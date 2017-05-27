DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SÖZCÜ GAZETESİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Muhabir Gökmen Ulu ve İnternet sitesi sorumlu yazı işleri müdürü Mediha Olgun tutuklandı, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen, muhabir Bekir Gökmen Ulu, gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun ve gazetenin mali işler müdürü Yonca Yücekaleli'nin savcılık sorgusu tamamlandı.Savcılık, Ulu ile Olgun'un, "Örgüt içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından, Yücekaleli'nin de "Örgüt içeresinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Savcılık ayrıca, sevk yazısında firari şüpheli Burak Akbay için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti.

Savcılık sevk yazısında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2016 tarihli nüshasındaki "2016 Falınız, tabloda gördüğünüz ilk 3 isim bu yıl da hayatınızda olacak" başlığıyla yayımlanan bulmaca şeklindeki tabloda, "Yerdoğan, Tayyipic, Yezit, Ölrecep" kelimelerinden dolayı soruşturmaya geçildiği belirtildi. "Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak", suçlarından hazırlanan fezlekenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilen sevk yazısında, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ile bağlantılı olarak, saat 16.00 sıralarında gazetenin Cumhurbaşkanının kaldığı yeri ani olarak haber yaptığı kaydedildi. Sevk yazısında, bunun darbecilerle birlikte ve darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı vurgulanarak, bu amaçla Sözcü gazetesinde 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' haberinin yapıldığı, an itibari ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı konumunun kamuoyunca bilinmediği halde söz konusu haberle birlikte kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Terör örgütü FETÖ üyelerince bundan birkaç saat sonra darbe girişiminin gerçekleştirildiği ifade edilen sevk yazısında, şüpheli Bekir Gökmen Ulu'nun gazetenin muhabiri, Mediha Olgun'un da gazetenin internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlatıldı.

Birden fazla vatandaşın da ayrı ayrı, gazetenin Cumhurbaşkanına yapılmaya çalışılan suikast girişimi için yer bildirerek yardım ve yataklıkta bulunduğu, hedef gösterdiği, terör yandaşlığı yapıldığı ve algı oluşturmaya çalıştığını iddia ederek şikayetçi olduğu ve bu kapsamda 6 ayrı soruşturmanın yürütüldüğü anlatılan yazıda, bu soruşturmaların da fiili ve hukuki irtibat nedeniyle birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

TECRÜBELİ GAZETECİ 3 TANIK

Gazetecilik-basın yayın alanında tecrübe sahibi olduğu değerlendirilen 3 ayrı tanık beyanının alındığı vurgulanan sevk yazısında, bu tanıkların beyanlarında, "Gazete sahibi şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu, ani yükseliş sergileyerek gazeteyi açtığı ve bununla muhalefetin kontrol altında tutulmasına çalışıldığı, buna dair gazetede yazı ve haberleri çıktığı halde ilgili tarafından karşı cevap verilmediği, darbe teşebbüsüne kadar gazetede FETÖ aleyhine eleştirel haberlere dair herhangi bir haber çıkmadığı, örgütün gazeteyi desteklediğini ve amaçları doğrultusuna hareket ettirdiği ve görünürde farklı düşünceye sahip yazar kadroları oluşturduğu ancak önemli desteğin örgüt tarafından sağlandığı, örnek olarak da gazetenin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün Brezilya örgüt sorumlusu-imamı olan Hamidullah Öztürk'ün amcasının oğlu olduğunu" söylediklerine yer verildi.



TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Sevk yazısında, başsavcılıkça MASAK ve yine ilgili kurumlara yazı yazılarak bilgi-belge istendiği vurgulanarak, bunların da bilirkişi heyetine teslim edilerek rapor alındığı anlatıldı. Rapordaki tespitlerden birinin, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın aynı zamanda sahibi de olduğu Estetik Yayıncılık, Havacılık ve Hava Taşımacılığı Ticaret Ltd. Şti'nin haklarında FETÖ/PDY kapsamında soruşturma açılan firmalarla yoğun olarak ilişkilerinin bulunduğunun belirtildiği vurgulanan sevk yazısında, "Bilirkişi raporunda belirtilen ve FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu söylenen kişi ve kurumlarla ilgili olarak Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturmaya konu suç türlerinden yoğun olarak soruşturma yapıldığı anlaşılmıştır." denildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğuna yer verilen sevk yazısında, Ulu, Olgun ve Yücekaleli'nin tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

2 TUTUKLU, 1 SERBEST

Nöbetçi hakimlik de şüphelilerden Yonca Yücekaleli'nin, "örgüt üyesi olduğunu ya da örgüte bilerek isteyerek yardım ettiğine dair başka somut delil elde edilememesi ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olmaması" nedeniyle tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Ulu'nun "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana katılma suçundan tutuklanması talep edilmiş ise de bu suça iştirak ettiğine dair dosya kapsamında somut delil bulunmadığından bu suç yönünden tutuklanması talebinin reddedilmesine hükmedildi. Şüpheliler Mediha Olgun ile Bekir Gökmen Ulu'nun FETÖ/PDY'ye üye olduklarına ve örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıklarına dair dosya kapsamıda somut delil bulunmadığından tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi. Olgun'un "Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmesine yer olmadığını hükmedildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Bekir Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanının yeri, darbeciler tarafından bilinmezken bu konuyu haber yaparak Cumhurbaşkanını coğrafi yer ve konumunu kamuoyu ile paylaştığı, diğer şüpheli Meliha Olgun'un da sorumlu yazı işleri müdürü olarak da bu haberden sorumlu olduğu kanaatine vardı.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanının yaverinin dahi Cumhurbaşkanını yerini bilmediği ve Cumhurbaşkanlığı görevilerinden yerini öğrenmeye çalıştığı vurgulandı.

Hakimlik, hakkında soruşturma olduğunu bildiği halde Türkiyeye dönmeyen ve kamuoyunda tanınan 3 gazetecinin ifade içeriklerine göre örgüt içinde yetişen Burak Akbay'ın örgütün amaçları doğrultusunda çıkardığı gazetede şüphelilerin uzun zamandır görev yaptıklarını vurgulayan hakimlik, dosyaya ulaşan MASAK raporları ve gazetenin 1 Ocak 2016 sayısındaki bulmacalarda yer alan tablodaki ifadeler birlikte değerlendirildiğinde Sözcü gazetesinin örgütün amacı doğrultusunda hareket ettiği ve kadrosunu da buna göre oluşturduğunu ifade edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Olgun'un "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, Ulu'nun ise "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yaradım etmek suçlarından" tutuklanmasına karar verdi.

"TUTUKLANAN MUHALEFETTİR"

Kararın ardında adliye önünde açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu, "İki tane kıymetli gazeteci arkadaşımız bugün arkamda gördüğünüz adından başka hiçbir yanı adalet taşımayan sarayda mahkeme tarafından tutuklandı. Kurulduğu günden bu yana FETÖ denilen örgüte herkesin yalakalık yaptığı bir ortamda sesini yükseltme cesaretini gösteren Sözcü gazetesi ve yazarlarına yapılacak en büyük iftira, onları FETÖ'cü ilan etmektir. Daha da ötesi bunun iddianameye geçmesi ve mahkeme tarafından kabulüdür. Hepimiz biliyoruz ki bu sadece bir tiyatrodur. Burada yargılanan muhalefettir. Tutuklanan muhalefettir" dedi.

"BURADA TUTUKLANAN GAZETECİLİKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Burada tutuklanan gazeteciliktir.Burada kelepçe vurulan halkın haber alma hakkıdır. İki arkadaşımız hiçbir somut delile dayanmayan, inandırıcılığı olmayan gerekçelerle tutuklandılar. Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin haber olarak yazılması ve bunun haber olarak duyurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı'na suikast suçlaması gibi akla mantığa, hukuka sığmayan bir gerekçeyle şu anda cezaevine gönderiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yonca Yücekaleli'nin adliyeden çıkışı

-Yakınlarına sarılması

-CHP'li vekillerin açıklamaları

-Genel ve detaylar

27.05.2017 - 00.47 - Haber Kodu : 170527002

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2- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MEDİHA OLGUN CEZAEVİNE KONULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklulardan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne getirildi. Saat 01.30 sıralarında cezaevine getirilen Olgun'a 3 gazete çalışanı arkadaşı destek verdi. Aynı soruşturma kapsamında gazetenin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu da tutuklanmış, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı.

Görüntü dökümü:

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- Bakırköy Kapalı kadın tutukevinden görüntü

- Sivil polis aracının gelişi

- Polis aracındaki Mediha Olgun'un görüntüsü

- Genel ve detaylar

27.05.2017 -01.56 Haber Kodu : 170527006_

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3- ŞİKEDE KUMPAS DAVASINDA 2 SANIK İÇİN TAHLİYE, 6 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

Ümit TÜRK, İstanbul

"Şikede kumpas davası"nda mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verirken, Bylock tespit edilen tutuksuz 6 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebini ise bir kez daha reddetti.

10'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişiye, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın 10. celsesi görüldü.

2 SANIĞA TAHLİYE

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda yapılan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Tunç ile Seyfi Erdoğan'ın gelen Bylock raporunda yer almadıkları dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme tutuksuz 6 sanığın ise Bylock kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi üzerine bu sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Tutuklu diğer sanıkların ise bu hallerinni devamına karar verdi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ BİR KEZ DAHA REDDEDİLDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün davaya katılma talebine ilişkin ise mahkeme, önceki red kararında vurguladığı suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin bir kez daha reddedilmesine karar verdi. Mahkeme, duruşmanın 7-11 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle görülmesine karar verdi.

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4- İSTANBUL'DA İLK SAHUR HEYECANI

* İstanbul'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

* Bazı vatandaşlar sahuru Sultanahmet Meydanı ve Eyüp Sultan'da yaptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan davulcuları mesailerine başladı. Davulcular maniler söyleyerek vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldırdı. Her sene vatandaşları sahura kaldırdığını söyleyen Nevzat Kuş, "Bize verilen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazan geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Sahur yapmak ve sıcak ekmek almak isteyen bazı vatandaşlar ise fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

SULTANAHMET MEYDANI VE EYÜP SULTAN'DA İLK SAHUR YAPILDI

Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar Eyüp Sultan'ın çevresindeki yeşil alanları ve Sultanahmet Meydanı'nı tercih etti. Ramazan ayının ilk sahur heyecanını yaşayan vatandaşlar beraberinde getirdikleri yiyeceklerle sahurlarını yaptı.

Arkadaşlarıyla birlikte Eyüp Sultana geldiğini söyleyen Eda Özkan, "Hepimiz burada eğitimciyiz ve farklı şehirlerden geldik. Özellikle böyle zamanlarda insan yanında aile ve akraba arıyor. Bu açıdan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlk sahurda beraber olmak istedik. Yalnızlığımızı paylaşmak istedik. Bu anlamda Eyüp'te maneviyatı yüksek bir ilçe olduğu için geldik" dedi.

Sahur yapmak için Bağcılardan geldiğini belirten Özcan Kartal ise "Ramazan ayının ilk sahuru olması nedeniyle bugün Eyüp Sultan'da ailece güzel bir sahur yaptık. Namazımızı da kılıp inşallah yarın ilk orucumuzu karşılamak için evlerimize dönmeye çalışacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ramazan davulcusu mahalle aralarında davul çalması

-Davulcu mani söylemesi

-Yeşillik alanda sahur yapanlar

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

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- Sahurda ekmek almaya giden vatandaşlar

- Ramazan davulcularından görüntü

- Davulcu ile röp.

- Mani söyleyen davulcu

- Eyüp Sultan'da sahur yapan vatandaşlar

- Sahur için vatandaşlarla röp.

- Genel ve detaylar

27.05.2017 - 05.15 Haber Kodu : 170527015_

27.05.2017 - 05.19 Haber Kodu : 170527016

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5- MAHYALAR İSTANBUL'U AYDINLATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ İstanbul

Ramazan ayı ile birlikte camiler de mahyalarla donatıldı. İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet Camii olmak üzere tüm camilerde yakılan mahyalarda Ramazan ayının önemine değinildi.

Görüntü dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii'nde asılan mahyalardan genel ve detaylar

26.05.2017 - 23.22 - Haber Kodu : 170526240_

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6- İSTANBUL'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ İstanbul

İstanbullular 'Onbir Ayın Sultanı' Ramazan'ın ilk teravih namazı için Sultanahmet ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii'nde teravih namazı

-Sultanahmet Camiinden görüntü

-Abdest alanlardan görüntü

-Camiye girişler

-Vatandaş ile röp

-Vaaz veren hoca

-Namaz kılınması

26.05.2017 - 23.56 - Haber Kodu : 170526243

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7- HAFRİYAT KAMYONU İŞ YERİNE GİRDİ: 1 YARALI

* Eyüp'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak bir iş yerine girdi.

* Kazada bir kişi yaralanırken park halindeki bir araç ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Olay, Eyüp Ayvasaray'da D-100 Karayolu üzerinde Topkapı istikametinde Haliç Köprüsü çıkışında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Çiçek(36) yönetimindeki 34 YN 9171 plakalı hafriyat kamyonunun kontrolünü Haliç Köprüsü çıkışında, kaybetti. Yoldan çıkan kamyon 3 metre yükseklikten düşerek iki katlı binanın alt katındaki bir iş yerine girdi. Kazada Fatih Çiçek aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmalar sonucunda Çiçek bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken park halindeki bir araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken bir mahalle sakininin sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılması için dua ettiği görüldü.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde 2 şerit yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kazanın olduğu binada çalışan Osman Arslan "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle bina sarsıldı. Camdan aşağıya baktığımda manzara buydu. Kapıyı vurdum şoför arkadaşa seslendim ve biraz konuştuk, çok şükür durumu iyi. Daha sonra sağlık ekiplerini çağardık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü çıkartmaya çalışması

-Sürücünün bulunduğu yerden çıkartılması ve ambulansa alınması

-Hafriyat kamyonundan detay görüntü

-Yolun trafiğe kapanmasından detay

-Polis itfaiye ve sağlık ekiplerinden detay

-Osman Arslan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

27.05.2017 - 08.23 Haber Kodu : 170527019

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8- BAĞCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI PANİĞİ

* Bağcılar'da 9 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusunda patlama meydana geldi.

* Patlamanın ardından çıkan yangın İGDAŞ ekipleri tarafından gazın kesilmesi sonucu söndürülürken mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

* Yangında park halindeki bir otomobil ise tamamen yandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bağcılar Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 9 katlı bir binanın girişindeki doğalgaz dağıtım kutusunda saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Patlamanın ardından çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. Büyük panik yaşayan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri yangın nedeniyle binayı tahliye ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İGDAŞ ekiplerinin gazı kesmesi sonrası yangın yaklaşık yarım saatte söndürülebildi.

PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL TAMAMEN YANDI

Yangın nedeniyle park halindeki bir otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir vatandaş ise baygınlık geçirdi. Fenalaşan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri doğal gaz kutusundaki patlama ile ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Doğalgaz kutusundan yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Röportaj (vatandaş)

-İGDAŞ ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin önlemleri

-Baygınlık geçiren vatandaş

-Yanan araçtan görüntü

-Genel ve detaylar

27.05.2017 - 05.57 Haber Kodu : 170527017

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9- ESENYURT'TA ÇATIYA ÇIKAN KİŞİ ARAÇLARIN ÜZERİNE KİREMİT ATTI

* Esenyurt'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen kişi 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak aşağıdaki araçların üzerine kiremit attı.

* Bir polis aracının da hasar aldığı olayda ekiplerin çatıya çıkan kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi, 1914'üncü Sokak'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi saat 04.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısına çıkarak park halindeki araçların üzerine kiremit fırlattı. Mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve müzakereci polis, çatıya çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen aşağıya inmeyen kişi çatıdan aşağıya kiremit atmaya devam etti. Atılan kiremit park halindeki polis aracına da hasar verdi. Bu arada olayı haber alan şüphelinin babası ve kardeşi de olay yerine geldi. Polis ekipleri ile birlikte çatıya çıkan baba, oğlunu aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Öte yandan olay yerine Özel Harekât polisleri de sevk edildi. Aşağıya inmeyi kabul etmeyen kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği bina

- Çatıdaki adamın görüntüsü

- Şüpheli kişinin aşağıya kiremit atması

- Polisin önlemleri

- Ambulansın hazır beklemesi

- Çatıdaki kişinin kardeşinin getirilmesi

- Kişinin babasının getirilmesi

- Çevredeki meraklı kalabalık

- Zarar gören polis aracı

- Genel ve detaylar

27.05.2017 - 07. 26 Haber Kodu : 170527018

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10- ATAŞEHİR'DE REZİDANSTA HAREKETLİLİK

* POLİS, SİLAHLI 1 ŞÜPHELİYİ İKNA YOLUYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALDI.

Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN, İstanbul

Dumankaya İkon Rezindansta hareketli anlar yaşandı. Yaklaşık 1 saat süresince Özel Harekat Polislerinin önlem aldığı Rezidansta silahlı bir şüpheli ikna edilmek suretiyle gözaltına alındı. Rezidansın 13. katında Saat 16.00 sıralarında başlayan olay, 5 saat sonra müzakereci polislerin iknaları sonucunda son buldu. Rezidanstan çıkarılan 26 yaşındaki Kenan Yekün'ün hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Polisin müzakareleri sonucunda alkollü de olduğu bildirilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin cama çıkması

-Polisin ikna çabası

-Özel Harekat Polisleri

-Çevredekiler

-Özel Harekat Polislerin binaya girip çıkması

-Şüphelinin binadan çıkartılması

-Şüphelinin polis aracıyla götürülmesi

-İtfaiye ve ambulans

-Yekün'ün fotoğrafı

-Genel ve detay

26.05.2017 - 20.43 - Haber Kodu : 170526224

26.05.2017 - 20.02 - Haber Kodu : 170526221

26.05.2017 - 19.33 - Haber Kodu : 170526219

26.05.2017 - 19.11 - Haber Kodu : 170526218

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11- HASTANE KANTİNİNDE SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kartal'da Hastane kantininde silahlı saldırı düzenlendi. Kantin çalışanı bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırgan otomobil ile kaçtı. Saldırgan daha sonra polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesindeki kantinde meydana geldi. Silahlı bir kişi kantine gelerek kasa tarafına geçip kantin çalışanına silahla ateş etti. Daha sonrada kantinin dışına çıkıp 4-5 el daha ateş ettikten sonra saldırgan araca binip uzaklaştı. Olayda kantin çalışanı Üzeyir Önürme (40) ayağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği bildirilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheli H.D Maltepe'de yakalandı. H.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken görüntüde yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlayarak kaçtığı saldırganın ise elindeki silahla dışarı çıktığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kantin önünde bulunan boş mermi kovanı

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Olay yerindeki polisler

-Genel ve Detay

-Güvenlik kamerası

-Saldırganın kantine girmesi

-Yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlaması

-Eli Silahlı Saldırganın dışarı çıkması

26.05.2017 - 03.41 Haber Kodu : 170526006

26.05.2017 - 21.27 - Haber Kodu : 170526228

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