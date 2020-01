DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi'ne getirildi.Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin yakınları cenaze töreni için gelmeye başladı. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cemevinden görüntü

-Tören için hazırlık görüntüleri

-Askerlerden görüntü

03.01.2020 - 11.28 Haber Kodu : 200103087

==========================



3- HAVA HARP OKULU DAVASINDA KARAR: 70 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () FETULLAHÇI terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme 70 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan 2 er hakkında cezaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'ndeki Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 14 tutuklu sanık getirilirken tutuksuz yargılanan 1 er ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 70 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı, sanıkların mahkemedeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak müebbet hapise çevirdi. Mahkeme, 15 Temmuz'da er olarak görev yapan Burak Tüfekçi ve Vural Tunçkıran hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu öğrencisi Sanık Yusuf Kurt'un sağlık sorunlarını dikkate alan mahkeme, adli kontrol şartı uygulanarak ev hapsiyle cezalandırılmasına karar verdi.

55 FİRARİ SANIK HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Mahkeme ayrıca 55 firari sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emirlerinin ayrı ayrı devamına karar verdi.

====================

4-SARIYER'DE MİNİBÜSLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Akbulut'un kullandığı 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle karşı yönden gelen Murat Özdamar'ın kullandığı 34 GE 7363 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo şirketine ait minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken sürücü Sait Akbulut, minibüs içerisinde sıkıştı. Murat Özdamar kontrolündeki kamyonet ise yola savrularak önce önündeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince, bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Cendere Caddesi üzerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışını normale döndü.

"KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR"

Kazayı gören bir kişi, "Ben arkadan geliyordum. Önümdeki araçla karşıdan gelen aracın kafa kafaya çarpıştığını gördüm. Önümdeki araç şeridinde seyir haldeydi. Toplamda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar" dedi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetten çıkarılan yaralıların yerde yattığı anlar ve sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerince çıkarılması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

(Cep Telefonu Görüntüsü)

Yaralıların yerde yatması

Yaşanan panik anları

Sürücünün sıkıştığı yerden çıkartılması

Kazaya karışan araçlar

(Aktüel görüntü)

İtfaiye ekipleri

Kazaya karışan araçlar

Görgü şahidiyle röportaj

Genel ve detayla

03.01.2020 - 11.48 Haber Kodu : 200103096

===========================

5- KAĞITHANE'DEKİ YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLER KURTARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Kağıthane'de 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve yaşlı kadınla birlikte bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi Nuralp sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 kız çocuğu ve anneleri vatandaşların yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. Yine üst katta oturan ve dumandan etkilenen yaşlı bir kadında mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın çıkan evde dumandan etkilenen 3-4 yaşlarındaki 2 kız çocuğu ve üst katta dumandan etkilenen yaşlı bir kadına ambulansta oksijen verilerek ilk müdahalede bulunuldu. İki çocuk daha sonra ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KEDİSİNİ KURTARDI

Yangın çıkan evin üst katındaki evde kedisinin kaldığını söyleyen Nursel Dumrul itfaiye merdiveni ile balkondan evine girip kedisini aldı. Dumrul "Evde bayağı bir duman vardı ben annemin ağzına havlu koydum, aldım dışarı çıkardım. Annem hasta olduğu için önce onu çıkardım. Sonra kediyi almak için çıktık kapıyı kıramadık itfaiyenin gelmesini bekledik" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-------------

-Yangın çıkan bina

-Evden yükselen dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin yanan eve balkondan girmesi

-Üst kattaki evde kedisinin kaldığını itfaiye ekiplerine söyleyen kadın (Nursel Dumrul)

-Nursel Dumrul'un itfaiye merdivenine alınıp balkondan evine girmesi

-Dumrul'un kedisini alıp itfaiye merdiveni ile aşağıya inmesi

-Kurtarılan kedi

-Nursel Dumrul ile röportaj

-Yangın çıkan evde dumandan etkilenen kız kardeşler

-3-4 yaşlarındaki kız kardeşlere ambulansta oksijen verilmesi

-Kızların başka bir ambulansa alınıp hastaneye götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

(FEED)

03.01.2020 - 11.10 Haber Kodu : 200103080

==============================

(ÖZEL)

6- MOTORUN ÜSTÜNDE ZAMANLA YARIŞIYOR, CANLARINI HİÇE SAYIYORLAR

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - İSTANBUL, KİMİ kargo, kimi evrak, kimi yemek taşıyor. Onlar günün her saati yollarda. Mevsim yaz veya kış olsa da fark etmiyor. Günün her saati cadde ve sokaklarda gördüğümüz motorlu kurye ve yemek paketi servisçileri, verilen adrese ulaşma çabasıyla adeta zamanla yarışıyor. Çoğu zaman kendilerinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motorlu kuryelerle, yemek paketi taşıyanlar mecbur kaldıkları için kural ihlali yaptıklarını söylüyorlar. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise, yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini söyledi.

"İSTER İSTEMEZ TRAFİK AKIŞINDA MAKAS ATTIĞIMIZ OLUYOR"

İstanbul'da motorlu kuryelik yapan Cihan Yüzügüllü, sistemin yaşattığı mecburiyetten dolayı kural ihlalleri yapıldığını söylüyor. Yüzügüllü, "Verilen paketlerde yoğunluk olduğu zaman ister istemez trafik akışında makas attığımız oluyor. Emniyet şeridine de girip çıktığımız oluyor. Ama bir otomobil kadar emniyet şeridini ihlal etmiyoruz. Ya da trafiği tehlikeye atmıyoruz. Biz kendimizi kurtarabilecek şekilde hareketlerde bulunabiliyoruz ama trafikteki araçlar bizi fark etmeden, sinyalini vermeden direkt sola ve sağa dönüyor. Sabah aynı ofiste çalıştığım arkadaşım kendi şeridinde giderken, bir araba birden önüne kırmış. Düştü ve hastaneden yeni geldi. Tek yapılması gereken trafikteki araçların, motosikletlere biraz daha duyarlı olması" şeklinde konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ KAZALAR OLDU, MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hasan Ceylan da motorlu kurye çalışanı. 19 yıldır bu işi yapıyor. Bir paket içindeki telefonu, 25 dakika içinde sahibine teslim etmesi gerektiği, çalıştığı şirket tarafından kendisine bildirildi. Ceylan, Altunizade'den Mecidiyeköy'e hareket etmeden önce mesleğinin zorluklarını anlattı. Ceylan, amaçlarının müşteri memnuniyeti olduğunu belirterek "Telefonun teslimi için 1.5 saat vakit vardı. Şu an 25 dakika vakti kaldı. Onu yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu. Bizim de yaşadığımız ufak kazalar oldu ama müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR MOTOSİKLETİN YAPMIŞ OLDUĞU HATA BÜTÜN CAMİAYA MÂL EDİLİYOR"

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, ise kargo ve evrak taşıyan kuryelerin, yemek paketi taşıyanlarla karıştırıldığını söyledi. Gün içinde sürekli hareket halinde olduklarını belirten Özdemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Motosikletli kuryelik günü birlik yapılan bir iş. 365 gün, 24 saat müşterinin sizi aradığı an hizmet vermekle yükümlü olduğunuz meslek grubu. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Biz İstanbul'u gün içinde bir baştan diğer başa dolaşan insanlarız. Şimdi insanlar sadece yaşadıkları ilçede, semtte, kaldırımda giden paket servisi elemanlarına göre bütün motosiklet camiasını yargılıyorlar. Yanlış olan bu. 'Bir insan kötü' diye bütün insanlık kötü olmuyor. Bize uygulanan politika, bir motosikletin yapmış olduğu bir hata bütün camiaya mâl ediliyor. Bu yanlış."

"BİR AN ÖNCE TEHLİKELİ MESLEK SINIFINA ALINSIN"

Motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınması gerektiğini ifade eden Mustafa Özdemir, şöyle devam etti:

"Motosikletli kuryelik bu işten ekmek parası kazananların yaptığı bir meslek. 30 yıldır bu sektör var. Devlet nezdinde ilerlemiş bir tarafı yok. Biz bununla ilgili Çalışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir an önce tehlikeli meslek sınıfına alınsın. Gerekli şartlar düzeltilsin. Biz motosikletli kuryeler için mesleki yeterlilik belgesi çıkardık. Şu an bu belgenin bir hükmü yok. Tehlikeli meslek sınıfına girdiği zaman bu belge mecbur kılınıyor. Bir motosikletli, İstanbul şartlarında kurallara uyarsa ölür. Çünkü bugün motosikletlilere uygulanan hız sınırı 80, 100 arasında. Benim yanımdan hafriyat kamyonu 120 km hızla geçiyor. Rüzgarı beni savuruyor. Ben kendimi korumak için emniyet şeridine kaçıyorum. İşlerine geldiğinde 'sen araç değilsin emniyet şeridine geç' , işlerine gelmediği zaman 'motorlar niye emniyet şeridinde gidiyor?' diyorlar. İnsanların burada temel önceliği aciliyet falan değil, emniyette giderken bizim temel önceliğimiz kendi canımızı korumak. Sıkışık trafikte araçların arasında gitmek daha tehlikeli. Ben emniyetli gitmek için oradan gidiyorum. Trafikte en duyarlı sürücüler motosiklet sürücüleridir."

KAZA YAPAN MOTORLU KURYE ÇALIŞANI DEĞNEK YARDIMIYLA YÜRÜYOR

Motorlu kuryelik yapan Çetin Göksu, 1 Nisan günü bir başka aracın ters yöne girmesi nedeniyle kaza yaptı. Göksu, o günden beri koltuk değnekleriyle yürüyor ve çalışamıyor. "9 ay oldu, 6 ay daha çekeceğim" diyen Çetin Göksu, "İkinci bir ameliyat oldum. Düzelecek miyim, düzelmeyecek miyim belli değil. Karşı taraf beni ne aradı ne sordu. Daha ne zamana kadar bu şekilde bastonlarla gezip, çalışacağız? Pizzacılar yüzünden biz çok çekiyoruz. Ben 27 senedir motor kullanıyorum ve ilk defa bir kaza yaptım. O da hiçbir hatam olmadığı halde yaşandı" diye konuştu.

"MECBUR KALDIĞIMIZ İÇİN YAN YOLLAR VE KALDIRIMLARDAN GİDİYORUZ"

Kargo ve evrak taşıyan motorlu kuryeler, kaldırımı daha çok yemek paketi taşıyan motosikletlilerin kullandığını ifade ediyor. Üsküdar'da bulunan bir yemek firmasında çalışan Müjdat Şakınay, gelen siparişler üzerine yola çıkıyor ev ve iş yerlerine paket yemek servisi götürüyor. Şakınay mecbur kaldıkları için kaldırımlardan gittiklerini ifade ederek, "Biz keyfimizden gitmiyoruz. Müşteri bana 'nerede kaldın' diye soruyor. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Yan yollardan, kaldırımlardan gidiyoruz. Mecbur kaldığımızdan dolayı böyle gidiyoruz. Biz de sakin bir şekilde gitmeyi isteriz. Herkesin kurallara uymasını isteriz. Mecburiyetten gidiyoruz buralardan. Geç kaldığımızda yemek siparişini iptal ediyorlar. Ben kendiliğimden geç kalmıyorum ki. Buraya geldiğimde de sipariş iptal edildiği için sıkıntı oluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Motorlu kuryecilerle röportajlar

-Yemek paketi taşıyan kişiyle röportaj

-Motorlu kuryelerden görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

-Motossiklet kazaları arşiv görüntüler

03.01.2020 - 09.37 Haber Kodu : 200103036

03.01.2020 - 09.39 Haber Kodu : 200103037

============================

7-TUZLA'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL ()

Tuzla'da çıkan yangında gecekondu alev alev yanarken, burada yaşayan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tuzla İçmeler Mahallesi Seren Sokakta bulunan gecekonduda saat 09.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında burada yaşayan bir kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yanan gecekonduda ise hasar oluştu. Bir mahalle sakini "Duman ve itfaiye ekiplerini gördüm. Çıkıp baktığımda burasının yandığını gördüm. Allaha şükür çocuklar yokmuş evde. Adam atmış kendini dışarıya. Baygınlık geçiriyordu. Su verdik adama. Aldılar götürdüler hastaneye. Durumu kötü değildi, ayaktaydı." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Alev alev yanan gecekondu (cep telefonu)

-Ambulanstan görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yanan gecekondudan görüntü

-mahalle sakini ile röp

03.01.2020 -10.35 Haber Kodu : 200103057_

===========================

(ÖZEL)

8-ÇALINTI ÇİP VE KOPYALANMIŞ PLAKAYLA AKARYAKIT HIRSIZLIĞI KAMERADA

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () PENDİK'te servis minibüsünün yakıt çipini çalan hırsızlar, ikiz plaka taktıkları 5 farklı araca bir hafta içinde 9 bin liralık yakıt aldı. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyen Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Hırsızlık 12 gün önce Pendik'te yaşandı. Osman Arslan, sahibi olduğu 34 LUL 078 plakalı servis minibüsünün gece saatlerinde yakıt çipinin çalındığını fark etti. Arslan'ın ihbarı üzerine harekete geçen Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, aynı yakıt çipiyle değişik marka ve model araçlara Pendik ve Kartal'daki akaryakıt istasyonlarından yakıt alındığı bilgisine ulaştı. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yakıt alan araçların hepsinde 34 LS 2922 sayılı plaka olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada araçların üzerindeki plakanın başka bir ilçede yaşayan ve olayla ilgisi bir kişiye ait olduğu ve plakanın kopyalanarak araçlara takıldığı ortaya çıktı. Polis, çalıntı yakıt çipiyle istasyona gelen araçlardan birinin sağ ön çamurluk kısmının boyalarının kazınmış olduğunu fark ederek, çalışmalarını bu araç üzerinde yoğunlaştırdı. Böyle bir aracın Pendik'te olduğu bilgisini alan polis, ikiz plakayla yakıt alan bu aracı buldu, gerçek plakasını tespit etti ve olayla ilgili 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İkiz plaka kullanarak yakıt alan diğer araçlar da polis ekipleri tarafından tespit edildi. 5 farklı araca 1 hafta içinde 9 bin liralık yakıt alan iki şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇALINTI ÇİPLE YAKIT ALMA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde birbirinden farklı marka ve model ikiz plakalı araçların çalıntı yakıt çipiyle Kartal ve Pendik'te bulunan akaryakıt istasyonlarından yakıt aldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

--------------------

-İkiz plakalı araçların akaryakıt istasyonlarından yakıt alması

(AKTÜEL)

--------------

-Pendik asayiş büro amirliğinden görüntüler

-Şüphelilerin asayiş büro amirliğinden çıkartılması

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Genel ve detay

03.01.2020 - 10.41 Haber Kodu : 200103064

============================



9- FATİH'TE KASA HIRSIZLARI DENETİM YAPAN POLİSLERE YAKALANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL, () Fatih'te bir işyerinin kepengini kendilerine özel düzenekli uzaktan kumanda ile açarak kasa hırsızlığı yapan şüpheliler, yakalandı.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde 19 Aralık akşamı saat 22.30'da asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphelendikleri taksiyi durdurarak içindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Araçtan inen Fırat K. (23), Kahraman A. (41), Oktay L. (23) ve Kemal Ş. (37) isimli şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alırken, üzerlerinde yapılan aramada 2 tornavida, kar maskesi, kepenk açma ve kapamada kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, yakalandığı sırada üzerinden Tarık K.(34) adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüphelinin gerçek kimliğinin Kemal Ş.(37) olduğu belirledi. Kemal Ş.'nin 16 ayrı suçtan aranması ve 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenirken, 600 lira para cezası bulunduğu ve yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, uygulama noktasında durdurulmadan kısa bir süre önce Mollafenari Mahallesindeki bir işyerinin kendilerine ait özel düzenekli uzaktan kumanda ile kepengini açarak kasa hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Yakalanan şüpheliler Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli Fırat K. ve Kahraman A. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oktay L. ise adli makamlarca serbest bırakılırken, Kemal Ş. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----

- Özel kumanda ile kepengin açılması

03.01.2020 - 11.29 Haber Kodu : 200103088