DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- (ÖZEL) BEŞİKTAŞ'TA YERALTI ELEKTRİK KABLOLARININ YANMASI PANİK YARATTI



Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İSTANBUL

Beşiktaş'taki bir kız öğrenci yurdunun önündeki yeraltı elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yurdunun önünde elektrik kablolarında patlama olduğunu gören kız öğrenciler panikle dışarıya çıktı. Olay Beşiktaş, Mecidiye Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevirmeci Sokak üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunun önündeki yeraltı kabloları asfaltın altından patlama sesi gelmesi sonucu yanmaya başladı. Bu sırada kız öğrenci yurdunda kısa süreli panik yaşandı. Yurt görevleri hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk gelen polis ekibi yangın tüpleriyle yanan yere müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı İGDAŞ ekibi önlem amaçlı olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yeraltı kabloların akımını kesti. Bu sırada yurtta kalan kız öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi.

ELEKTRİKLER KESİLİNCE ANLADIK

Yurtta kalan bir kız öğrenci, "Ben uyuyordum.Birçok arkadaşımızda uyuyordu. Birkaç arkadaşımız elektrikler kesilmesi sonucunda şüphelenmişler ve arabanın yandığını görmüşler. Doğalgaz yanıp bu arabaya sıçramış sanırım. Çok büyük korkuyla tedirginlikle aşağıya indik. Böyle bir sorumsuzluğu olması çok korkunçtu. Ya büyüklüğünü bilmiyorum ama bir ara cidden biz çatıdayken bile görüyorduk dumanları" dedi. İtfaiye ekipleri yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, yer altı kablolarının da arızası giderildikten sonra akımın vereceği duyuruldu. Polis ekipleri olay ilgili soruşturma başlattı öğrenildi.



2- MALTEPE SAHİLYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Maltepe Sahilyolunda bir sürücü otomobille karşıdan karşıya geçen iki kişiye çarptı. Sürücü aracını olay yerinin 300 metre ilerisinde bırakıp kaçarken, 2 kişi hayatını kaybetti . Olay saat 01.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu İdaltepe mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 TY 6604 plakalı araç sürücüsü karşıdan karşıya yaya olarak geçen Gamze Aydoğdu (23) ve Mustafa Özdemir (42) adlı kişilere çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 acile bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze Aydoğdu adlı kadının öldüğünü tespit etti. Kazada ağır yaralanan Mustafa Özdemir ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemede ölümlü kazaya karışan aracı olay yerinin 300 metre ilerisinde terk edilmiş halde buldu. Polis kaçan sürücü ile ilgili yakalama çalışması başlatırken kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



3- (ÖZEL) EYÜP'TE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralı bir kişi ise otomobil içinde şıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Eyüp Merkez Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 34 UH 2067 plakalı araç sürücüsü beraberindeki 3 arkadaşı ile birlikte seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan ve isimleri öğrenileyemen 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken bir kişi ise araçta sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir yandan da yaralıların yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan kişiye müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen sağlık görevlileri de araç içersinde sıkışan yaralıya ve arkadaşlarına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldığı görüldü. Kaza sonrası, Bahariye Caddesi Eyüp istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelmek isteyen ambulanslar yolun kapalı olmasından dolayı ulaşmakta güçlük çekti.

YARALININ ELİNİ SIMSIKI TUTTU

Kaza sonrası bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla görüntü çekmeye çalışması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri araç içersinde sıkışan vatandaşı kurtarmaya çalışırken, sağlık görevlileri de yaralıya serum bağladı. Bu sırada bir vatandaşın bir eliyle serumu tuttuğu diğer eliyle de yaralının elini sımsıkı tuttuğu görüldü. Araç içinde sıkışan sürücü yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının elini sımsıkı tutan yardımsever vatandaş ise bir an olsun yanından ayrılmadığı görüldü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada kaza yapan aracın hız kadranının 90 km hızda takılı kaldığı ve otomobil içindeki alkol şişesi dikkat çekti.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak cadde araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4- EYÜP'TE DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te gece saatlerinde Haliç'e tekneyle açılan vatandaşlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi sudan çıkardı.Olay, Eyüp'te gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç'te gece saat 00:30 sıralarında tekneyle dolaşan vatandaşlar denizde erkek cesedi olduğunu görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi sudaki erkek cesedini Eyüp İskelesi'ne çıkardı. Bu sırada iskelede hazır bekleyen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri denizden çıkarılan kişinin üzerinde olay yeri çalışması yaparken, ölen kişinin 24 yaşındaki Fevzi Ilgaz olduğunu belirledi. Ayrıca polis ekipleri, çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi aldığı görüldü.

BİZ VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK

Gece saatlerinde arkadaşlarını teknesine binmek için sahilde bekleyen İrfan Yılmaz, "Ben teknede değildim. Tekne dışardan geldi oraya yanaştı ve biz binecektik. Tekneye binmeden cesedi gördük. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, halen de buradayız. Eyüp'ten kendi teknemizle buraya geldik. İnsanlık bu kadar ucuz olmamalı. Burada tüm vatandaşlara sesleniyorum, lütfen insanlarımıza sahip çıkalım ve yardımcı olalım. İnsanlık bu kadar ucuz değildir" dedi.

Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

5- SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa uyuşturucu ve asayiş denetimi yapıldı, çalışmaya polis helikopteri de destek verdi.

Yaklaşık 2 bin kişiye GBT sorgulaması yapılırken aranması olan kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu denetimlerine ise hassas burunlu narkotik köpeği de katıldı. Sokakta kaçak sigara satan bir kişi gözaltına alındı. Polisin şüphe üzerine girdiği bir tekel bayinin arka bölümünün de birahane olarak kullanıldığı görülürken içerde kumar makinesi bulundu. Tekel bayine kaçak birahane işlettiği için işlem yapıldı. Dün saat 23.00 kadar süren uygulama sonucunda 6 araç trafikten men edildi, 19 bin 931 TL ceza kesildi. 15 aranan şahıs yakalandı. RUhsatsız bir tabanca ve 99 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir işyerine küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, 3 işyerine izinsiz şans oyunu makinası çalıştırmaktan işlem yapıldı.

6- BAKAN YILMAZ: ALEVİLERİN SORUNU 80 MİLYONUN SORUNUDUR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı'nın 21. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, "İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükumet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükumet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur" dedi.Cem Vakfı'nın 21. kuruluş yıl dönümü, Hilton Convention Center'de düzenlenen programla kutlandı. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner, CHP Milletvekilleri ve CHP'li Belediye başkanları katıldı. Program Cem Vakfı'nın kuruluşundan itibaren yaptığı çalışmaları anlatan film gösterimi ile başladı.Film gösteriminin ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geceye katılanlara hitap etti. Yılmaz, "Ülkemizde Aleviler ile ilgili sorunlar sadece Alevileri, Sünniler ile ilgili sorunlarda sadece Sünnileri değil hepimizi ilgilendirmektedir. Bizler bir vücuduz. Bir organdaki sıkıntıya bir diğerinin ilgisiz kalabilmesi mümkün değildir" dedi. Bakan Yılmaz, eğitim müfredatlarına düzenlediklerine değinerek, "Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinin programını, ülkemizin dini ve kültürel yönden sahip olduğu çeşitliliği göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik ve düzenliyoruz. Aleviliği, Sünniliği ve diğer inanç ve kültürleri ana hatlarıyla tanıtıcı konulara yer verdik" şeklinde konuştu.

"ALEVİLERİN SORUNU 80 MİLYONUN SORUNUDUR"

Yılmaz şöyle devam etti: "İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükümet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükumet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur"

"HİÇ KİMSE İNANCI, DÜŞÜNCESİ VE YAŞAM TERCİHİNDEN DOLAYI DIŞLANIP ÖTEKİLEŞTİRİLMEYECEKTİR"

Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için birlik, beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bir insanımızın bir sorunu varsa o sorun sadece o insana ait değildir. Bir vücut gibiyiz. Ayağımıza bir toplu iğne batsa bunun acısını başımızda hissederiz. Bu ülkede hiç kimse inancı, düşüncesi ve yaşam tercihinden dolayı dışlanıp ötekileştirilmeyecektir. Çanakkale'de, Milli Mücadelede, Demokrasinin kesintiye uğratılmak istenildiği dönemlerde bu milletin bütün fertleri olarak nasıl birlikte mücadele ettiysek, bundan sonrada bu ülkede kardeşçe, Aleviler, Sünniler ve diğer inanç mensupları olarak beraber yaşayıp bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartacağız" diye konuştu.

7- NECMETTİN ERBAKAN İÇİN ANMA

Haber: istanbul

Erbakan Vakfı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Abdi İpkeçi Spor Salonu'nda anma programı düzenlendi. "Aldanmayan, aldatmayan merhum Erbakan Hocamızı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen anmaya yüzlerce kişi katıldı. Gecede Erbakan Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Erbakan da bir konuşma yaptı.

8- SİNAN OĞAN'IN KATILDIĞI KONFERANSTAKİ OLAYDA BİR GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldırım'ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

=====================================

9- ANADOLU ADLİYESİ'NDE İNTİHAR

Haber: Arzu KAYA / istanbul

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bir şüpheli intihar etti. Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adliyenin 3. katından atlayarak intihar etti. Olay Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bugün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Pendik'te "çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltına alınan şüpheli O.K. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan O.K., tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Polislerin nezaretinde sorgusu için hakimliğe götürülen O.K., avukatı ile görüştüğü esnada kaçarak adliyenin B Blok 1. katındaki korkulukların üstünden 3 kat aşağıdaki beton zemine atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede O.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. O.K., nöbetçi savcı tarafından adli muayenesi yapıldıktan sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Şüphelinin ölümü ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.