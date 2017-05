DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- HAZİNEDAR'DAN 19 MAYIS KUTLAMALARININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul

Beşiktaş Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal kararı verilmesinin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar bir açıklama yaptı.

Hazinedar açıklamasında şunları söyledi:

"BİZE RESMİ OLARAK BU İLETİLDİ"

"Bu sabah İstanbul Valiliği tarafından bize, bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ilgili, bayram kutlamalarıyla ilgili, milli bayramımızın kutlanmasıyla ilgili İstanbul Valiliğinin iptal kararı tebliğ edildi. Pek tabii bu milli bir bayram. İptal edilen bayram kutlamaları. Bunu anlamak mümkün değil. Valiliğin neden bu şekilde cevap verdiğini bilmiyorum. Bize resmi olarak bu iletildi. Ve bunu da biz kamuoyuyla paylaştık. Devlet ciddiyeti burada önemlidir. Ben devlet saygısı olan bir kişi olarak, devlet kurumunu yöneten; üstelik özgürlükçü demokrasinin kalbinde Beşiktaş gibi önemli bir şehri yönetirken, hiç şüphesiz milli bayramlarımıza dair özel bir hassasiyetimiz var. Bu bayramın adı Atatürk'ü anma olabilir ama aynı zamanda gençlik bayramı. Biz bayramı, gençlerin sahiplenmesi ve sahiplenerek gençliğin kutlamasını öne çıkaran bir bayram, bir festival organizasyonu yaptık. Üç senedir, bunu biz bir festival havasında, gençlerle beraber, bir resmi kutlamanın ötesinde, gençliği içine alan İstanbul'un her yerinden Bağcılar'ından, Sultanbeyli'sinden, Kağıthane'sinden, Sultangazi'sinden, Beylikdüzü'nden, Beykozu'ndan, her noktasından gençlerle birlikte Türkiye'nin en büyük gençlik bayram kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Yüz binlerce insan katılıyor 4 gün süren bu bayram kutlamalarımıza. Bugün başlayacaktı. Bugünün özel bir anlamı var. Çünkü 15 Mayıs 1919'da, Gazi Mustafa Kemal, İzmir'in işgaline müteakip bir milli mücadeleyi başlatmak üzere Beşiktaş'taki evinden, annesi Zübeyde Hanımla helalleşerek, Beşiktaş iskelesinden Avrupa'dan Anadolu'ya ilk adımı atıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tarihinde özel bir yeri var. Dolayısıyla bunun anlamına, önemine binaen bir milli bayramı 16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlatıyoruz. Dört gün sürecek bu bayramda İstanbul'daki üniversitelerin önemli bir kısmının içine girdiği, kutlamaları bizzat gençliğin organize ettiği, bizim mihmandarlığımızda, organizasyonumuzda olmakla beraber, aslında gençliğin kendi bayramını organize ettiği bayram kutlaması ve festivali gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde geleneksel halk oyunları, bize ait, bizim tarihimize bizim geçmişimize ait her türlü unsurun bulunduğu, elbette bugünkü gençliğin hoşuna giden hem müzik hem kutlamaların içinde bulunduğu, kültürel, sosyal eğlence boyutunda olan bir festivali gerçekleştirirken güvenlik gerekçesiyle İstanbul Valiliği bunu iptal etti."

"VALİLİK BU KONUDA HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİM DÜŞÜNCEMİZİ ALMADI"

İstanbul Valiliği tarafından tebliğ edilen belgeyi kameralara gösteren Beşiktaş Belediye Başrkanı Murat Hazinedar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valilik bu konuda hiçbir şekilde bizim düşüncemizi almadı. Bu konuda bir diyalog içine girmedi. Sonuçta İstanbul Valiliği bizim de valiliğimiz. Kararlarına resmi olarak uymak zorundayız. Ama bu karar fevkalade yanlış. Üstelik de garip olan bir şey var; şu anda Beşiktaş Belediyesinin organize ettiği gençlik bayramı etkinliklerinin dışında, aynı anda yine valiliğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin verdiği çok sayıda etkinlik Beşiktaş'ta devam ediyor. Yine aynı yerlerde Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilim ve kültür şenliği. Liseli gençlerle ortaokulla gençlerle bilim ve kültür şenliği yapılıyor, 15-17 mayıs tarihleri arasında. Buna izin veriliyor, yine aynı yerlerde. Yine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vodafone yarı maratonuna binlerce insan katıldı. Binlerce insanın katıldığı maraton güvenlik gerekçesiyle iptal edilmedi. Yine aynı gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının da olduğu gün, büyükşehir belediyesinin ve valiliğin izin verdiği Bebek şenliği gerçekleşiyor. Yine biz de destek oluyoruz o şenliğe. Aslında aynı alanlarda, ilçede çok sayıda festival gerçekleşiyor. Ama özellikle sadece 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı iptal ediliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Müslüman ülkeler içinde bizi önder kılan, farklı kılan, örnek kılan, dünyada Türkiye'yi değerli kılan en önemli şey Atatürk devrimleridir. Bu devrimler bu milletin bağrından çıkmış. Aslında, bu değerlerini büyütme konusunda bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu nedenle, buna dair her adıma önyargılı yaklaşılması, bu şekilde bir engeller oluşturan tavrı anlamak mümkün değil. Bir milli bayramın bu şekilde engellenmesine dair açıkçası hem bu kararı verenleri hem de bu kararın arkasındaki zihniyeti önce Allah'a sonra da millete havale ediyorum."

Av. Murat Hazinedar, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in, konuyla ilgili bilgisi olmadığına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bu konunun muhatabı ben değilim. Benim için önemli olan İstanbul Valiliğinin bana resmi yazıyla yaptığı tebligattır. Ben, ona rağmen İstanbul Emniyetiyle görüştüm, Beşiktaş Emniyet Müdürüyle görüştüm. Kesinlikle bu konuda talimat aldıklarını, kutlamaları yaptırmayacaklarını ifade ettiler. Bu kararın arkasında durmayan anlayış zaten durmadığını ifade ederek hemen izni vermeliydi. Bakın bizim bu akşam festivalimiz başlayacaktı. Zübeyde Hanımın, yani Aziz Atatürk'ün oturduğu ev olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün evinden başlayacak yürüyüş dahil programımız iptal oldu. İptal edilmek zorunda kaldı. Ben milletimi, halkı, gençliği, genç insanlarımı devletin kurumlarıyla karşı karşıya getirecek bir tavrın sahibi olamam. o saygıyı gösteririm. saygı göstermek, o kararın doğruluğunu tasdik etmek değildir" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Hazinedar'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

16.05.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170516172

=====================================

2- VALİ ŞAHİN "BİLGİM YOK" DEDİ, ANCAK İŞTE VALİLİĞİN İPTAL KARARLARI...

Haber: Gökhan DANACI / İstanbul

Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs etkinlerinin valilik tarafından iptal edildiğini açıklamış, İstanbul Valisi Vasip Şahin ise "Şu an bende bilgi yok" demişti.

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen yazılarda 16-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinliklerin 'Güvenlik' gerekçesiyle iptal edildiği bildiriliyor. Valilikten gönderilen yazılarda dün ve 19 Mayıs akşamı ile gecesi yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal gerekçesi, "Söz konusu talepler, ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar da dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilerek uygun görülmemiştir" şeklinde açıklanıyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Valilikten Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen yazılar

16.05.2017 - 16.26 Haber Kodu : 170516143

===================================

3- BEŞİKTAŞ'TA 'İLK ADIM' YÜRÜYÜŞÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlemek istediği 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edilmesinin ardından, CHP Beşiktaş Kadın Kolları'nın organizasyonuyla Akaretler Mustafa Kemal Müzesi önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, sahile kadar 'İlk adım' yürüyüşü yaptı.

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs etkinliklerini güvenlik gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yaklaşık 30 kişilik bir grup Akaretler'de bulunan Mustafa Kemal Müzesi önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan grup, dün saat 19.30 sıralarında İzmir Marşı'nı söyleyerek yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Kadın Kolları'nın organize ettiği ve 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan milli mücadele için ilk adımı attığı noktadan başlayan yürüyüş, Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na bindiği Beşiktaş sahilinde son buldu.

Yürüyüşe katılan CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Olcay Aktan, "Bugün 16 Mayıs. Atamızın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının yıl dönümü. Bizde bunu simgesel olarak canlandırmak istedik. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Onun dalgalandırdığı bayrağı biz taşımaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Beşiktaş Kadın Kolu Başkanı Ferhunde Şirin ise şunları söyledi:

"Her sene yapmış olduğumuz ilk adım yürüyüşü bu sene yasaklandı. Biz buna tepki vermek için ve tekrar geleneksel yürüyüşümüzü başlatmak için buradayız."

Sahilde denize karanfil atan grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Müze önünde toplananlar

-Yürüyüşe geçilmesi

-Sahilde denize karanfil atılması

-Açıklamalar

-Genel ve detaylar

16.05.2017 - 20.52 Haber Kodu : 170516204

===================================

4- BEYOĞLU'NDA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İstanbul

Beyoğlu Etibank Caddesi'nde park halindeki zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis aracına 3 mermi isabet ederken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.

Olay Beyolğu Örnektepe Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde görev nedeniyle sabit bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

POLİS ARACINA 3 ADET MERMİ İSABET ETTİ

Olay sonucu polis aracına 3 adet mermi isabet ederken saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kayıplara karıştı. Olay sonrası bölgeye özel harekat polisleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇEVREDE ÖNLEM ALDI

Özel harekat polisleri cadde ve sokak başlarında tedbir amaçlı önlem alırken, olay yeri inceleme polisleri ise mermilerin isabet ettiği zırhlı polis aracında ve çevrede delil incelemesi yaptı. Polis ekipleri kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Ateş açılan polis aracı

-Güvenlik önlemleri

-Özel harekat polisleri

-Yerdeki mermi çekirdeği

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 03.20 Haber Kodu : 170517012

===================================

5- SARIYER'DE 2 MİLYON TL'LİK KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz polislerinin de desteğiyle bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı sigara kaçakçılarına yönelik sabah Sarıyer Kireçburnu sahilinde operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce paket kaçak sigara ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyona deniz polisleri de destek verdi. Karadeniz açıklarından deniz yoluyla sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, kaçak sigara ihbarı yapılan tekneyi fizikive teknik takibe aldı. Polis ekipleri kaçakçıların tekneden aldığı yüklü miktarda kaçak sigaraları Kireçburnu'nda kamyona yüklediği sırada operasyonu başlattı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK SIGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan binlerce kaçak sigara ele geçirirken, aralarında Suriyeli kaçakçıların da olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürürken, ele geçirilen binlerce sigaranın sayım işlemleri yapılmasının ardından imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tekneden görüntü

-Teknedeki sigaralar

-Teknedeki gözaltılar

-Kamyona yüklenmiş sigaralar

-Deniz polisi

-Kaçakçılık şube ekipleri

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 07.10 Haber Kodu : 170517025

===================================

6- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'İN TUTUKLANMASINA İTİRAZ EDİLDİ...

* Güven'in avukatları: Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır.

Haber: Özden ATİK, İstanbul

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle dün tutuklanan gazeteci Oğuz Güven'in tutuklanmasına itiraz edildi.

Üst mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne Oğuz Güven'in avukatları Tora Pekin ve Abbas Yalçın tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır. Gazetecilik suç değildir. Haberi suçlamak gazeteciliği suçlamaktır. Gazeteciler üzerinde yargı yoluyla baskı yaratılması hukukla açıklanamayacak kadar hukuka ve demokrasiye aykırıdır. Gazeteci Oğuz Güven'in hukuku hiçe sayan gözaltı kararı ile özgürlüğünden yoksun bırakılmasının ve tutuklanmasının nedeni hukuki değil, siyasaldır" denildi.

"KARAR, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMENİN NİYETİDİR"

Gerekçede açıklanan "Biçti" kelimesinin ne anlama geldiği hakkında sübjektif yorum yapıldığı belirtilen dilekçede, "Asıl bu karar gazeteciler üzerinde algı yaratılarak niyetlerin okunması suretiyle caydırıcılık yaratmanın ve basın özgürlüğünü yok etmenin niyetidir" ifadesine yer verildi. İtirazlarının büyük olasılıkla reddedileceğini ve sulh ceza yargıçlarının tutuklama mahkemelerine dönüştüğü kaydedilen dilekçede, "Bütün bu olumsuzluklara karşın İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkiminin tutuklama kararına itiraz ediyoruz. Tutuklama kararı kaldırılarak gazeteci Oğuz Güven salıverilmelidir" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 Mayıs'ta gözaltına alınan Oğuz Güven, dün tutuklanması istemiyle çıkarıldığı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Mahkeme kararında, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, Oğuz Güven'in tweetleri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluğu bulunduğu, "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürülmüştü. Güven savunmasında, "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur" demişti.

===============================

7- SULTANGAZİ'DE YABANCI UYRUKLU 300 KİŞİ TOPLANARAK TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Sultangazi'de iki gün önce yabancı uyruklu kişiler ile bazı mahalle sakinleri arasında çıkan kavga sonucu Ramazan Şahin'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ilçede oturan 300'ün üzerinde yabancı uyruklu kişi, toplanarak tahliye edildi.

Sultangazi'de Ramazan Şahin'in Afgan uyruklu kişiler tarafından öldürüldüğü iddiasını protesto etmek için toplanabilecek mahalle sakinlerine yönelik polis ekiplerinin olay yerinde ve çevresindeki önlemi sürüyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı Çevik Kuvvet polisi sokak başlarında nöbet tutarken, "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis araçları da sürekli devriye geziyor. Ayrıca, olayın yaşandığı yere çıkan cadde ve sokakların başında TOMA polis araçlarının beklediği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de çıkan olayların ardından ilçede oturan 300'den fazla yabancı uyruklu kişinin, polis ekipleri tarafından toplanarak tahliye edildikleri öğrendildi. Toplanma merkezlerine götürülen Afgan, Pakistan ve Suriye uyruklu kişilerin işlemlerinin ardından il dışındaki mülteci kamplarına gönderileceği öğrenildi.

Polis ekiplerinin ilçedeki önlemi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Polis ekiplerinin önlemi

-Zırhlı polis araçlarının devriye gezmesi

-TOMA araçlarının beklemesi

-Çevik Kuvet poliisinden görüntü

16.05.2017 - 23.20 Haber Kodu : 170516215

===============================

8- KUYUMCUYA DOĞRU KAZILMIŞ 7 METRELİK TÜNEL BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kadıköy Bostancı'da kuyumcuyu soymak için kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılan 7 merelik tünel Dudullu-Bostancı Metro hattı için kazı çalışması yapan işçiler tarafından fark edildi. Tünelin girişi çalışma sırasında çökerken, polis tünelin kim ya da kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Tünel, Kadıköy Bostancı Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde fark edildi. Dudullu-Bostancı Metro Hattı çalışması yapan işçiler, caddede kazı yapmaya başladı. Çalışma sırasında yolun bir kenarı çöktü. Çöken yere giren işçiler, yolun 2 yönüne doğru açılmış tünelin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemeler yaptı.

7 METRE TÜNEL KAZILMIŞ

Çalışmanın olduğu yerden yaklaşık 7 metre ileriye açılan tünelin caddede bulunan bir kuyumcuya gittiği tespit edildi. Kuyumcuya ulaşmaya 2 metre kaldığı belirlenen tünelin diğer ucunun da yolun karşı tarafına gittiği görüldü.

KUYUMCUDAKİ KASAYA DOĞRU KAZMIŞLAR

Kuyumcunun sahibi Yaşar Güder, işçilerin elektrik kablosu çektiği sırada buldukları tünelin dükkanına 2 metre kala fark edildiğini söyledi. Güder, tünelin kuyumcudaki kasaya doğru kazıldığını da belirtti.

Tünelin açıldığı caddede polis ekiplerinin zıhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polisler tünelin kim ya da kimler tarafından açıldığını araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kuyumcu

-Kuyumcunun sahibi ile röportaj

-Kuyumcuda bulunan kasa

-Açılan tünelin girişi

-Tünelin fotoğrafları

-Zıhlı polis aracı

-Sokak

-İşçilerin çalışması

-Genel ve detay



16.05.2017 - 22.41 Haber Kodu : 170516212

===============================

9- FATİH'TE TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İstanbul

Fatih'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Aksaray Mahallesi, Turgut Özel Millet Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında Aksaray istikametinde meydana geldi. Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Akova yönetimindeki 34 PER 12 plakalı otomobil, Aksaray istikametinde ilerlerken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası Akova otomobil içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücü Akova'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kaza sonrası trafik kontrollü şekilde sağlanırken, caddede trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Akova'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza yapan otomobilin içerisinde alkol şişesinin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yeri

-Sıkışan sürücünün çıkartılması

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Oluşan trafik

-Yaralının ambulansa taşınması

-Yerlerin kumlanması

-Kaza yapan araçtaki içki şişesi

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 01.44 Haber Kodu : 170517008

===============================

10- HUZUREVİ SAKİNLERİ DOĞAYLA BULUŞTU

Haber - Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İzzet Baysal Huzurevi sakinleri bir gününü doğayla içi içe geçirdi. Huzurevi sakinleri, Büyükaada'da faytonla gezdi, tabiat parklarında yürüyüş yaptı, şarkılar söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'nün "Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik Tabiaattan" projesi kapsamında, İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakini 30 kişi, Büyükada'da doğayla buluştu. Huzuerevi sakinleri, önce faytonlara binip adada gezintiye çıktı. Huzurevi sakinleri, daha sonra da Dilburnu ile Büyükada tabiat parklarında yürüyüş yaptı. Bazı huzur evi sakinleri de deniz manzarasını izlerken şarkılar söyleyip keyifli anlar yaşadı. Huzurevi sakinleri, doğa gezisinden oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

"TABİAT PARKLARIMIZ YETERLİ İMKANLARA SAHİP"

Huzurevi sakinlerinin gezisine eşlik eden Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, "Yaşlılarımız doğayla buluştu. Buraya gelen büyüklerimizin rutin bir hayatları var. Şuan bulundukları ortamda çok memnun olduklarını ifade ettiler. Projemiz diğer gruplar için de devam edecek. Tabiat parklarımız yeterli imkanlara sahip. Eksiğimiz tabiat parklarıyla insanlarımızla buluşmasıydı. Biz de bu buluşmayı projelerimizle sağlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yaşlıların vapur yolculuğu

-Yaşlıların yürüyüş yapması

-Yaşlıların faytan gezintisi

-Yaşlıların şarkı söylemesi

-Osman Demirel ile röp.

-Yaşlılar ile röp.

-Genel ve detaylar

16.05.2017 - 19.24 Haber Kodu : 170516181

===============================

11- BEYOĞLU'NDA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İstanbul

Beyoğlu'nda metruk bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu, İstiklal Mahallesi, Mahmutağa Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yanan gecekondu

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yangının söndürülmesi

-İtfaiye araçları

-Genel ve detaylar

17.05.2017 - 05.40 Haber Kodu : 170517021