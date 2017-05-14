DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA ART ARDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER GÖK YÜZÜNÜ AYDINLATTI

Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu-Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da gece saatlerinde kısa süreli yağan yağmur etkili oldu. Yağmur öncesi ise çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Bir süre yağan yağmur daha sonra etkisini kaybetti.



Görüntü Dökümü:

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- Gökyüzünden şimşek görüntüleri

- D-100 Karayolu Haliç köprüsünden görüntü

- Yağmur görüntüsü

- Seyir halindeki araçlardan görüntü

- Vatan Caddesinden görüntü

- Genel ve detaylar

14.05.2017 - 06.44 Haber Kodu : 170514012

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2- SARIYER'DE BAŞIBOŞ ATLAR CADDEYE İNDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Sarıyer'de sabah saatlerinde Haydar Aliev Caddesi'ne inen başıboş iki at trafiği tehlikeye düşürdü. Caddedeki başıboş atları gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre yol kenarındaki yeşil otları yiyen iki at daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Atlardan görüntü

-Atların yol kenarındaki yeşillikleri yemesi

-Bir kadının atı sevmesi

-Atların Caddede yürüyerek trafiği tehlikeye düşürmesi

-Genel ve detaylar

14.05.2017 - 07.06 Haber Kodu : 170514013

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3- SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ, ZEYTİNBURNU'NDA MESİR MACUNU DAĞITTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu'nda düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve Mesir Macunu Şöleni'ne katıldı. Bakan Akdağ burada katılımcılara mesir macunu dağıttı. Zeytinburnu'nda Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve Mesir Macunu Şöleni düzenlendi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Zeytinburnu sakinleri katıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bir konuşma yaptı.

"TIBBIN MODERNİ, GÜNCELİ, GELENEĞİ, ALTERNATİFİ DİYE BİR AYRIM YAPMIYORUZ"

Daha sonra Sağlık Bakanı Akdağ katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Akdağ, "Merkezefendi'den başlayan güzel bir geleneği 18 yıldır bu güne getiren kardeşlerime sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. Tıbbın moderni, günceli, geleneği, alternatifi diye bir ayrım yapmıyoruz. Önemli olan tıpta delile dayalı olmasıdır. Delile dayanması lazım. Kanıtı varsa tarihten gelmiş olsa da başımızın üstündedir. Yeni keşfedilmiş olsa da başımızın üstündedir. Önemli olan kanıtının olmasıdır. Sağlık Bakanlığımızda geleneksel tıpla alakalı olarak bir daire başkanlığı kurduk. Bu işle ilgili bütün mevzuatı hazırladık. Bi taraftan tarihimizin, geleneğimizin bize takdim ettiği güzellikleri yaşayalım istiyoruz. Bir taraftan da bu işin istismarcılarına, şarlatanlarına yol vermemek lazım. Dolayısıyla burada yapılan önemli bir hizmet" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN İKİNCİ DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Akdağ konuşmasının devamında dört yıl içerisinde İstanbul'da bulunan tüm devlet hastanelerini yenileyeceklerini söyledi. Akdağ şu ifadeleri kullandı; "Sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini başlatıyoruz. İstanbul' a mükemmel hastaneler yapıyoruz. Önümüzdeki dört yıl içerisinde İstanbul'daki bütün devlet hastanelerinde yataklarınız tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçisinin içinde olduğu mükemmel hastanelere dönüşecek" Konuşmaların ardından Mesir macunu dağıtımı yapıldı. Bakan Akdağ, katılımcıların üzerine Mesir Macunu saçtı. Macun dağıtımı esnasında zaman zaman izdiham yaşandı. Program daha sonra verilen konserlerle devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinliğe gelenlerden görüntü

-Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşması

-Mesir macunu dağıtılması

-Genel ve detaylar

13.05.2017 - 22.51 Haber Kodu : 170513221

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4 - KADIKÖY'DE ULAŞ BAYRAKTAROĞLU İÇİN ANMA DÜZENLENDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL-

Kadıköy'de, DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka'da ölmesi üzerine bir anma düzenlendi. Toplanan grup yaptığı yürüyüşün ardından olaysız bir şeklide dağıldı.Gezi Parkı eylemleri sırasında molotof attığı ve belinde silah taşıdığına dair fotoğrafları gazetelerde yayımlanan, bir süre tutuklandıktan sonra Mart 2014'te Suriye'ye geçerek, BÖG (Birleşik Özgürlük Güçleri) adı altında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle ile birlikte, DEAŞ'lı teröristlere karşı çatışmalara katılan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) eski MKY üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun Rakka'da mayına basarak öldüğü ortaya çıktı. Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup üzerinde fotoğrafı bulunan "Ulaş Bayraktaroğlu Ölümsüzdür" yazılı pankart açarak karanfiller attı. Çeşitli pankart ve dövizlerle ara sokaklarda yürüyüş yapan grup Mehmet Ayvalıtaş parkına geldi..Burada yapılan saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı.Anma konuşmaların ardından olaysız bir şeklide sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan grupların görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Ulaş Bayraktaroğlu!nun fotoğrafının bulunduğu pankatın üzerine karanfiller atılması

-Slogan atılması

-Açılan döviz ve pankartlar

-Slogan atılması

13.05.2017 - 21.29 Haber Kodu : 170513215

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5- GAZİOSMANPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde seyir halinde giden ve içinde yolcu bulunmayan tur otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından da iki araca çarptı. Daha sonra sürüklenen otobüs yol kenarında bir büfede yemek yiyen bir kişiyi altına aldı. Olay sonrası, otobüsün çarptığı kişi şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza Gaziosmanpaşa, Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A.'ın kullandığı 74 AG 182 plakalı tur otobüsü akşam 21.00 sıralarında Yıldıztabya Caddesi üzerinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. İçinde yolcusu olmayan otobüs, önce bir motosiklete ardından da iki araca çarptı. Daha sonra da sürüklenen otobüs yol kenarında bir büfede yemek yiyen ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi altına aldı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan otobüsün çarptığı kişiye yardıma koşarken bir yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfiaye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar otobüsün çarptığı kişiyi aracın altından çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün altından çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziosmanpaşa, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YEMEK YİYEN MÜŞTERİMİ ALTINA ALDI

Kaza sırasında bir işyeri sahibi olan Samet Karataş, "Ölümden döndük, araç zaten yavaş halde geliyordu. Önüne önce bir motoru aldı, belli zaten kitlenmiş. Ben o sırada arkamı döndüm önce motoru aldı sonra aracı, benim müşterim zaten burada yemek yiyordu. Müşteriyi altına aldı, altına aldıktan sonra hemen durdu zaten. Otobüste tek kişi vardı. Müşterinin durumu, boynu kırılmış olabilir. Belinde de sıkıntılar vardı. Büyük ihtimal zarar görmüş olabilir" dedi.

TUR OTOBÜSÜ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Kaza sonrası polis ekipleri caddeyi kısa süreliğine araç geçişine kapattı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tur otobüsü de otoparka çekildi. Polis ekipleri caddeyi tekrar araç trafiğine açtı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği cadde

- Kazaya karışan tur otobüsü

- Ambulans içindeki yaralının görüntüsü

- Çevredeki vatandaşlar

- Görgü tanığı ile röp (Samet Karataş)

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Tur otobüsünün çekilmesi

- Kaza sonrası araçların çekici yardımıyla çekilmesi

- Genel ve detaylar

13.05.2017 - 23.46 Haber Kodu : 170513227

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6- ATAŞEHİR'DE MARKETE EL YAPIMI PATLAYICILI SALDIRI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Ataşehir'de yeni açılma hazırlığı yapan bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken markette maddi hasar meydana geldi.Olay saat 01.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan yeni açılacak bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan el yapım patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler patlamanın olduğu yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisler yapılan incelemede çevrede çok sayıda el yapımı patlayıcıya ait parça buldu. Yine aynı marketin kapısına bırakılan 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcıyı farkeden polisler olay yerine Bomba imha ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri patlamamış el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde güvenlik önlem alan zıhlı polis araçlar

-Mahalle sakinleriyle röp

-Patlama nedeniyle kırılan camlar

-Market önüne bırakılan patlamamış bomba

-Bomba imha polislerinin çalışması

-Olay yeri polislerinin çalışması

-Genel ve Detay

14.05.2017 - 03.33 Haber Kodu : 170514009