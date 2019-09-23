DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de yılda 70 bin kişinin ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Reçetesiz alınan zayıflama ilaçları ve sporcuların kullandıkları takviyeler konusunda uyarıda bulunan Sönmez, "Bu ürünler çarpıntı ve ritim bozukluğu yaparak ani kalp durmasına neden olur" dedi.Amerika'da yılda 350-400 bin, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor. Birkaç dakika içinde gerçekleşen bu ölümlerin nedenleri arasında kardiyomiyopatiler (kalp kası hastalıkları), miyokarditler (kalp kası iltihabı) gösteriliyor. 'Ani kalp durması çağımızın felaketi' diyen Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, önemli uyarılarda bulundu.

30 VE 40'LI YAŞLARDA BU UYARILARA DİKKAT

Kalpteki problemin yansıdığı ritim bozukluğunun ölümcül olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Ani kalp ölümleri yüzde 80 oranında erkeklerde daha fazla görülüyor. Östrojen hormonları onları koruduğundan ani kalp krizlerinin kadınlarda görülme oranı daha az. Ancak gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, gençlerde kalp hastalıkları sıkça görülmeye başlaması. Bunun en önemli nedeni ise stres ve kötü beslenme. Ani kalp krizini engellemek adına özellikle risk faktörü olan aileler yani diyabeti, yüksek tansiyonu olan, ailesinde erken ölümler görülen kişiler mutlaka 30 yaşından sonra yılda bir kez efor testi yaptırmalı, 40 yaşından sonra mutlaka bilgisayarlı anjiyo yaptırarak koroner damarlarının durumunu öğrenmeli" diye konuştu.

YÜZDE 20'Sİ 'SESSİZ KALP HASTASI'

Ani kalp durmasının erken dönemde belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, hastaların yüzde 20'sini sessiz kalp hastalarının oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Sönmez, olası belirtileri ise şöyle sıraladı:

"Şanslı olan sinyal alan hastalardır ama hastalarımızın yüzde 20'si sessiz kalp hastaları. Bunlar sessiz sessiz ölen hastalardır. Sabah yatağında ölü bulunan, halı sahada yığılan, hatta profesyonel sporcular içerisinde bile müsabaka sırasında yaşamını yitiren sessiz kalp hastaları var. Bu kişileri erken dönemde teşhis etmenin tek yolu yıllık yapılacak rutin kontroller. Örneğin; 40 yaş sonrası herkesin bilgisayarlı anjiyo yaptırması gerekir. Belirti olarak ise kravat bölgesinde, göğüste, boyun, çene, omuzlara vuran herhangi bir yakınma, baskı, ağrı ve yanma hatta karıncalanma bile bir ani kalp krizinin habercisi olabilir"

ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ O MADDELER OLABİLİR

İnternet üzerinden reçetesiz temin edilen zayıflama ilaçları, uyku ilaçları, enerji içecekleri, sporcular tarafından sıkça kullanılan takviyelerin ciddi şekilde ani ölüm nedeni olabileceğini anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "O kutuların dışını incelediğinizde 'belirli olmayan miktarda kafein' yazar ki bu çarpıntı ve ritim bozukluğu yapar. Aşırı tüketilen enerji içecekleri de ani ölüm nedeni olabilir. Bunun yanı sıra sporcuların özellikle profesyonel sporcuların yaptığı hata normal insan fizyolojisinin üst sınırına çıkmaya çalışmalarıdır. Dolayısıyla yardımcı birtakım ilaçlar kullanırlar. Bunlar son derece yanlış ve sakıncalı maddelerdir. Sporcuların ani ölümlerinin altında yatan en önemli neden kullanılan yanlış ilaçlar. Bunun yanı sıra sporcuların şuursuzca kullandıkları enerji içecekleri de ritim bozukluğu yaparak ani ölümlere yol açar. Bunların kullanımına dikkat etmek gerekirö uyarısında bulundu.

OTOMATİK KALP ŞOK CİHAZLARI HAYAT KURTARIYOR

Otomatik kalp şok cihazlarının (defibrilatör) acil kalp müdahalesindeki önemine de değinen Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Batı ülkelerinde kullanılan bizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan otomatik defibrilatörler var. Bunlar çok önemli cihazlar. Amerika'da bir havalimanına girdiğiniz zaman 100 metrede bir bu cihazlar yer alıyor. Bunlar yangın söndürücü tüplerin yanında yer alıyor. Bu Türkiye'de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şuurunu kaybetmiş hasta gördüğünüzde aleti duvardan alıyorsunuz. Açtığınızda zaten cihaz sizi yönlendiriyor. Kişinin kalbi çalışıyorsa alet uyarıyor ve şok vermiyor. Kalp durmuşsa eğer şok veriliyor. Bunlar hayat kurtaran önemli cihazlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Röportaj

-Detaylar

23.09.2019 - 11.35 - Haber Kodu : 190923052

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8- (ÖZEL) KAMYONETİN KASA KAPAĞINDAKİ ÇOCUĞUN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de bir kamyonetin arkasındaki kasa kapağında seyahat eden çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hiçbir can güvenliği olmadan yapılan tehlikeli yolculuk trafikte dakikalarca sürdü.

Sultangazi'de trafiğin hızlı aktığı Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki malzeme yüklü kamyonetin arkasındaki kasa kapağının üzerine oturan 14-15 yaşındaki çocuk trafikte korku dolu anlar yaşattı. Bu tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çocuk, kendi can güvenliğine aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı.

Görüntülerde, çocuğun ev eşyası dolu kamyonetin arkasındaki kasa kapağında oturarak seyahat ettiği, yanlarından geçen başka bir otomobilde bulunan bir kişinin eliyle çocuğa selam verdiği görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Kamyonetin kasa kapağında oturan çocuğun görüntüsü

-Genel ve detaylar

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9- SANCAKTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Haber- Gamze ŞiMŞEK / İSTANBUL

Sancaktepe, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyreden 34 AAT 736 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Yiğit'in bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak, emniyet şeridine devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yiğit ve otomobilde bulunan İnci Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa ve İnci Yiğit, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kaza yapan otomobil

-Otomobilde bulunan kişiler

-Genel ve detay

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10- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: TEKNOFEST SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 6 gün boyunca yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'te, alınan emniyet tedbirlerini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada festivalin sorunsuz bir şekilde tamamlandığı vurgulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda 420 bin metrekare alanda gerçekleşen TEKNOFEST'te etkinliğinde uygulanan emniyet tedbirlerini açıkladı. Açıklamada etkinlik alanı ve çevresinde gündüzleri 2 il emniyet müdür yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser, 538 polis memuru, 35 özel hareket, 220 trafik polisi, 6 zırhlı araç bulunurken, geceleri ise 4 resmi ekip ile 40 polis alan içi ve çevresinde olmak üzere toplamda 950 polisin görev aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca "66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 stant, 2 fuar ve 8 bakanlık katılımlı TEKNOFEST'in etkinlik alanında her sabah bomba araması yapıldı. Alana girişlerde 70 kapı dedektörü, 17 X-Ray cihazıyla arama yapıldı. 4 ayrı noktada da süzme araması yapıldı. Etkinlik süresince 6 günde 5 hırsızlık müracaatı ve bir buluntu malı sahiplenmekten 6 işlem yapıldı. Etkinlik dün akşam saat 19.00 itibariyle sorunsuz olarak tamamlandı" denildi.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin TEKNOFEST'e katıldığını söylerken, organizasyonda emeği geçen ve görev yapan emniyet personeline de teşekkür etti.