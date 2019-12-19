DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

EYÜPSULTAN'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü.Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor.Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra adliyeye sevkedildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Görüntü dökümü:

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-Olay anı

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

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6- BEYOĞLU'NDA 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGININ ŞÜPHELİSİNE 4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS (1)

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

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7- ÜNLÜ KALP CERRAHINDAN GEZEN TAVUK AÇIKLAMASI; DIŞKISINI YİYOR, SALMONELLA BULAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/İSTANBUL- BURSA,() ÜNLÜ Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de tavuk eti tartışmalarına katıldı ve endüstriyel tavukların çekinilmeden tüketilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Sönmez, gezen tavuklarla ilgili olarak da "Gezen tavuk kendi dışkısını bile yer. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir. Dışkısında mikrop varö dedi. Bursa'da tavuk çiftliği sahibi Mehmet İlhan, "Tavuklarımızın gezdiği alan büyük. Tavuklar, yonca ve bunun gibi otları yiyor. İçeride yem yiyor fakat dışarıya da çıktığı zaman alanın geniş olması gerekiyor. Biz hayvanları saldığımız için dışkılarını yemiyorlar." diye konuştu.

EN KIYMETLİ, EN UCUZ BEYAZ ET TAVUKTUR

"Bir kalp cerrahi olarak yumurtayı yasak ettiğim hastalardan ve yumurtadan özür diledim ben. Yıllarca ihmal edilen, haksızlığa uğrayan protein ve mineral zengini yumurtayı yiyebileceklerini söyledim "diyen Prof. Dr. Bingür Sönmez, şöyle konuştu:

"Ayrıca benim hastalarımın yemesi gereken en kıymetli, en ucuz beyaz et tavuktur. O kadar büyük haksızlığa uğruyor ki, medyada herkes kalkıp 'tavukta hormon, antibiyotik ve kanser var' diyor. Tavukta hormon yok. 50 yıl önce çıkarılan kanunla bu zaten yasaklandı. Steroid hormonlar, yani östrojen, testosteron hormonlar suyuna ve yemine katılarak verilebilir. Ancak bunların hiçbir faydası olmaz. Sadece yağ yapar. Spor salonlarında kullanan kas yapan gençler bunları kullanarak enerji temin ediyorlar ama kendileri çalışarak o vücudu yapıyorlar"

"HİÇBİR ÇİFTLİK BUNU GÖZE ALAMAZ"

Prof. Dr. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"2006 yılına kadar tavuklarda antibiyotik vardı. Ancak tüm dünyada yasaklandı. Tavuklarda bulunan bir hastalığı engellemek için bu ekleniyordu. 2006 yılından sonra bu tüm dünyada yasaklandı. Tarım Bakanlığı bu konuda çok ciddi. Tarım bakanlığı çiftliklere habersiz giderek kan, dışkı, tüy ve et örnekleri alıyor. Eğer tek bir tavukta antibiyotik tespit ederse tüm çiftlik itlaf ediliyor. Hiçbir çiftlik bunu göze alamaz. Endüstriyel tavuklar 50 yıl içerisinde genetik seleksiyonlarla cinsleri geliştirilmiş olan tavuklardır. Bundan 50 yıl önce 40 gram olan bir civciv bugün 60-70 gramdan başlıyor. 1 yılın sonunda 1,5-2 kilo olan tavuk, bugün 50 günün sonunda 2,5-3 kilo gelebiliyor. Bu tamamen cinslerin genetiğinin düzeltilmesiyle ortaya çıkan bir durum. Bu genetiğiyle oynama değil, seleksiyonla yapılan bir durumö

"GEZEN TAVUK HER ŞEYİ YER"

Gezen tavukla ilgili olarak da Prof. Dr. Sönmez, "Yumurta tavukları kafeslerde beslenen tavuklar Tarım Bakanlığının koyduğu kural gereği belirli bir metrekare içerisinde gezerek büyüyorlar. Gezen tavuk her şeyi yer. Keşke böcek ve solucanla sınırlı olsa. Gezen tavuk kendi dışkısını bile yer. Dolayısıyla gezen tavuktan salmonella bulaşma ihtimali çok yüksektir. Dışkısında mikrop var. O mikrobu tekrar vücuduna alacak. Endüstriyel tavuklar tamamen kontrol altında. Hiçbir enfeksiyonları yok ve sürekli altları temizleniyor. Belirli bir metrekare içerisinde büyüyorlar. Endüstriyel tavuğu hiç çekinmeden yiyiniz, çocuklarınıza, yaşlılara yediriniz. Endüstriyel tavukta hormon, antibiyotik, kanser yok" dedi.

TAVUK YETİŞTİRİCİSİ: TAVUKLARIMIZ DIŞKILARINI YEMİYOR

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tavuk çiftliği sahibi ve organik tavuk yumurtası sertifikası bulunan Mehmet İlhan, çiftliklerinde tavukların geniş alanda gezdiklerini, dışkılarını yemediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tavuklarımızın gezdiği alan büyük. Geniş alanda olması tavuklar için daha da uygun oluyor. Tavuklar, yonca ve bunun gibi otları yiyor. Tavuklar burada geniş alanda geziniyor. İçeride yem yiyor fakat dışarıya da çıktığı zaman alanın geniş olması gerekiyor. Biz hayvanları saldığımız için dışkılarını yemiyorlar. Öyle bir problem yaşamadık. Hayvan yemini sabah yer. Sabah 9 buçuk ile 11 buçuk arası tavukların yumurtlama dönemi oluyor. Bu süre içinde yumurtasını bırakır. Kümesin kapılarını sürekli açık bırakıyoruz. Yine dışarıya çıkarak gezinir gelir ve kümesine girer. 5 dönümlük yeri tel örgüyle çevirdik. Burada çok rahat geziniyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv çiftlik tavuğu ve tavuk detayları

-Bingür Sönmez Röportajı

-Mudanya'daki çiftikten görüntü

-Çiftik sahibi ile röp

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

8- ESTETİK TUTKUSU; 23'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

- Doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Güllü Köse estetik tutkusundan vazgeçmedi.

- Güllü Köse, ses estetiği olmak için 23'üncü kez bıçak altına yatacak. Köse, daha sonra ise kaş estetiği ameliyatı olacağını belirtti.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() ADANA'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.

Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan 2 çocuk annesi Güllü Köse, "26 yaşımda 2'nci çocuğumu doğurdum. Hamile kaldığımda zaten çok kiloluydum. 105 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan sonra hamilelik kilolarımı verdim ama vücudumda çok fazla deforme oldu, çok sarkmalar oldu. Hamilelik sonrasında 'karnımı gerdireyim göğüslerimi dikleştireyim' diye başladı. Sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Kilo verince sarkmalar oluştu sarkmalar oldukça ben germeye başladım. Burada böyle bir hata yaptım onu da insanlara söylüyorum. Ben ideal kiloma gelmeden estetik ameliyatı yaptırdım ama kilo vermeye devam ettiğim için vücudum sarkmaya devam etti. Dolayısıyla bir kere yapılması gereken işlem birden fazla yapıldı." dedi.

"DUDAK DOLGUSU MACERAM OLDU"

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Köse, "Dudak dolgusu maceram oldu. Dudak dolgusu doktor sandığım biri tarafından yapıldı. 3 gün sonra dudaklarım çok şişti başka birkaç arkadaşımın daha başına geldi. Daha sonra bu adli boyuta geçti Sağlık Bakanlığı duruma el attı o kişi de hapis cezası aldı. Bu durum yaşandığında 17'nci ameliyatımdı, sonra 20 oldu, 22 oldu." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA ÜNLÜ ALBÜM ÇIKARMADAN ÖNCE SES ESTETİĞİ OLUYOR"

23'üncü estetik ameliyatının ses estetiği olacağını söyleyen Köse, "Yılbaşından sonra ses estetiği olacağım. Ses estetiği Türkiye'de çok yapılan bir işlem değil. Çok bilinen bir işlem de değil. Türkiye'de bunu yapan bildiğim kadarıyla tek bir tane doktor var. Beni muayene etti muayene sonucunda ses estetiği olabileceğime kanaat getirdiği için ses estetiği olmama karar verdim ki normalde doktor isim verdi de ben vermeyeyim . Çok fazla ünlülerin albüm çıkarmadan önce ses estetiği olduğu durumlar da varmış." dedi. Kaşının kalıcı makyajını sildirme operasyonu sırasında yandığını ve dudak dolgusundan sonra kaşıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyleyen Köse, 24'üncü estetik ameliyatının kaş estetiği ameliyatı olacağını söyledi.

"HASTA NE İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BELİRLEMESİ GEREKİYOR"

Estetik yaptırmayı düşünenlere tavsiyeler veren Köse, "Doktoru iyi araştırmaları, hastaneyi çok iyi araştırmaları gerekiyor en önemlisi de hastanın ne istediğini bilmesi gerekiyor. Doktorla hasta ilişkisinin çok iyi olması gerekiyor. Yoksa ameliyat sonrasında hasta da çok büyük hayal kırıklığına uğrayabilir." diye konuştu. Özellikle sosyal medyadan çok tepki aldığını belirten Köse, yaşı ilerledikçe ameliyatlara da devam edeceğini belirtti.

"KARDASHIAN'LARDAN GÖRÜP BREZİLYA POPOSU YAPTIRDIM"

Güllü Köse, "Dünyada ya da Türkiye'de birine benzemek gibi bir derdim olmadı. 'Beni alın buna benzetin' demedim. Benim derdim daha iyisi olmaktı. Daha çok vücudumla ilgili estetik ameliyatı oldum. Sadece çok moda olduğunda yaklaşık 6 yıl önce Kim Kardashian'lardan gördüğüm için Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım, kabul ediyorum." diye konuştu. Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatından sonra dünyada trend olan Kim Kardashian fiziğine benzemeye başladıktan sonra uzun bir süre Arap dizisinde oynadım. Çekimleri burada İstanbul'da devam etti." dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Güllü Köse ile Röp

- Parkta aktüel görüntü

- Genel ve detay görüntü

19.12.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 191219065

19.12.2019 - 11.17 - Haber Kodu : 191219066

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9- UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 110 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali ABLAY/İSTANBUL,()

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan 'torbacı' diye olarak tabir edilen şüphelilere yönelik 16 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Narkotik polisleri, Beyoğlu, Kağıthane ve Bağcılar'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere 6 aylık bir teknik ve fiziki takip gerçekleştirmelerinin ardından tespit edilen 131 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Pendik ve Sultanbeyli'de 115 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise toplam 1 kilogram 646 gram esrar, 45 gram kokain, 4 bin 600 ecstacy hap ve 5 kilogram 795 gram bonzai ele geçirilmişti.

Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 110 şüpheli bugün Çağlayan ve Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin otobüslere bindirilişi

-Otobüslerin çıkışı

-ARŞİV



19.12.2019 - 10.53- Haber Kodu : 191219054

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10- TAKSİCİLERİN TOPLANTISINDA KAVGA KAMERADA

Ersan SAN/İSTANBUL () İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada bir kişi ayağa kalkarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önceden aldığı bir kararı eleştirdi. Başkan Aksu da o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince gerginlik çıktı. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Kavga anları ve salonda yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Salondan görüntü

-Yaşanan gerginlik

-Kavgadan görüntü

-Araya girmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar



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11- ŞİLE BEZİNDEN SONRA İSTANBUL LÜFERİNE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,