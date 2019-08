DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur MERİÇ / İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Program Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterileri yapıldı.

2-TAKSİM'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL, ()

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09:30'da başlayan törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

ZAFER HAFTASI SERGİSİ'Nİ GEZDİLER

Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin bitmesinin ardından Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Avsever, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Zafer Haftası Sergisi"nin açılışını yaptı.Taksim Meydanı'ndaki tören öncesi Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı.Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde denetim yaptı. Tören meydanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

-Törenin başlaması

-İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çelenk sunumu

-İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in çelenk sunumu

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk sunumu

-Saygı duruşunun yapılması

-İstiklal Marşının okunması

-Törenin sona ermesi

-Zafer Haftası Sergisi'nin açılması

-Serginin gezilmesi

-Genel ve detaylar



(Havadan görüntülerle)

3-İSTANBUL'DA KLASİK OTOMOBİLLERDEN 30 AĞUSTOS KONVOYU

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ()

Klasik otomobil tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yollara çıktı. Çeşitli marka ve model klasik otomobilleriyle Maltepe'de buluşan sürücüler konvoyla Bağdat Caddesi üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanarak, Dolmabahçe'ye hareket ettiler. Konvoya havadan da görüntülendi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay. "30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı anısına bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir araya geldik. Bu gün 100'e yakın araçla önce Anadolu yakasında Maltepe üzerinden hareket edip, Bağdat Caddesi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gideceğiz. Akabinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de seremonimizi sonlandıracağız." dedi.

"Ulusal bayramlarımızı İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak çok önemsiyoruz." diyen Serkan Okay, " Milli birlik ve beraberliğimize büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu coşkuyu geleceğe taşımak adına her yıl Ulusal bayramlarımızı çoşkuyla kutlamaya çalışıyoruz. 30 Ağustosun çok önemli bir tarih olduğunu düşünüyoruz. İşgalci kuvvetlerin 30 Ağustos 1922'de tamamen Afyon'dan süpürüldüğü bir tarih. Bu tarihten sonra Milli Mücadelenin taçlandığı ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldı bir tarih. Bu anlamda bu gün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak tüm coşkumuzla 97. Yıl anısına buradayız." diye konuştu.

-Dernek başkanı ile röp

-Araçların yola çıkışı

-Havadan drone görüntüleri

-Genel ve Detay görüntüler

4 - MASLAK KIRMIZI-BEYAZ...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.

5-VALİ YERLİKAYA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, ()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği binasında tebriklerin kabulü töreni düzenlendi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu. Törene yabancı misyon şefleri, mülki ve idari amirler ile dini cemaat temsilcileri de katıldı.

-Vali, ordu komutanı ve belediye başkanının gelişi

-törenin başlaması

-katılımcıların tebriklerini iletmesi

-diğer detaylar



6- ESENYURT'TA TELEFON BAYİSİNİ BASKINA 4 GÖZALTI

- SALDIRIDA MİSİLLEME İDDİASI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta telefon bayisini sopa ve bıçaklarla basarak iş yeri sahibini yaralayan 4 kişi yakalandı.

Esenyurt'ta 4 kişi ellerinde sopalarla bir telefon bayisini basarak iş yeri sahibi Mehmet Bozkurt'u yaralamıştı. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, saldırganlar Fesih B., Mevlüt B., Edip B. ve Yalçın B. yakalandı.

Fesih B. ifadesinde, yaklaşık bir ay önce arızalanan telefonunu tamir etmesi için Mehmet Bozkurt'a verdiğini ancak telefonu tamir edemedi halde kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Fesih B. tamiri olmamış telefon için para veremeyeceğini söylemesi üzerine

Mehmet Bozkurt'un yanında iki kişi ile birlikte yolunu keserek kendisini dövdüğünü söylediği öğrenildi. Fesih B.'nin daha sonra üzerine oğlu Yalçın B. kardeşi Mevlüt B. ve yeğeni Edip B. ile birlikte dükkana giderek telefoncuyu darp ettiklerini belirttiği kaydedildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildiler.

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

-Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

-Bozkurt'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

(ÖZEL)

7-OTOBÜS YANGININI İZLEYEYİM DERKEN CANINDAN OLUYORDU

Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otobüsü izlemek için duraksayan motosikletliye arkasından gelen otomobil sürücüsü çarptı. Kazada motosikletli yaralanırken o anlar otobüs yangını için kayıtta olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu, Edirne istikameti, Otogar çıkışı mevkiinde dün gece 00.00'da sefer dışı olan özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Ankara istikametinde seyreden sürücülerden biri otobüs yangınını, cep telefonuyla görüntülemek için kayda girdi. Kayıt anında yan şeridinde ilerleyen bir motosikletli yangını izlemek için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hız keserek ters istikametteki otobüs yangınını izlediği, arkasındaki otomobil sürücüsünün ise yavaşlayan motosikletliye arkadan çarptığı görülüyor. Kazanın ardından bazı sürücüler durup yaralıya yardım ediyor.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

-Yanan otobüs

-Kaza anı

-Sürücüye yardım edilmesi

-Sağlık ekipleri

-Detaylar

30.08.2019 - Haber Kodu : 190830023