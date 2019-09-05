DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

KADİR ve Safiye Doğu çiftinin 5 ay önce birçok sağlık problemiyle dünyaya gelen bebekleri Nefes’in yaşam mücadelesi sürüyor. Sanatçı Demet Akalın'ın Twitter’dan yazılan yardım talebi mesajlarından birini alıntılayarak Sağlık Bakanlığı Twitter adresine "Hastane bulunur mu? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklinde bir mesaj yazmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu mesaja verdiği "Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için Bakanlığımız tarafından talimat verilmiştir." açıklamasıyla umutlanan çift, bebeklerinin tam teşekküllü bir hastaneye yatırılmasını bekliyor.

ANNE SAFİYE DOĞU: BİR GÜNDEM OLUYOR, ERTESİ GÜN UNUTULUYOR

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşayan Kadir ve Safiye Doğu çiftinin ikinci çocukları olarak, 5 ay önce doğduğunda kalbinin sağ tarafta ve yırtık olduğu tespit edildi. Bunun yanında makatı kapalı olan, akciğer kaynaklı nefes problemi olan "Yaşamaz" denilen "Nefes Bebek"in hayata tutunma mücadelesi sürüyor. Anne Safiye Doğu, "Makatında delik yok. Ameliyatla açılabilirmiş, ama ameliyat olması için de yaşını doldurması gerekiyormuş. Artık eşim de hastaneye gidip gelmekten işe gidemiyor. Ben de tek başıma ilgilenemiyorum. Bir gün bayağı paylaşılıyor, gündem oluyor, ertesi gün unutuluyor. Sürekli sosyal medyadan insanları sıkmak da istemiyorum. Devletimizden, sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Kadir Doğu ise, çocuklarındaki sağlık problemlerini sıralayarak, "Bebeğimizle ilgili tanı koyulamadı. Birçok hastalığı var. Kalbi sağ tarafta doğdu. Omuriliklerinde sıkıntı var. Kaburga kemiklerinde de sıkıntı var. Beslenme sıkıntısı da çekiyor. Olması gereken kiloda değil, doğduğu kiloda. 3 kilo 850 gram hala. Tedavileri hastanelerden randevu alarak yaptırabiliyoruz. Ama 7-8 problemi olduğu için hepsiyle ayrı ayrı uğraşırken zaman kaybediyor, iyileşemiyor. Ben bazen işe gitmiyorum, ilgileniyorum. Yardımcı olan insanlar da oluyor, Allah razı olsun, ama onlar da bir yere kadar yetebiliyorlar" diye konuştu. Kadir Doğu, yetkililere “Maddi gücüm yetmediği için devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Çocuğum için istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum" sözleriyle seslendi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, TWİTTER’DAN DUYURDU: TALİMAT VERİLMİŞTİR

Öte yandan, pop sanatçısı Demet Akalın, Nefes Bebek için Twitter’dan yazılan yardım talebi mesajlarından birini alıntılayarak Sağlık Bakanlığı Twitter adresine "Hastane bulunur mu? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklinde bir mesaj yazmıştı. Cevap, Sağlık Bakanlığı adına Bakan Fahrettin Koca’dan gelirken, Bakan Koca, Akalın’ın mesajına verdiği cevapta “Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için Bakanlığımız tarafından talimat verilmiştir. Nefes yavrumuza acil şifa diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sesine kulak vermek en birincil vazifelerimizdendir" ifadelerine yer vermişti.

Nefes'in anne ve babası şimdi çocuklarının tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılmasını bekliyor.

Görüntü dökümü:

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-Nefes Bebek

-Anne ve baba ile röp.

-Genel ve detaylar

05.09.2019 - 12.18 - Haber Kodu : 190905065

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3- BAKIRKÖY'DEKİ MAKAS KAZASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ 1. DERECEDEN ASLİ TAM KUSURLU

Haber: Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / Kamera: İSTANBUL

Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın (17) hayatını kaybettiği ve sınıf arkadaşı L.H.C. 'nin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya bilirkişi raporu ulaştı. 17 sayfalık bilirkişi raporunda sanık Furkan Toker'in olay günü makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde ilerlememiş olsa meydana gelen trafik kazasının kesin olarak önlenebilir olacağı vurgulandı. Bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli tam kusurlu olduğu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise kazada kusurunun olmadığı belirtildi. Söz alan Furkan Toker de kazadan sonra kaçmadığını belirterek, "Kaza olduktan sonra 'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi.

"KESİNLİKLE KAÇMADIM"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Toker ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ın annesi Elena İnanch da duruşmada müşteki olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Furkan Toker, "Ben kaza anında kesinlikle kaçmadım. Ben polis arabasının içine kendim bindim. Zaten başım dönüyordu. Keşifte dinlenilen tanığın kaçtığım şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Ben kaçmadım, kaza olduktan sonra da 'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderilerek rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Furkan Toker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Trafik Teknik Uzmanı tarafından mahkemeye sunulan 17 sayfalık bilirkişi raporunda tutuklu sanık Furkan Toker'in trafik kurallarına uygun dikkat ve uyanıklıkta geriden gelen, önünde ve yanında ilerleyen diğer araçları kontrol ederek şerit değişikliği yapması ve kaplama üzerindeki araç trafiğini tehlikeye atacak şekilde makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde olacak şekilde ilerlememesi durumunda tarafik kazasının oluşumunun kesin olarak önlenebilir olduğu belirtildi. Trafik kazasının oluşumunda Furkan Toker'in 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu belirtildi.

ÖMER KARADAĞ'IN KUSURUNUN BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Raporda tutuksuz sanık Ömer Karadağ'ın kamera görüntüsüne göre diğer sanıkla yarış halinde olduğu ve olay öncesi şerit ihlalleri yaptığı ancak olayın gerçekleştiği zaman itibariyle diğer sanık sürücüye engel olacak aktif veya pasif bir hareketinin bulunmadığı bu nedenle de kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İDDİANAME

İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı L.H.C. (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makaslamak yapmak sureti ile ilerlemeye devam etti. Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia İnanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise yaralandı. 2 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay günü arşiv

-Şüphelilerin adliyeden çıkarılması arşiv

05.09.2019 - 11.43 - Haber Kodu : 190905050

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4- İSTANBUL'DA 919 BİN ÖĞRENCİ UYUM EĞİTİMİNE BAŞLADI

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () 2019-2020 eğitim öğretim yılı Uyum Eğitimi bugün başladı. Uyum Eğitimi kapsamında ana sınıflar, ilkokul 1. sınıflar, 5. sınıflar, orta öğretim hazırlık ve 9. sınıflar okula başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 300 bin, İstanbul'da ise 919 bin 151 öğrenci 2 gün boyunca 10-12 saatleri arasında okulda olacak.

İstanbul'da Esenler Tacir Eğitim Vakfı İlkokulu'nda da öğrenciler uyum haftasına başladı. İlkokul ve ana sınıfı öğrencileri için okul yönetimi Hacivat-Karagöz gösterisi yaptı. Öğrencilerin okulun ilk gününde heyecanlı oldukları görüldü.

Çocuklarını okula getiren veliler, okul bahçesinde sıra olan çocuklarının arkasında bekledi. Uyum haftası kapsamında okulda öğrencilerin velilerine de bilgilendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerin görüntüsü

- Velilerin görüntüsü

- Etkinliklerden görüntüler

- Sınıflardan görüntüler

- Detaylar

05.09.2019 - 11.20 - Haber Kodu : 190905040

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5- UYUM PROGRAMI BASLADI, OKUL ÇEVRELERİNDE POLİS DENETİMİ- 3

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ- Murat KORKMAZ-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasından hemen önce bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler, uyum haftası kapsamında okula erken başladı. Bakanlığın çalışma takvimine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bugün sınıflara girdi. Polis okulların çevresinde denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.

Öğrencilerin okula uyum sağlamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan sistemle bugün okullar açıldı. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT) ilçe ve trafik ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu.

Ataşehir'de bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu'nda denetim yapan ekipler araçları didik didik ararken, şüpheli gördükleri kişileri de üst araması ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirdi. Vatandaşlar polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söyledi.

Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde çocuk şube müdürlüğü ekipleri, Mobil Okul Timi(MOT), Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ve ilçe polis ekipleri öğrencilerin güvenliği için uygulama yaptı. Polis ekipleri yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu üst ve araç araması yaptı.

Denetim yapılan yerlerden biri de Şişli Selim Sırrı Tercan İlkokulu önüydü. İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, Mobil Okul Timi (MOT), Çocuk Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri okul önünden geçen kişilere GBT kontrolü yaptı. Yoldan geçen araçları da denetleyen ekipler sürücülerin belgelerini kontrol etti, araçları didik didik aradı.

EK GÖRÜNTÜ

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-ŞİŞLİ

-Okul önünden görüntü

-Polis ekiplerinin okul önünde GBT yapması

-Okul yakınlarındaki bir kafeye girerek içerdekilere GBT yapması

-Okul önünden geçen araçların durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol edilmesi

-Araçların aranması

-Okul velisi ve çocuğu ile röp

-Okul bahçesindeki çocuklar

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-ATAŞEHİR

-Öğrencilerden görüntü

-Velilerin öğrencileri okula getirmesi

-Veliler ile röp.

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçları durdurulması

-Arama yapılması

-Şüpheli şahıs arama yapılması

-GBT yapılması

-Genel ve detay görüntüler

-BAHÇELİEVLER

-Öğrencilerden görüntü

-Velilerin öğrencileri okula getirmesi

-Veliler ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçları durdurlması

-Arama yapılması

-GBT yapılması

-İnternet kafelerin ve kafelerin kontrol edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-MALTEPE

-Aramalar

-Polislerden görüntüler

-Genel ve detaylar



05.09.2019 - 09.23 - Haber Kodu : 190905010

05.09.2019 - 10.24 - Haber Kodu : 190905023

05.09.2019 - 10.41 - Haber Kodu : 190905028

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6- ARKADAŞLARININ OYUN SALONU İÇİN TELEVİZYON ÇALMIŞLAR

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan 2 kişi yakalandı. . Şüphelilerin televizyonu çalma ve oyun salonuna götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PEŞPEŞE İKİ HIRSIZLIK OLDU

Güngören'de 19 Ağustos 2019 tarihinde mağdur H.T.'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar içerde bulunan televizyon ile 500 lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar, Selami Ali mahallesinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ise mağdur V.A.'nın evine giren hırsızlar bir televizyon, dizüstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları incelemede iki hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti.

TELEVİZYONLARI ARKADAŞLARININ OYUN SALONUNA GÖTÜRMÜŞLER

Kamera görüntülerinden takip edilen hırsızların çaldıkları televizyonları Esenler'de bulunan bir video oyun salonuna götürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine oyun salonuna baskın yapan ekipler olayı gerçekleştiren Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) yı gözaltına aldı. Çalınan televizyonun ise oyun salonunda müşterilerin oyun oynamaları için kullanıldığı tespit edildi. Polis iki televizyonu oyun salonundan alarak sahiplerine teslim etti.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Hamet S.'nin 7, Mahmut K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİL KAMERASI

-Hırsızlık anları

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-şüphelilerin emniyetten çıkışı

05.09.2019 - 12.14 - Haber Kodu : 190905062_

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7- ESENYURT'TAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL-

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 18 şişe sahte içki ele geçirildi. Yapılan baskında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polislerin yaptıkları baskın kameralara yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen çarşamba günü, Saadetdere Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan bir eve baskın yaptı. Operasyonda 18 şişe satışa hazır sahte içki, 11 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan baskında, Kadir K. ve Arzu F. gözaltına alındı.

BASKIN KAMERADA

Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yaptıkları arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan maddelerin, bidonların içinde banyoda bulunması görülüyor.

Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-İmalathane olarak kullanılan evde arama

-Sahte içkilerin sergilenmesi

-Şüphelilerin emniyet binasından çıkışı

05.09.2019 - 10.44 - Haber Kodu : 190905029

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8- ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () ESENYURT'ta mobil park timlerinin yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Esenyurt Mobil Park Timleri 24 Ağustos'ta Ardıçlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan Ahmet K. (25) ve Ahmet K. (29) otomobilden indirilerek üstlerini 25 yaşındaki Ahmet K.'nın üzerinden 2 gram uyuşturucu madde skunk ile bin 400 lira ve 20 Euro para ele geçirildi. Ekipler otomobilde yaptığı aramalarda 1 kilo 40 gram skunk buldu. 25 yaşındaki Ahmet K.'nın Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda 19 kilo 760 gram daha skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 25 yaşındaki Ahmet K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 29 yaşındaki Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı

05.09.2019 - 11.34 - Haber Kodu : 190905046

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9- 'KURUSIKIDAN GERÇEK SİLAH YAPILAN' İMALATHANEYE BASKIN

Çağatay KENARLI, İstanbul

Güngören ve Esenler'de kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek tabancaya çeviren 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kurusıkıdan çevirme 6 tabanca, torna makinesi ile tabanca parçaları ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan bir kişiyi tespit ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri dün şüphelinin Güngören ve Esenler'de bulunan iki adresine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında Abuzer Burak A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kurusıkı tabancaları özel işleme tabi tutarak gerçek silaha çevirdiği belirlendi. 2 evde yapılan aramalarda 6 kurusıkıdan çevirme tabanca, sanayi tipi matkap makinesi, 6 sürgü, üzerinde yiv ve set bulunan 8 namlu, 39 mermi, 1 şarjör ve 5 horoz tertibatı ele geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde getirelen şüpheli Abuzer Burak A. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Organize ekiplerinin şüphelinin evleri ve adresinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalar

-Genel ve detaylar

05.09.2019 - 10.24 - Haber Kodu : 190905024

05.09.2019 - 11.34 - Haber Kodu : 190905048

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10- ESENYURT'TA TEM OTOYOLUNDA KAMYONET DEVRİLDİ

Yılmaz OKUR-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, ()

ESENYURT TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkiinde bir kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtuduğu kazada, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Hadımköy gişeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 AZ 3702 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer Yılmaz, önünde seyreden bir başka kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet devrildi. Yaşanan kazada aracın sürücüsü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polislerinin vinç tarafından düzeltilen kamyoneti emniyet şeridine itmesi üzerine trafik tek şeritten devam etti. Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Ömer Yılmaz, "Önümüzdeki kamyonete vurmamak için yavaşladım o daha yavaştı freni asılınca ön taraftan yapışmayalım diye baktım uzakta arabalar sola kırdım sendeleyince toparlayamadım.ö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yan yatan kamyonet

-Trafiğin tek şeritten akması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kamyonetin polis tarafından itilmesi

-Kamyonet sürücüsüyle röp.

-Genel ve detay görüntüler