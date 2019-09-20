DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

ATAŞEHİR'de, 63 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ı döverek ölümüne sebep oldukları iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Metin Karahancı ve Yakup İğrek, ilk celsede tahliye oldu. Mahkeme Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, sanıkların taksicinin ölümüne sebebiyet verdiklerine dair yeterli delilerin bulunmayışı nedeniyle tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.Ataşehir'de 23 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir eğlence mekanında alkol alan Metin Karahancı (40), Yakup İğrek (38) ve Mehmet Eyidoğan (39), saat 06.40 sıralarında taksi şoförü Aziz Kahraman'ın kullandığı 34 THZ 77 plakalı otomobile bindi. Taksi seyir halindeyken, arka koltukta oturan Yakup İğrek, aracın içerisine kustu. Bunun üzerine otomobilden aşağıya inen Metin Karahancı ve Yakup İğrek, şoför Aziz Kahraman kavga etmeye başladı. Mehmet Eyidoğan kavgayı ayırmaya çalışırken, Karahancı ve İğrek'in darbeleriyle yere düşen Kahraman, daha sonra ayağa kalkıp sendelemeye başladı. Bir işyerinin duvarının kenarına kadar gelen Aziz Kahraman, daha sonra yüz üstü yere kapaklandı. Üç şüpheli olay yerinden başka bir ticari taksi ile ayrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoför Aziz Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Olaydan sonra kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38) tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan (39) ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, 3 şüpheli hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı."BİZ OLAY YERİNDEN AYRILIRKEN RAHMETLİ AYAKTA VE HAYATTAYDI"İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanıklar Metin Karahancı (40) ve Yakup İğrek (38), tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan (39), müşteki Özgür Kahraman ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Yakup İğrek, "Olay günü önce Metin, sonra Mehmet ile ayrı ayrı telefonda konuştum. Bostancı'da benim bulunduğum mekana geldiler. Bir saat kadar oturup içki içtik. Eve gitmek için üçümüz bir taksiye binmeye karar verdik ve maktulün aracına tesadüfen bindik. Kendisini daha önceden tanımam. Araçta kusmam üzerine şoför Aziz Kahraman aracı durdurdu ve bana, 'Allah belanı versin' diye tepki gösterdi. Araçtan indi. Benim de araçtan indiğim sırada üzerimdeki kıyafetlerden beni silkeledi. Kazağım yırtıldı. Metin bu arada, 'aracın yıkama parasını veririz' diye seslendi. Araya girmek istedi. Maktul benim boğazımı sıkmaya başladı. Metin araya girince ona da küfür etmeye başladı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Üçümüz birlikte vurmaya başladık. Daha sonra Mehmet araya girdi ve oradan ayrıldık. Biz olay yerinden ayrılırken rahmetli ayakta ve hayattaydı" dedi.Diğer sanıklar da, olayın, Yakup İğrek'in anlattığı şekilde gerçekleştiğini söylediler.Mahkeme heyeti, taksici Aziz Kahraman'ı ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sanıkların Kahraman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, eylemlerinin ölüme sebebiyet verdiklerini gösterir delillerin bulunmadığını belirten mahkeme , tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesi bulunmadığı ve delil karartma ihtimali bulunmadığından tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntü

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9-- BAKAN VARANK 4. YURT DIŞINDAKİ TÜRK BİLİM İNSANLARI KURULTAYINA KATILDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,()

Teknofest'in 4'üncü gününde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ortaklığı ile düzenlediği Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Kurultaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bilim insanlari ile sohbet eden Varank, konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.

LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI

Konuşmasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programından söz eden Varank,"Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgiyle karşılaştık. Sonuçta 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. Desteğe hak kazananların yüzde 85'i üniversitelerimizde görev yapacak. Geri kalanlar özel sektör kuruluşlarında ve araştırma altyapılarında devam edecek. Ülkemize gelecek bu araştırmacılar pratik Ar-ge projelerinde önemli roller üstlenecek. Ayrıca gençlerimiz için de rol model olacak" diye konuştu.

ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bugün burada tekrar açıklamak istiyorum diyen Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Sizleri de programın aktif katılımcısı olmaya, Türkiye'de doktora öğrencileri yetiştirmeye ve bilim eko-sistemimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Buna benzer bir programı, yurt içinde de çalışan araştırmacılarımız için de geliştireceğiz. Ayrıca, yurt içinde çalışan ya da kamu imkanlarıyla yurt dışına gönderilen araştırmacıların odak teknoloji alanlarında yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu sene ilke defa devreye aldığımız bir diğer uygulama da Sanayi Doktora programımız. Teoriyle pratiği bir araya getiren bu programı ben çok önemsiyorum. Hedefimiz, sanayide ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını, reel sektör ve akademi iş birliğiyle yetiştirmek. Sonraki aşamadaysa, mezunlarımızın aktif bir şekilde istihdam edilmesi için çeşitli teşvikler vereceğiz" şeklinde konuştu.

33 ÜNİVERSİTENİN 77 FİRMAYLA YAPTIĞI İŞBİRLİĞİ DESTEKLENECEK

Bu sene 33 farklı üniversitenin 77 firmayla yaptığı iş birliği projelerinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Varank, "Böylece sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Sizlerin de bu programın bir parçası olmanızı çok isteriz. Mevcut durumda Programın yurt dışı ayağı bulunmuyor. Ama yenilikçi mekanizmalar tasarlamanın önünde hiç bir engel yok. Doktora öğrencilerimiz, bir süreliğine sizlerin görev yaptığı üniversite ya da araştırma merkezlerini ziyaret edebilirler. Uluslararası araştırma merkezleriyle de bu manada işbirlikleri yapılabilir. Bu açıdan eşleştirme programları yapıp, ortak projeleri beraber geliştirebiliriz" dedi.

"GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLUN"

Bakanlık olarak araştırmacılara her türlü desteği vermeye hazırız diyen Varank, "Sizler bilim diasporasının elçilerisiniz. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesini hep birlikte başarmak istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazırız. Size aslında bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik işbirlikleri sürekli canlı tutulacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu yol haritaları çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü

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-Varank'ın konuşması

-Varank'ın katılımcılar ile fotoğraf çektirmesi

-Dinleyici detayları

-Varank'ın Katılımcılar ile sohbet etmesi

-Genel ve detay

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10 - ARNAVUTKÖY'DE SOKAĞA ATILAN EŞYALARDA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI



Taylan ERGÜN / İSTANBUL

Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın önüne atılan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tutuşan eşyalardan çıkan alevler bir anda 4 katlı binanın dış cephesini ve elektrik direklerini sardı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan yangına Arnavutköy İtfaiyesi müdahale etti.

İddiaya göre Haraççı Mahallesi Aypare Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sahibi bütün dairelerde bulunan Suriyeli kiracıları çıkarttı. Evlerden çıkarılan Suriyeliler, yaklaşık 3 aydır eşyalarını almaya gelmeyince ev sahibi, tüm dairelerdeki eşyaları binanın dışına attı. Ev sahibinin dışarı attığı koltuk, çekyat, dolap ve halılardan oluşan eşyaları kimse almaya gelmedi. 3 gündür bina önünde duran ve mahalle sakinlerinin de şikayette bulunduğu eşyalar dün bilinmeyen bir nedenle tutuştu.



YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Eşyalardan sıçrayan alevler bir anda 4 katlı binayı sardı. Binanın dış cephesinin kısa sürede tutuşmasıyla yangın daha da büyüdü. Kaldırımda bulunan elektrik direklerinin de tutuşması ile mahallede korku dolu anlar yaşandı. O korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının daha da büyümesi ile birlikte mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Arnavutköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 4 katlı binanın dış cephesinde büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

"EV SAHİBİ SURİYELİ VE AFGANLARIN EŞYALARINI KAPI DIŞARI ATTI"

Yanan binada yabancıların yaşadığını söyleyen görgü tanığı Mustafa Kartal, "Geldiğimizde bina alev almıştı zaten. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Yabancılar yaşıyordu binada ama bildiğimiz kadarıyla kaçıp gitmişler. Bina zaten boştu. Dışarıya atılmış eşyalar yandı. Koltuk, mobilya falan vardı, onlar yandı." dedi.

Suriyeli ve Afganların binada yaşadığını ve bir süre önce kavga ederek binadan gittiklerini söyleyen mahalle sakini Ali Ömürtay, "Bina ağzına kadar mülteci doluydu. Bir gün bu binada bir kavga olunca hepsi dağıldı gitti bu binadan. Sokağımız leş kokuyordu resmen. Hepsi gidince bu eşyaları ev sahibi dışarı attı. Belediyeye haber verdik ama bu eşyaları kimse buradan almadı. Eşyaları kimin yaktığını bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Detaylar



