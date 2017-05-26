DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL'DA 'DRONE' DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kmaera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona havadan da 'Drone' ve polis helikopteri destek verdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Mürdürlüğü ekipleri başta Fatih Kumkapı olmak üzere Bağçılar ve Küçükçemece'nin de aralarında bulunduğu 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adreste saat 02.00 sıralarında uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve itfaiye ekipleri de katıldı.

OPERASYONA HAVADAN 'DRONE' DESTEĞİ

Operasyona kapsamında Fatih Kumkapı Katip Kasım Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese baskın yapan polis ekipleri evlerde, dükkanda ve bir otelde aramalar yaptı. Aramalara havadan 'Drone' aracı ve polis helikopteri de destek verdi. Özel eğitimli 2 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda baskın yapılan evlerin çatıları ve bahçeleri didik didik arandı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Hadımodaları sokakta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptığı sırada kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak göz altına aldı. Dairede yapılan aramalarda ise bir adet pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca Bağcılar, Göztepe Mahallesi 2338. Sokaktaki bir apartmana ve Küçükçekmece Kanarya Mahallesi kartal sokaktaki bir binaya da baskın düzenledi. Polisin 29 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, söz konusuadreslerde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu, bir av tüfeği, iki mermi, 4 bin180 lira ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda folyo ve kilitli poşetele geçirildiği öğrenildi.Operasyonda ayrıca bazı suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişinin de yakalanarak bölge polis merkezine teslim edildiği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Özel harekat polislerinin binaya girmesi

-Havadaki Drone görüntüsü

-Helikopterden görüntü

-Gözaltına alınan iki kişi

-Ele geçirilen malzemeler

-Narkotik Köpeklerinden görüntü

-Narkotik polislerinin binaya girmesi

-Çevre güvenliğinin alınması

-Genel ve detaylar

26.05.2017 - 03.28 Haber Kodu : 170526004

26.05.2017 - 03.29 Haber Kodu : 170526005

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2- İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok adreste Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Atıf Bey Sokak'taki bir apartmandaki daireye de operasyon yapıldı. Dairede Mali Şube ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi

verilmedi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin apartmana girişi

-Gözaltına alınan bir şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Genel ve detaylar

26.05.2017 -06.51 Haber Kodu : 170526012

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3- BAĞCILAR'DA POLİS OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyona Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bağcılar Güneşli Mahallesi 1205 Sokak'taki bir evdi. Ekiper adreste arama yaparken dışarı da da geniş güvenlik önlemi alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin adrese gelişi

-İçeri girmeleri

-Akrep aracı

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

26.05.2017 - 07.36 Haber Kodu : 170526013

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4- HASTANE KANTİNİNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

- Saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kartal'da Hastane kantininde silahlı saldırı düzenlendi. Kantin çalışanı bir kişi bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırgan otomobil ile kaçtı.

Olay saat 00.30 sıralarında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesindeki kantinde meydana geldi. Silahlı bir kişi kantine gelerek kasa tarafına geçip kantin çalışanına silahla ateş etti. Daha sonrada kantinin dışına çıkıp 4-5 el daha ateş ettikten sonra saldırgan araca binip uzaklaştı. Olayda kantin çalışanı Üzeyir Önürme (40) ayağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın kantindeki hesap yüzünden çıktığı iddia edildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken görüntüde yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlayarak kaçtığı saldırganın ise elindeki silahla dışarı çıktığı görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kantin önünde bulunan boş mermi kovanı

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Olay yerindeki polisler

-Genel ve Detay

GÜVENLİK KAMERASI:

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-Saldırganın kantine girmesi

-Yaralı kantin çalışanının tezgahın üzerinden atlaması

-Eli Silahlı Saldırganın dışarı çıkması

26.05.2017 - 03.41 Haber Kodu : 170526006

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(ÖZEL)

5- APARTMANIN ÇATISINA ÇIKAN ÇOCUKLAR KOMŞULARINI HAREKETE GEÇİRDİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL

Kağıthane'de anneleri tarafından evde bırakılan iki çocuğun evin çatısına çıkması paniğe sebep oldu. Çocukların 3 katlı binanın çatısından yere düşeceğinden korkan sokak sakinleri olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Başka bir apartmanın çatısında olayın olduğu apartmanın çatısına geçen itfaiye ekipleri, çocuklara ulaşamazken olayı duyan anne evine gelerek kapıyı açtı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Tayfun Sokakta dün saat 17.30 sıralarında 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Moğolistanlı anne, 3 ve 5 yaşlarındaki kızlarını evde bırakıp üzerlerine kapıyı kilitleyip dışarıya çıktı. Evde bir süre zaman geçiren çocuklar daha sonra dairelerinden apartmanın çatısına çıktı. Çocuklar burada çatının ucuna kadar gelerek sokağı izlemeye başladılar. Bunu gören sokak sakinleri, çocukların çatıdan düşebileceği endişesi ile daireye giderek çocukları çıkarmak istediler. Daire kapısının kilitli olması nedeniyle başarılı olamayarak itfaiye ve polisten yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, uygunsuz parklanmalar nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. itfaiye ekipleri araç sahiplerinin araçlarını bulunduğu yerden kaldırmasıyla olay yerine ulaştı. Apartmandan çatı katına ulaşamayan itfaiyeciler, yan apartmanın çatısına çıktı. Oradan çocukların bulunduğu daireye ulaşmaya çalışan ekipler, çatıdan daireye girişin kapalı olması nedeniyle başarılı olamadı. Bu sırada haber verilmesi üzerine evine gelen anne kilitli olan kapıyı açtı. Anne ile birlikte daireye giren itfaiye ve polis ekipleri, iki kardeşin televizyonda hiçbir şeyden habersiz çizgi film izlediğini gördü. Polis ve itfaiye ekipleri anneye gerekli uyarıları yaptıktan sonra sokaktan ayrıldı.

Sokak sakini Kemal Kaya "Çocukların üzerine kapıyı kilitlemişler, dışarıya çıkmışlar. Çocuklar çatıya çıkmış. Komşular görüyor ve şikayet etmişler. Çocuklar tekrar içeriye girmişler. Şuan herhangi bir şey yok" dedi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmaya çalıştığı sırada askerliğini itfaiyeci olarak yaptığını söyleyen bir genç, itfaiyenin merdiven aracının arkasına asıldı. Bir süre bu şekilde devam eden genç tehlikeli hareketlerde bulundu. Aracın arka kısmında bulunan bir vanayı da açmaya çalışan genç "Yangın varmış. Bende yangını söndürmeye gidiyorum. Askerde itfaiyeciydim ve gidiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye aracının arkasına sarkan gençten genel ve yakın detaylar

-Gencin kısa konuşması

-İtfaiye ekiplerinin sokaklarda güçlükle ilerlemesi

-itfaiye ekiplerinin apartmana girmeye çalışması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Annenin evine gelmesi

-Kemal Kaya ile röportaj

-Apartmanın çatısından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

25.05.2017 - 20.26 Haber Kodu : 170525198

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6- KURTULMUŞ: HENÜZ DÜNYANIN BİRİNCİ LİGİNE ÇIKMIŞ DEĞİLİZ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

"Türkiye, dünyadaki siyasal gelişmeleri yakından takip ediyor. Değişen yeni denklemin içerisine güçlü bir değişken olarak girebilmenin mücadelesini veriyor"

"Türkiye istediğimiz yerde değildir. Futbol tabiri ile konuşmak gerekirse Play-off'ta oynuyoruz ama henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz. Dünyanın süper ligine çıkmak için herkes kendi ödevini en iyi şekilde yapmalı."

"Bugün sınırlarımızın güneyinde PYD/PKK'ya açık bir şekilde silah verenler maalesef Türkiye'nin bu meşru talebini karşılamadılar. Türkiye silahlı İHA'lara sahip olamadı. Hani derler ya 'Kötü komşu adamı ev sahibi yapar' Bunun sonucu olarak Türkiye İHA'larına silahlarını koyarak terörle mücadelede son derece aktif bir şekilde kullanabilir noktaya geldi."

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a 'Fahri Doktor' unvanı verdi. Üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştirilen törene Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Mehmet Karaca ve davetliler katıldı.

Tören, rektör Karaca'nın konuşmasıyla başladı. Karaca, Okyay'a verilen 'Fahri Doktor' unvanını şu sözlerle açıkladı, "İTÜ İşletme bölümü mühendisliği bölümü 1989 mezunu, Kale grubu Başkanı ve CEO'su Hatice Zeynep Bodur Okyay, ülkemizde teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunması, yerli teknolojinin dışarıya açılmasına ve uluslararası düzeyde etkinlik kazanmasına imkan sağlaması, Türkiyeyi ve İTÜ'yü uluslararası düzeyde saygınlıkla temsil eden gerek ekonomik gerek sosyal yaşam odaklı hizmetler sunmuş olması nedeniyle, İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararı ile Fahri Doktora unvanına layık görüldü."

"TÜRKİYE, DÜNYADAKİ SİYASAL GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Rektörün konuşmasının ardından Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş söz aldı. Sözlerine Zeynep Okyay'ı tebrik ederek başlayan Kurtulmuş, "Dünya siyaseti ciddi bir şekilde dengesizlik yaşıyor. Bir denge arayışı içinde belki önümüzdeki 10 yıl içinde siyasi türbülanslarını sürdürecek gibi gözüküyor. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan tabloda dünya eski düzenini kaybetmiş olmakla birlikte , yeni bir düzeni kuramamış olmanın verdiği sıkıntılar dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bu sıkıntılardan nasibini alan bölgelerden birisi de bizim de içinde bulunduğumuz ön Asya'daki siyasi gelişmelerdir. Türkiye bu yeni siyasal sistemin önemli aktörlerinden birisi olamaya aday bir ülkedir. Türkiye, dünyadaki siyasal gelişmeleri yakından takip ediyor. Değişen yeni denklemin içerisine güçlü bir değişken olarak girebilmenin mücadelesini veriyor" dedi.

"BİLGİYE STRATEJİK BİR GÜÇ OLARAK SAHİP OLANLAR ÇOK DAHA AVANTAJLI BİR NOKTAYA GELECEKTİR"

Kurtulmuş şöyle devam etti, "Türkiye olarak bu yeni ekonomik serüvende önümüze çok önemli fırsatlar çıkıyor. Ne yazık ki birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devriminin arkasında kalmış Türkiye'nin dördüncü sanayi devrimi dediğimiz bu süreci yakalayabilme fırsatı önümüzdedir. Bunun için artık eskisi gibi sadece doğal kaynaklara ya da birtakım araç, gereçlere sahip olanlar ya da sadece finansal güce sahip olanlar değil, bilgiye stratejik bir güç olarak sahip olanlar çok daha avantajlı bir noktaya gelecektir. Bilgi üretebilen, bilginin üzerinde yenilik yaparak, bilgiyi ekonomik bir değer haline getirip rekabet edebilenler önümüzdeki dönemde ciddi şekilde avantajlı hale gelecektir. İşte bunun için sadece iş dünyasının çabaları yeterli olmaz. Sadece üniversitelerin çabaları yeterli olmaz. Sadece siyasetin ön açan bir takım adımları atması da yeterli olmaz. İş dünyasının, siyaset dünyasının ve bilim dünyasının el ele çalışması bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi olmak zorundadır."

"DÜNYANIN SÜPER LİGİNE ÇIKMAK İÇİN HERKES KENDİ ÖDEVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALI"

Kurtulmuş Türkiye'nin henüz uluslararası alanda istenilen seviyede olmadığına değinerek, "Son yıllarda baktığımız zaman Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Ancak şunu söylemek gerekir ki henüz Türkiye istediğimiz yerde değildir. Futbol tabiri ile konuşmak gerekirse Play-off'ta oynuyoruz ama henüz dünyanın birinci ligine çıkmış değiliz. Dünyanın süper ligine çıkmak için herkes kendi ödevini en iyi şekilde yapmalı. Bir milli sorumluluk içerisinde, bu ülkeye olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve en ileri düzeyde kendi görevlerimiz yapmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"PYD/PKK'YA AÇIK BİR ŞEKİLDE SİLAH VERENLER TÜRKİYE'NİN MEŞRU TALEBİNİ KARŞILAMADILAR"

Numan Kurtulmuş konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Türkiye'nin sanayileşme tarihi, Türkiye'nin ekonomik tarihi maalesef aynı zamanda Türkiye'nin bir ihanet tarihidir. Türkiye uzun yıllar boyunca bağımsız bir ekonomiye sahip olmak için çabaladı durdu. Ne zaman Türkiye ileriye gitse birileri Türkiye'nin ayaklarından çekip, geriye atmaya çalıştı. Türkiye ya siyasetinde çıkarılan bir takım türbülanslarla ya terör vasıtasıyla ilerlemeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Türkiye bugün çok şükür kendi insansız hava araçlarını yapabiliyor. Terörle mücadelemizde İHA'ların yanına bir de silahlı İHA'ları katalım diye Türkiye bir kaç sene dost ve müttefik bildiği ülkelerin kapısını aşındırdı. Bugün sınırlarımızın güneyinde PYD/PKK'ya açık bir şekilde silah verenler maalesef Türkiye'nin bu meşru talebini karşılamadılar. Türkiye silahlı İHA'lara sahip olamadı. Hani derler ya 'Kötü komşu adamı ev sahibi yapar' Bunun sonucu olarak Türkiye İHA'larına silahlarını koyarak terörle mücadelede son derece aktif bir şekilde kullanabilir noktaya geldi."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Zeynep Bodur Okyay'a 'Fahri Doktor' ünvanı takdim edildi. Rektör Karaca Okyay'a cübbe giydirirken, Okyay doktora beratını Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. Okyay daha sonra salonda bulunanlara teşekkür konuşması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtulmuş'un salona gelişi

-Rektör Karaca'ının konuşması

-Kurtulmuş'un açıklamaları

-Fahri Doktor beratının takdimi

-Okyay'ın konuşması

-Genel ve detaylar

25.05.2017 - 23.10 Haber Kodu : 170525222

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7- TAKSİM MEYDANI'NA KONULAN OKÇU HEYKELLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Taksim Meydanı'na dün sabah saatlerinde 5.Geleneksel Fetih Kupası için tanıtım amaçlı yerleştirilen okçu heykelleri ilgi odağı oldu.

Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Fetih Kupası öncesinde meydana konulan okçu heykelleri meydandan geçenlerin ilgisini çekti. Özellikle turistler, heykellerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kayseri'den gelen ilkokul arkadaşını gezdiren bir kişi de okçu heykellerine ilgi gösterip fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Meydana konulan heykeller

-Heykeller ile fotoğraf çektirenler

-Fotoğraf çektirenler ile röportaj

-Genel ve detaylar

25.05.2017 - 23.56 Haber Kodu : 170525232

