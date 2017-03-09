DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ATAŞEHİR'DE POLİS ARACINA DOĞRU ATEŞ AÇILDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Ataşehir'de devriye gezen polis ekip aracına doğru çalıntı olduğu anlaşılan bir araçtan ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Talatpaşa Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında devriye gezen Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağılı ekip otosuna doğru başka bir araçtan pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Aracı isabet almazken polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganların ateş açtığı aracın Maltepe Fındıklı mahallesinden çalındığı belirlendi. Olay yerinde saldırganların kaçtığı araçtan düştüğü değerlendirilen araç plakası bulundu.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Boşa kovanlardan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Ateş açılan polis otosu

-Düşürülen plaka

-Görgü tanıkları röp.

-Detaylar

08.03.2017 - 23.50 Haber Kodu : 170308313

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2- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber -Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar ve Bayrampaşa'da daha önceden tespit edilen birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00'de toplu şekilde hareket eden polisler Bayrampaşa ve Bağcılar'a gitti. Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1663 Sokakta bir apartmana özel harekat polisleri yardımıyla giren narkotik polisleri evde narkotik köpeğiyle aramalarda bulundu. Operasyon sırasında polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin operasyon yaptığı bir diğer adres ise Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1663 Sokaktaki bir apartman dairesiydi. Burada da ekipler özel harekat polislerin desteğiyle adrese girerek arama yaptılar.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon için hazırlanmaları

-Operasyona gidilmesi

-Adreslere girilmesi

-Polis köpeği ve arama yapması

-Polis araçları

-Sokaklarda önlem alınması

-Genel ve detaylar

09.03.2017 - 06.36 Haber Kodu : 170309014

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3- ESENYURT'TA HURDALIK ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Esenyurt'ta gece saatlerinde bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler hurdalığı sarınca uykudaki Suriyeli 8 kişi hurdalıkta uyudukları yerden kendilerini dışarıya zor attı.

8 SURİYELİ SON ANDA KURTULDU

Yangın, Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, gece saat 23:45 sıralarında 1347 Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm hurdalığı sararken, bu sırada da içeride uyuyan 8 Suriye vatandaşı uykularından fırlayarak kendini son anda dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan hurdalığa müdahale etti.

1 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yangın sırasında kolundan hafif yaralanan Suriyeli bir vatandaşa ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangını tamamen söndürürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası hurdalık kullanılamaz hale gelirken, Suriyeli vatandaşlar çaresiz bir şekilde ortada kaldı.

ALEV ALEV YANDI

Hurdalıkta çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hurdalığın alev alev yanarken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Alev alev yanan hurdalık

- İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası

(AKTÜEL)

- Yangının çıktığı hurdalık

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Suriyelilerle röportaj

- Genel ve detaylar

09.03.2017 - 01.33 Haber Kodu : 170309004

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4- FATİH'TE KAZA: 5 YARALI

Haber -Kamera: Ozan URAL / iSTANBUL

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza saat 03:00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi Unkapanı Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Aksaray istikametine doğru giden Burak Altun yönetimindeki 34 ZE 326 plakalı cipi 41 US 471 plakalı minibüs yolda sıkıştırdı. Altun'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber erdi. Kazada cipte bulunan Sevda Yılmaz, Gürkan Baba, Burak Altın, Birgün Şengül ve Dilber Gülbahar hafif yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

ÜNLÜ DAMAT ADAYI DA YARALANDI

Kazada hafif yaralanan Gürkan Baba'nın bir televizyon kanalında yayınlanan evlilik programında damat adayı olarak yarıştığı öğrenildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan yaralılar taburcu edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yaralılardan görüntü

-Gürkan Baba'nın görüntüsü (7. saniye)

-Yerde yatan bir yaralı

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Kaza yeri

-Kaza yapan araç

-Röportaj

-Araçların kaldırılması

-Hastaneden detay

-Genel ve detaylar

09.03.2017 - 05.05 Haber Kodu : 170309013

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5- TAKSİM'DE KADINLARDAN 8 MART YÜRÜYÜŞÜ...

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadın Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüdü. Saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşün ardından Tünel Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası kadınlar halay çekti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri kadınların yaşam hakkını savunmak adına bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nin her iki yönünden buluşma noktasına akın eden kadınlar sloganlar atıp, düdük çaldı. 19.00 sıralarında Fransız Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan binlerce kadın, 'hayatlarımıza müdahaleye, hayır' pankartı açarak, yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca slogan atan ve Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen grup, Taksim Tünel Meydanı'na geldi. Burada gurup adına Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okundu. Gruptan Dılşah Eşli'nin okuduğu basın açıklamasında kadınların toplumdaki yerine, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe, ayrımcılağa, trans bireylerin uğradığı haksızlıklara dikkat çekildi. Eşli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Buradan erkeklere ve erkek devlete bir kez daha ilan ediyoruz. Yüzde yüz eşitlikten azına hayır! Sınırları aile ile çizilmiş bir hayata hayır! Eşit emeğe, eşitsiz ücrete ve güvencesiz çalışmaya hayır! Savaşa ve sınır ötesi operasyonlara hayır! Hak ve özgürlüklerimizin kırpılıp un ufak edilmesine hayır! Erkek adalete ve erkek devlete hayır! Ailenin reisine de devletin reisine de hayır!"

Kadınlar, okunan basın açıklamasının ardından halay çekti. Daha sonra kadınlar gruplar halinde ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadın gruplarının toplanması

-Yürüyüşe geçmeleri

-Basın açıklaması

-Halay çekenler

-Genel ve detaylar

08.03.2017 - 21.57 Haber Kodu : 170308291

08.03.2017 - 21.30 Haber Kodu : 170308285

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6- ÜSKÜDAR'DA PARKTA CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Üsküdar'da bir çocuk parkında erkek cesedi bulundu. Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar parkta bir kişinin yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede yerde yatan kişinin 28 yaşındaki Özkan Bayram olduğu tespit edildi. Bayram'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Yapılan incelemenin ardından Bayram'ın cesedi Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayda Ölen Özkan Bayram'ın parktaki cansız bedeni

-Olay yeri incelemesi polisinin çalışması

-Özkan Bayram'ın yakınıyla röp.

-Özkan Bayramın fotoğrafları

-Genel ve Detay

09.03.2017 - 03.52 Haber Kodu : 170309010