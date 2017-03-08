DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- YAŞAR BÜYÜKANIT HASTANEYE KALDIRILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt,

Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan Büyükanıt gece saatlerinde durumu normale dönünce Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne alındı.

Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bengü Caymaz Büyükanıt'ın hastaneye girişi

-Hastaneden detay-ek

07.03.2017 - 18.56 Haber Kodu : 170307223

07.03.2017 - 18.59 Haber Kodu : 170307228

07.03.2017 - 19.14 Haber Kodu : 170307230

08.03.2017 - 02.52 Haber Kodu : 170308006

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2- ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL

Beyoğlu'nda Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup, Adalet ve Ekonomi Bakanlarının yapacağı etkinliği yasaklayan Almanya Hükümetini, Almanya Başkonsolosluğu önünde siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Gümüşsuyu'nda saat 20.30 sıralarında bir araya gelen Nizam-ı Alem Gençlik Hareketi üyesi bir grup ellerinde Türk Bayrağı ve pankartla Almanya Başkonsolosluğu'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını yapan dernek başkanı Hüseyin Aktaş, "Fürth kentinde düzenlenen Hasat Bayramı kapsamında Mehter Takımı'nın üç hilal Osmanlı Sancağı taşıması yasaklandı. 7 Haziran seçimlerinden sonra PATRİOT Füzeleri aniden çekildi. Adalet Bakanımız ve Ekonomi Bakanımızın katılacağı etkinlik için Almanya'nın ileri sürdüğü komik gerekçe gerçek niyetlerinin göstergesidir." diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup, Almanya Başkonsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bırakarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Gruptan genel ve yakın detaylar

Grubun ellerindeki pankarttan görüntü

Grubun ellerindeki siyah çelenkten görüntü

Grubun Almanya konsolosluğuna yürümesi

Grup adına basın açıklaması yapan Hüseyin Aktaş'tan görüntü

Grubun siyah çelengi konsolosluğun önüne bırakması

Grubun dağılması



07.03.2017 - 21.40 Haber Kodu : 170307256

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3- ŞİŞLİ'DE SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Haber- Kamera :Ozan URAL/İSTANBUL

Şişli'de sokak ortasında bıçaklanan Moğolistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Olay Şişli İzzet Paşa Mahallesi Fırın Arkası Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki moğolistanlıdan biri diğerinin oturduğu adrese geldi. Husumetli olduğu kişiyi konuşmak için sokağa çağırdı. Başka bir arkadaşıyla birlikte sokağa inen iki kişi ile sokaktaki kişi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi kendilerini çağıran diğer moğolistanlıyı bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan moğolistanlı kanlar içinde kalırken şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçaklanan kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan moğolistan uyruklu kişinin cesedi yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayı anlatan Mehmet Civelek isimli vatandaş,"İki kişi çıkıyorlar. Birisinde çakı var muhtemelen. Çakıyı çıkararak şahsın arkasından bıçağı saplıyor. Ardından arkadaş yere yığılıyor. Bunlar kaçarak kayıplara karışıyor. Polisi ve sağlık ekiplerini aradık. İlk olarak itişme ve kakışma yaşanıyor. Başedemeyeceklerini anlayınca bıçaklıyorlar. Yere yığılıp hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce şahıslar kaçıyor" ifadesini kullandı. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu sokak

-Yerdeki ceset

-Polis ekipleri

-Cesedin cenaze aracına taşınması

-Röportaj

-Genel ve detaylar

08.03.2017 - 05.00 Haber Kodu : 170308008

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4- MALTEPE'DE YANGIN : 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Maltepe Bağdat Caddesi'nde bir dairede çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 50 yaşındaki Kadri Ilgaz'ın cesediyle karşılaştı.

Yangın, Maltepe Bağdat Caddesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ufak çaplı yangın nedeniyle daireden dumanlar çıkmaya başladı. Bunu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, dairedeki dumanı tahliye etti.

O sırada dairenin içerisinde vücudunun bir kısmı yanmış halde olan Kadri Ilgaz'ın yerde yattığını gördü. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 50 yaşındaki Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ilgaz'ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı gören bir kişi, dairede yangın çıktığını ve içeride bulunan Kadri Ilgaz'ın boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan daire

-Yangın çıkan bina

-Vatandaşlar, komşular

-Görgü tanığı ile röp.

-Sağlık ekipleri

-Polisler

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiyenin çalışması

-Genel ve detay

07.03.2017 - 22.06 Haber Kodu : 170307266

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5- İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ 1 KİŞİ YAKALANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'den bir kişinin kaçak yollardan Diyarbakır Lice'ye oradan da İstanbul'a geldiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri , 'Hoca' kod adlı 58 yaşındaki Nizamettin C.'nin Beyoğlu'nda kaldığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.



ÜZERİNDE 2 SAHTE KİMLİK BULUNDU

Nizamettin C.'nin üstünde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 1 hafıza kartı ile üzerinde Nizamettin C.'nin fotoğraflarının bulunduğu Mehmet Babaç ve Beşir İlhan adlarına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi.



'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN ARANMASI ÇIKTI

Nizamettin C. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Nizamettin C.'nin yapılan detaylı incelemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı suçundan' aranması bulunduğu ortaya çıktı.



İSTANBUL'DA EYLEM YAPMASI BEKLENİYORDU

TEM ekipleri, Nizamettin C.'nin üstünde bulunan hafıza kartında incelemelerini sürdürürken, Nizamettin C.'nin Lice'de terör örgütü PKK'lı yöneticilerden aldığı talimat doğrultusunda İstanbul'da eylem yapacağını öne sürdü. Şüpheli Nizamettin C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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6- ZEYBEKCİ: ŞU ANDA YAPILAN ŞEY YETKİLİ İLE SORUMLUYU BİR ARAYA GETİRMEKTİR

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, "Şimdi artık tam zamanı, daha fazla böyle gidemeyiz. Maalesef şuan toplumumuzda bunu sağlıklı bir şekilde tartışma imkanı bile bulamıyoruz. Tek adam, diktatör. Tek adam asıl şimdi var. Bütün yetki ve güç Cumhurbaşkanının elinde, sorumluluk hükumetin elinde. Bir ile milli eğitim müdürü bile atayamaz Başbakan. Cumhurbaşkanının onayından geçecektir. Şu anda yapılan şey yetkili ile sorumluyu bir araya getirmektir. " dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Şişli Fairmont Quasar Otel'de törenle sahiplerine verildi. Ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

"BİZ TÜRKİYE OLARAK ÇOK HIZLI BÜYÜMESİ GEREKEN BİR ÜLKEYİZ"

Bakan Zeybekci ödül töreni başlamadan önce bir konuşma yaptı. Üretmenin ve ihracatın önemini vurgulayan Zeybekci, "Biz 65. hükumetin programında şunu söyledik, Biz Türkiye olarak ortalama yüzde 6 seviyesinde büyüyeceğiz. Yüzde 6 civarında büyümek zorundayız. Çünkü ortalama yüzde 4'ler seviyesinde büyüdüğümüz zaman işsizlik oranlarını aşağıya indiremiyoruz. İş gücüne katılım oranında 5-6 yılda yüzde 44'ten yüzde 53'e geldik. Biz Türkiye olarak çok hızlı büyümesi gereken bir ülkeyiz. Bunu da illa ki özel sektör vasıtası ile yapmalıyız. Üreterek büyümek zorundayız. Dünyanın bu bölgesinde, enerji ve ham madde kaynaklarının orta yerinde büyüyeceğiz. Bize dayatılan doğrulardan kurtularak, ezberlerden kurtularak, bugüne kadar yaşadığımız tüm sıkıntıların, hastalıkların sebebi olan bu sistemden Türkiye kurtulmalı." dedi.

"AVRUPA'NIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ OLURDUK MUHTEMELEN"

Ekonomi bakanı, mevcut sistemde siyasetçilerin iktidarı elde edebilmek için ülke ekonomisine ağır zararlar verdiğine değinerek, "Yeni bir imkan ve kaynak yaratmamız gerekiyor. Onu da ancak ihracatla yapabiliriz ve yahut doğrudan yabancı sermaye girişli ile yapabiliriz. Bugün 5 milyar Dolarlık dış ticaret hacminden 450 milyar Dolar seviyelerine geldik. Burada durduk. Artık yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Özal'ın başına ne geldiyse bu sistem yüzünden geldi. Bu sistem söyletti, 'Onlar ne veriyorsa beş fazlası benden' diye. Bu ülkede 30 yaşında kadınları, 35 yaşında erkekleri emekli ederek hala bedelini ödediğimiz fazlalığı bu sistem bize dayattı. Ne için! Çok zorlayarak iktidarı elde edebilmek için. Kendisi için istemese de sistem başka şans tanımıyor. 2001-2002 hastalıklarımızı maliyet olarak çıkardığımız zaman bugün Türkiye'nin 2017 bütçesi itibarı ile elinde kullanmadığı 3 tane ekstradan bütçesi vardı. Batırdığımız bankaların toplam zararını o günkü 200 milyar Dolar olan Türkiye'den bugüne getirelim. Bu kayıp parayı Türkiye'nin alt yapısına, üst yapısına, sanayi kesimine vermiş olsaydık muhtemelen 17-18 bin Dolar milli gelir seviyesindeydik. Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi olurduk muhtemelen." şeklinde konuştu.

"HEM SOL HEM DE SAĞ YÜZDE 50'ye HİTAP ETMEK ZORUNDA OLDUĞU İÇİN BARIŞACAK"

Yeni anayasa değişikli ile birlikte Türkiye'nin huzura kavuşacağını belirten Zeybekci, "Şimdi artık tam zamanı, daha fazla böyle gidemeyiz. Maalesef şu an toplumumuzda bunu sağlıklı bir şekilde tartışma imkanı bile bulamıyoruz. Tek adam, diktatör. Tek adam asıl şimdi var. Bütün yetki ve güç Cumhurbaşkanının elinde, sorumluluk hükumetin elinde. Bir ile milli eğitim müdürü bile atayamaz Başbakan. Cumhurbaşkanının onayından geçecektir. Şu anda yapılan şey yetki ile sorumluyu bir araya getirmektir. Türkiye bu hastalıklardan kurtulmalıdır. Seçimden sonra koalisyon çıkacak mı, çıkmayacak mı? Türkiye bu dertten kurtulacak. Tek başına güçlü bir iktidar gelecek ve beş yıl boyunca icraatın içinde olacak. 18 maddelik Anayasa paketinin neresinde yazıyor, 2019'da seçimler yapılırken Ak partili aday yüzde 10 önde başlar diye bir yer var mı? Yeni anayasa değişikliği ile benim söyleyeceğim tek bir paragraf var. Türkiye normalleşecek. Aşırılıklarımız azalacak. Siyaset normalleşecek. Hem sol hem de sağ yüzde 50'ye hitap etmek zorunda olduğu için barışacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından farklı kategorilerde ödül alan basın mensuplarına, plaketlerini takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Zeybekci'nin salona gelişi

-Zeybekci'nin konuşması

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar

07.03.2017 - 22.06 Haber Kodu : 170307265

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7- "KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME KONFERANSI" İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

Haber: Ezgi ÇAPA-Taner YENER/Kamera: Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve paydaşları, Avrupa Birliği (AB), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR, Türkiye'de kadın girişimciliği alanında yaşanan zorluklar ve fırsatları tartışmak üzere Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla "Kadın Girişimciliğinde Sürdürülebilir Büyüme Konferansı" düzenledi.



KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ ORTAMDA KADIN İŞLETMELER ÇOK DAHA GELİŞECEKTİR"

Levent Wyndham Grand Hotel'de gerçekleştirilen konferansta Türkiye'de kadın girişimciliği alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, siyaset dünyasının temsilcileri, finans ve bankacılık sektörünün önemli aktörleri, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Konferansın açılışında konuşan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet; "Bu program; uluslararası kurumlar ile yerel yönetimlerin güçlerini birleştirerek, birlikte toplum ve ekonomi yararına çalışabileceklerinin harika bir örneğidir. Kadın girişimcileri desteklemek EBRD'nin en çok dikkat gösterdiği kapsayıcılık gündeminin önemli bir parçasıdır. Deneyimlerimiz ve araştırmalarımız, yalnızca kapsayıcı ekonomilerin başarılı ekonomiler olduğunu göstermektedir" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar François Begeot ise, "Kadınların güçlendiği bir ortamda kadın işletmeler çok daha büyüyecek ve gelişecektir. Kadın ve erkek arasındaki ücret farkı, iş piyasasındaki ayrım, cinsiyet temelli şiddet dahil olmak üzere eşitsizliklerin her türlü hali ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Avrupa Birliği, Türkiye'de kadın istihdamı ve çalışma hayatına katılımı konusunda çaba gösteren demokratik kurumları, özel sektörü ve sivil toplumu desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.



"ZORLUKLARIN BAŞINDA FİNANSAL KAYNAK BULMAKTA ZORLUK VE SERMAYE YETERSİZLİĞİ GELİYOR"

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya ise kadınların iş gücü piyasasında sıradan bir aktör olmadığını belirterek "Kadınımızın ekstra bir desteğe ihtiyaç yoktur. Engellerin kaldırılması yeterlidir. Yeter ki kadınlarımız istismar etmekten, aşağılanmaktan kurtulsunlar yeter ki hakları kendilerine verilsin. Devletimiz hükümetimiz ve bakanlığımız ve tüm duyarlı kesimlerin katkılarıyla daha düne kadar yüzde 20'lerde olan kadınların işgücü piyasasına girme iradesi bugün yüzde 33'leri bulmuştur" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği görevini yürüten Fatma Benli ise "Halen arzu edilen seviyelerde değiliz. İşveren veya kendi hesabına çalışan kadınların oranlarının hala yüzde 10'larda seyrettiği bir dönemdeyiz. Bu da kadınların ekonomik hayata katılımda çok fazla zorluklarla karşılaştıklarını gösteriyor. Bu zorlukların başında finansal kaynak bulmakta zorluk çekmeleri ve sermaye yetersizliği geliyor" dedi.



MARAŞLI: GİRİŞİMCİLİK KADINLARIN HAYALİ DEĞİL, 'MECBURİYET'

Doğan TV Holding Uluslararası ve Kurumsal Strateji Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı ise, uluslararası ölçekte yüzde 25-33 arasında değişen oranlarla şirketlerin sahiplerinin kadın olduğunu ifade etti. Kadınların çoğunlukla hayatlarını idame ettirebilmek ve mecburiyet nedeniyle girişimci olduklarını belirten Maraşlı "Girişimcilik kadınların hayali olarak karşımıza çıkmıyor, çoğunlukla mecburiyet nedeniyle karşılaştıkları bir durum" dedi. Global Entrepreneurship Monitor'ün 65 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Maraşlı, "Ülkemizde toplumun yüzde 81'i girişimciliği 'iyi bir kariyer' nedeniyle yapıyor ancak bu süreci 100 kişiden sadece 19'u girişimcilikle tamamlıyor. Yani istek var ama gerçekleşmesi kolay olmuyor." tespitinde bulundu.

Girişimci kadınların sürdürülebilir işler yapabilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Maraşlı, "Eğitimli kesimden gelen, profesyonel hayatta belli bir doygunluğa ulaşan kadınların özgüvenleri, birikimleri, network'leri onları iş kurmaya teşvik ediyor. Araştırmalara göre bu şekilde iş kuran kadınların işleri sürdürülebilir bir model oluyor. Ancak kırsal kesimde olup eğitim konusunda zayıf kalmış, bir taraftan da mecburiyetle girişimci olan kadınların çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Onların yaptıkları yatırımların ortalama süresi 5 yılın altında. Dönemsel olarak para kazanıyorlar, sürdürebilme imkanları kısıtlı kalıyor" dedi. Maraşlı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kadınlarımız işlerini kurarken yüzde 58'i kişisel kaynaklarını kullanıyor, yüzde 26'sı eşinden, yüzde 16'sı akrabalarından finansman sağlıyor. Varolan girişimci kadınların sadece yüzde 47'si banka hesabına sahip. Başta mesleki ve finansal eğitimler verilerek kadınların peşini bırakmamamız gerekiyor. Eğer bu dünya nüfusunun yüzde 50'si kadınlardan oluşuyorsa, diğer yüzde 50'sinin de onlara yardımcı olması ve destek olması gerekiyor."

Konuşmasının ardından Maraşlı'ya EBRD Yönetici Direktörü Nick Tesseyman tarafından plaket taktim edildi.



12 BİN KADIN İŞLETMESİ 600 MİLYON LİRA TUTARINDA KREDİ KULLANDI

Konferansta Avrupa Birliği, EBRD ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı'nın şu ana kadarki sonuçları değerlendirildi. Program kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık 12 bin kadın işletmesi, katılımcı yerel bankalar olan Garanti Bankası, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank'tan yaklaşık 600 milyon TL tutarında kredi kullandı. Bunun yanı sıra 5 bin 500'ü aşkın kadın girişimci ve yönetici, nitelikli yerel danışmanlardan danışmanlık desteği, uluslar arası sektör uzmanlığı, seminer ve gelişim atölyeleri, iş ağı kurma aktiviteleri ve mentorluk hizmetlerinden faydalandı.



Görüntü Dökümü:

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-Konferanstan görüntü

-EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet'in konuşması

-Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar François Begeot'in konuşması

-İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya'nın konuşması

-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Fatma Benli'nin konuşması

-Doğan TV Holding Uluslararası ve Kurumsal Strateji Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı'nın konuşması

-Maraşlı'ya plaket takdim edilmesi

-Panellerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

07.03.2017 - 19.35 Haber Kodu : 170307235