DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şöyle ticari bir araçla köprüye gelen 30 yaşlarında yarı çıplak olduğu iddia edilen bir kadın araçtan inerek korkuluklara doğru koşup köprüden aşağıya atladı. Kadının atladığını gören köprüde görevli polis memurları durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisleri kısa süre içerisinde boğaza atlayan kadını denizden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptığı kontrolde korkuluklardan atlayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi ambulans yardımıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Deniz polisinden görüntü

-Ambulansı gelişi

-Sağlık ekiplerin müdahalesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Denize atlayan kişiyi ambulansa konulması

-Genel ve Detaylar

21.05.2017 - 07.46 Haber Kodu : 170521016

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2- FATİH'TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Fatih Unkapanı Köprüsü girişinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Motosiklette bulunanlar metrelerce sürüklenirken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü girişinde Taksim istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Resul Güler ile ismi öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet ile motosiklette bulunan 3 kişi metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Resul Güler olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Yaralılar ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza haberini alan Güler'in yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Bir yakını ise yerde yatan Güler'in elini tutarak uzun süre başında göz yaşı döktü. Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği cadde

- Kazaya karışan motosiklet

- Ölen kişinin yerdeki cesedi

- Polisin olay yeri çalışması

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detaylar

21.05.2017 - 06.24 Haber Kodu : 170521014

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3- TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza TEM Otoyolu Ümraniye istikameti Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kavacık istikametinden Ümraniye istikametine seyreden Enis Özkan yönetimindeki 35 R 1035 plakalı otomobil Hacegan Hatıra Ormanı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçtan fırlayan sürücü araçtan yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yol kenarına savrulan sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Özkan'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağlarken, TEM otoyolu Ümraniye istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Olay yeri incelemelerinin ardından Özkan'ın cenazesi, ambulansa konularak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Trafikten görüntü

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Trafik polisi aracı incelemesi

-Ölen kişinin abisinin sinir krizi geçirmesi

-Cesetten görüntü

-Ölen kişinin yakınlarından görüntü

-Aracının kapısından görüntü

-Genel ve Detaylar

21.05.2017 - 05.27 Haber Kodu : 170521011

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4- BEYOĞLU'NDA TAŞKINLIK ÇIKARAN BİR GRUP OLYMPİAKOS TARAFTARINA POLİS MÜDAHALESİ//(AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

Haber- Kamera: Hakan KAYA- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Final Four için İstanbul'a gelen bir grup Olympiakos taraftarı Beyoğlu'nda kaldıkları otel yakınında meşaleler yakıp taşkınlık çıkardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri taşkınlık çıkaran gruba gazlı mermi ile müdahale etti. Müdahale sonrası taraftar grubu ara sokaklara dağılırken polis ekipleri otel çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin bekleyişi sabaha kadar sürdü.



Görüntü dökümü:

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(cep telefonu kamerası)

-Polisin müdahalesi

-Yanan meşaleler

-Genel ve detaylar

(aktüel görüntüler)

-Güvenlik önlemi alan polisler

-Genel ve detaylar

21.05.2017 - 01.23 Haber Kodu : 170521007

21.05.2017 - 01.15 Haber Kodu : 170521006

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5- (ÖZEL) - DÜĞÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALA ÖLDÜ.. DAVETLİLER KONVOY YAPIP MEZARINA GİTTİ

* Düğününe 12 gün kala ölen Mehmet Uğur Kaplan, yaşasaydı bugün damat kıyafetini girip düğün yapacaktı.

* Kaplan, günler öncesinden dostlarına düğün davetiyesi dağıtmıştı.

* Ailesi ve dostları onu bugün unutmadı. Mahallede birayaya gelindi, konvoy yapılıp mezarlığa gidildi.

* Oğlunu damatlıkla göremeden toprağa veren anne gözyaşlarına boğuldu.

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ İstanbul

Beykoz'da yaşayan 36 yaşındaki servis şoförü Mehmet Uğur Kaplan, hayatını Şefika Sakar ile birleştirmeye hazırlanıyordu. Hazırlıkların sürdüren çift, bugüne yani Mayıs ayının 20'sine düğün salonunu tuttu, günler öncesinde davetileri dağıttı. Ancak Kaplan, 12 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Uğur Kaplan, Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.

KONVOY HALİNDE MEZARLIĞA GİDİLDİ

Çevresinde "Sosyete Uğur" olarak bilinen Mehmet Uğur Kaplan, ölmese bugün dünya evine girecekti. Kaplan için ailesi ve dostları mahallesinde biraraya geldi. Araçlar peşpeşe dizildi, konvoy yapıldı. Havlu yerine aynalara siyah kuradele takıldı.

Dostları konvoy halinde "Sosyete Uğur" un kabrinin bulunduğu mezarlığa gitti.

OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ

Mezarlıkta gözyaşı sel oldu. Şefika Sakar ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Fatma Kaplan, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunu damatlıkla göremeden toprağa veren Anne Kaplan, " Düğün merasimi yerine cenaze merasimi yaptık" dedi.

Mezarlık başında dualar edildi, Kuran'ı Kerim okundu. Sosyete Uğur'dan geriye bir yakının düğününde horon teperken çekilen görüntüleri kaldı.



Görüntü Dökümü:

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-Oluşturulan konvoy

-Mezarlık başındaki anma

-Mezarı başında ağlayan anne

-Anne ile röp.

-Anne yanında bekleyen gelin

-Mezarlığa gelen Kaplanın arkadaşları

-Mezar başında yapılan dualar

-Araçlara bağlanan siyah kurdeleler

-Ölen Uğur Kaplanın hayattayken çekilen videosu (ortadaki ceketli)

-Düğün için bastırılan davetiye

-Genel ve Detay

0.05.2017 - 19.35 Haber Kodu : 170520169

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6- (ÖZEL) - KUŞTEPE'DE POLİS OPERASYONU : 8 GÖZALTI

* Polis baskınına karşı, balkona kamera kurup sokağı gözetliyorlardı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Şişli Kuştepe'de polis asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis baskınlarına karşı bir evin balkonuna kurulan kamera, polis ekiplerince söküldü.

Alınan ihbarları değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Özel Harekat timleri, Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri ve motosikletli ekipler Kuştepe'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı asayiş ve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonu ayrıca bir polis helikopteri de havadan takip etti.

POLİS BASKININA GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Baskın yapılan apartmanlardan birinin 4'üncü katında balkonuna yerleştirilen ve sokağı geniş açıdan gösteren güvenlik kamerası polisler tarafından sökülerek alındı. Kameranın polis baskınlarından haberdar olmak için kurulduğu öğrenildi. Evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde arama yapan ekipler 2 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Polis ekiplerinin operasyon için çıkışları

-Polisin baskını

-Gözaltına alınanlar

-Şüpheli kişilere üst araması yapılması

-Aramalara katılan ve uyuşturucu bulan polis köpeği

-Özel Harekat timleri

-Polis helikopteri

-Polis baskınlarından haberdar olmak için kurulan güvenlik kamerası

-Polisin kamerayı sökmesi

-Genel ve detay görüntüler

20.05.2017 - 19.37 Haber Kodu : 170520171

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7- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE "19 MAYIS" SORUŞTURMASI

Haber: İstanbul

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne "19 Mayıs" soruşturması başlattığını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bir konuşma yapmış ve "19 Mayıs'ı Beşiktaş'ta çok daha görkemli bir törenle kutlayacaktık. Ama yasak getirdiler. Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar" demişti.

" ETKİNLİĞİN YAPILMASI İSTANBUL VALİLİĞİMİZCE UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "19 Mayıs törenleri, ülkemizde, istiklal mücadelesinin kahramanı Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve kahraman milletimize yakışır vaziyette, diğer bütün illerimizde olduğu gibi ilimizde de milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla, huzur içinde kutlanmıştır. Valilik olarak temel görevimiz, bu kutlamaların kamu düzeni içerisinde, emniyetli ve esenlikli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, 'Gençlik Festivali' adı altında etkinlik koordine etmiş; fakat etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.

" KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞTIR"

"Buna rağmen, Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek istemiştir" denilen açıklamada, " Aynı durum Beşiktaş Belediye Başkanı ile, '31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı Gecesi' de yaşanmış, gelen istihbaratlar doğrultusunda, günün hassasiyetine binaen yapılan tüm uyarılara rağmen, ilgili Belediye, kamu düzeni ve sorumluluğunu gözetmeksizin, kamu otoriteleriyle işbirliğinden kaçınarak, Ortaköy meydanında, yılbaşı gecesi eğlencesi tertip etmiştir. Söz konusu kişi hangi saiklerden kaynaklandığı kamuoyunca çok iyi bilinen bu tür hareketlere ve toplumumuzun ortak değerlerini istismara her fırsatta tevessül etmekten geri durmamıştır. Yaşanılan olumsuz olaylardan elde edilen tecrübelerin, ilgili Belediye Başkanlığı'na herhangi bir sonuç üretmediği, 19 Mayıs'taki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanı halkı tahrik edici gazete ilanlarıyla da, konuyu siyasi bir malzeme aracı haline dönüştürmekten kaçınmamıştır. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın, kendisini kanun koyucunun ve kamu düzeninden sorumlu otoritelerin yerine koyarak hareket etmesi kabul edilemez bir davranıştır" ifadeleri yer aldı.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR"

Açıklama şöyle devam etti: "Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde olduğu gibi, İstanbul ilimizin ilçelerinde de etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar, yasal şartlara uygun ve kamu düzenini bozmayacak nitelikteki tüm etkinliklere gerekli izinler verilmiştir. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanı'nın bağlı olduğu siyasi parti teşkilatı, 19 Mayıs için, İstanbul Beşiktaş ilçesinde etkinlik gerçekleştirmek için izin talebinde bulunmuş, bu talebe Valiliğimizce olumlu cevap verilmiştir. Netice olarak, ilgili Belediye Başkanlığı'na, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır"

KILIÇDAROĞLU: YASAĞI GETİRMELERİNİN NEDENİ KORKULARINDANDIR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla toplananlara hitap etmişti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'ta yapılacak olan etkinlikleri iptal etmesini eleştirerek, "Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz" demişti.

"ÜRETMENİN YOLU BİLGİDEN, İYİ BİR EĞİTİMDEN GEÇER"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına meydanda toplananların bayramını kutlayarak başlamış şunları söylemişti;

"Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, amaçlarını yeteri kadar hayata geçiremedik. Şunu kabul etmek gerekir, Mustafa Kemal Atatürk demek Atatürkçülük demek üretim demektir. Üreten bir toplum gelişir. Üreten bir toplumun dünyada saygınlığı olur. Üreteceğiz ki güçlü olalım. Üretmenin yolu bilgiden, iyi bir eğitimden geçer. Bunu sağladığımız zaman katma değeri yüksek ürünleri üretmiş oluruz ve dünyada saygınlığımız artar. Eğer bir ülkenin üniversiteleri konuşamıyorsa, bilgi üretmiyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır. O nedenle biz üniversitelerde bilimsel özerkliğin, düşünsel özerkliğin sonuna kadar korunmasını istiyoruz. Bu yol Mustafa Kemal'in yoludur. Cumhuriyetin kuruluşunda kadınlarda okuma yazma oranı binde sekizdi. Erkeklerde ise yüzde sekizdi. Bu koşullarda Cumhuriyet kuruldu. Bazen söyleniyor, 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diye. Onlar Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlardı. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen yoktu. Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı işlerden birisi millet mekteplerini kurmak olmuştur"

"CUMHURİYET SAYESİNDE KOLTUKLARINDA OTURANLAR CUMHURİYETİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin önemini ise şu sözlerle aktarmıştı: "Bugün Cumhuriyet sayesinde koltuklarında oturanlar Cumhuriyetin ne olduğunu bilmiyorlar ve Cumhuriyete ihanet içindedirler. Bu nedenle onları hepinizin huzurunda kınıyorum. Cumhuriyetin en iyi örneklerinden birisi de benim. Kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. Üniversiteye giden ve okuma yazmayı bilen kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla Cumhuriyetin sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim. Devletin önemli makamlarına geldim. Ama hiç bir zaman şunu unutmadım, bana bu imkanı sağlayan bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır."

Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş'ta 19 Mayıs akşamı gerçekleşen etkinlikten görüntüler

-Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın konuya ilişkin salı günü yaptığı açıklamalar

20.05.2017 -17.57 Haber Kodu : 170520154

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8- KADIKÖY'DE "YARDIM" BAHANESİYLE TECAVÜZ İDDİASI

* Sağlık çalışanı genç kadın, tuvaleti gösterme bahanesiyle yanında gelen kişinin, işhanının tuvaletinde 'bıçak tehditiyle' tecavüz ettiğini öne sürdü.

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

TUVALETİ SORDU

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa mahallesinde bulunan bir işhanında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanı P.K (20) sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi. Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.'ya tuvaletin yerini sordu. 17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi.

AĞLAYARAK ÇIKTI

Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti. Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.'nın yanına çevre esnafı geldi. P.K., H.A.'nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.'yı polis merkezine götürdü. Genç kızın şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.'nın poliste verdiği ifadede, H.A.'nın kendisine bıçak tehtidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.'nın ise genç kızla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi.

H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan işhanının çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinde H.A ile P.K'nın işhanına doğru ilerlediği görülüyor. 7 dakika sonra ise P.K ve H.A. peşpeşe işhanından çıkıyor.

Görüntü Dökümü

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-P.K ve H.A'nın yolda yürümeleri (Güvenlik kamerası)

-Olayın meydana geldiği işhanı

-Genç kadının oturduğu seyyar kahveci

-Şüphelinin emniyet müdürlüğünden çıkışı

-Genç kadının fotoğrafı



20.05.2017 - 15.51 Haber Kodu : 170520095

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9- KİTAP OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN SEYYAR KÜTÜPHANE KURDULAR

Haber-Kamera:Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL ()

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kağıthane İlçe Teşkilatına üye Talatpaşa Mahallesi gençleri Gençlik Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak için bugün Darülaceze- Perpa metrobüs durağı çıkışına seyyar kütüphane kurdu. Kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve kitapları sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen gençler, kitap okumaya dikkat çekmek için de üzerinde kitaplarla ilgili söz ve özdeyişlerin yer aldığı resimlerden de mini sergi oluşturdu. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliği düzenleyenlerin kişisel kütüphanelerinden bağışladıkları kitapları emanet alarak kurulan masalarda okudular.

Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan, "Gençlik Haftası nedeniyle halkımızın, gençliğin kitap okumanın önemiyle alakalı bir etkinlik oluşturduk. Metrobüsten çıkan insanlarımız teşkilatımız bünyesinde bulunan kitapları bir saat, yarım saat, beş dakika da olsa okuyarak , kitap okumanın önemiyle alakalı gençlere faydalı bir faaliyet sunmaya çalıştık. Ücretsiz olarak alıp okuyorlar. Belirli bir süre okuyarak daha sonra teşekkür edip bırakıyorlar. Halkın teveccühünü aldık bu konuda. Bizlere çok teşekkür ettiler.Diğer okuyan arkadaşları zaten görüyorsunuz. İnsanlara kitap okumanın faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin kitap okuması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak her daim yanlarındayız" diye konuştu.

Metrobüs çıkışında kurulan masalarda kitap okuyan Emrah Organ ise, " Gayet güzel, gençlere yönelik bir aktivite olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi ve tüm bireylerimizi kitap okumaya davet ediyoruz" dedi. Kitap okuma etkinliğinin bir günlük olduğunu belirten Talatpaşa Mahallesi gençleri bu tür organizasyonları zaman zaman tekrarlayacaklarını ifade ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Kitap okuyan vatandaşlardan detay görüntü

-Stant da bulunan kitaplardan detay görüntü

-Yoldan geçen vatandaşların ilgi duyup kitaplara göz atmaları

-Kurulan mini resim sergisinden detay görüntü

-Yetkililerin insanlara etkinlik ile ilgili bilgi vermesi

- Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane Talatpaşa Mahalle Başkanı Erhan Orhan ile röportaj

- Emrah Organ ile röportaj

-Perpa metrobüs çıkışından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



20.05.2017 - 18.15 Haber Kodu : 170520159

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10- İLK TÜRK MÜZİK OKULU DARÜLELHAN'IN 100'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Türkiye'nin ilk resmi müzik okulu olan Darülelhan'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü Aya İrini Kilisesi'nde verilen konserle kutlandı. 1917 tarihinde İstanbul'da kurulan ilk müzik okulu Darülelhan'ın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi bir konser düzenledi. Topkapı Sarayı içinde bulunan Aya İrini Kilisesi'nde verilen konser, saat 19.00'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı bir konuşma yaptı.

Avcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Kültür ve Turizm Bakanlığımızla İstanbul Üniversitesi'nin birlikte tertip ettiği bu güzel organizasyona katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Darülelhan Türkiye'nin ilk resmi müzik mektebi olma özelliğini taşıyor. Kadim müzik birikimimizin oluşmasına ve bir çok kıymetli eserin icrası yoluyla hafızalarda tazelenmesine vesile olan bu kurum, bir çok sanatçımızın da yetiştiği bir mektep aynı zamanda. Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü o buhranlı dönemde kurulan ve Cumhuriyet'in ilanı ile bir konservatuvar hüviyeti kazanan Darülelhan'ın bu sene kuruluşunun 100'üncü yılını idrak ediyoruz. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredilen ve İstanbul Üniversitesi tarafından büyük bir ihtimamla muhafaza edilen kurum bu günlere taşınmıştır"

Protokol konuşmalarının ardından konsere geçildi. Gecede, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Avcı'nın gelişi

-Bakan Avcı'nın konuşması

-Konserden görüntüler

-Genel ve detaylar

20.05.2017 - 20.39 Haber Kodu : 170520184

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11- KIYAMDER GENEL BAŞKANI ALTINKUM'U ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YÜZLERCE KİŞİ KARŞILADI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İSTANBUL

KIYAMDER Genel Başkanı Emre Altınkum Cidde dönüşünde Umre esnasında 25 Nisan'da yaşanan olaylara ilişkin Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yaptı. KIYAMDER üyeleri ile Fatih Medreseleri Mekke'de Umre esnasında 25 Nisan'da kavga etmişti. Kavganın taraflarından Fatih Medreseleri üyeleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü. Bugün de Kıyamder Genel Başkanı Emre Altınkum, THY'ye ait bir uçakla saat 21.00'da Cidde'den İstanbul'a geldi. Altınkum'u Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce seveni karşıladı.

Kamuoyunda KIYAMDER hakkında çıkan haberler ve Mekke'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Altınkum yaşanan hadisenin yanlış aktarıldığını kaydederek olayı anlattı. Altınkum, Suudi ve Türk mahkemelerinde konunun takipçisi olacaklarını bildirerek kendisinin firari olmadığını bildirdi ve şöyle konuştu; "25 Nisan gecesi Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 21.10'da toplam 93 erkek 41 kadın 7 çocuk grubumuzla birlikte Mekke'deki otelden içeri girdik. Grubumuzun 3te 2'si ben de dahil olmak üzere odalarımıza çıktığımız da saat 21.35'te Mahsun Bayraktar ile 17 erkek yanındaki 4 buçuk yaşındaki kız çoğu ile berabar grup halinde toplu şekilde otel lobisinde içeriye giriş yaptık. Onlar şunu iddia ediyorlar. Otele girişi yaparker saldırı başladı. Otel lobisinden içeri girdikten sonra ellerinde 150 tane baston olan genç bize saldırırdı. Kadınlara talimat vermişler. Hepiniz odalarınıza çıkın burada az sonra bir arbede bir cinayet yaşanacak. Halbuki KIYAMDER kendi sosyal ağlarında paylaştığı ve tüm türkiyeye ilan edeceğimiz devlet ricali ile paylaşacağımız kamera kayıtlarında kesinlikle KIYAMDER umrecilerinden bir tanesine otelin girişinde veya lobisinde 17 kişilik bu teşkilata kesinlikle saldırmamıştır. Mahsun Bayraktar ve kızı asansörde bindiği andan itibaren başta Recep Konuk olmak üzere 14 kişilik grup asansöre binmek isteyen alıkonulan kardeşimize orada darp etmişlerdir. Hatta Recep Konuk elindeki bastonu o kardeşimizin üzerinde kırmıştır. Ve bunu gören 20-25 kişilik grubun içerisinde 3-4 tane arkadaşımız olay yerinde hadiseye müdahale etmiş. Evet onlar da darp edilmiş daha sonra geri kalan arkadaşlarımız bu arbedeyi ayırmak için uğraşmışlardır.

Bu arbede de üzerinde baston kırılan arkadaşımız darp etmiştir. Üzerine çullanmış 4 arkadaşımızda darp etmişlerdir. Ve darp edilmiştir. Ancak hadise büyük olduğundan biz bir buçuk saat sonra Mekke'i Mükerreme'de Kabeyi umre için çıktığımızda o andan itibaren sözde yoğun bakımda olan 9 kişi kamera karşında Türkiye'ye burada cinayet işlendi. İnsanlar darp edildi. Otelin lobisi kan içinde kaldı. Evet bu görüntülerin tamamını paylaşacağım. O 9 tane dedikleri ağır yaralıları da paylaşacağım. Ve 25 gün boyunca televizyon ekranlarından arkamızdan olmadık hakaretler ettiler. Münafık, paralel, derin devlet dediler. Çete dediler. Şurada toplanan kardeşlerimize esrarkeş eroinman dediler. Hırsız dediler. Hem bana Hem KIYAMDER'e İsmailağa cemaatine, Ehli sünnetin gür sesi cübbeli hocamıza kameralar karşısında 25 gün hakarette bulundular. Arkadaşlar hukuki süreci başlattık. Hem şahsım adına ve Kıyamdar adına" Altınkum, 15 Temmuz gecesi kendilerinin darbe girişimine karşı koyduklarının altını çizerken bahsi geçen kişilerin ortada olmadığını belirtti. Altınkum'un konuşmasını dinleyenler sık sık "Amin" diyerek katılırken Altınkum'u da görüntülemeye çalıştılar.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Havalimanında bekleyen cemaat mensupları

-Bekleyenlerin koridor oluşturması

-Altınkum'un gelişi ve karşılanması

-Koridor içinde sevenlerinin Altınkum'u karşılaması ve fotoğraf çekmeleri

-Altınkum'un açıklaması

-Altınkum'un açıklaması sırasında Amin diyerek katılanlar

-Altınkum'un gidişi

-Geel ve detaylar

21.05.2017 - 02.08 Haber Kodu : 170521008



