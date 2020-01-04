DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BEBEĞİN ilk 6 ay tüm gereksinimini sağlayan anne sütü, sanal ortama düştü. Doğum sonrası sütü fazla olan anneler, bu mucizevi besini internet siteleri üzerinden yasal olmayan şekilde satışa çıkardı. 'nın telefonla ulaştığı bu ailelerden bazıları bunu hayır amaçlı yaptığını belirtirken bazıları da sütün 100 miligramını 100 liraya sattığını söyledi. İnternet üzerinden alınacak sütlerin sağlık risklerine dikkat çeken uzmanlar ise "Kaynağı bilinmeden bebeğe verilen bu sütler hepatit, AIDS gibi hastalıklar ve çeşitli enfeksiyonlara yol açabilirö uyarısında bulundu.Anne sütünün bebek için mucizevi bir besin olduğu uzmanlar tarafından yıllardır söyleniyor. Bebek ve anne için yararı saymakla bitmeyen bu besin, artık sanal ortam üzerinden de satılmaya başlandı. Kökeni çok eski dönemlere kadar uzanan sütannelik kavramı, artık internette. Anneler sütünü satmak için veya anne sütü satın almak için internet üzerindeki bazı sitelerde ya da bloglarda yasal olmayan yollarla bir araya geliyor. İnternet üzerinden satışı yapılan anne sütünü, genellikle çocukları için yeterli süte sahip olmayan veya bir hastalığı olan aileler satın alıyor. Bebeği için süt arayan anneler, internet üzerinden bu ailelere ulaşıyor. Bazı aileler bu sütü bebeğe fayda sağlaması için ücretsiz verirken bazıları ise 100 miligramını, 100 liradan satışa sunuyor.BU SİTELER YASAL DEĞİLİnternet üzerinden gerçekleştirilen sütanneliğin son yıllarda hızla arttığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Emziren anneler yasal olmayan sitelerdeki annelerden süt arayışında bulunuyorlar. Bu iş ticarete dönüşmüş durumda. Bu siteler yasal değil ve ne yazık ki ülkemizde yaklaşık olarak mililitre başına 200 liraya kadar bu sütler satılıyor. Türkiye'de sütannelik gelenekselleşmiş bir yapı. Eskiden de süt annelik vardı fakat bu tanıdık yakın çevreden temin edilirdi. Son yıllarda ülkemizde bunlar sanal ortamda yaygınlaştıö dedi.Anne sütü satışının ticarete dönüştüğünü belirten İpek Ada, "Bebeğin anne sütüne ulaşması en doğal ve mahrem haklarından biri ve bunun ticarete dönüştürülmesi, para karşılığı satılmasını hoş karşılamıyoruz. Bu durumun önüne geçmek için ancak hastaneler ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı merkezlerde, süt bağışçısı olmak isteyen anneye yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda uygun görülen bağışçıdan temin edilen sütler, uygun koşullarda saklanarak, güvenle her bebeğin anne sütüne ulaşma imkanı mevcut duruma gelebilirö diye konuştu."BEBEĞE HASTALIK BULAŞMA RİSKİ VAR"Annelerin başka bir annenin sütünü almadan önce dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Süt anneye herhangi bir tahlil yaptırılmıyor. Bu sütte HIV, hepatit gibi bakteriyel ya da viral bulaşıcı hastalıklar olabilir. Anne ilaç kullanıyor olabilir. Emzirme yoluyla bazı hastalıklar anneden bebeğe geçebilir. Anne alkol ya da sigara kullanıyor olabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğa habersiz bir şekilde bu hastalıkların bulaşmasına neden olursunuzö ifadelerini kullandı. Aileleri uyaran Ada, şöyle devam etti:"Süt annenin süt sağım sırasında göğüs hijyenine dikkat edip edilmediği bilinmediğinden bebekte ağız mantar enfeksiyonları başta olmak üzere pek çok mide-bağırsak enfeksiyonlarının da bu sayede çocuğa geçebileceği, süt anneden temin edilen süte karşı bebeğin alerjisi mevcut olabildiğinden gaz, kusma ve ishal gibi vücutta sıvı kaybına dayalı şikayetler görülebileceği ve süt anne başka bir bebeğin emmesi için sağdığı sütü uygun kap, ısı ve koşullarda saklamaz ve ulaştırmazsa hem sütün içeriğindeki besin değerinin düşebileceği, hem de sütün içerisinde üreyecek zararlı mikroorganizmalar ile bebeğin zehirlenmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.öSÜTÜ OLMAYAN ANNELERE TAVSİYELERSütü olmayan annelere tavsiyelerde bulunan Ada, "Stres faktörlerini ortadan kaldırmalılar. Bunun sonrasında ise doğal besinleri tercih etmelilerdir. En önemlisi ise süt yapımını artırmak için incir, hurma, nohut ve bol sıvı tüketilmelidir. Bunun yanı sıra saf zeytinyağı ile göğüs bölgesine yuvarlak hareketlerle masaj yapılmalıdır. Bunlar sütü artıracaktırö dedi.Emzirmenin önemine dikkat çeken Ada, "Hem bebeği hem anneyi hastalıklardan koruyan mucizevi bir zırh şeklindedir. Emzirme, anneyi, meme ve yumurtalık kanserinden korumaktadır. O halde hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için, olabildiğince uzun bir dönem emzirebilmek için özellikle kış aylarının içeceği olan salep ve bozanın hem emziren anneyi hastalıklardan koruyacağını hem de sütü mucizevi şekilde arttıracağını gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda, emzirme döneminde pilates, yoga ve yüzmenin yanında babanın ilgisi de stres faktörlerini azaltır. Dolayısıyla annenin sütünün azalmasını engellemede bu faktörler önemlidirö değerlendirmesinde bulundu.ANNE SÜTÜ NASIL SAKLANMALI?Memorial Bahçelievler Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Seçil Sözen Çakır ise sütün saklama koşullarının önemine dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu:"Anne sütünün içinde protein şekeri olduğundan nasıl saklandığı önemli. Sağıldıktan sonra canlı bir sıvı olduğundan 3 saat boyunca oda ısısında hiçbir enfeksiyon barındırmadan kendini koruyabilir. 4 derecelik buzdolabında 24 saat kalabilir. Dışarıya çıkardığınızda benmari usulü 40 derece suyun içerisinde ısınabilir. Derin dondurucularda ise en fazla -18 derecede 3 ay saklanabilir. 3 ay sonrası o süt bebeğe verilmemelidir. İnternetten aldığınız sütlerin saklama koşullarını bilmediğinizden bozuk bir sütü bebeğinize içirebilirsiniz. Eğer düzgün saklanamıyorsa enfeksiyon riski oluşturur. Çocuğun zehirlenmesi ve bağırsak enfeksiyonunun oluşmasına yol açar. Kusma, ateş, dizanteri gibi hastalıklar görülebilir.öSÜT BANKASI ÖNERİSİBazı ülkelerde süt bankalarının olduğunu ve sütanneliğin devlet yoluyla işlediğini belirten Uz. Dr. Seçil Sözen Çakır, bu sistemin Türkiye'de olmasının anneler için fayda sağlayacağını belirterek, "Süt bankalarında bu sütün kimden elde edildiği, saklama koşulları, buzdolabında kaç derecede tutulduğuna kadar bilgiler yer alıyor. O bilgiler doğrultusunda sütler çocuklara veriliyor. Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Süt bankası olmasında çok büyük bir fayda var. Çünkü anne sütü son derece önemli. Anne sütü annenin yaşadığı tüm enfeksiyonlara sahip antikorları barındırıyor. İlk 6 ay boyunca anne sütü ile beslenen bebeklerde kızamık ve viral enfeksiyonlar asla olmuyor. Çocuğun ilerdeki alerjik problemlerinin olmasını engelliyor. İshallere, astıma, diyabete karşı koruyor. Alerjik hastalıklardan koruyor. Devlet güvencesi altında bu sütün sağlanmasında büyük fayda varö ifadelerini kullandı.ANNELER SÜTLERİNİ NEDEN SATIYOR?muhabirinin telefonla ulaştığı ailelerden biri, sütü 200 miligramlık steril poşetlerle ihtiyacı olan ailelere ulaştırdıklarını belirterek 100 miligramını ise 100 liraya sattıklarını söyledi. Ticaret amacı taşımadığını söyleyen kişi, "Şu an iki kişiye süt veriyoruz. Ben de zor durumda olmasam bu işten herhangi bir ücret istemem. Doğumdan bu yana maddi sıkıntılarımız oldu o nedenle bir miktar para alıyorum. Bizim bebeğimiz şu an bir aylık. Eşim herhangi bir sağlık sorunu yok istediğiniz testleri de yaptırabilirizö dedi.Hayır amaçlı süt verdiklerini belirten bir başka kişi ise, "Bizim ikinci çocuğumuz. İlk çocukta annesi emzirememişti ancak sütü şu an baya bol. Elektrikli süt pompası ile sağıp sütü buzlukta muhafaza ediyoruz. Ben bunu ticarete dönüştürmedim ve parayla satmıyorum. Bu işi hayır amaçlı yapıyoruz. 2 gün önce bir anneye süt yolladık. Şu anda elimizde süt yok ama ilerleyen zamanda tekrar haberleşebilirizö diye konuştu.Ankara'da yaşayan ve sütü İstanbul'a otobüsle yollayabileceğini belirten bir başka anne ise "Anne sütü satıyorum ve şu an elimde var. Ancak bir anne ile anlaştım ona göndereceğim. Ankara'da oturuyorum, İstanbul'a kargo ile göndermem çok zor. Bazı otobüs firmaları götürüyor. Belirli bir fiyatım yok siz nasıl uygun görürseniz o paraya sütü verebilirimö ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bebek ve anne detayları-Muhabir anonsu (İlknur SARGUT)-Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada röportajı-Memorial Bahçelievler Hastanesi Pediatri Uzmanı Dr. Seçil Sözen Çakır röportajı- muhabirinin internetten süt satan aileler ile telefon görüşmesi-Vatandaş röportajı

04.01.2020 - 11.37 Haber Kodu : 200104074

======================

7- GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ PROSPEKTÜS

-İlk etapta 257 gönüllü eczacı en çok satan bin ilaç prospektüsünü okuyacak, kaydı yapılan sesli prospektüsler dijital ortama yüklenecek.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Kubilay Özev/İstanbul, () İSTANBUL Eczacı Odası, görme engelliler için "Sesin hepimize iyi gelecek" adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında görme engelliler, gönüllü eczacıların seslendirdiği prospektüslere ulaşabilecek. 4 Ocak Braille günü (görme engelliler için özel hazırlanan kabartma yazı) kapsamında farkındalık yaratmak için İstanbul Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen projenin ilk etabında, 257 gönüllü eczacı en çok satılan bin ilacın prospektüslerine ses verecek. Kaydı yapılan prospektüsler ise Ocak ayı sonundan itibaren Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM)'in sesli arşivinde yer alacak. Sesli prospektüsler görme engelliler arasında yaygın olarak kullanılan GETEM'in mobil uygulamasından internet yoluyla cep telefonu, bilgisayar ya da mp3 çalarlara indirilerek, dinlenebilecek.

İLK ETAPTA EN ÇOK SATAN BİN İLACA SES VERİLDİ

İlk etapta en çok satılan bin ilacın prospektüsüne ses verdiklerini dile getiren proje gönüllüsü Eczacı Sema Cantaş Özveren, "Biz İstanbul Eczacı odasında sosyal sorumluluk komisyonundayız. Görme engelliler için bir proje hazırlayalım istedik. Bu sistemi konuşurken GETEM ile tanıştık Boğaziçi Üniversitesi'nde. Onların da sesli projelerinde prospektüslerin sesli bir kılavuzu olmadığını, görme engellilerin buna çok ihtiyacı olduğunu fark edince böyle bir projeyi gündeme getirelim dedik. Oda sayfasından projemiz için bize ses verin dedik, arkadaşlardan yardım istedik ve 250 eczacı olduk. Altıya böldük, altıya bölmemizin nedeni de braille alfabesindeki kabartma harfleri için kullanılan kabartmalı altı noktacıktan yola çıkıldı. Ve herkes 6 prospektüse ses verdi. Ocaktan sonra da bütün Türkiye'ye çağrı yapacağız. Bütün Türkiye'deki eczacı arkadaşlara çağrı yapıp bu sayının artmasını sağlayacağız. En çok satan ilaç listesinden başlayıp, en çok satandan aşağı doğru bir sıralama yapıldı ve ilk bin ilaç üzerinden okumaya başladık. Çok da keyifli oluyor. Böyle bir projenin içinde yer almaktan ve buna öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"PROSPEKTÜSLERE ULAŞMALARININ NE KADAR ZOR OLDUĞUNU FARKETTİK"

Görme engelli vatandaşlar için ilaç prospektüslerine ulaşmanın ne kadar zor olduğunu fark ettiklerini anlatan Eczacı Bilge Zehra Hacıibrahimoğlu Çakıroğlu, "4 Ocak braille alfabesinin günü. Bu konuyla alakalı bir farkındalık yaratmak istedik. Ne yapacağımızı düşünürken, yolumuz GETEM ile kesişti. GETEM ile yaptığımız görüşmeler sırasında görme engelli vatandaşlarımızın sesli prospektüslere ulaşmasının ne kadar zorlu olduğunu fark ettik. Bu konuda yapılmış bir çalışma olmadığını fark ettik. Sağlıkta eşitlik adı altında biz sağlık mesleği mensupları olarak, birikimlerimizi onlara bu şekilde yansıtmayı öngördük ve bununla alakalı bir proje geliştirmek istedik. Ve projemiz 'sesin hepimize iyi gelecek' sloganıyla çıktı. İlk başta odamızın sayfasında bir duyuruda bulunduk. Meslektaşlarımıza bu projeye katkı sağlaması adına çağrıda bulunduk. Şu anda 250 meslektaşımızla projeyi yürütüyoruz. Hedefimiz 2019 yılı Eylül ayına kadar en çok satan bin ilacın seslendirilmesi. Şu anda 762 ilaç sahibini buldu. Bunlardan tamamlanan 350 tanesi var" şeklinde konuştu.

6 NOKTA, 6 PROSPEKTÜS, 6 BÖLÜM

Her gönüllü eczacının 6 prospektüsü, 6 parça şeklinde seslendirdiğini söyleyen Çakıroğlu, 6 rakamının taşıdığı anlamı ise şu sözlerle açıkladı:

"Prospektüsleri baştan sona bütün olarak okumadık. Onları da kendi içinde 6 parçaya ayırdık. Bir prospektüse baktığınızda görürsünüz, nedir?, Etken maddesi nedir?, Olası yan etkileri gibi bölümleri vardır. Biz bu bölümleri ayrı ayrı okuduk ki, görme engelli vatandaşlarımız bunları dinlerken arada bir parçayı rahat bulabilsin. Çünkü bir prospektüs yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Ve GETEM ile konuşarak onları bir düzden içerisinde kaydettik. Bütün hepsi tamamlandıktan sonra, GETEM'in kendi içinde bir arşivi var, oraya konulacak. Seslendiren arkadaşlarımız da ya kendi cep telefonlarından ya da bilgisayardan markasına göre telefonlarının, ya kitaplara ses uygulamasından ya da kendileri kayıt alıp göndererek uygulanabiliyor. 6 bölüm olması şöyle bir anlam taşıyor; biz her eczacıya okumaları için hem 6 tane prospektüs gönderdik hem de 6 bölümde okuyoruz çünkü braille alfabesi 6 tane noktadan oluşmuş bir alfabe. Böyle de bir etkisi olsun istedik açıkçası"

SESSİZ BİR ORTAM, TELEFON VE KULAKLIK YETERLİ

Bu projede yer almak isteyen eczacıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ise Çakıroğlu, "Şöyle oluyor, siz herhangi bir prospektüsün 5 dakikalık bir bölümünü bölmeden okuyorsunuz ve ilk başta GETEM'e gönderiyoruz. Oradaki yetkili kişililer kaydınız anlaşılabilir mi, tonlamanız nasıl gibi şeylere dikkat ederek uygun ya da değilsiniz diyor. Şu ana kadar hepimiz uygun görüldük. Ondan sonrasında ise sosyal sorumluluk komisyonunun bize gönderdiği yönerge var. Bu yönergede nasıl okumanız gerektiği, noktalama işaretleri nasıl okunmalı gibi nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili her şey yazıyor. Bunlara dikkat ettikten sonra sessiz bir ortam yeterli açıkçası. Bir cep telefonu, bir kulaklık ya da kulaklık bağlayabildiğiniz bir bilgisayarınız var ise, yapmak çok kolay. Bölümleri okuduktan sonra biz komisyonumuza mail atıyoruz. Onlar her ilacı kendi içinde bir düzene göre birleştiriyorlar, sonrasında da GETEM'e gönderiyorlar. Ondan sonra da arşivlere konulacak. Hedefimizin bir sonu yok. Aslına bakarsanız, biz bin ilaç diye yola çıktık ama daha sonra kendi hedefimizi gerçekleştirdikten sonra 'haydi Türkiye' deyip, tüm Türkiye'deki eczacıların desteği ile ne kadar okunabilirse, maksimum sayıda prospektüse ses vermek istiyoruz" diye anlattı.

"257 ECZACIMIZ İLE BU PROJEYİ YÜRÜTÜYORUZ

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Şeker Pınar Özcan ise, "İstanbul Eczacı Odası olarak sosyal sorumluluk komisyonumuzca hazırlanan bir proje bu. Görme engelli vatandaşlarımız için ilaç prospektüslerini sesli ortamda okuduğumuz, böylece onların kullandığı ilaçların yan etkilerini, ne olduğunu, kullanım şekillerini öğrenebildikleri bir proje. Şu anda 257 eczacımız ile bu projeyi sürdürüyoruz. Amacımız ilk etapta bin tane prospektüsü okumak ve görme engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak. 350 tane prospektüsü tamamladık, diğerlerini de Ocak ayının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

ÇOK AZ İLAÇ KUTUSUNDA BRAİLLE ALFABESİ KULLANILIYOR

Projenin bundan sonraki aşamasında bütün ilaç prospektüslerini okumak amacında olduklarını vurgulayan Özcan, görme engelliler için üzerinde çalıştıkları bir başka projeden daha bahsederek, "Ayrıca başka bir sorun daha var. üzerine braille alfabesiyle isimlerinin yazıldığı çok az sayıda ilaç var. Sanayi ve ilaç firmalarıyla bunu görüşerek, Türk Eczacılar Birliği'nin de katkılarıyla, tüm ilaç kutularının üzerinde braille alfabesiyle isimlerinin yazılması ve böylece görme engelli vatandaşlarımızın, hangi kutuyu eline alırsa alsın ilacın adını, dozunu hatta son kullanma tarihlerini bilmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Gönüllü eczacıların prospektüs seslendirmesi

-Gönüllü eczacılar ile röp.

-İEO Genel sekreteri Şeker Pınar Özcan ile röp.

-Muhabir anonsu(Beyza Nur GÜLER)

-Genel ve detay

04.01.2020 - 09.48 Haber Kodu : 200104039

===================================

8- ÜNLÜ ÇİFTİN ÇOCUKLARI SULTANAHMET MEYDANI'NDA TURA ÇIKTI

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - EVLİLİKLERİNİN 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turunda dün akşam İstanbul'a gelen Hollywood'un dünyaca ünlü çifti Michael Douglas ile Catherine Zeta-Jones'un çocukları şehir turuna çıktı. Nişantaşı'nda kaldıkları otelden sabah erken saatlerde ayrılan Dylan Michael Douglas (20) ile kız kardeşi Carys Zeta Douglas (17)'ın ilk durakları Sultanahmet Meydanı oldu. Rehber eşliğinde meydanı gezen ve Örme Dikilitaş, Yılanlı Sütun ile Theodosius Dikilitaş hakkında bilgi alan iki kardeş daha sonra Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne girdi. Ünlü çift ve çocuklarının 8 Ocak tarihine kadar İstanbul'da kalacağı öğrenildi. Dünyaca ünlü çiftin ise henüz İstanbul turuna başlamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Otelden ayrılan minibüsten detay görüntü

-Michael Douglas'ın çocuklarının Sultanahmet'te gezmesi

-Çocukların Sultanahmet Meydanda yürümesi

-Genel ve yakın detaylar

============================

(ÖZEL)

9-YABAN DOMUZLARINI ELLERİYLE BESLİYOR



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,