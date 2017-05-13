DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN HÜSEYİN IŞIK'IN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın (23), İstanbul Hadımköy'deki baba ocağına ateş düştü.

Şehidin Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Kervansaray sokakta bulunan evine yakınları ve komşuları akın etti. Ayrıca, şehidin oturduğu bina ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evine gelen askeri yetkililer baba Cengiz Işık'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'da şehidin evine gelerek anne Hatice Işık ve baba Cengiz Işık'a taziyelerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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- Şehit olan askerin evi

- Şehit evine ve sokağa asılan Türk bayrakları

- Komutanın şehit babasına sarılması

- Şehit evi önünde bekleyen vatandaşlar

- Şehit askerin okul arkadaşları ile röp

- Arnavutköy Belediye Başkanı gelmesi

- Genel ve detaylar

13.05.2017 - 01.12 Haber Kodu : 170513006

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2- ARABALI VAPUR TEKNEYE ÇAPTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Uğur AYAZSIN / İstanbul

Sarıyer İstinye'deki arabalı vapur iskelesine saat 16.40 seferini almak için yanaşan boş bir arabalı vapur, yan tarafında bulunan bir diğer iskelede demirli bulunan özel tekneye çarptı. Her iki deniz aracında da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Arabalı vapur tedbir amaçlı Beykoz Çubuklu da bulunan merkez iskeleye götürüldü.

Arabalı vapurun vurduğu teknede bulunan bir kişi çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek tekenin içerisinde düştü. Hafif yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

YOLCULAR 3 SAAT BEKLEDİ

Kazayı gören bir yolcu, olayla ilgili, "Gemi yata vurdu. 3 saate yakındır bekliyoruz. Bir tanesi de çalışmadığı için 3 saattir beklemedeyiz. Yaralanma olmadı. Sadece 2 teknede hasar var. Feribot çekildi seferden alındı motorunda arıza varmış" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çubuklu Feribot iskelesi

-Arabalı vapur

-Kaza yapan vapur

-Yolcuların inişi

-Yolcu ile röportaj

-Kazalı tekneden görüntünler

-İskelede bulunan başka bir arabalı vapur

- Vapura binen yolcular

- Detaylar

12.05.2017 - 18.49 Haber Kodu : 170512234

12.05.2017 - 19.23 Haber Kodu : 170512243

12.05.2017 - 19.48 Haber Kodu : 170512239

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3- AYASOFYA ÖNÜNDE 'FETİH NAMAZI' KILINDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL ()

Anadolu Gençliği Derneği (AGD) tarafından İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü nedeniyle Ayasofya'nın önünde toplanan binlerce kişi sabah namazı kılıp, Ayasofya'nın ibadete açılması için dua etti.

'Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın' ve 'Seccadeni al da gel' çağrılarıyla Türkiye ve İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen binlerce kişi, saat 04.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Kalabalık grup sık sık 'Zincirler Kırılsın, Ayasofya Açılsın' sloganları atarak tekbirler getirdi. Meydana kurulan platformdan okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlik sanatçı Ahmet Hakan Karagül'ün söylediği şarkılarla devam etti.

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Ayasofya'nın müze olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Ayasofya sadece Müslümanlar açısından değil, dünyanın birçok bölgesinde bulunan insanlar tarafından başka bir mana ifade ediyor. Amerika'da Avrupa'da Yunanistan'da birçok yerde Ayasofya dernekleri ve vakıfları var. Bu vakıflar yıllarca bir mücadelenin içerisinde bırakın Ayasofya Camii'nin müze haline getirilmesini Ayasofya'nın kilise haline getirilmesi ile alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyorlar. Onun neticesinde sahte imzalarla 1934'te Ayasofya Camii müze haline getirilmiş oldu. Bizim bu noktadaki mücadelemiz hakla batılın içerisinde hakkın yanında yer alarak Ayasofya'nın minarelerinden ezanların okunması mücadelesidir" dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI İÇİN NAMAZ KILIP DUA ETTİLER

Konuşmaların ardından Mescid-i Aksa imamı Mohammed Ali El-Abbasi meydanda toplanan cemaate sabah namazı kıldırdı. Namazın ardından kalabalık Ayasofya'nın ibadete açılması için dua etti.

Meydanda toplanan erkeklerin yan tarafında bezlerle kapatılan ayrı bir bölümde de kadınlar namaz kıldı. Kalabalık grup namaz ve duanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ayasofya meydanında toplanan vatandaşlar

- Kuran tilaveti okunması

- Ezgiler okuyan grup

- Ayasofya meydanında tekbir getiren ve slogan atan vatandaşlar

- Necmettin Erbakan'ın izletilen kısa videosu

- Salih Turhan'ın konuşması

- Birol Aydın'ın konuşması

- Sabah namazı kılınması

- Usame Rufai hocanın dua etmesi

- Genel ve detaylar

13.05.2017 - 06.45 Haber Kodu : 170513012_

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4- FRANSIZ SARAYI'NDA AVRUPA GÜNÜ SURİYELİ ÇOCUKLARIN ŞARKILARIYLA KUTLANDI

* Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger,

"Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılımı stratejik bir hedef olarak benimsemiştir. Türkiye aslında Ortadoğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasında bir köprü görevi görmekte, Avrupa Birliği için büyük önem arz etmektedir."

* Fransa Türkiye Büyükelçisi Charles Fries,

"Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerde de bir hızlanma olacağını ümit ediyorum. Zira her iki tarafında birbirine ihtiyacı vardır."

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul

Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı tarih olarak kabul edilen, 9 Mayıs Avrupa Günü, İstanbul'da bulunan Fransız Sarayı'nda verilen bir konserle kutlandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger tarafından organize edilen resepsiyon saat 19.30'da başladı. Resepsiyona, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, Fransa Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bir çok davetli katıldı.

"BİZ BU GECE DUVARLARI YIKIP, KÖPRÜLER KURAN İNSANLARI YAD EDİYORUZ"

Program İstiklal Marşı ve Avrupa Birliği Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından 9 Mayıs'ı anlatan bir video gösterildi. Açılış konuşmasını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger yaptı. Berger konuşmasında, "1950 yılında dönemin Fransa Dışişleri bakanı Robert Schuman Avrupa'da çok fazla kan dökmüş olan savaşları sonlandırıp, bir birlik kurma fikri ile harekete geçti. İnsanlar bana 'Avrupa Birliği ne demektir?' diye soruyorlar. Bu kime sorduğunuza göre değişir. Büyük anne ve babama sorarsanız bu despotluğun sonu demektir. Eğer anneme ve babama sorarsanız 'Avrupa Birliği savaşın sonu demektir. Bana sorarsanız Avrupa Birliği bölünmüşlüğün sonu demektir. Türk dostlarıma sorduğum zaman Avrupa Birliği'nin siyasi ve ekonomik başarı anlamına geldiğini söylüyorlar. Aynı zamanda yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, popülizme ve aşırılıkçılığa karşı bir mücadele olduğunu ve ötekinden korkmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte biz bu gece duvarları yıkıp, köprüler kuran insanları yad ediyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılımı stratejik bir hedef olarak benimsemiştir. Türkiye aslında Ortadoğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasında bir köprü görevi görmekte, Avrupa Birliği için büyük önem arz etmektedir. Biz dolayısıyla dayanışmayı ve insani değerleri temsil eden bu birliği kutluyoruz. Bu değerleri sadece bu kutlama gecesinde değil her gün hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Biz bu gece bir şeyi daha hatırlıyoruz. Bizim değerlerimiz sınırlarda sonlanmamalı. Zira bu akşam Suriyeli çocukları dinleyeceksiniz. Geleceğe dair umutlarımızın ve arzularımızın sınırlara takılmayacağını bunun ötesine vurguluyoruz" dedi.

"ÜMİT EDİYORUM Kİ AVRUPA TÜRKİYE'NİN DE İSTİKBALİ OLACAKTIR"

Berger'in ardından Fransa Türkiye Büyükelçisi Charles Fries söz aldı. Fries Avrupa Birliği'nin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Fries, "Avrupa benim için son 50 yılda insanlık tarihinde görülmüş en büyük insani maceradır. İlkelerimizde bir sorun olarak ortaya konuluyor. Ancak bence Avrupa sorun değil, çözümdür. Ekonomik sorunlarımızı çözmenin bir yoludur. Terörle mücadele etmenin bir yoludur. Göçle ilgili sorunların üstesinden gelmenin yoludur. Sizin de bildiğiniz gibi geçen pazar günü Fransızlar kendilerine yeni bir Başkan seçtiler. Sayın Emmanuel Macron'u seçtiler. Bu yaptığımız seçim ümit ediyorum ki Avrupa projesinin yeni bir ivme kazanmasını ve daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bunun dışında önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerde de bir hızlanma olacağını ümit ediyorum. Zira her iki tarafında birbirine ihtiyacı vardır. Avrupa hiç şüphesiz Fransa'nın geleceğidir. Ümit ediyorum ki Avrupa Türkiye'nin de istikbali olacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR KONSER VERDİ

Konuşmaların ardından konsere geçildi. Gecede ilk olarak sanatçı Sandra Pires ve piyanist Tuluğ Tırpan sahne aldı. İngilizce ve çeşitli Avrupa dillerindeki şarkıları seslendiren ikili finali 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü ile yaptı. Daha sonra Suriye'deki çatışmadan kaçtıkları günden bu yana Hatay'da yaşayan mülteci çocuklardan oluşan koro sahne aldı. Antakya Medeniyetler Korosu çatısında bir araya gelen mülteci çocuklar Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde şarkılar söyledi. Katılımcılarında eşlik ettiği şarkıların ardından barış adına beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ

9 Mayıs, Avrupa Günü'nün kutlandığı tarihtir. 9 Mayıs 1950'de, dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa vizyonunu ve bu vizyonun gerçekleştirilebilmesi için gereken kurumları ortaya koyan bir antlaşma niteliğindeki "Schuman Bildirgesi'ni" yayımlamıştır. Böylelikle, bugünkü Avrupa Birliği'nin temelleri atılmıştır. Bugün de dünya çapında Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır.

Görüntü Dökümü:

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-Kokteylden detay

-Berger'in konuşması

-Fries'in açıklamaları

-Konserden görüntüler

-Havaya balonların bırakılması

-Genel ve detaylar

12.05.2017 - 23.45 Haber Kodu : 170512265

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5- AVCILAR'IN İMARINDA YENİ DÖNEM: 4 KAT SINIRLAMASI KALDIRILDI

Ezgi ÇAPA / İstanbul

1999 yılındaki Marmara Depremi'nde en fazla kaybın yaşandığı yerlerden biri olan Avcılar'da, evlerin yıkılarak yeniden inşa edilmesinde en büyük engellerden biri olan 4 kat sınırlaması kaldırıldı. Yapılan düzenleme için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, "Avcılar halkı için hayati, bizler için de insani ve vicdani bir görevdi" diye konuştu.

CHP MECLİSİ TERK ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Avcılar'ın Merkez, Ambarlı, Cihangir, Denizköşker, Mustafa Kemal Paşa, Gümüşpala, Üniversite Mahallelerinin yeniden inşasını sağlayacak imar planları oybirliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen planların son dakikada geri çekilmesi, mecliste gerginliğe neden olmuş, CHP oturumu terk etmişti.

4 KAT SINIRLAMASI KALDIRILDI, 6 KAT YAPILABİLECEK

CHP ve AK Partili üyelerin oybirliği ile kabul edilen kararda, yüksek katlı yapılarda oturan vatandaşların hak kaybına uğramasına neden olacak 4 kat sınırlaması kaldırıldı. Avcılar'da 1982 yılında getirilen düzenleme ile 5-6 kata kadar izin verilen binalar, 2008 yılında çıkartılan İmar Planı doğrultusunda 4 kata düşürülmüştü. Bu nedenle yüksek katlı binalarda ikamet eden ev sahipleri hak kaybına uğruyordu. Hak mahrumiyetini önlemek ve depreme dayanıklı modern yapılar inşası için yapılan imar planı değişikliği hem hak mahrumiyeti yaşayacak olan vatandaşların haklarını geri vermeyi, hem de eskimiş binalarının yenilenerek, olası bir afet durumuna karşı dayanıklı hale gelmesini amaçlıyor.

Planda yüksekliğin en çok 15.50 metre olarak belirtilen alanlarda yapı yüksekliği en çok 5 kat olarak; yüksekliğin en çok 18.50 metre olduğu alanlarda ise 6 kat uygulama yapılabilecek.

AVCILAR HALKI İÇİN HAYATİ, BİZLER İÇİN DE İNSANİ BİR GÖREVDİ

Raporla ilgili söz alan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, yapılan düzenleme için Avcılar halkı adına teşekkür ederek "Avcılar halkı için hayati, bizler için de insani ve vicdani bir görevdi. Avcılar meclisinde oybirliğiyle kabul eden, komisyonlarda yaptığı çalışmalarla meclise getiren, mecliste emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Meclisten görüntü

- Handan Toprak'ın konuşması

- Oylamadan görüntü

12.05.2017 - 19.53 Haber Kodu : 170512245

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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGIN

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Atatürk Havalimanı İç Hatlar geliş katında saat 22.15 sıralarında terminal önünde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile ilk müdahaleyi otomobilin sahibi Burhan Erdoğan yangın söndürme tüpüyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi İtfaiyesi gelerek yangını söndürdü.

Erdoğan, Van'dan gelen bir yakınını karşılamak için aracının içinde beklerken otomobilinin sağ ön tarafında yangın çıktığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Bir anda ön farlarda alev ve dumanlar çıkmaya başladı. Arabadan inip hemen uzaklaştım. Yangın tüpü aramaya başladım. Sonra polis ekipleri yardım etti."

Yangın nedeniyle kısa bir süre terminal içinde trafik yaşandı. Yanan otomobil çağrılan çekiciye yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiye eri yangına müdahalesi

-Aracın çekici ile götürülme görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

12.05.2017 - 23.22 Haber Kodu : 170512260