DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

() İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı.İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.. Taksim'de, hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayan vatandaşlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.

Görüntü Dökümü

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-Sarıyer

-Ağaçlardan görüntüler

-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dalgalardan görüntüler

-Taksim Meydanından genel ve yakın detaylar

-Yağmurun yaması

-Şemsiye ile yürüyen insanlardan detay görüntü

-Rüzgarın şemsiyeleri ters çevirmesi

-Bazı insanların yürümekte zorlanması

-Meydandan genel ve yakın detaylar

-Rüzgarın Türk bayrağını dalgalandırması

30.12.2019 - 09.19 Haber Kodu : 191230029

30.12.2019 - 09.22 Haber Kodu : 191230030

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2- KARABURUN'DA FIRTINA; DEV DALGALAR OLUŞTU (2)

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ İSTANBUL, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Özellikle Karadeniz'e kıyı ilçelerin mahallelerinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Arnavutköy'e bağlı Karaburun Mahallesinde fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Dalgalardan görüntüler

-Balıkçı teknelerinden görüntüler

-Detay görüntüler

30.12.2019 - 10.55 Haber Kodu : 191230068

30.12.2019 - 11.55 Haber Kodu : 191230085

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3- AKOM DA UYARDI... İSTANBUL'DA FIRTINA ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

İSTANBUL, () METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da esen rüzgârın öğleden sonra fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da halihazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde 5°C'ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Öte yandan; İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları "153 İBB Beyaz Masa" hattına, 112 Hızır Acil'e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor. İBB Zabıtası da gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı.

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4-FATİH'TE YILBAŞI ÖNCESİ EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

Ali ABLAY/İSTANBUL, () Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılbaşı öncesi bir çok eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, birçok işletmeye adli ve idari işlem uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumartesi gecesi 01.00 den başlayarak sabah erken saatlere kadar eğlence mekanlarında geniş çaplı olarak asayiş denetimleri yaptı. Birçok eğlence mekanını denetleyen polis ekipleri, bir işletmeye kaçak alkol satışından adli işlem yaparken 4 eğlence mekanına ise bandrolsüz içki satışından dolayı adli işlem uyguladı. Polis ekipleri, 11 eğlence mekanına adisyon bulundurmamaktan, 1 işyerine TAPDK belgesi bulundurmamaktan, 2 işletmeye ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan, 1 işyerine ise hijyen belgeleri eksikliğinden idari işlem uyguladı. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusunu yapan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerinde üzerinde arama yaptı. Polis ekipleri, 1 asker kaçağını ve 2 aranan şüpheliyi yakalayarak haklarında adli işlem gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Mekanlara girilmesi

- Mekanlardaki kişilerin üzerlerinin aranması

30.12.2019 - 10.33 Haber Kodu : 191230062

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(ÖZEL)

5-BAHÇELİEVLER'DE YOLDA ÇÖKME

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () Bahçelievler'de bir otomobil sokaktan geçtiği sırada yol çöktü. Çöken yolda bir metre derinliğinde çukur açılırken, otomobilin ön tekeri çukura düştü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Alkaç yönetimindeki 34 DU 4186 plakalı otomobil sokakta seyir halindeyken yol çöktü. Çöken yolda bir metre derinliğinde çukur açıldı. Otomobilin ön sağ tekeri çukurun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri ön tekeri çukura düşen aracı kepçe yardımıyla çıkardı.

"GEÇMEMLE YOLUN ÇÖKMESİ BİR OLDU"

Serkan Alkaç "Karşıdan araç geliyordu. Geniş döneyim dedim. O geçsin sonra döneyim diye. Geldim direkt çukura girdim zaten. Küt diye bir ses duydum durdum. Geçmemle yolun çökmesi bir oldu. Bende mi çökmüş yoksa benden önce çökmüşte kimse önlem mi almadı? Onu bilmiyorum. Görsem zaten girmem çukura. Akşam geldim bir sıkıntı yoktu. Aynı güzergahı kullandım. Sabah işe gidiyordum. Sola dönüş yapayım dedim. Kısmet olmadı çukura girdik." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken yoldan görüntü

-Tekeri içine düşen otomobil

-Serkan Alkaç röp

-Polis ekipleri

-Genel ve Detaylar

30.12.2019 -09.37 Haber Kodu : 191230036

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6- YANGINDA İLK İŞİ KEDİSİNİ KURTARMAK OLDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunun alev alması ile başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ve polisin uyarısı ile evlerini terk edenler arasında bulunan bir kadın, sokağa kedisini de alarak çıktı.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dilaver Sokak'ta saat 06.30 sıralarında başladı. Bina girişindeki elektrik panosundaki kabloların tutuşması sonucu binanın içerisi bir anda duman ile kaplandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 acil yardım ekipleri kısa sürede geldi. Polis ve itfaiye erleri tek tek kapıları çalarak bina içerisinde bulunanları tahliye etti. Bodrum katında bir kişinin kaldığı ve dışarı çıkmadığı anlaşılınca ısrarla kapısı çalındı. Ancak, bu kişinin gece vardiyasında çalıştığı anlaşıldı. İtfaiye elektrik panosundaki yangını söndürdükten sonra bina içerisindeki dumanı tahliye etti. Tahliye edilen kişiler arasında bulunan bir kadının da evden çıkarken yanına 'Minnoş' ismini verdiği tekir cinsi kedisini de aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan bina önünden görüntüler

-İtfaiye, polis ve 112 araçları

-Söndürme çalışmaları

-Evlerinin balkonundan söndürme çalışmalarını izleyenler

-Yangını izleyenler

-Bina sakinleri ile röportaj

-Kedisini alarak dışarı çıkan kadın ile röportaj ve kedisinden görüntüler

30.12.2019 -10.17 Haber Kodu : 191230057

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7- ADALAR'A 2018 YILINDA GEMİYLE GÖTÜRÜLEN ATLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- İSTANBUL

Maltepe iskelesinden 14 Haziran 2018 yılında yüzlerce at gemi ile Büyükada'ya götürülmüştü. Duruma tepki gösteren hayvanseverlere faytoncular saldırmış, polis havaya ateş açarak müdahale etmişti.

Görüntü Dökümü

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-At yüklü kamyonların iskeleye girmesi

-Faytoncuların dernek üyelerine saldırması

-Polisin havaya ateş açması

-Dernek başkanıyla röp

-Saldırıya uğrayanlarla röp

-Atların iskelede bekletilmesi

-İskelede önlem alan polisler

-Genel ve detay

30.12.2019 - 11.50 Haber Kodu : 191230083

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8- DENİZ SEKİ SAHNEDEN DÜŞTÜ

İSTANBUL,()

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.

Şarkıcı Deniz Seki, cumartesi günü Hilton Otel'de sahne aldı. Seki şarkılarından birini seslendirirken, sahnenin fonundaki aydınlatmalara doğru ilerlemeye başladı. Şarkıcı, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Deniz Seki yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu belirlendi. Seki konsere devam etti.

HALA BİRAZ AĞRIM VAR!

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama 'nazar çıktı' diyelim..." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Seki'nin şarkı söylemesi

-Fona doğru ilerlemesi

-Düşmesi

-Genel ve detay

30.12.2019 - 11.34 Haber Kodu : 191230077

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9-ÇEÇEN LİDER OSAEV'İ ÖLDÜREN SANIK HAKKINDAKİ BERAAT KARARINI YARGITAY BOZDU

Haber: Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ÇEÇEN lider Ali Osaev 2009 yılında Zeytinburnu'ndaki evinin önünde öldürmesine ilişkin yargılanan Zona kod adlı Temur Makhauri, 2016 yılında delil yetersizliğinden beraat etti. Makhauri 2017 yılında Ukrayna'da arabasına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Dosyayı inceleyen Yargıtay ise eksik inceleme ve araştırma yapılarak beraat kararı verildiğini belirtti. Yargıtay, Zona kod adlı sanığın gerçekten ölüp ölmediğinin belirlenmesi için ülkesinden sorulmasına hükmederek beraat kararını bozdu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı tebliğnamede dava sürecinde dinlenen iki tanığın, görüntülerdeki kişinin Temur Makhauri olduğunu söylediğini belirtti. Tebliğnamede, sanığın dosya kapsamında anlaşılan kişiliği, çok taraflı bağlantı ve ilişkileri nazara alınarak sanığın tutuklandıktan sonra temin edilen fotoğraflarıyla olay anı ve sonrasındaki görüntüler karşılaştırması ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sorularak hukuki durumunun takdir edilmesi gerektiği ifade edildi. Savcılık bu nedenle eksik inceleme ve araştırmaya dayalı beraat kararının bozulmasını talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararında sanığın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir otomobilin patlaması sonucu öldüğüne dair ulusal medyada bilgilerin yer aldığını ancak söz konusu bilginin gerçekliği ve teyidi için kolluk makamları aracılığıyla araştırma ve ülkesiyle yazışma yapılmasını istedi. Gelen cevabın sonucuna göre sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verilip verilmeyeceğinin tartışılması zorunluluğunun bozmayı gerektirdiği bu nedenle diğer yönleri incelenmeyen hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak bozulmasına karar verildi. Kararının bozulmasının ardından dosya yeniden Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Çeçen lider Ali Osaev, 2009 yılında Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin Gürcü asıllı Temur Makhauri, 2012 yılında gözaltına alındı. Cinayet iddialarını reddeden kod adı Zona olan Makhauri, Gürcistan istihbaratı adına çalıştığını savcılık ifadesinde itiraf etti. Savcı, Makhauri hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2016 yılında görülen son duruşmada tutuklu Makhauri'nin üzerine atılı suçlar hakkında cezalandırılmasına yetecek yeterli ve inandırıcı delil edilemediğinden beraatine karar verildi. Sanığın tahliye edilmesinin ardından, müşteki avukatı kararı temyiz etti.

Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV)

-Zona'nın arkadan gelmesi

-Zona'nın saldırıyı gerçekleştirmesi

-Zona'nın kaçması

-Olay günü çekilen görüntüler

30.12.2019 -12.05 Haber Kodu : 191230087



