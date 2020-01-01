DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

ESENYURT'TA Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenilirken, yeğen sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilen zanlı

-Polis aracının hastaneden ayrılması

-Dün çekilen görüntüler

-Ekiplerden görüntü

-Binadan görüntü

-Cenazenin çıkarılışı

-Görgü tanıkları ve muhtar ile röportaj

-Umeyr'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 15.49 Haber Kodu : 200101215

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2- SURİYELİ ESKİ SAVAŞ UÇAĞI PİLOTU VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

*Cinayet zanlısı yeğen adliyeye sevk edildi

Veysel TİMDU-Ersan SAN/İSTANBUL,ESENYURT'TA Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenilirken, gözaltındaki yeğen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Sağlık kontrolü sonrası polis aracına bindirilen zanlı

-Polis aracının hastaneden ayrılması

-Dün çekilen görüntüler

-Ekiplerden görüntü

-Binadan görüntü

-Cenazenin çıkarılışı

-Görgü tanıkları ve muhtar ile röportaj

-Umeyr'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 15.49 Haber Kodu : 200101215

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(Geniş haber)

3-BEŞİKTAŞ SAHİLİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Beşiktaş sahilinde 30 yaşlarında bir erkek yanındaki silahla intihar etti. İntihar eden adamın üzerinden kimlik çıkmazken silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı.

Olay, Beşiktaş, Hayrettin İskelesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahile gelen bir erkek telefonda konuştuğu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişi sinirlenerek telefonunu denize fırlattıktan sonra bağırmaya başladı. Öfkesini kontrol edemeyen kişi ardından silahını çıkararak havaya bir el ateş açtı. Bir kişinin çevreye ateş açtığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa bir süre sonra havaya ateş açan adam bu kez silahla başına ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde yere yığılan kişiyi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar eden kişiyi hayata döndürmek için uzun süre çaba sarf etti. Ancak sağlık görevlilerin çabaları sonuçsuz kalırken kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

ALLAH'A EMANET OLUN DEDİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

İntihar eden kişinin telefonda biriyle konuşup tartıştığını belirten görgü tanığı, "Telefonunu denize attı. Bağırmaya başladı. Sonra 'Allah'a emanet olun' dedi, kafasına doğru ateş etti. Bunun öncesinde telefonla konuşuyordu. Baya bağırıp çağırdı. Sonrada intihar etti" ifadelerini kullandı.

SİLAH SESLERİ NEDENİYLE PANİK YAŞANDI

Beşiktaş sahilinde silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kimi vatandaşlar yaşananları izlerken kimi vatandaşlar ise olay yerinden uzaklaştı.

İntihar eden kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiği noktada güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlıkçıların müdahalesi

-Polis ekiplerinden detay

-Vatandaşlardan detay

-Görgü şahitleriyle röportaj

-Güvenlik şeridinden detay

01.01.2020 - 11.36 Haber Kodu : 200101147

01.01.2020 - 12.27 Haber Kodu : 200101153

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(Ek görüntülerle)

4-İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araç sürücüleri rahatlıkla ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

EK GÖRÜNTÜ

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Akan trafik

Görüntü Dökümü:

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-HALİÇ KÖPRÜSÜ

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-MECİDİYEKÖY metrobüs durağından detay

-Yürüyen vatandaşlar

-Araçlardan görüntü

-Yollar

-KADIKÖY

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 09.04 Haber Kodu : 200101119

01.01.2020 - 09.20 Haber Kodu : 200101123

01.01.2020 - 09.32 Haber Kodu : 200101126_

01.01.2020 - 10.01 Haber Kodu : 200101128

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5- ESENLER'DE METRO İSTASYONUNDAKİ BIÇAKLI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () ESENLER metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenler metro istasyonunda saat 03.00 sıralarında iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Musa Anter Ö. ve Beytullah Ö. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer gruptan 3 kişi olay yerinden kaçtı. Metro içindeki güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların arkadaşı Yusuf B.'nin ifadesini alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ellerinde bıçak olan iki grubun kavga ettiğini ve her iki gruptan yaralananların olduğunu belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hafif yaralı halde olay yerinden kaçan Hüseyin A., Enes S. ve Muharrem S.'yi tedavi için gittikleri hastanede yakalayarak gözaltına aldı . Hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen 6 şüpheli, buradaki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili çekilen görüntüler

01.01.2020 - 16.23 Haber Kodu : 200101224

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6- KARTAL'DA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ KALAN BÖLÜMÜNE KUM DESTEĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul

Kartal'da dün sabah saatlerinde çöken istinat duvarının kalan bölümünün yıkılma ihtimaline karşı, duvarın önüne yaklaşık 30 kamyon kum dökülerek güçlendirme çalışması yapıldı. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'ta dün sabah saatlerinde bir binanın otoparkında istinat duvarı çökmüş, park halinde bulunan 3 araba yan binanın bahçesine düşmüştü. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken arabalarda hasar meydana gelmişti. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kartal Belediyesi ekipleri, istinat duvarının kalan bölümünün çökme ihtimaline karşı yaklaşık 30 kamyon kum getirerek duvara destek yaptı. 63 dairede yaşayanlardan bazıları belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazı vatandaşlar ise yakınlarının evine gitmeyi tercih etti. Duvarın önüne kum dökülerek yapılan çalışmanın ardından oluşan durum havadan da görüntülendi.

"ŞOK OLDUM GÖRÜNCE. NUTKUM TUTULDU"

Bir mahalle sakini, "Sabah 10.45 falandı. Bir gürültü yatak odasına geldi. Dedim ne oldu, tam gözümü açtım bir sesler geldi. Kadın arkadaşların sesleri. Cama doğru yürüdüm ki iniyor aşağıya. Şok oldum görünce. nutkum tutuldu birden bire. İstinat duvarı indi arabalarla birlikte. Çığlık çığlığa insanlar. Çok korktuk. Aynı sitenin A bloğundayız biz. Şu anda bizim bina boşaltılmadı. Ama yine de ölçümler falan bitsin tam kesin sonuç o zaman alınacak. B blok boşaltıldı ama." dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Çöken istinat duvarı

-Vatandaşlar ile röp

-İstinat duvarına yapılan kum desteği

-Binaların havadan görüntüsü

-Binanın çevre duvarında oluşan çatlaklar

-Genel ve detay

01.01.2020 - 14.56 Haber Kodu : 200101191

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7- HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSERİ

İstanbul - ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Levent'in paylaşımı



01.01.2020 - 12.10 Haber Kodu : 200101151

