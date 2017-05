DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE İFTARDA BİRARAYA GELDİ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Bundan sonra adı ve söylemi ne olursa olsun hiç bir terör örgütünün ülkemize yaptığı ihanet cezasız kalmayacaktır"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın organize ettiği Şehit Yakınları ve Gaziler İftarına katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Haliç Kongre Merkezi'nde Şehit Yakınları ve gaziler için iftar verdi. İftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir topbaş ile Şehit yakınları ve gaziler katıldı.İftar yemeğinin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit yakınları ve gazilere hitap etti. Sözlerine şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyerek başlayan Erdoğan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza bizleri bu iftar sofrası etrafında buluşturduğu için özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişimde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, siz yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Gazilerimizden tedavileri halen sürenlere rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

"DÜNYADA 34 FARKLI ÜLKEDE 78 AYRI ŞEHİTLİĞİ OLAN BİR BAŞKA MİLLET YOKTUR"

Erdoğan,konuşmasının başında terörle mücadeye değinerek, "Türk milleti tarihinin her döneminde inancı, vatanı, bağımsızlığı, bayrağı, ezanı gibi mukaddes bildiği değerler adına canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiş, aziz bir millettir. Dünyada 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği olan bir başka millet yoktur. Bugünde istiklalimize ve istikbalime yönelik her saldırıya karşı aynı şuur ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Ecdadımızın emanetlerini yere düşürmemek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Yüz yıl önce ülkemizi dilim dilim doğramak ve küçük parçalar halinde yutmak için kurulan planları Çanakkale'de, Kutül Amare'de, Bakü'de, Dumlupınar'da, İzmir'de yerle yeksan etmiştik. Milletimizin 15 Temmuz gecesi aynı niyetle harekete geçenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmıştır. Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız 33 yıldır kesintisiz süren bölücü terör örgütleriyle mücadelelerinde gösterdikleri kahramanlıkla yine bunların heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı harekatıyla birlikte, Irak'ta yürüttüğümüz operasyonları bu kapsamda sayabiliriz. Bu operasyonlar özgürlüğümüze ve geleceğimize yönelik saldırılar karşısında mücadelemizin sınırlarının nerelere kadar uzanabileceğini herkese göstermiştir. Bugün de güvenlik güçlerimizden vatandaşlarımıza kadar herkes bu hassasiyetini en üst düzeyde muhafaza etmektedir. Biz de milletimizden aldığımız güçle, destekle bu kadim mücadeleyi sürdüreceğiz, sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'DAN DERS ALACAĞIZ VE BİR DAHA TEKERRÜRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan şöyle devam etti, "Bugün 27 Mayıs darbesinin 57'inci yıl dönümü. Bu darbe sonunda Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı Türk siyasi tarihinin en yürek yaralayıcı hadiselerinden biridir. Merhum Menderes ve arkadaşlarına rahmet diliyorum. Türkiye'nin darbeler dönemini artık bir daha açılmamak üzere kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz felaketi milletimizin yüreğinde ve hafızasında derin izler bırakmıştır. Biz 15 Temmuz'dan ders alacağız ve bir daha tekerrürüne izin vermeyeceğiz. Sadece 15 Temmuz'un değil, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 12 Mart'ın, 27 Mayıs'ın tekerrürüne de müsaade etmeyeceğiz. Bunun yolu milletimizin yediden yetmişe tüm fertleriyle değerlerine, haklarına, özgürlüklerine, geleceğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'un diğer tüm darbe ve darbe girişimlerinden farkı milletimizin bu iradeyi ortaya koymuş olmasıdır. O gece verdiğimiz 249 şehidimizin hiçbirinin tek bir damla kanı, tek bir nefesi dahi boşa gitmemiştir. Aynı şekilde 2193 gazimizin hiçbirinin fedakarlığı heba olmamıştır. Bizim kültürümüzde şehitlik ve gazilik iki güzelden biri olarak ifade edilir. "

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ GERİDE BIRAKTIKLARI YAKINLARINA AYNI ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Erdoğan konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı olarak şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı, "Bundan sonra adı ve söylemi ne olursa olsun hiç bir terör örgütünün ülkemize yaptığı ihanet cezasız kalmayacaktır. Dünyanın en modern savaş araçları karşısındaki en etkili gücün hala iman dolu yürekler olduğunu gösteren milletimin her bir mensubuna buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye terör örgütleriyle olan mücadelesini geçmişe göre çok daha kararlı bir şekilde veriyorsa, bunda 15 Temmuz zaferinin çok büyük etkisi vardır. Şehitlerimizin emaneti olarak gördüğümüz geride bıraktıkları yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak bende yanınızdayım"

2- EŞİYLE TARTIŞAN KADIN OTOMOBİLİ DENİZE ATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Sarıyer'de eşiyle tartışan Ayşe K. eşine ait otomobili Kireçburnu Sahili'nden denize attı. Olay sonrası evine giden Ayşe K. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay Sarıyer Kireçburnu sahilinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşi Veysel K. ile Kireçburnu sahilinde gelen 2 çocuk annesi Ayşe K. otomobilde eşi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

OTOMOBİLİ DENİZE ATTI

Tartışma sonrasında Veysel K. otomobilden inerek uzaklaşırken, Ayşe K. ise bir süre sonra el firenini indirdiği otomobili denize itti. Denize düşen 34 UN 807 plakalı otomobil sulara gömülürken, Ayşe K. ise taksiye binerek evine gitti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı. Otomobilin plakasından Ayşe K.'nın ev adresine ulaşan polis ekipleri Ayşe K.'yi evde yakalayarak Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

DALGIÇLAR OTOMOBİLDE İNCELEME YAPI

Olay yerine gelen deniz polisleri otomobilin düştüğü yeri belirleyerek dalgıçların gelmesini bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar sulara gömülen otomobilde herhangi birinin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için denize daldı. Otomobilde bira şişeleri ve bebek biberonu bulan dalgıçlar otomobilde bebek olabileceğini düşünerek deniz altında detaylı şekilde incele yaptı. Bir süre sonra polis aracıyla olay yerine gelen Ayşe K.'ya polis ekipleri, çocuklarının otomobilde olup olmadığını sordu. Çocukların evde olduğunu öğrenen ekipler daha sonra aramalara son verdi. Denize düşen otomobil ise vinç yardımıyla denizden çıkartılarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.Olayın görgü tanığı Metehan Büyük ise "Biz burada oturuyorduk sonra hızlı bir şekilde bir araç geldi. Buraya geldi. El frenini çekti durdu. Kadın otomobilden eşyaları aldı araçtan indi daha sonra otomobili denize doğru itmeye başladı. Bizde o sırada kadını engellemeye çalıştık. Araba daha sonra denize düştü, kadında otomobilin fotoğraflarını çekerek buradan uzaklaştı. Daha sonra bizde durumu polise bildirdik" dedi.



===================================

3- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SULTANAHMET'TE İLK İFTAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL()

Ramazan ayının ilk iftarında 30 bin İstanbullu Sultanahmet Meydanı'nda buluştu. Fatih Belediyesi'nin organize ettiği iftar yemeği, geleneksel iftar top atışıyla başladı. Mehter takımının bir gösteri yaptığı iftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Ramazanın ilk akşamında 30 bin kişiyle bu tarihi meydanda buluştuğumuz için çok mutluyuz" dedi. Ramazan bayramının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı'nda hazırlanan 30 bir kişilik sofraya, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. İftardan saatler önce Sultanahmet Meydanı'na gelen yoğun kalabalık hazırlanan masalara oturarak iftar saatini beklediler. Fatih Belediyesi'nin organize ettiği "Devö iftar yemeği iftar saatinin gelmesiyle birlikte 1. Ordu, 23. Tümen , 6. Alay Komutanlığı Hasdal Kışlası'ndan getirilen topun Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ateşlenmesiyle başladı. Geleneksel top atışının ardından İstanbullular tarihi yarımada da hep birlikte iftar yaptılar. Bu arada top atışı sırasında mehter takımının yaptığı gösteride vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İftar yemeğinin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir "Ramazanın ilk gününde 30 bin İstanbulluyla bu tarihi mekanda buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bugün burada dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Adeta dünyanın Birleşmiş milletleri olan bu alanda muhteşem bir atmosfer içerisindeyiz. Geçmişte tarihe mal olmuş bu tarihi alanlarda bu Ramazanı geçireceğiz. Burada hedefimiz artık unutulmaya yüz tutmuş ramazanın güzelliklerinin yeniden yaşanmasıdır" dedi.

4- YERYÜZÜ SOFRASI İLK İFTARI GALATASARAY MEYDANI'NDA AÇTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul,()

Ramazan'da bir gelenek haline gelen Yeryüzü Sofrası, ilk iftar için Galatasaray Meydanı'nda kuruldu. İftara, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da katıldı. Antikapitalist Müslümanlar grubunun çağrısıyla, sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ramazan'ın ilk iftarı için saat 19.30'dan itibaren Galatasaray Lisesi önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, yanlarında getirdikleri bez, gazete ve kartonları yere serdi. Gruptakiler daha sonra evlerinde yaptıkları ya da satın aldıkları yiyecek ve içecekleri sofraya yerleştirdiler. Yiyeceklerini birbirleriyle paylaşan grup üyeleri, ezanın okunmasının ardından hep birlikte iftar yaptılar.İftara eşi Gülsüm Elvan'la katılan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, yeryüzü sofrasına destek amacıyla geldiklerini belirterek " Dostlarımızın yanına destek amacıyla geldik. Gezinin yıl dönemine denk geliyor. Gezi deyince tabii bizim çocuklarımız akla geliyor.Gezi deyince şiddette uğramış, bedenlerini kaybetmiş, haksızlığa uğramış, baskıların arttığı bir ülke aklımıza geliyor. Umarım buradaki kardeşliği görüyoruz. Şu an herkes burada. Kimlik kaybetmeden, düşüncelerini ayırt etmeden, herkes burada birleşebiliyor. Biz bunu istiyoruz, biz hepimikardeşiz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamayı işte burada öğreneceğiz, öğreteceğiz, geziyi de yaşatacağız" dedi. Antikapitalist Müslümanlar Grubu üyesi Büşra Canbek, ilk yeryüzü sofrası iftarını akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya ithaf ettiklerini vurgulayarak, "Biz onların acısını ve direnişlerini içimizde yaşıyoruz. Bugünkü iftarı onlara ithaf ettik. Anti Kapitalist Müslümanlar adına herkesi selamlıyoruz. Tüm haksızlığa uğramış, zulme uğramış herkesi buradan selamlıyoruz. Herkesin bu sofrada yeri olduğunu belirtiyorum. Oruç tutan, tutmayan, inanan, inanmayan herkesin bu sofralara oturup buradaki atmosferi tatmaları gerektiğini buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.



5- TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA: 2 YARALI

Haber: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç henüz bilinmeyen bir şekilde birbirine girdi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

6- İLK İFTARDA ORUÇ BABA TÜRBESİ'NE AKIN ETTİLER

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Fatih'te bulunan Oruç Baba Türbesi'nde ilk iftarlarını yapmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bu yılki Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyen vatandaşlar türbeye akın etti. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan hemen hemen tüm yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtırken, bazı vatandaşlar da türbede dua ederek dileklerde bulundu. Demir parmaklıklarla çevrili Oruç Baba Türbesinin içinde bekleyen görevliler aldıkları cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe etrafını ve bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, buldukları yere bezler sererek yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de vatandaşlar Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmek ile yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtılar.

KIZIM BEBEK İSTİYORDU, ONUN İÇİN BEŞİK YAPTIM

Oruç Baba Türbesine Osmaniye'den gelen bir kadın, "Kızım bebek çok istiyordu, onun için beşik yaptım. İnşallah hayırlısıyla, önce Allah'tan sonra vesile olarakta Oruç Baba'dan dileyerek hayırlı bir evlat nasip etmesini diledik" dedi.



7- ÜSKÜDAR'DA İLK İFTAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Üsküdar Meydanı'nda 2 bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Bazı vatandaşlar yer bulamayınca yerlere oturup iftarını açtı. Vatandaşlar belediyenin dağıttığı yemekleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Üsküdar'da her yıl olduğu gibi bu senede iftar sofraları kuruldu. Üsküdar Evlendirme Salonu'nun ön tarafına kurulan 2 bin 500 kişilik iftar sofrasında iftarlarını açmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İftarda vatandaşlara mercimek çorbası, etli kavurma ve pilav ikram edildi. Alanda yer kalmayınca bazı vatandaşlar yerlere oturup iftarını açmak zorunda kaldı. Öte yandan yine Üsküdar Belediyesi tarafından Zeynep Kamil Mahallesi'nde maddi sıkıntı çeken mahalle sakinlerine yemek dağıtıldı. Ellerindeki kaplarla uzun süre yemek bekleyen bazı vatandaşlar sıranın dışında ve hastane çalışanlarına yemek verildiğini iddia ederek yetkililere tepki gösterdi.

8- (ÖZEL) - GÜNEŞLİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 BİNA YANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bağcılar'da plastik ambalaj atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina tamamen yan tarafında bulunan 3 katlı binanın ise bir katı yandı.

Bağcılar Güneşli'de 2 katlı plastik ambalaj atölyesinin giriş katında dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan binanın girişindeki plastik deposuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Bakırköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar ve İkitelli itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangının başladığı yere müdahalede bulundu. Bu sırada binanın önündeki bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Ardından itfaiye merdivenle yangına müdahalede bulundu. Bu sırada yardıma gelen ekipler de diğer binadaki depoda yangına müdahale etti. Bu sırada kırılan camlar itfaiye ekiplerinin üzerine düştü. Ancak herhangi bir yaralanmaya neden olmadı. Çevrede toplanan vatandaşlar da tehlikeye aldırış etmeden yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

9- TUR TEKNESİNDEN BOĞAZ'A ATLADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Eminönü'nde boğaz turu yapan tekneden denize atlayan bir kişi denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Eminönü iskelesinden boğaz turu için dün saat 14:30 sıralarında kalkan teknedeki müşterilerden biri kalkıştan kısa süre sonra iddiaya göre denize atladı. Çoğunlukla turistlerin bulunduğu teknedekiler büyük şok yaşadı. Gözden kaybolan ve kısa süre sonra su üstüne çıkıp hareketsiz kalan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kıyı Emniyeti ve Deniz polisi ekipleri tarafından sudan alınan 60 yaşlarındaki erkek, Karaköy iskelesine çıkarıldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bu kişiyi ambulansa aldı. Ambulansta 10 dakika kadar kalp masajı yapılan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

10- SARIYER'DE İETT OTOBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber-Kamera : Faruk KIYAK - Özgür EREN - İSTANBUL

Sarıyer'de İETT otobüsüyle bir kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşdere Mahallesi Uskumruköy yolunda İETT otobüsüyle karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü Hüseyin Kut olay yerinde hayatını kaybetti, İETT otobüsünün sürücü Metin Yener ile yolculardan 4'ü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT şoförü Yener'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor

