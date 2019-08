ESENYURT'ta telefon tamiri için istenen 30 liralık ücrete karşı çıkan bir kişi, yanına 3 arkadaşını da alarak işyerine sopalı, bıçaklı baskın düzenledi. Saldırı sonucu işyeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken polis, kamera görüntülerinden saldırganların tespit etmeye çalışıyor.Olay, Saadet Dere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir cep telefonu tamircisinde meydana geldi. Mehmet Bozkurt'un işlettiği işyerine gelen bir kişi, cep telefonunun arızalı olduğunu belirterek tamir edilmesini istedi. Tamir için 30 lira ücret istenince 4 kişi bıçak ve sopalarla işyerini bastı. Saldırı sonucu yaralanan işyeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Mehmet Bozkurt, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, saldırganlardan şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"BİR ANDA SOPALAR VE BIÇAKLA SALDIRDILAR"

Mehmet Bozkurt yaşananları şöyle anlattı:

"Telefonu açtım. Çimento tozu ile dolu cihazın kulaklığını tamir edeceğimi ancak içindeki rutubet nedeniyle başka arızaların çıkabileceğini söyledim. Bana, 'Sıkıntı yok' dedi. Kulaklığı çalıştırdım kendisine verdim. Ertesi gün tekrar geldi, 'Arama yaparken kapanıyor' dedi. Sensörün rutubetten arızalandığını bana daha önce söylememişti. İkinci kez geldiği için bu arızanın tamiri olarak 50 yerine 30 TL verirse sorunu giderebileceğimi söyledim. Sinirlendi, '30 lirayı vermem. Bedava yapacaksın. Yoksa bu dükkanı dağıtırım' deyip gitti. Tehdidi üzerine polise giderek şikayette bulundum. Birkaç gün sonra arkadaşımı dükkana bıraktığım sırada gelmiş, telefonu alıp fırlatmış, şikayetçi olduğum için küfürler etmiş. Akşam saatlerinde işyerime 4 kişi geldiler. Bir anda sopalar ve bıçakla saldırdılar. Müşteri durmadan küfür ediyordu. 30 TL'yi vermemek için bu yapılıyorsa ne diyeyim. Kafama iki yerden 14 dikiş atıldı. Çok darbe aldığım için kolumu oynatamıyorum. Bana saldırdıkları sopalardan biri hala işyerinde. Tezgahımdaki telefonlara da zarar verdiler "dedi

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi ellerinde sopalarla koşarak işyerine doğru geliyorlar. Onları gören işyeri sahibi kapıyı kapatıyor. Saldırganlar ellerindeki sopalarla işyerinin camlarını indirip içeri giriyorlar. İçerideki işyeri sahibini sopalarla dövüyorlar. Bir süre sonra saldırganlardan biri, elindeki bıçağı sallayarak işyeri sahibine gösteriyor. Saldırganlar işyerinin önün kalabalıklaştıktan sonra ayrılıyorlar. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı işyeri sahibini hastaneye götürmek üzere dışarı çıkartıyor.

29.08.2019

5-PENDİK'TE 3 İŞ YERİNDE HIRSIZLIK YAPAN KADIN KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () PENDİK'te 3 iş yerinden hırsızlık yapan kadın pazarda yakalandı. Kadının yaptığı iki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ve 22 Haziran ile 2 Ağustos'ta 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarıdan kimliği belirlenen Emine G., 10 Ağustos'ta bir pazarda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emine G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emine G.'nin bir iş yerinin kasasından para ve başka bir iş yerinden ise müşteri gibi gezinirken kadın çantası çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

29.08.2019

6-ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri dün gece uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda uyuşturucu hap ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken Türkmenistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

29.08.2019

7- İSTANBUL'DAKİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİ İNCELEDİLER...

- Taksi sürücülerinin aylık geliri 3 bin 270 lira

- Ortalama çalışma saatleri ise 11 saat 20 dakika

- Taksi sürücülerinin yüzde 65'i kendini güvende hissetmiyor

- Her 4 taksiciden 1'i yanında kesici alet taşıyor

- Her 2 taksiciden 1'i gün içinde küfrediyor

- Her 4 taksi şoföründen 3'ü stresli

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, İSTANBUL'da taksi şoförleri üzerine yapılan araştırma dikkat çeken sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, sürücülerin yüzde 65'i trafikte kendini güvende hissetmiyor. Bu nedenle her 4 taksiciden 1'i yanında kesici, delici alet taşıyor. Yine her 4 taksi şoföründen 3'ünün stresli olduğu belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden öğretim görevlisi Mehmet Başcıllar tarafından 5 ayda tamamlanan 'taksi sürücülerinin iyilik halleri' araştırmasının sonuçları açıklandı. İstanbul'da 20 taksi durağında 146 taksi sürücüyle görüşülerek yapılan çalışmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çoğu taksi sürücüsü yanında sopa, bıçak gibi aletler taşıyor. Sürücülerin ortak sorunu ise stres, günün yarısını ise yolarda geçiriyor.

Araştırmada taksi sürücülerinin aylık geliri 3 bin 270 lira ortalama çalışma saatleri ise 11 saat 20 dakika olarak belirlendi. Taksi şoförlerinin yaklaşık yüzde 92'si lise ve altı eğitim düzeyinden mezun. Gelirleri, 4 kişilik bir aile için açıklanan açlık sınırının hemen üzerinde yoksulluk sınırının ise altındadır.

SÜRÜCÜLERİN YÜZDE 73'Ü SİGARA KULLANIYOR

Taksi sürücüleri arasında stresin yaygın olduğunu söyleyen Mehmet Başcıllar, "Her 4 taksi sürücüsünden 3'ü çalışırken stres altında hissettiğini belirtti. 4 taksi sürücüsünden 3'ü yani yüzde 73'ü sigara kullanıyor. Bu oran Türkiye'de erkeklerdeki sigara kullanım oranının 1,5 katıdır" dedi.

YÜZDE 45'İ GÜN İÇİNDE KÜFÜR EDİYOR

Sürücüler arasında psikolojik şiddetin yoğun olarak gözlendiğini aktaran Başcıllar, "Her 3 taksi sürücüsünden 2'si yani yüzde 65'i trafikte kendisini güvende hissetmediğini söyledi. Yanlarında nakit para taşımaları, geç saatte çalışmaları ve yalnız çalışmaları taksicilik mesleğini riskli meslek grupları arasına taşıyor. Her 2 taksi sürücüsünden 1'i yaklaşık yüzde 45'i günlük yaşantılarında ve çalışırken en az bir defa küfürlü veya hakaret içeren sözcükler kullandığını ifade etti. Bu da aslında taksi sürücüleri arasında psikolojik şiddetin yaygın olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

HER 4 TAKSİCİDEN 1'İ YANINDA KESİCİ ALET TAŞIYOR

Taksicilerin çalışma saatlerinin uzunluğuna da dikkat çeken Mehmet Başcıllar, "Her 4 taksi sürücüsünden 1'i yani yaklaşık yüzde 26'sı yanlarında bıçak, sopa gibi kesici, delici araç gereç taşıyor. Aslında bu durum hem taksideki müşterilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliği için risk oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

TAKSİ SÜRÜCÜLERİ İÇİN AİLE BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Alınması gereken önlemleri sıralayan Başcıllar, "Anayasanın 50'inci maddesinde dinlenmenin çalışanlar için hak olduğundan söz edilir. Taksi sürücülerinin bu koşullarda dinlenebilmesine olanak yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girip taksicilerin dinlenmelerine olanak sağlayacak yasal düzenlemelerin harekete geçirilmesi gerekiyor. Yine bakanlık tarafından taksi sürücüleri arasında yaygın olan stresi gidermek için sosyal hizmet uzmanlarının istihdamının artırılması ve sürücülere psikolojik destek sunulması gerekiyor" dedi.

"ARAŞTIRMA EKİPLERİ KURULSUN"

Trafikte güvenliğin ve huzurun sağlanması için İçişleri Bakanlığı ve emniyet güçlerine bağlı ekiplerinin kontrollerini artırması uyarısında bulunan Başcılar, "Taksi sürücülerinin neden kendilerini güvende hissetmediklerinin altında yatan nedenlerin araştırılması gerekiyor. Araştırma ekiplerinin içinde üniversiteden akademisyenlerin, taksi sürücülerinin ve meslek odalarının temsilcilerinin de yer alması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

SİVRİ: BİZ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ?

İstanbul Taksi Durakları Dernek Başkanı Resul Sivri ise, "Hep bizi şikayet ediyorlar ama biz derdimizi kime anlatacağız, bizi kim koruyacak? Her türlü hakarete, gaspa ve saldırıya uğruyoruz. En ufak bir hatamızda hemen 153'e şikayet ediyorlar ve ceza yiyoruz. Sosyal hayatımız araba, İstanbul'u dolaşıyoruz. Kesici alet taşımak gayet normaldir. İnsan kendini bir şekilde koruyacak. Doğru bulmuyoruz ama kendimizi korumamız için bir şeylere sarılmamız gerekiyor" dedi.

ÇİÇEK: GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞIYORUZ

25 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Çiçek de, " Güveneceğimiz kimse yok. Herkes bizimle uğraşıyor. Günde 13-15 saat çalışıyoruz. Hem yoruluyoruz hem de stres yaşıyoruz. Durak dışında çalışanların yüzde 80'inde kesici alet var. Örneğin Taksim'de iti, kopuğu, hırlısı hırsızı her türlü insan taksiye biniyor" diye konuştu.

ERER: GECELERİ ÇALIŞMIYORUM

Sabri Erer ise, "Güvende hissetmiyoruz doğru. Çünkü gasp, darp olaylarını çok yaşıyoruz. Şu anda taksiciler insanların gözünde eksiye düşüyor. O yüzden sürücüler kendini korumak için kesici aletler taşıyor. Hiç sosyal hayatımız yok. Bir gün 24 saat çalışıp diğer gün uyuyarak geçiriyorum. Geceleri çalışmıyorum, korkuyorum. Ters bir mevkiye yolcu aldığımız zaman ister istemez çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ DE TAKSİYE BİNERKEN KORKUYORUZ"

Taksiye binerken tereddüt ettiğini söyleyen Fırat Özdemir de, "Biz de taksiye binerken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Acaba yolu uzatırlar mı? Fiyatı ne kadar çıkaracak? Eşimiz, dostumuz biniyor bu taksilere onlar da kuşkuyla kullanıyor. Haberlerden görüyoruz. Araçlarındaki torpido gözünde taşıdıkları aletleri görüyoruz, korkuyoruz" dedi.

29.08.2019

8-17 YAŞINDAKİ KIYMET'E KADAVRADAN NAKİL

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,