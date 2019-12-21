DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BAĞCILAR'da lüks bir otomobilin 20 bin liralık gösterge panelinin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde 19 Aralık Perşembe sabahı meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, geldiği araçtan inerek, cadde üzerine park halindeki lüks otomobilin yanına yaklaştı. Önce etrafı kollayan şüpheli, kimsenin olmadığı bir anda otomobilin içine girerek yaklaşık 20 bin lira değerindeki 'hayalet' göstergeyi yerinden çıkardı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin, geldiği aracı park ettikten sonra lüks otomobilin içine girip 'hayalet' göstergeyi çaldığı görülüyor. Paneli alan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi otomobilin yanından uzaklaşıyor.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

----------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin otomobille caddeye gelmesi

-Şüphelinin lüks otomobilden göstergeyi alması ve uzaklaşması

-Paneli sökülen otomobilin fotoğrafı

21.12.2019 - 10.43 Haber Kodu : 191221030

=====================

(ÖZEL)

11- MODEL SEVGİLİSİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA DAVA AÇILAN YÖNETMEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul,

Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde 7 ay önce Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı T. (44) hakim karşısına çıktı. Sanık Çağrı T. eski sevgilisinin bipolar rahatsızlığı olduğunu ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa saldırganlaşabildiğini öne sürdü. Çağrı T. "22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir" diyerek suçlamayı reddetti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki Tanja Dukiç ise duruşmaya gelmedi. Sanık Çağrı T. savunmasında, "Tanja benim kızarkadaşımdı. Kendisinin psikolojik rahatsızlığı var, bipolar hastasıdır. İlaçlarını düzenli kullanmadığı durumlarda saldırganlaşabiliyor. Olay günü aşırı derecede alkollüydü ve saldırgan davranışları vardı. Bir ara kendisini pencereden atmaya kalktı. Kollarından tuttum geri çektim. Oturttum. Saldırganlığı devam etti. Yüzünü duvara sürttü. Tekrar tutup kendisini hastaneye götürmek istedim. Telefon kayıtları incelenirse 112'yi aradığım ortaya çıkacaktır. Alt komşumu da çağırdım. Şahittir, dinlenebilir" dedi.

"DÖVMEDİM"

Altı saat boyunca bir kadını dövmesinin mümkün olmadığını söyleyen sanık Çağrı T. "Zaten altı saat dövsem yaralanma daha farklı olurdu. Ayrıca 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Yönetmenim. Bir kadına bu şekilde davranmam söz konusu değildir. Müştekiyi dövmedim. Kendisini camdan atmasın diye kollarından tuttuğum için kollarında oluşan morluk benden olabilir" diye konuştu. Sanık avukatı da Sırbistan'dan alınmış hastane raporunu sunarak "Kullandığı ilaçlar çok ağır ilaçlardır. Müştekinin beyanları çelişkilidir. Poliste bıçakla saldırıldığını söylemiş. Aile içi şiddet formunda ise bu soruya hayır cevabı vermiştir" dedi.

TANJA'NIN AVUKATI: ŞİKAYETÇİYİZ, GELECEK CELSE HAZIR EDECEĞİZ

Müşteki avukatı da "Sanıktan şikayetçiyiz. gelecek celse hazır edeceğiz. Tüm delillerimizi sunacağız. Sanık sabıkalıdır.Tehdit ve hakaretten şikayetimiz olmasına rağmen bu konuda savcılık olumlu ya da olumsuz bir şey yapmamıştır. Sanığın savunması suçtan kurtulmaya yöneliktir. Kullandığı silaha da el konulmuştur. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TANJA'NIN GELECEK CELSE DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, müştekinin hazır edilmesi halinde gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan tüm arama kayıtlarının gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı T. ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Çağrı T. hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, Çağrı T. ile çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıldır sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek "Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu" belirtti.

Görüntü Dökümü:

-----------

Arşiv

21.12.2019 - 12.00 Haber Kodu : 191221066



=============================



(ÖZEL)

12- "KARA LASTİKLİ ŞAMPİYON" TEKRAR PİSTLERE DÖNEBİLMEK İÇİN BULAŞIKÇILIK YAPIYOR

Sevda SARIKAYA/Kubilay ÖZEV/ İstanbul - ARDAHAN'da kara lastikle yaptığı koşuyla gündeme gelen dünya 3'üncüsü milli atlet Gülcan Palavan, tedavi için geldiği İstanbul'da tekrar pistlere dönebilmek için hem antrenman yapıyor hem de para kazanabilmek için bulaşık yıkayıp hasta bakıyor.

KARA LASTİK İLE ATLETİZME BAŞLADI

Türkiye, Gülcan Palavan'ın 11 yaşında ayakkabısı olmadığı için kara lastikle koştuğu Ardahan Göle'deki yarışta birinci olunca tanıdı. Palavan, daha sonra 2015 Dünya Dağ Kros Şampiyonasında dünya 3'üncülüğü kazandı. Dünya şampiyonluğu için çalışmalarını sürdüren genç kız geçtiğimiz yıl bileğinden sakatlandı. Gülcan Palavan tedavisi için tek başına İstanbul'a geldi. Esenyurt'ta kuzeninin yanına yerleşen 20 yaşındaki Gülcan Palavan'ın tedavisi olumlu sonuçlandı. Palavan tekrar şampiyonalara katılabilmek için çalışmalara başladı. Ancak maddi imkansızlıklar genç kızı zorluyor. Palavan, antrenmanlardan kalan vakitlerde para kazanabilmek için bir lokantada bulaşıkçılık yapıp hasta bakıyor. Genç kız, bir hayırseverin yardımıyla dershaneye de giderek üniversiteye hazırlanıyor.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM"

Dağ koşucusu Gülcan Palavan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Gülcan Palavan, atletizme başladığı günlerden bahsederek, "11 yaşındayken atletizme başladım. 5'inci sınıftaydım mavi önlüklerimiz vardı o zamanlar, onlarla koşuyorduk. Bizim yaylada bir köprü vardı, oradan okul bahçesine kadar koşmuştuk. Tabi erkekler de vardı, beraber koştuk. Ben erkek çocuklarının içerisinden çıkıp 1'inci olunca öyle güzel bir şey oldu. Baktım ki, ben koşabiliyorum, beden eğitimi öğretmenim vardı, Fatma Hoca, o yardımcı oldu yarışlara, müsabakalara götürdü. Ardahan'ın ilçesi Göle'de yarış yapıldı, orada da 1'inci olunca böyle sürekli müsabakalara katıldım. Türkiye'de birçok ilk 3'lüklerim var. 2015'te de Bulgaristan'da dünya 3'üncüsü oldum dağ krosta. Çok heyecanlıydım, gerçekten ne yapacağımı da bilemiyordum. Türk bayrağımızı dalgalandırdım. Bayrağı kaldırdığımız zaman gerçekten heyecan verici bir durumdu" dedi.

"BABAM TEDAVİ SÜRECİMDE 2 BİN TL BORÇ YAPTI"

Sakatlanmasının ardından kimsenin kendisiyle ilgilenmediği söyleyen Palavan, "Bir yıl boyunca Kayseri'de antrenmanlara devam ettim. Orada da 1 yıl önce aşırı antrenman yüzünden sakatlandım. Sonra kimse de ilgilenmedi. Zorlayınca sakatlık geçirdim. O süreçte tedavim kulübe aitti ama yol ücreti bana aitti. Zor bir dönemdi o süreçte yardım edenler oldu ama öyle ciddi bir manada yardım edenler olmadı. Yani kısa bir süreliğine oldu diyebilirim. Yol ücreti için bayağı param gidiyordu. Ben öğrenci de değilim, öğrenci kartım yok. Benim yüzümden zaten ailem borç yaptı. Hani 'kızım iyileşsin tekrardan Türkiye'yi temsil etsin, Türk bayrağını dalgalandırsın' diye. Ailem benim için ön planda, destekleri, benim için uğraşmaları. Babam 2 bin lira borç yaptı, sırf 'kızım okusun, koşsun tekrardan sahalara dövsün' diye. Benim için çok çabaladı ailem, hala destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İÇİN SAVAŞIYORUM"

Gülcan Palavan, "Yarı zamanlı olarak bir işim var, bulaşık yıkıyorum. Cumartesi günlerim boş. O gün de hasta bakıyorum. Antrenmanlarıma da devam ediyorum. Şu an çok iyi gidiyor, bir haftadır başladım. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Türkiye'yi tekrardan temsil etmek, en iyi seviyeye getirmek, Türk bayrağını dalgalandırmak için kendimce savaşmaya çalışıyorum. Devamlı antrenman yapıyorum. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadım, şu anda sakatlığım yok. Şu anda gerekli destek yok ne söylesem yalan olur. Her şeyi ailemle ben yapıyorum. Zaten ailemi zora sokmuyorum. Onlardan maddi yardım istemiyorum, kendim çalışıyorum. Kendime güveniyorum içimde bir özgüven var" diye konuştu.

BİR KİTABA KONU OLDU

Bunların yanı sıra, ilham veren hayatları konu alan "Ben İstersem" adlı kitapta Gülcan Palavan'ın hayat mücadelesi de yer alıyor. Kitapta yer almasına ilişkin Palavan, "Kitap içerisinde çok güzel ilham veren hikayeler var, kız çocukları okusun, başarsın diye. Çünkü başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben de o kitap içerisinde yer aldım, kitabın bir kahramanı da ben oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Gülcan'ın sahaya çıkması

- Sevda SARIKAYA Anons

- Gülcan Palavan Röp.

- Antrenmandan detaylar

-Gülcan'ın bulaşık yıkaması

-İkinci Anons

-Genel ve detay görüntüler