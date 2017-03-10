DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ESENYURT'TA NÖBETÇİ ECZANE SOYGUNU

-SOYGUN ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Esenyurtta nöbetçi eczaneye gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi kasada duran eczacıyı silah tehdidiyle etkisiz hale getirip kasadaki 650 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Soygun saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti.

Nöbetçi eczaneye gelen kimliği henüz belirsiz maskeli iki soyguncu silah tehdidiyle kasada duran eczacı Mustafa Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi. Soyguncular kasadaki 650 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Korku dolu anları yaşayan Yıldırım hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisler eczanede incelemelerde bulunurken, zırhlı bir polis aracıda sokak başında güvenlik önlemi aldı. Yıldırımın, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis kaçan iki soyuguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Yıldırım, "Kıraç bölgesinde nöbetci eczaneydim. Yoğun bir nöbet geçiriyorduk. Saat 00.30 sıralarında yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi içeri girdi. Kapıdan içeri girdiklerinde neyle karşı karşıya kaldığımı anladım. Kasadaki parayı istediler. Kendi ellerimle parayı verdim. Ardından arkalarına dönüp gittiler" dedi.



SOYGUN ANI KAMERADA

Ezcanenin güvenlik kamerası ise soygun anını saniye saniye kaydetti. Görüntüde eczaneye yüzleri maskeli elleri silahlı iki soyguncu giriyor. Soyguncular direk eczacının bulunduğu kasaya yönelip paraları istiyor. Paraları alan soyguncular yürüyerek eczaneden çıkıyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Silahlı soyguncuların gelişi

-Eczacının kasadan paraları vermesi

-Soyguncuların gitmesi

(AKTÜEL)

-Eczaneden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Eczacı ile röp.

-Genel ve detaylar

10.03.2017 - 02.13 Haber Kodu : 170310005

10.03.2017 - 04.29 Haber Kodu : 170310014

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2- BEYKOZ'DA KAZA UCUZ ATLATILDI

* 6 kişinin bulunduğu minibüs, 3 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine çakıldı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Beykoz Çubuklu mahallesinde içinde 6 kişinin bulunduğu minibüs kontrolden çıkarak 3 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine çakıldı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan minibüs vinç yardımıyla indirildi.

Kaza saat 22.00 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesi Havadar Sokak'ta meydana geldi. 36 FE 656 plakalı aracın sürücüsü Cebrail Masum(20) yokuş aşağı indiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. İçinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu minibüs park halindeki aracın üzerine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza yapan minibüs olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Sürücünün yakınları kaza sonrası gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Park halindeki araç

-Aracın üzerindeki minibüs

-Kaza yapan aracın şoförü (2.17)

-Görgü tanığı ile röp.

-Minibüs şoförünün yakının ağlaması

-Minibüsün vinç yardımıyla kaldırılması

10.03.2017 - 00.50 Haber Kodu : 170310003

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3- ÜMRANİYE'DE ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 YARALI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN/ İstanbul,

Ümraniye TEM Yanyol'da seyir halindeki çevik kuvvet otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 polis hafif yarlandı.

Kaza, Tem Yanyol Ümraniye istikameti Şerif Ali Mevkii'nde saat 18.00'de meydana geldi. İddiaya göre, Çevik Kuvvet personelini taşıyan 34 UY 5474 plakalı otobüsün frenleri boşaldı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurmak için kaldırıma sürttü. O sırada kontrolden çıkarak elektrik direğini deviren otobüs ters dönerek devrildi. Kazada, otobüste bulunan çevik kuvvet polislerinden 5'i hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 5 polis ambulanslar ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler olay yerinde çevre güvenliği aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otobüs itfaiye vinci tarafından kaldırıldı. Otobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görgü tanığı ise otobüsün frenlerinin patladığını ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen otobüs

-Çevik kuvvet polisleri

-Olay Yeri

-Otobüsün içerisindeki kasklar

-Çevredeki vatandaşlar

-Sürücülerin bekleyişi

-Oluşan trafik

-Otobüsün vinç ile kaldırılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detay

09.03.2017 - 19.16 Haber Kodu : 170309199

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4- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ'DEN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VEREN PROFESÖRE YANIT

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan, bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı, 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak"

"Depreme hazırlıklı ülkelerde, 5 civarında, 6 civarında deprem olduğu zaman adı bile anılmıyor. Ama bizde de yakılıyor. Demekki bizim yapı stoğumuz biraz sıkıntılı. İşte bunu bilerek hareket etmek, bize düşüyor. Depreme hazırlık yapmak bize düşüyor. İnşallah hiç olmaz"

Haber: Özgür ALÜTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul depreminin tarihini veren Prof.Dr. Ahmet Ercan'a yanıt verdi. Özhaseki, "Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan, bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı, 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum" dedi.

"SAĞLIKSIZ YAPILARI BİRAN ÖNCE YOK ETMEK LAZIM"

Deprem bilimcilerle sık sık görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Özhaseki, "Ahmet Ercan hocamız '2039, 2040 gibi' demiş. İnşallah, 2050, 2060 veya hiç olmaz. Allah'tan dileğimiz bu. Şunu bilelim şunlar kesin:İşin başından beri bunu tekrar ediyorum. Ülke olarak biz deprem bölgesiyiz. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde. İstanbul'da riskli bölgelerden birisi. Ve Marmara'da bir fay var. Bunun şu veya bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunlar üzerinde tartışma olmaz. 2029 mu dersiniz, 2039 mu dersiniz, ne derseniz deyin? Kesin olan bu çevrede bir depremin olacağı. Bunun 6.5 mu olacağı 7.5 mu olacağı, 7.2 mi hususu da gereksiz bir tartışma? Kesin olan bu bölgede bir deprem olacak. Ve ciddi bir deprem olacak. Şiddetinin küsuratı konusunda da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilimlerine saygı duyuyorum. Ben hiç bir şekilde görüş beyan etmiyorum. Sadece onların görüşlerini aktarıyorum. Bana düşen onlarla tartışmak değil. İstanbul'u depreme hazırlamak. Sağlıksız yapıları, risk taşıyan yapıları, çöküntü alanlarını, biran önce yok etmek" diye konuştu.

DEPREME HAZIRLIK BİZE DÜŞÜYOR

Yakın dönemde Çanakkale ve Adıyaman'da yaşanan küçük depremleri hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şiddeti çok düşüktü. 5'ler civarında. Biraz aşağıya, biraz yukarıya. Yüzlerce ev yıkıldı. Niye yıkıldı arkadaşlar? Depreme hazırlıklı ülkelerde, 5 civarında, 6 civarında deprem olduğu zaman adı bile anılmıyor. Ama bizde de yakılıyor. Demekki bizim yapı stoğumuz biraz sıkıntılı. İşte bunu bilerek hareket etmek, bize düşüyor. Depreme hazırlık yapmak bize düşüyor. İnşallah hiç olmaz. İnşallah yüzlerce yıl deprem olmaz. Şiddeti de 1'lerde, 2'lerde olur. Ama en yakında olacak gibi, en üst perdeden olacak gibi, hazırlık yapmak da benim işim. Onun için çalışıyorum ben" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tarlabaşı projesinden genel görüntü

- Bakanın gelişi

- Bakanın açıklamaları

- Bakanın projenin maketini incelemesi

- Bakan Özhaseki'nin açıklamaları

09.03.2017 - 17.35 Haber Kodu : 170309170

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5- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ YENİLENEN EMEK SİNEMASINI ZİYARET ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul ()

Beyoğlu'nda temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki restorasyon çalışmaları tamamlanan Emek Sinemasını ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden ve uzun yıllar belediye başkanlığı ve tarihi belediyeler birliği başkanlığı yaptığını hatırlatan Özhaseki, "Kültürel mirasın nasıl korunacağını, doğal mirasın nasıl korunacağını anlatmakla ömrüm geçti. Artık belediyeler mirasa sahip çıkıyorlar" dedi.

"İDEOLOJİK TAKINTIYLA BAĞIRMAYA BAŞLIYORUZ"

Emek sinemasının inşaat sürecinde yükselen itiraz seslerini hatırlatan Özhaseki, "Bazen iş yapmak isteyen insanlara, güya tarihi mirası korumak adına itirazlar ediyoruz. İş yapmak isteyen insanların şevkini kırıyoruz. Nasıl yardımcı oluruzdan ziyade, ideolojik bir takıntıyla bağırmaya başlıyoruz. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor o zaman olay. Ama gidişat çok sevindirici. Hele hele böyle güzel örnekleri, herkese anlatmamız lazım" diye konuştu.

EMEK SİNEMASININ YENİ HALİNDEN MEMNUNLAR

Tarihi dokunun korunduğu, modern teknolojik imkanlarla donatılan yeni bir Emek sinemasını hayata geçirdiklerini anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmek Misbah Demircan,"Geldiğimiz noktada insanlar, emek sinemasının bu halinden memnunlar. 100 yıllık süslemeler yerinden sökülüp temizlenip yerine konuldu. Çok başarılı bir restorasyon çalışması oldu." dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Sinema ziyaretinden genel ve detay görüntüler

- Açıklamalar

09.03.2017 - 18.11 Haber Kodu : 170309182

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6- KURTULMUŞ: DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA TÜRK MEDYASI BÜTÜN DÜNYA MEDYASINA ÖRNEK OLACAK BİR TAVIR SERGİLEDİ

* Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:

"(15 Temmuz darbe girişimi) O akşam Türk medyası tarihi bir fonksiyon icra etti. Büyük bir demokrasi nöbeti tuttu. Bütün dünya medyasına örnek olacak bir tavır sergiledi."

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, haber takibi yapan basın mensuplarına plaket takdim edildiği gecede yaptığı konuşmada; "Bir daha bu memlekette hiçbir kimsenin, hiçbir cephenin darbe yapmayı aklından dahi geçiremeyeceği şekilde sistemi demokratikleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Söz de, karar da sadece millette olacak. " dedi.

15 Temmuz Darbe girişimi sırasında haber takibi yapan basın emekçilerine, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin organize ettiği gecede plaket takdim edildi. Gecede ayrıca darbe girişiminde çalışan 110 gazetecinin deneyimlerini yazdıkları "Kalkışma, Habercilerin Dilinden 15 Temmuz" kitabının tanıtımı yapıldı. Beyoğlu'nda bulunan tarihi Emek Sineması'nda gerçekleştirilen plaket törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve 15 Temmuz gecesi çalışan basın mensupları katıldı.

"O AKŞAM TÜRK MEDYASI TARİHİ BİR FONKSİYON İCRA ETTİ"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, plaket töreni öncesi bir konuşma yaptı. Darbe girişimi sırasında, Türk Medyasının üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını vurgulayan Kurtulmuş, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştı. Bunun içerisinde medyamızın şerefli mensupları da yer alıyor. Medyamızda o akşam kim ne yapıyorsa, biliyoruz. Herkes elinden geleni maksimum seviyede yapmaya gayret etti. Kimisi askerler tarafından basılan televizyonlarında yayın yapmaya devam etti. Kimisi en zor şartlarda Cumhurbaşkanımızın televizyon ekranlarına bağlanmasına vesile oldu. Kimisi haber ajansları üzerinden en son görüntüleri, en son resimleri bütün dünyaya geçerek Türkiye'nin ne kadar hain bir darbe ile karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalıştı. O akşam Türk medyası tarihi bir fonksiyon icra etti. Büyük bir demokrasi nöbeti tuttu. Bütün dünya medyasına örnek olacak bir tavır sergiledi." dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE DE HER VESİLEYLE DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"15 Temmuz bitti. Bu kahramanlıkları bir arada tutacağız. Ama demokraside, milli şuurda, vatanseverlikte birlik olmayı öğreneceğiz. Bundan sonraki süreçlerde de her vesileyle demokrasimize sahip çıkacağız" diyen Kurtulmuş sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Vatanımıza sahip çıkacağız. Keşke bu plaketleri darbe girişiminde fiilen sahada bulunan yüz binlerce kardeşimize verebilseydik. Burada plaket alan arkadaşlarımızın hepsi sembolik olarak bu plaketi alıyorlar. Türkiye demokrasisine yapmış oldukları bu destekten dolayı alıyorlar. Bundan sonra Allah bizi böyle bir sınavla karşı karşıya bırakmasın. Ama böyle bir sınavla karşı karşıya kalırsak yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkabileceğimizi de cümle aleme göstermiş olduk."

"MAHKEMELERDEKİ BU ÇETE MENSUPLARI ADİL BİR ŞEKİLDE YARGILANACAKLAR"

Kurtulmuş konuşmasında medya organlarına çağrıda bulunarak, "Medyanın üzerine düşen bir sorumluluk daha var. Mahkemeler başladı. Bu çetenin mensupları farklı mahkemelerde farklı dosyalar açılarak hesap verecekler. Çok şükür adliye mekanizması güzel bir şekilde işe başladı. Böyle büyük bir davada hepsini bir sepetin içine koyup, sepeti taşınmaz hale getirmektense ayrı ayrı davalar açıldı. Küçük davalar açıldı. Ümit ederiz ki bu davaların her biri en kısa süre içinde bitirilir. Medyanın bu açılan davaların hepsini çok yakın takip etmesi lazım. Burada kamuoyu duyarlılığının da dikkate alınmasını ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda bu çete mensuplarının güler bir şekilde grand tuvalet bir şekilde gösterilmelerinden kamuoyununda rahatsızlık duyulduğunu ifade etmek istiyorum. Mahkemelerdeki bu çete mensupları adil bir şekilde yargılanacaklar. Hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bunların her birinden hesap sorularak, bu millet burunlarından fitil fitil getirecek." diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN DARBE YAPMAYI AKLINDAN DAHİ GEÇİREMEYECEĞİ ŞEKİLDE SİSTEMİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'de bir daha darbe teşebbüsü olmaması için sistemi demokratikleştireceklerini belirterek, "Bir daha bu memlekette hiçbir kimsenin, hiçbir cephenin darbe yapmayı aklından dahi geçiremeyeceği şekilde sistemi demokratikleştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Söz de, karar da sadece millette olacak. Bunu temin etmek için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Medya yöneticileri plaketleri Numan Kurtulmuş verdi. Ardından darbe gecesi sahada ve haber merkezinde çalışan habercilere plaketleri verildi. Türkiye Haber Kameramanları Derneği de Numan Kurtulmuş'a bir plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kalkışma, Habercilerin Dilinden 15 Temmuz kitabından detaylar

-Törene katılanlar

-Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi

-Kurtulmuş'un konuşması

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar

09.03.2017 - 23.31 Haber Kodu : 170309217

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7- POLİSİ ARAYIP NAGİHAN ALÇI'YI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEYEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arzu KAYA / İSTANBUL

155 Polis İmdat telefonunu arayarak Gazeteci Nagihan Alçı'yı öldüreceğini söylediği ileri sürülen M.S. gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 155 Polis İmdat telefonunu arayarak gazeteci Nagehan Alçı'ya hitaben ölümle tehditte bulunan şüpheli M.S. hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu karar doğrultusunda M.S. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma Savcısı tarafından ifadesi alınan M.S. adli kontrol talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından M.S. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.