönmezer'in (26) tedavi masraflarını karşılayamayan baba Ahmet Sönmezer (53), sesini duyurabilmek için Adana'dan İstanbul'a yürüdü. 27 Ağustos 2019 günü yola çıkan baba, yaklaşık 950 kilometrelik yolu 27 günde yürüyerek İstanbul'a geldi. Sönmezer'i dün D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde yürüyüşünün tehlikeli olabileceğini belirterek durduran polis ekipleri, uyarılarda bulundu.

Baba, Sönmezer, "Benim tek amacım oğlumu iyileştirmek. Oğlum askerde rahatsızlandı. İlk etapta pankreasında iltihap ve kanallarında taş vardı. Şu an otoimmün pankreas teşhisi konuldu. Bu da beni aşıyor. Çalışmayan bir vatandaş olarak, benim bütçemi aşıyor. Hep götürüp getirdim, profesörlere. İki tane profesörüm var Adana ve Ankara'da. Onların bana çok faydası oldu. Bu yürüyüşlerimin tek faydası onlardan oldu, başka hiç kimseden fayda olmadı." dedi.

ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

Yolculuk sırasında yaşadığı zorluklardan bahseden Sönmezer, "Benim en büyük zorluğum ayaklarım, sağlık yönüm. Ama oğlum için feda olsun. Ben oğlumu kurtardıktan sonra hiçbir şey önemli değil. Ben gerçekten canla, başla evladım için yürüdüm. Ölmek var, dönmek yok amacıma ulaşana kadar." dedi. Yolculuğu süresince kalacak yer sıkıntısı çektiğini belirten Sönmezer, "Mescitlerde kalıyorum. Çaresiz kaldım, onun için yürüyorum. Çaresiz kalmasam yürümezdim. Bu beni mahvediyor. Sırtımda yük var, elimde poşetim var. Ben bu yükle yürüyorum. Allah azmini veriyor. Oğlumla arada telefonla görüşüyorum. O da yürüyorum diye kızıyor. Hasta çocuk. Hastanede annesi var yanında. Oğlumdan bahsedince dayanamıyorum. 26 yaşında. Olacak bir şey değil gerçekten." şeklinde konuştu.

İPSALA SINIR KAPISINA YÜRÜYECEĞİM

Daha önce de bu yürüyüşleri gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Sönmezer, "Ben iki defa Adana ve Ankara'ya yürüdüm. Şimdi Adana, Ankara, İstanbul, İpsala sınır kapısına yürüyeceğim. Emekli değilim. Akrabalarım beni terk etti, kaçtı. Hastalık parayla ilgili olduğu için. Konum komşum yardım ediyor. Borç para veriyor, onunla geçiniyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baba, Ahmet Sönmezer ile röp

-Muhabir anons

-Ahmet Sönmezer'in sargılı ayaklarından görüntü

-Ahmet Sönmezer'in telefonda oğluyla konuşması

-Genel ve detay

24.09.2019 - 10.16 Haber Kodu : 190924037