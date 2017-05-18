DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1 - SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER HIRSIZLARI YAKALATTI

* Fatih'te, girdikleri işyerinden yaklaşık 220 bin liralık gümüş çaldıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

* İşyeri sahibinin hırsızlık anındaki güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada paylaşınca gelen ihbar üzerine yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Fatih Beyazıt'ta gümüşçü dükkanı sahibi Ali Akıncı, 10 gün önce polise giderek işyerine giren kişilerin 220 bin liralık gümüş çaldıklarını bildirdi. Ali Akıncı polise, sabah işyerini açtığında dükkanının soyulduğunu ve hırsızlığı yapan kimliği belirsiz kişilerin kamera kayıt cihazını yanlarında götürdüklerini fark ettiğini söyledi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, hırsızlık anının komşu dükkanın kamera kayıtlarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, bir kişinin bir süre işyerinin kapsını tek başına açmaya çalıştığı, ikinci bir kişinin yanına gelip birlikte zorlayarak açtıkları kapıdan içeri girdikleri görülüyor. İki şüpheli, 3,5 saat içeride kaldıktan sonra çöp kovasına koydukları gümüşlerle dışarı çıkarak uzaklaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, CAMİ AVLUSUNDA YAKALANDI

İşyeri sahibi Ali Akıncı, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüleri izleyenlerden bir kişi, şüphelilerin Atik Ali Paşa Camii avlusunda oldukları ihbarını yaptı. Bunun üzerine harekete geçen Fatih Asayiş Büro ekipleri, Atik Ali Paşa Camii avlusunda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan Mehmet Ali B. ile Nureddin Ç. suçlarını itiraf etti.

BENZER SUÇLARDAN SABIKALI

Şüphelilerden Mehmet Ali B.'nin 3 hırsızlık dosyasından 4 yıl, Nureddin Ç.'nin 8 hırsızlık dosyasından 14 yıl yargıtayca onanmış hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

"ESNAF ARKADAŞLARIM CAMİ AVLUSUNDA GÖRMÜŞ"

Yaşadıklarını anlatan işyeri sahibi Ali Akıncı, "Bundan on gün önce benim dükkanım soyuldu. Pazar günü dükkanım soyuldu. Pazartesi işe geldiğimde soyulduğumu gördüm. Hırsızları bir gören, tanıyan olur diye güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyadan paylaştım. Birkaç gün sonra esnaf arkadaşlarım dükkanı soyan hırsızları tanıdıklarını ve cami avlusunda olduklarını söyleyerek beni aradı. Ben de durumu polise bildirdim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası

-Hırsızın işyeri önünde tur atması

-Dükkana girmeleri

-Çöp kovası ile dışarı çıkışları



Aktüel görüntü

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-Fatih Asayiş Büro Amirliği'nden görüntü

-İki şüphelinin şubeden çıkışı

-Arabaya bindirilmesi

-İşyeri sahibi ile röp.

-Dükkanın bulunduğu sokaktan görüntü

-Dükkandan görüntü

-Genel ve detaylar

18.05.2017 - 06.34 Haber Kodu : 170518014

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2- CHP'LİLERDEN İPTAL TEPKİSİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Beşiktaş'ta toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe teşkilatı üyeleri, Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemek istediği 19 Mayıs kutlamaları etkinliklerinin İstanbul Valiliği tarafından iptal edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Kartal Heykeli Meydanı'nda dün saat 19.00'da toplanan 50 kişilik bir grup, bir basın açıklamasıyla iptal kararına itiraz etti. Grup, daha sonra CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde slogan atan grup adına Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, ilçe binası önünde basın açıklaması yaptı. Öztürk açıklamasında, "19 Mayıs haftasında İstanbul Valiliği'nin aldığı bir karar var. Hiç bir ülke kurucu lideriyle ilgili olarak bu kadar tartışmaya sebebiyet vermemişti. Biz 19 Mayıs haftasında gençlerimizle beraber, Cumhuriyet kadınlarıyla beraber bütün toplum olarak bu bayramımızı kutlamak istiyoruz. Biz ülkemize sahip çıkacağız. Bu ülkenin değerlerine her zaman sahip çıkacağız. Ülkenin her vatandaşına saygı duyacağız. Aynı saygıyı devleti yönetenlerden de bekliyoruz. Valiliğin aldığı bu kararı protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun ilçe binasına yürümesi

-İlçe binası önünde toplanmaları

-İlçe başkanının açıklamaları

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 20.44 Haber Kodu : 170517271

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3- FUTBOLCUYU DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

- DAVUL VE ZURNA EŞLİĞİNDEN ADLİYEYEDEN AYRILDILAR

Haber: Ümit TÜRK - Mehmet İlkay ÖZER/ İstanbul

Futbolcu Van der Wiel'i 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla gözaltında tutulan Ümit Akbulut ile Sinan Siner, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri hakimlik tarafından, sözleşme şartının halen geçerli olması gerekçesiyle serbest bırakıldı. Adliye önünde açıkalama yapan menejer Akbulut, "İnsanlar duyduklarına değil gördüklerine inansınlar" dedi.

Futbolcu Van der Wiel'i dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ümit Akbulut ile Sinan Siner Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri savcılık tarafından "Dolandırıcılık" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmaları talep edilmişti. İstanbul 6. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı Ümit Akbulut ile Sinan Siner'in serbest bırakılmalarına karar verdi. Hakimlik kararında, şüpheliler hakkında "Yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talep edilmişse de, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından tutuklanma talebinin reddine karar verdi.

"SÖZLEŞME HALEN GEÇERLİ, ŞÜPHELİLER BOKSÖR FLOYD'U GETİREBİLİR"

Hakimlik, kararında şüphelilein "Dolandırıcılık" suçundan da tutuklanmalarının talep edildiğini hatırlatarak, "Ancak şüpheliler ile müştekinin ortak sözleşme imzalayarak boksör Foyd'un Türkiye'ye getirilip aynı zamanda da müştekinin marka reklamını yapacaklarını bunun karşılığında müştekiden 4 milyon dolar civarında para aldıkları, siyasi krizler patlaması üzerine şüphelilerin sözleşme şartlarını yerine getiremedikleri, müştekinin de parasını ödemedikleri ancak halen sözleşme şartının geçerli olduğu, sözleşme gereği boksör Floyd'u Türkiye'ye getirecekleri hususu dikkate alınarak adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı, tutuklamanın ölçülü olmayacağı kanaatine varılmıştır" denildi.

"İNSANLAR DUYDUKLARINA DEĞİL GÖRDÜKLERİNE İNASINLAR"

Serbest bırakılan Akbulut ile Siner'i bir grup adliye önünde davul zurna ile karşıladı. Burada açıkalam yapan Akbulut, "Herkese desteği için teşekkür etmek istiyorum. İnsanlar duyduklarına değil gördüklerine inansınlar. Çünkü bana atılan iftira çok pis bir iftira. Bu ülkeyi tanıtmak için dünya yıldızlarını getirdim, getirmeye devam edeceğim. Kendisi projeye ortak olmak istedi. İmajını yükseltmek istedi. Bir yere kadar yapabildik. erteleme olunca arkadaş vazgeçti. Çünkü Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor, bunu da bahane olarak kullanmak istedi. Alacak-verecek mevzusu bile olsa insanı böyle iftira ile suçlayamazsın. Onun yaptığını konuşmaya bile değmez aslında. Zaten gereken yapılmıştır şuana kadar ve hakimler ile avukatlar yapacaktır, ümit ediyorum. Onun yapacağı sadece çok pis bir hamle diye düşünüyorum. Ama bu herkese örnek olsun insanlar duyduklarına değil gördüklerine inasınlar." dedi.

Açıklamanın ardından Akbulut ile Siner, kendilerini bekleyenlerin getirdiği davul ve zurnalar eşliğinden adliyeyeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheliilerin adliyeye sevk edilmesi

-Menajer Ümit Akbulut'un annesi İkbal Güngör'ün açıklaması

-Ümit Akbulut'un adliye önündeki açıklamaları

-Adliye önünden davul zurna eşliğinde ayrılamaları

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 17.38 Haber Kodu : 170517230

17.05.2017 - 23.41 Haber Kodu : 170517287

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4- USTA OYUNCU PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu (55), Halkalı'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Karaciğer nakli olmak için bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, bu akşam saat 21.40 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan sanatçının yakınları ve sanatçı dostları hastaneye akın etti. Usta sanatçı için Cuma günü Üsküdar'da bulunan Tekel Sahnesi'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

Payidar Tüfekçioğlu

Payidar Tüfekçioğlu, 1962 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivertsitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Tüfekçioğlu, konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı, son olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'da görev yapıyordu. Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunan Tüfekçioğlu, Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yaptı. Tüfekçioğlu, Afife Tiyatro Ödülleri "En iyi Erkek Oyuncu" ve Avni Dilligil "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Hastaneye gelen sanatçılardan görüntü

- Oyuncu Mehmet Ali Kaptanların görüntüsü

- Oyuncu Musa Uzunlar'ın görüntüsü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detaylar



18.05.2017 - 01.27 Haber Kodu : 170518007