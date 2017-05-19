1- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 02.00 sıralarında il genelinde terör operasyonu düzenledi. Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler evlerde aramalar yaptı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verirken, çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolleri için polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarından görüntü

-Şüphelilerin sağlık kontrolleri için hastaneye getirilişi

-Şüphelilerin hastaneden çıkışı

19.05.2017 - 04.31 Haber Kodu : 170519004

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2- İSTANBUL'DA IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON...

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Pendik ve Silivri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe'deki operasyonda Yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Maltepe, Pendik ve Silivri'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda birbiri ile bağlantılı olduğu belirlenen birçok eve baskın düzenlendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden saat 20.00'da hareket eden ekipler, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi No:53'te bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki daireye baskın yaptı. Özel harekat polisleri dairenin kapısını kırarak içeriye girdi.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçeride aramalar yapan polisler biri erkek biri kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Yabancı olduğu belirtilen şüphelilerden erkek olanı terör şubeye götürülürken, kadın ve çocuklar Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların Türk olmadığı belirtildi.

BİRÇOK ADRESE OPERASYON

Öte yandan aynı saatte Silivri ve Pendik'te birbiriyle bağlantılı olduğu tahmin edilen başka evlere de baskın yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zıhlı araçların emniyetten çıkışı

-Operasyon anı

-Özel Harekat Polislerinin eve baskın yapması

-Kapının kırılması

-Çevrede alınan güvenlik önlemi

-Evde arama yapılması

-Gözaltına alınan adam, kadın ve çocuklar

-Baskın yapılan bina

-Genel ve detay

18.05.2017 - 22.52 Haber Kodu : 170518240

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3- KIRIM TATARLARI TÜRKLERİ, SSCB'DEN SÜRGÜN EDİLİŞLERİNİN 73'ÜNCÜ YILINI ANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul

Beyoğlu'nda, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyesi bir grup, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) sürgün edilmelerinin 73'üncü yılında anma töreni gerçekleştirdi. Sürgünün anısına mum yakan grup üyeleri, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne de siyah çelenk bıraktı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 18 Mayıs 1944'te, 400 bin Kırım Tatarı'nın o zamanki adıyla SSCB'den sürgün edilişinin 73'üncü yılı anısına, Galatasaray Meydanı'nda saat 19.30'da bir araya geldi. Sürgün sırasında ölenler için yapılan saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ve Kırım Tatar Milli Marşı okundu, dua edildi.



SÜRGÜNÜ YAŞAYAN VECİYE KAÇKA ANMA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Kırım'da anma törenlerinin yasaklanması nedeniyle anma için İstanbul'a gelen 83 yaşındaki Veciye Kaçka, 'Türk halkı, Tatar halkı, hepsi bir halktır, Müslümandır. Fakat biz Rusya'nın işgaline uğradık. Rusya toprağımıza girdi. Bizim vatandaşlarımızı tutukladılar. Öldürüp öldürüp dağların içine attılar. Ya da anasına babasına haber vermeden alıp öldürüyorlar. Biz 18 Mayıs'ı, Türk halkıyla beraber, Kırım Tatarlarıyla beraber anmak için Türkiye'ye geldik. Niye derseniz; Kırım'da bize anmaya yasak ettiler. Biz Kırımlıyız, Kırım'da yaşamaya devam edeceğiz. Başka toprağımız yok. İsterim ki, Türkiye'deki Kırım Tatarları da, Kırım'a gelir; biz toplanıp özgür Kırım'a sahip oluruz" diye konuştu.

Dernek başkanı ve üyelerin konuşmalarının ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün, 2'nci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında Sovyet-Rus rejimi tarafından sistemli olarak soykırıma uğratılan Kırım Tatar Türklerini ve diğer Karaçay, Ahıska ve İnguş gibi birçok halkı saygıyla anıyoruz. Türklüğe ve insanlığa karşı işlenen bu suç bütün insanlığın ortak acısı ve utancıdır. Kırım Tatar Türkleri 73 yıl evvel, 18 Mayıs 1944 gecesi insanlık dışı muamelelerle hayvan vagonlarına bindirilerek vatanları Kırım'dan Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmiştir. İnsanlıktan nasibini alamamış Sovyet-Rus rejimi tarafından sürgün edilen binlerce Türk'ün yüzde 46'sı 22 gün süren sürgün yolculuğunda ve gönderildikleri sürgün bölgelerinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybederek şehit olmuşlardır. Bu saydığımız sebeplerle şehit olan yaşlı, kadın ve çocuklar iken Kırım Tatar Türklerinin erkekleri de Sovyet ordusunda Almanlara karşı savaşıyorlardı. Kızıl propagandanın aksine Alman saflarında savaştığı iddia edilen Kırım Türkleri de esirler arasından toplanan zoraki gönüllülerdi. 18 Mayıs 1944 soykırımı üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatar Türklerinin uğratıldığı maddi, manevi ve milli hakların hemen hemen hiçbirisi bugüne kadar tazmin edilememiştir. Hatta son 20 yıl içinde vatana geri dönebilen 350 bin Kırım Tatar Türk'ünden 20 bini, Kırım'ın 26 Şubat 2014'de Sovyet rejiminin devamı olan Rusya tarafından işgal edilmesi sonucu tekrar vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır" denildi.

Basın açıklamasından sonra gruptan 6 kişi, Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüyerek, siyah çelenk bıraktı.

Grup üyeleri, son olarak sürgünde ölenler anısına, iç içe dizili, Kırım haritası, Kırım Bayrağı'nda bulunan kurucu ailenin simgesi ve 73 yıl yazılı mumları yaktı.

Görüntü Dökümü

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-Eylemci grubun ellerindeki bayrak, döviz ve pankartlardan görüntü

-Eylemcilerin slogan atması

-Eyleme katılan çocuklardan detay görüntü

-Eylemcilerin saygı duruşunda bulunması, İstiklal Marşı ve Kırım Marşının okunması

-Vecize Kaçkanın açıklamaları

-Basın açıklamasının okunması

-Eylemcilerin Rusya Konsolosluğu önüne yürüyerek slogan atması

-Eylemcilerin Rus Konsolosluğuna siyah çelenk bırakması

-Eylemcilerin Galatasaray Lisesi önünde mum yakıp şarkı söylemeleri

18.05.2017 - 23.00 Haber Kodu : 170518241

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4- TÜRKAN SAYLAN 7. SANAT VE BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, adına verilen, "Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Akademisyen, yazar, eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı olan Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 8'inci yılında anılıyor. Anma etkinlikleri kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, 7. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri/8. Anma Töreni düzenlendi. Levent'te bulunan İş Sanat, İş Kuleleri'nde düzenlenen gece saat 19.00'da başladı. Törene sanat ve bilim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Tören, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel'in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmalardan sonra Türkan Saylan'ın yaşamından kesitler sunan "Adı Türkan" adlı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl 7'incisi verilen Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödüllerinde, sanat dalında "öykü" ödülünü "Dört İsmail Bir Leyla" eseriyle Arife Kalender ve "Akılsız Sokrates" eseriyle Mehmet Fırat Pürselim kazandı. Bilim alanında verilen ödüle ise Doç. Dr. Emine Eren Koçak layık görüldü. Kazananlara ödüllerini ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Belgeselden görüntüler

-Ödül töreninden detaylar

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detaylar



18.05.2017 - 22.18 Haber Kodu : 170518237

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5- 'AVRUPA MÜZELER GECESİ'NDE AYASOFYA MÜZESİ'NE YOĞUN İLGİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla, "Avrupa Müzeler Gecesi" isimli etkinlik kapsamında bu gece saat 23.00'a kadar ziyarete açık kalınca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl, Avrupa'da 13, Türkiye'de ise 12'ncisi düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" nedeniyle Ayasofya Müzesi ücretsiz olarak gece saat 23.00'e kadar açık kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bir çok vatandaş müzeyi gezerek bol bol fotoğraf çekti. Bazı rehberlerin müzeye ziyarete gelen vatandaşlara Ayasofya hakkında tarihi bilgiler verdi.

İYİ Kİ MÜZELER GÜNÜ VAR

Müzeye ziyarete gelen Ahmet Turan Köksal, "Ayasofya'yı gece görmek hele müzeye gelmek çok zevkli bir şey. Hep gündüz geliyorduk, bu sefer de gece geldik. Süper bir etkinlik çokta kalabalık. İyiki böyle bir şey var, iyi ki müzeler günü var" dedi.

Ayrıca, müzeye ziyarete gelen Erdal Gürel isimli bir kişi ise, "Bugün müzeler günü, bizde müzeyi dolaşmaya geldik. Saat 23:00'de kapanıyormuş ama yetiştik gezeceğiz şimdi. Daha önce bu müzeye gelmedim, farklı bir gün olacak benim için" dedi.

"Avrupa Müzeler Gecesi", 18 Mayıs'ta Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde Avrupa'da 13, ülkemizde ise 12'nci defa gerçekleştiriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ayasofya müzesinden görüntü

-Müze içinden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Fotoğraf çektiren vatandaşlar

-Genel ve detaylar

19.05.2017 - 01.19 Haber Kodu : 170519001

