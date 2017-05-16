DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Hayati KILIÇ / İstanbul

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçesiyle tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Oğuz Güven "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Oğuz Güven tutuklanmasının ardından yakınlarıyla vedalaştığı sırada, "Bu çürümüşlüğün karşısında yapacak bir şey yok" dedi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Oğuz Güven ifadesinde, 32 yıllık gazeteci olduğunu belirterek "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur. Savcı hakkında insanlık utancı tweetler atıldığında biz bunu haber yaptık. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi.

MAHKEME TUTUKLADI

Ancak mahkeme, Oğuz Güven'in "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda, "Cumhuriyet Gazetesi'ne ait resmi twitter hesabından, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, buna ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

"DENETLEME SORUMLULUĞU VAR"

Kararda, özellikle resmi twitter hesabından paylaşılan tweetlerle ilgili sorumlu internet haber sitesinin müdürünün tweetleri kontrol etme, varsa yanlışları düzeltme, denetleme sorumluluğu olduğuna vurgu yapıldı. Aynı gazetenin resmi twitter hesabından Suriye'de YPG saflarında mayına basan için "Yaşamını yitirdi" ibaresi kullanılırken, henüz soruşturması devam eden ve vefat eden Başsavcı hakında atılan tweette "Kamyon biçti" ibaresinin özellikle kullanıldığı, atılan tweet ile bir anlamda FETÖ sortuşturma dosyalarında görev yapan savcılara akıbet gösterildiği, bu savcıların sonlarının ne şekilde olacağına ilişkin gönderme yapıldığı, bir anlamda başlarına ileride geleceklerin tweette seçilen "Kamyon biçti" ibaresi ile vurgu yapıldığı belirtildi.

"TOPLUMDA ALGI OLUŞMASI İÇİN ÖZELLİKLE SEÇİLDİ"

Habercilik anlayışında "Biçti" ibaresinin haberin ses getirmesi için kullanılabileceği, günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı ancak tweetteki "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürüldü. Şüphelinin her tweeti denetleme sorumluluğunun bulunduğu, bu yüzden şüphelinin bu tweet'i editörünün attığına dair beyanının samimi olmadığı, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen kararda, Terörle Mücadele Kanunu 7/2. maddesindeki suça ilişkin örgüt propagandasını yapma, bu amaca ilişkin toplumda algı oluşturma unsurları bakımından suçun yasal unsurları oluştuğuna dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi. Suçun alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, soruşturmanın halen devam ettiği, delillerin toplanmakta olduğu anlaşıldığından şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Oğuz Güven'in tutuklandığı haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Güven, mahkemeden çıkarılırken kızı Demet Güven Akyıldız'a ve yakınlarına sarılarak "Bu çürümüşlüğün karşısında yapacak bir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oğuz Güven'in adliye koridorlarındaki görüntüleri

-Yakınları ve arkadaşlarının Oğuz Güven'e sarılmaları

-Güven'in arkadaşları tarafından kaydedilen görüntüleri

15.05.2017 - 17.42 Haber Kodu : 170515184

15.05.2017 - 19.31 Haber Kodu : 170515203

15.05.2017 - 23.51 Haber Kodu : 170515225

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2- OĞUZ GÜVEN'İN TUTUKLANMASINA TEPKİLER

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL / İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş birer açıklama yaptı.

Güven'in tutuklanan 165'inci gazeteci olduğunu vurgulayan Milletvekili Yarkadaş, "Türkiye düşünceyi ifade özgürlüğündeki 163'üncü sıradaki yerini de ne yazık ki bir kez daha muhafaza etmiştir. Bu haberde herhangi bir hakaret yoktur. Terör propagandası yoktur. Gazeteci arkadaşımız Oğuz Güven yaklaşık 40 yıllık gazetecidir. Terör örgütlerine her zaman tavır almış bir arkadaşımızdır. Oğuz Güven 1997'de bir kitap yazmıştı 'Zordur Zorda Gülmek' diye… Kitabında 12 Eylül darbesinin ardından yaşanan trajikomik gözaltı ve tutuklamaları öyküleştirmişti. Şimdi kendisi de öyküleştirdiği o kitabın kahramanlarından biri haline geldi. Ne yazık ki darbe dönemlerini aratmayan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Bu dava basın tarihine 'Başlık Davası' olarak geçecektir. Bir başlıktan terör örgütü propagandası üretilmiş ve bir gazetecinin tutuklanmasına yol açılmıştırö dedi.

Sezgin Tanrıkulu da "Yargının tükendiği, bittiği ve her gün kendisini yok ettiği bir dönemi Türkiye tarihi yaşamadı. Ama maalesef bu adliye yargının ve adaletin mezarı oldu maalesef" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise şunları söyledi:

"Biz bugün çok üzgünüz. Ahmet ve Nedim tutuklandığında bu ülkeye yazık oluyor demiştik. Gerçekten bu ülkeye çok yazık oluyor. Bir başlık nedeniyle yönetim kurulu üyemiz, bir genel yayın yönetmeni tutuklandı. Bir başlık nedeniyle gazeteciler tutuklanıyorsa artık hiç kimsenin düşünceyi ifade özgürlüğünün olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Gazetecileri tutuklamak bu ülkedeki sorunları çözmüyor. Bütün siyasetçileri bütün vicdan sahibi insanları gazetecilik mesleğinin önündeki engelleri kaldırmaya davet ediyorum. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma hakkı için yapılan bir meslektir."

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde yapılan açıklamalar

15.05.2017 - 23.51 Haber Kodu : 170515225

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3- SULTANGAZİ'DE CİNAYETİN İŞLENDİĞİ MAHALLEDE POLİS MÜDAHALESİ

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sultangazi'de Afgan uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24)'in bıçaklanarak öldürülmesine mahallelinin tepkisi sürüyor. Olayı protesto ederek ateş yakan gruba polis, TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis, grubun önünü keserek kaymakamlığa doğru yürümelerine engel oldu. Grup, Şahin'in baba evinin önünde bir süre slogan atarak dua ettikten sonra dağıldı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde önceki gece kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan uyruklu kişileri ile mahallenin gençleri arasındaki kavga ile başlayan olaylarda Ramazan Şahin bıçaklanarak öldürüldü.

Mahalleli, bu akşam saatlerinde de olayın yaşandığı yerde toplanarak protesto eylemi yaptı. Bazı kişilerin ateş yakması üzerine polis, TOMA ile tazyikli su sıkarak grubu dağıttı. Yakılan ateşi de TOMA'yla su sıkarak söndürdü. Polis, bir daha biraraya gelen grubun önünü keserek Sultangazi Kaymakamlığı'na doğru yürümelerine engel oldu. Grup, daha sonra öldürülen Ramazan Şahin'in baba evinin önünde toplanarak bir süre slogan attı. Grup, burada dua ettikten sonra dağıldı.

Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mahallelinin protesto yürüyüşü

-Gruptan bazı kişilerin ateş yakması

-Polis zırhlı araçları ve ambulansın gelişi

-Polisin TOMA ile tazyikli su sıkarak gruba müdahale etmesi

-grubun evin önünde slogan atıp dua ederek ayrılması

15.05.2017 - 21.57 Haber Kodu : 170515216

15.05.2017 - 22.11 Haber Kodu : 170515219

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4- FENERBAHÇELİ FUTBULCU VAN DER WİEL'DEN 'DOLANDIRILDIM' BAŞVURUSU

-İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ozan URAL / İSTANBUL

Fenerbahçe'li futbolcu Van der Wiel , 4,5 milyon dolar dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Avukatı ve yanındaki bir kadınla birlikte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelerek ifade veren Van der Wiel kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit A.'dan şikayetçi oldu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, birlikte iş yapma vaadiyle kendisinden sürekli para isteyen Ümit A.'nın toplamda 4,5 milyon dolar para aldığını ve ancak vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Ünlü futbolcu poliste verdiği ifadesinde "Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Buraya geldikten birkaç ay sonra Ümit A.'la tanıştım. Bana iş yapmayı teklif etti. Organizsazyonlar düzenleyip boksör Floyd ve Justin Bieber gibi ünlüleri Türkiye'ye getirecektik. Benden farklı zamanlarda devamlı para aldı. Ancak hiçbir vaadini yerine getirmedi. Parayı ona sorduğumda beni 'Burası Türkiye kendine dikkat et' diyerek tehdit etti" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğünde yaklaşık 2 saat kalan futbolcu Van der Wiel daha sonra bir açıklama yapmadan avukatı ve yanındaki kadınla birlikte binadan ayrıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel'i, 4,5 milyon dolar dolandırdıkları ileri sürülen ümit A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçrildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Van der Wiel'in emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin emniyete gitirilemesi

15.05.2017 - 22.23 Haber Kodu : 170515220

15.05.2017 - 19.16 Haber Kodu : 170515198

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5- BEŞİKTAŞ'TA OTO GALERİYE ATEŞ AÇILDI

* Birçok lüks otomobilde maddi hasar oluştu.

Haber-Kamera :Ozan URAL / İSTANBUL

Beşiktaş ta bulunan lüks galeriye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Galeride ve Lüks araçlarda maddi hasar oluştu.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Pazar Sokak'ta bulunun bir oto galerisine gece saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla ateç açıldı. İşyerinde gece olması nedeniyle çalışanlar bulunmazken orada bulunan işyeri güvenilik görevlisi ise açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Galerinin camlarında ve içeride bulunan birçok lüks otomobilde maddi hasar oluştu.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri geldikleri otomobille olay yerinden kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan galerinin bir dönem kaset de çıkaran ve birçok ünlü futbolcunun arkadaşı olan Erkan Özkaya'ya ait olduğu öğrenildi. Galeride olay yeri inceleme polisleri çalışmalarda bulunurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Galeri

-Yerdeki fişekler

-Polis ekipleri

-Galeride hasara uğrayan lüks otomobiller

-Olay yeri inceleme polisleri

-Genel ve detaylar

16.05.2017 - 06.05 Haber Kodu : 170516020

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6- BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS SİTENİN HAVUZUNDA ÇOCUK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Beylikdüzü'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede yaşananan olayda, site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki çocukları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Ardından sitenin havuzunda suya düştü. Bir süre sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.

Havuzdan hemen çıkarılan minik Emre, evdekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Aancak doktorların yoğun bakım ünitesindeki tüm müdahalelerine rağmen minik Emre, bu sabah hayatını kaybetti. Minik Emre, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Samsun'a götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen çocuğun fotoğrafı

-Siteden detaylar

-Olayın yaşandığı havuz

15.05.2017 - 20.43 Haber Kodu : 170515208

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7- ESENYURT'TA UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇLERİN YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu kullanıp kendinden geçen gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt genelinde gençlerin yürek sızlatan halleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Otomobilde bulunan kişiler tarafından çekilen görüntülerde, Uyuşturucunun etkisiyle yol kenarında ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.

Bir başka görüntüde yol kenarına oturan bir gencin yine uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçmiş vaziyette ağladığı kameraya yansıyor. Bazı kişiler de bu gençle ilgileniyor.

Diğer görüntülerde de benzer şekilde bilinçsizce harektlerde bulunan gençler kameralara yansıyor.

Görüntü dökümü:

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-Uyuşturucunun etkisindeki gençlerin görüntüleri

-Detaylar

16.05.2017 - 07.17 Haber Kodu : 170516021_

