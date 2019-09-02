DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(havadan görüntüyle)

1-ESENYURT'TAKİ PATLAMANIN NEDENİ BELİRLENDİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - Ersan SAN /İSTANBUL,()

Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz tesisatındaki oynama nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamada bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, 2135. sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10.00 sıralarında doğalgaz tesisatında oynama nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırdı.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak, sokağa çıktı. Bu sırada apartman önünde kimsenin olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmandaki bazı dairelerin de camları kırıldı.

Patlamanın meydana geldiği dairenin karşısında oturan Fatma Türkmen, "Sadece yangın tüpünü verebildim, vurdum kapıya baktım kapı açılınca sadece yangın tüpünü verebildim. Patlamanın olduğu evin karşısında oturuyorum. Hemen yangın tüpünü yetiştirdim, çık dışarı dedim ama çocuğum da çok perişandı" şeklinde konuştu. Karşı binada oturan Selami Eren ise, "Karşı binada balkonda oturuyordum. Bir baktım cam, çerçeve bir patlama peşinden. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlamanın meydana geldiği daire

-Zarar gören karşı daire

-Zarar gören araçlar

-Sokağa saçılan ev eşyaları

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Sokaktan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902036

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902039

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902050

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(ÖZEL)

2- D-100'Ü BİRBİRİNE KATAN TRAFİK MAGANDASI KAMERADA

- Makas attı, park halindeki araca çarptı, kaçtı.

- Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL, ()

İstanbul'da, D100 Karayolu'nda makas atan, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, otobüs durağında bekleyen bir otomobile arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı.

D-100'Ü BİRBİRİNE KATTI

Fatih, Millet Caddesi'nden Bakırköy istikametinde gece saatlerinde seyreden 34 DK 2979 plakalı otomobilin sürücüsü Cevizlibağ'dan D100 Karayolu'na bağlandı. Edirne istikametinde ilerleyen sürücü, trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Kırmızı ışıkta yaya geçidinin üzerinde duran sürücü, hatalı sollamalar yaptı, makas attı. Sola sinyal verip sağa geçen sürücü, bariyerlere ve seyir halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu.

ÇARPTI, KAÇTI

Bakırköy'de yan yola giren sürücü, otobüs durağının birkaç metre ilerisinde park halinde bulunan bir otomobile arkadan çarparak durdu. Ortalığı birbirine katan sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü. Otomobiline arkadan vurulan sürücü ise, kazanın ardından aracından inerek, alkollü olduğu öne sürülen sürücüye "Üstüme çıksaydın bari" diye tepki gösterdi. Sürücülerin tartıştığı sırada geri çekme bahanesiyle otomobiline binen sürücü, olay yerinden kaçtı. Aracına arkadan çarpılan sürücü, kaçan otomobili tekmeleyerek durdurmaya çalıştı. Trafikte yaşanan bu anlar saniye saniye kamerasına yansıdı.



"ARKAMI DÖNDÜĞÜM ANDA ARACINA BİNİP KAÇTI"

Kazanın şokunu atlatamadan ikinci bir şok yaşayan sürücü, "Park halindeydim. Arkadaşımı indirecektim, buradan metrobüse binmesi için. Bir anlık şok yaşadık. Adam gelip bana arkadan vurdu. Ondan sonra da kaçtı. Sarhoşmuş zaten, öğrendiğimiz kadarıyla. İndi, konuştuk. Arkamı döndüğüm anda aracına binip kaçtı. Kovaladım ama durmadı yani. Küfür ederek kaçtı" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin yaya geçidini ihlal etmesi

-Otomobilin makas atması

-Otomobilin bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulması

-Otomobiline arkadan çarpılan sürücünün tepkisi

-Çarpan otomobilin olay yerinden kaçması

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902065

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3-SARIYER'DE DENİZDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu. Sahilde ekiplerin cesedi çıkarma çalışmalarını izleyenlerden bazıları cep telefonlarıyla kayıt yaptı.

Sarıyer, Arnavutköy sahilinde, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ekipleri daha sonra durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede toplananlardan bazıları çalışmaları cep telefonuyla kaydetti. Yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek çalışmaları izledi. Sahil güvenlik komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olayı polis ekiplerine bildiren Mehmet Sözen, "Bir arkadaşım buradan geçerken denizde ceset olduğunu görüyor. Daha sonra arkadaşım olayı bana anlattı. Ben de durumu polis ekiplerine bildirdim." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Cadde üzerinde bekleyen polis ekipleri

-Vatandaşların meraklı bakışlarla cesedi izlemesi

-Bazı vatandaşların olayı cep telefonuyla kaydetmesi

-Yoldan geçen sürücülerin araçlarını yol kenarına park ederek olayı öğrenmeye çalışması

-Olayı polise bildiren kişi ile röp

-Cesedin denizden çıkartılarak ambulansa konulması

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902035

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4-İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

Özden ATİK- Onur MERİÇ- Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve adliye personeli katıldı.

"İHTİŞAMLI BİR ADALET SUNMAK İÇİN TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak konuşma yaptı. "Hakimlerimiz yargılama faaliyetlerini yürütürken tarafların ırk, dil, din, cinsiyet, sosyal statü gibi farklılıklarını dikkate almayarak adalet ve vicdanlarına göre karar verirler" diyen Albayrak, şunları söyledi:

"Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdırlar. İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye'nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Bu bağımsızlık öyle önemlidir ki, bu vasıf ortadan kalktığında ortada hakim diye bir şey kalmamaktadır. Bunu biz Fetullahçı Terör Örgütü mensubu, adı sözde hakim ve savcı olan hakimlerle acı bir şekilde tecrübe edindik. Bu hain teröristler yargıyı, askeri, polisi, diğer devlet teşkilatı kurumlarını ve özel sektörü ele geçirmeye çalışarak, her türlü kumpas ve hileyle, cinayetlerle önce yargı darbesi yapmaya çalışmış, bunu gerçekleştiremeyince ardından da 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Daha darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör büromuz gözaltı kararlarını vermiş, sulh ceza hakimliği de hiç tereddüt etmeden anında tutuklamıştır. Türk yargısı vatanının, milletinin, demokrasisinin yanında, onun hizmetinde onun bir ferdidir."

Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, "Adliyemizin bir vasfı da şehit ocağı olmasıdır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadet şerbetini adliyemizde görevi başındayken içmiş, hain teröristler tarafından katledilmiştir. Şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, çok kıymetli anne ve babalarını böyle bir vatan evladı yetiştirdikleri için tebrik eder, saygıyla yad ederim" diyerek konuşmasını tamamladı.

Görüntü Dökümü

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-Okan Albayrak konuşması

-Başsavcı, hakimler, savcılar

-Kokteylden detaylar

-genel ve detaylar

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902060

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5-YABANCI UYRUKLULARIN PARASINI ÇALAN SAHTE POLİS YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu bir kişi 19 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, kimlik kontrolü bahanesiyle cüzdanından paralarını çaldığı şikayetinde bulundu. Zeytinburnu Asayis Büro Amirliği ekipleri başlattığı çalışmada, şüphelinin 30 yaşındaki Abdülhakim Ö. olduğunu belirleyerek, 23 Ağustos'ta Çırpıcı Mahallesi'nde bulunduğu evde gözaltına aldı. Abdülhakim Ö'nün daha önce de yine kendisini polis olarak tanıtarak, 2 Afgan uyruklu kişinin paralarını çaldığı belirlendi. 3 kişiden toplam 750 lira çaldığı belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902049

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6-FATİH'TE KAFEDE ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()-FATİH'te kafede oturan adamın çantasını çalan 3 şüpheli bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çantanın çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi, Mehmet Lütfü Sokak'ta geçen günlerde meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan kişinin çantası kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çantasının çalındığını fark eden kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan ekipler İskenderpaşa Mahallesi Külhan Sokakta şüpheli davranışlar sergileyen Suriye uyruklu Rafet A.(19), Muhammed H.(22) ve 18 yaşından küçük bir kişiyi durdurarak üstlerini aradı. Şüphelilerin üstünden çalınan çantanın içerisinde olan cep telefonunu bulundu. 3 şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen 3 şüphelinin Üsküdar, Bahçelievler ve Fatih'te farklı adreslerden 3 dizüstü bilgisayar ve 11 cep telefonu çalınmasından arandıkları tespit edildi. Çalınan bilgisayarlar ve cep telefonları şüphelilerin adreslerinde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rafet A. ve Muhammed H. Savcılığın talimatı üzerine emniyetten serbest bırakılırken, 18 yaşından küçük şüpheli ise 28 Ağustos'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan çantanın çalınma anları ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, arkası dönük oturan adama yaklaşan şüpheli çantayı alıp, kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kafede bulunan çantanın çalınması

02.09.2019 - Haber Kodu : 190902067