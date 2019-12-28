DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

() SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.İstanbul'da bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağdı. Kar yağışının olduğu noktalardan birisi de Sultangazi oldu. Saat 07.00 sıralarında başlayan kısa süreli yağış bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Kar yağışı

-Yoldan görüntü

-Detaylar

28.12.2019 -10.36 Haber Kodu : 191228061

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2- ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAÇININ EŞİNİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL () İNGİLİZ eski istihbarat Subayı James Le Mesurier'in şüpheli ölümü sonrası eşi Emma Winberg hakkında konulan yurtdışına çıkış yasağının, eşinin cenazesine katılabilmesi için kaldırıldığı öğrenildi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Winberg'in İngiltere'ye gittiği öğrenildi.

James Le Mesurier'in 11 Kasım 2019 tarihinde Tophane'de ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunması üzerine eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Geçtiğimi İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Emma Winberg'in avukatları, müvekkilinin eşi James Le Musurier'in defnedilmesi için İngiltere'den beklendiğini, bunun için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kararın kaldırılmasını istediler. Avukatların bu talebinin kabul edilmesi üzerine Winberg'in Londra'ya gittiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

28.12.2019 - 10.42 Haber Kodu : 191228063_

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3- İSTANBUL'DA 1400 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 274 GÖZALTI

Buse PEHLİVAN/İSTANBULİSTANBUL genelinde 1400 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan 274 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda il genelinde tespit edilen ve önceden belirlenen 1400 adrese dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 415 ekip ve 967 personelin görev aldığı belirtildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 56 kişi yaralama, 37 kişi hırsızlık, 21 kişi dolandırıcılık, 21 kişi tehdit, 14 kişi mala zarar verme, 7 kişi görevi yaptırmama, 6 kişi cinsel saldırı, 5 kişi yağma ve gasp, 5 kişi sahtecilik, 4 kişi yaralama ve ölüme neden olma, 2 kişi uyuşturucu madde ticareti, 2 kişi kaçakçılıkla mücadele kanunu uyarınca, 2 kişi kesici ve delici alet bulundurma, 1 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, diğer suçlardan ise 91 kişi olmak üzere toplamda 274 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 kişinin 20 yıla kadar, 6 kişinin 10 yıla kadar, 36 kişinin 5 yıla kadar, 68 kişinin ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 1 adet şarjör, 6 adet mermi, 18 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

28.12.2019 - 12.36 Haber Kodu : 191228085

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4- TURİSTLERE YÜKSEK HESAP TUZAĞI KURAN 23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY/İSTANBUL () BEYOĞLU'nda hanutçular tarafından eğlence mekanlarına çekilen turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları, gelen yüksek hesabı ödemeyen turistleri darp ederek, paraları ve kredi kartlarına zorla el koydukları iddia edilen 32 kişi yapılan operasyon ile yakalanmıştı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Soruşturma kapsamında mekanlardan rüşvet aldıkları iddia edilen 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesi alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda gittikleri veya hanutçular tarafından yönlendirildikleri eğlence mekanlarında kendilerine yüksek hesap getirildiğini, itiraz ettiklerinde ise darp edilerek ceplerindeki para, ya da kredi kartlarıyla şifrelerinin alındığı yönünde 25'i yabancı 28 turistin şikayeti üzerine çalışma başlatmış ve 32 şüpheliyi düzenlenen operasyon ile yakalayarak gözaltına almıştı.

Yabancı turistleri eğlence mekanlarına girmeye ikna eden ve halk arasında 'hanutçu' olarak bilinen kişiler mekana yönlendirdikleri turistlerin yanına davetsiz kadın oturtuyorlar ardından da gelen hesapta 2 kadeh içki için ortalama bin 500 dolar hesap çıkartıyorlardı. Bu yöntemle bir çok turistin parasını zorla alan mekan sahipleri ve çalışanlarından oluşan suç çetesini organize polisi gerçekleştirdiği operasyon ile çökertmişti.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanmıştı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında mekan sahipleri ile hanutçulardan rüşvet aldıkları iddia edilen 20 polis memuru ve 2 mahalle bekçisinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

28.12.2019 - 12.46 Haber Kodu : 191228088

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5- KADIKÖY'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali ABLAY, İSTANBUL, () KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy, Sahrayıcedit'te bir otomobilin arka camı kırılarak içerisindeki eşyalar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında araştırma başlattı. Ekipler, ulaştıkları güvenlik kamera kayıtlarında aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelinin Ali D.(25) olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Ali D.'nin önce yanındaki arkadaşıyla etraflarına baktıkları ardından arabanın camını kırarak içerisindeki eşyaları alıp uzaklaştıkları görülüyor. Polis ekipleri, şüpheli Ali D.'yi olayın ertesi günü Yenisahra metro istasyonu önünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ali D.'nin yapılan sorgusunda ise daha önce 20'si otodan hırsızlık olmak üzere 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Hırsızlık anı

- camı kırmaları

28.12.2019 - 11.35 Haber Kodu : 191228070

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6- SİGARAYI BIRAKAN POLİSLER CUMHURİYET ALTINI İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, () YEŞİLAY ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstanbul Havalimanı'nda ortaklaşa yürüttüğü 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılarak sigarayı bırakan polisler, cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Eğitim programına katılarak, 10 yıl boyunca içtiği sigaradan kurtulan polis memuru İlhami Memur, "Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'ne katılan 3 polis memuru sigarayı bıraktı. Uzman psikologların eşliğinde gerçekleşen eğitimler sonrası sigarayı bırakan polis memurlarına düzenlenen törenle cumhuriyet altını hediye edildi. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla başlanan eğitimler sayesinde sigarayı bırakan polis memurları adına çok mutlu olduğunu söyledi.

"ÖMRÜNE VE KESESİNE BEREKET GELDİ"

Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata yeniden 'merhaba' dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim" dedi. 10 yıldır kullandığı sigarayı eğitimlerden sonra bıraktığını söyleyen polis memuru İlhami Memur da yeni bir hayata başladığını söyledi. Memur, "Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan törende, İstanbul Havalimanı'nda Kolombiyalı bir yolcuya, uçağına yetişmesi için yardımcı olan ve Kolombiya'nın İstanbul Konsolosluğu'ndan 'teşekkür' yazısı gönderilen pasaport görevlisi Eyüp Avcı da gösterdiği örnek davranışı nedeniyle cumhuriyet altını hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan polisler

-Altın hediye edilmesi

-Emniyet Şube Müdürü Engin konuşması

-Polis İlhami Memur'un konuşması

-Toplu görüntü

-Genel ve detaylar

28.12.2019 - 11.41 Haber Kodu : 191228073







