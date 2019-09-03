DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BEYOĞLU Emekyemez Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi'nin bir bölümü iddiaya göre restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Yanıkkapı Sokak'ta bulunan Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi'ne geçen cumartesi günü saat 13.00 sıralarında gelen biri şantiye sorumlusu 3 kişi, iddiaya göre tarihi çeşmede restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı. Tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin tarihi çeşmenin duvarını yıkma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEK TEK TARİHİ ÇEŞMENİN TAŞLARINI ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işleten Mecit Ayördü, şunları söyledi:

"Cumartesi öğlen saat 1 sıralarında buraya kim olduğu belli olmayan bir yıkım ekibi geldi. Burada tek tek tarihi çeşmenin taşlarını çıkarmaya başladılar. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Çevredeki esnaf arkadaşlar durum polis ekiplerine bildirdi. Karakoldan gelen ekipler inşaatı durdurdu. Burası 450 yıllık bir çeşme Mimar Sinan eseri, işte netice bu. Daha önce burada hiçbir çalışma yapılmadı. Daha önce çeşmenin tabelası vardı 5-6 yıl önce o da çalındı, kimse araştırmadı. Burada akşam ne olduğu belli değil. Dükkanın önünde oturuyorlar içki içiyorlar, burası çöpler içinde. Tarihi eserlerimize sahip çıkmamız lazım burası virane bir halde. Turistler buraya kafileler halinde geliyorlar onlar da gördükleri bu manzara karşısında şaşırıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü: (Güvenlik Kamerası)

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-İşçilerin tarihi çeşmede yaptıkları çalışma

-İşçilerin çeşmenin duvarlarındaki taşları sökmesi

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi

-İşçilerin polis aracına konularak götürülmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

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-Tarihi çeşmeden görüntü

-Yıkılan bölümden görüntü

-Yıkılan bölümün önüne konulan levhalar

-Yıkılan çeşmenin içindeki taşların numaralandırılmış haldeki görüntüsü

-Çevredeki esnaf ile röp

-Genel ve detaylar

03.09.2019 -10.59 Haber Kodu : 190903036

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(ÖZEL)

2-BAĞCILAR'DA YAYA GEÇİDİNDEKİ GENÇ KIZA MİNİBÜS BÖYLE ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL / İSTANBUL ,()

Bağcılar'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen genç kıza minibüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan genç kızın, çarpmanın şiddetiyle savrulduğu anlar anı ise güvenlik kamerasını yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. 16 yaşındaki Tuğba Sarıkaya'ya yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada minibüs çarptı. Çarpanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız yere düşerek yaralandı. Sarıkaya'nın yardımına çevredekiler koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç kız sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Tedavi altına alınan Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sarıkaya hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidindeki genç kıza seyir halindeki bir minibüs çarpıyor. Genç kız metrelerce savrulurken, çevredekiler ise yardıma koşuyor. Olay yerine bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor.

"3-4 METRE UZAĞA FIRLATTI"

Görgü tanıklarından Şükrü Yiğit, "Yaya yolundan karşıya geçen bir kız çocuğu vardı. O da sağına soluna bakmadı yola atladı, burada da hızla gelen bir minibüs vardı. O da çarptığı çocuğa yaklaşık 3-4 metre uzağa fırlattı. Yaya yolunda araçlar çok fazla durmuyor genel olarak sıkıntı bu" dedi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Çarpma anı

-Vatandaşların yardıma koşması

-Polis ve ambulansın gelişi

(AKTÜEL)

-Yaya geçidinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Kaza noktasından ve polis ekibinden görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

03.09.2019 - 09.38 Haber Kodu : 190903011

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3- BEYOĞLU'NDA DEHŞET ANLARI; OLAYA ŞAHİT OLANLAR KAÇACAK YER ARADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman sokakta geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Daha önce çalıştığı işyerine gelen ve bir süre oturduktan sonra gece saat 04.00 sıralarında dışarı çıkan Eyüp D. (43) sokakta başına dayadığı tabancayı ateşledi. Eyüp D. yere yığılırken bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokağı kapatırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri başından vurulan Eyüp D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eyüp D.'nin cesedi daha sonra memleketinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Sokakta yürüyen kişiler

-Eyüp D.'nin kamera açısına girmesi

-Eyüp D.'nin yere yığılması

-Tabancanın yere düşmesi

-Olaya şahit olanların kaçışması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olayın yaşandığı sokak

-Genel ve detay görüntüler

03.09.2019 - 11.27 Haber Kodu : 190903046

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(Havadan görüntülerle)

4-ATAŞEHİR'DE YIKILMA RİSKİ BULUNAN 3 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-

Ataşehir'de yıkılma riski olduğu tespit edilen 3 katlı bir bina tahliye edilerek, mühürlendi. Tahliye işlemleri havadan da görüntülendi.

Mustafa Kemal Mahallesi, 3001 Caddedeki 117 numaralı bina yıkılma riski olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince bu sabah saatlerinde tahliye edildi. 4 daire ve 4 işyerinin bulunduğu bina sakinleri eşyalarını kamyonlara yükledi. Tahliye işleminin ardından 3 katlı bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye çalışmaları sırasında zabıta ekipleri de hazır bulundu. 3 katlı binadaki tahliye çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Belediye ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Binada yaşayanlardan görüntü

-Eşyaların taşınması

-Bir işyerinin mühürleme çalışmasından görüntü

-Havadan tahliye görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

03.09.2019 -10.33 Haber Kodu : 190903025

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(ÖZEL)

5-"HANİ UYUŞTURUCUYU BIRAKMIŞTIN?"

* Sultangazi'de çalılıkların arasında uyuşturucu madde kullanan bir kişi fenalaştı.

* İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği o genç tanıdık çıktı.

* Bir sağlık görevlisi gence, "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?" diye sordu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda bir ağacın altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından uyandırılan kişi tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Sağlık ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı kişi tanıdık çıktı. Daha önce de uyuşturucu krizine giren gence müdahale eden sağlık personeli, "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?" dedi. Ayakta durmakta zorlanan genç, daha sonra buradan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-Ekiplerin şahsa müdahalesi

-Ekiplerin şahsı ayağa kaldırması

-Genel detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Bölgeden uzaklaşması

03.09.2019 - 10.00 Haber Kodu : 190903018

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6-FATİH'TE OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tramvay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosiklet çarpışıyor. Motosiklette bulunanlar çarpışmanın etkisiyle yere düştü. Motosikletli kazadan sonra yerde kıvranırken, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü yaralıya yardım ediyor. Çevredekiler de yaralılara yardım etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903044

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7-BAĞCILAR'DA KAÇAK ZAYIFLAMA VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI, İSTANBUL,()

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 6 depo ve 1 ofiste yasadışı yollardan yurda sokulan 1 milyon 124 bin cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yollardan yurda zayıflatıcı ve cinsel içerikli hapların sokuldu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler şüphelilerin Çin ve birçok Uzakdoğu ülkelerinden yasadışı yollarla getirdiği hapları Bağcılar'da bulunan rezidans ve depolarda sakladıklarını ve ülke genelinde kargolarla yolladıklarını tespit etti.

6 DEPO, 1 OFİSE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ağustos'ta tespit ettiği 6 depo ve 1 ofise baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskında piyasa değeri 3 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 124 bin 453 cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü, 9 bin 360 şişe cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan hammadde, 100 cinsel içerikli ürün kutusu ve 2 ambalaj makinası ele geçirildi. Operasyon ise kameralara saniye saniye yansıdı.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 9 kişi hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin deponun kapısını açması

-Depoda yapılan aramalar

-Raflarda bulunan zayıflama ve cinsel içerikli ürünler

-Genel ve detaylar

03.09.2019 - Haber Kodu : 190903029_



