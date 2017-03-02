DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL GÖRÜNTÜYLE)

1- BARBAROS ŞANSAL'A TAHLİYE

Haber: Özden ATİK Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine tahliyesine karar verildi. Tahliye kararı veren üst mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edildikten sonra gözaltına alındı ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklandı. Şansal hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak tahliye taleplerine rağmen Şansal'ın tutukluluğunun devam etmesi üzerine avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin tahliye edilmesi için itirazda bulundu. İtirazı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme bugün verdiği kararda, itirazı kabul ederek Şansal'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, Şansal hakkında yurtdışına da çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

"İÇERİSİ DAHA GÜVENLİ"

Şansal'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi çıkışında yakınları ve avukatı Efkan Bolaç karşıladı. Şansal avukatına çıkışta "İçerisi daha güvenli" dedi. Şansal açıklama yapmadan aracına binerek cezaevinden ayrıldı.

Görüntü dökümü:(ÖZEL)

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-Şansal'ın çıkışı

-Yakınlarıyla ve avukatının karşılaması

-Şansal'ın "İçerisi daha güvenli" demesi

-Açıklama yapmadan aracına binmesi

-Cezaevinden ayrılması

-Genel ve detaylar

02.03.2017 - 01.22 Haber Kodu : 170302005

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2- GRUP YORUM ÜYELERİ TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne 11 Kasım 2016'da yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek ve Fırat Kıl ile kültür merkezinde çalışan işçi Abdullah Özgün tahliye edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Helin Bölek, Dilan Poyraz, Sultan Gökçek ve Fırat Kıl ve işçi Abdullah Özgün ile tutuksuz sanıklar Musa Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı katıldı. Grup Yorum üyelerinden Selma Altın, "Bizim silahımız, soluğumuz enstrümanımız. Keşke sanatımızla yargılanıyor olsaydık. Sanatı bitirmenin yolu daha etkili eserler sunmaktır. Bizim yerimiz mahkemeler değil, konser salonlarıdır" dedi. Dilan Poyraz ise polislerin baskına geldiklerinde arama, yakalama kararı olmadığını ileri sürerek "Baskına geldiklerinde yarım saat önce gözaltından çıkmıştım. Tutuklanmamızın nedeni orada olmamız. Orada olmasaydık tutuklanmayacaktık" diye konuştu. Sanık İnan Altın da "Biz marjinal bir grup değiliz. Milyonları bir araya getiren bir grubuz" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 13 Haziran'a ertelendi.

Adliye önünde bekleyen bir grup, tahliye haberini alınca halay çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Adliye önünde bir grubun halay çekmesi

01.03.2017 - 23.16 Haber Kodu : 170301226

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3- OKMEYDANI'NDA GENÇLİK FEDERASYONU DERNEĞİ'NE OPERASYON DÜZENLENDİ

Haber -Kamera :Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği binasına operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve üç itfaiye aracı da destek verdi. Polis ekipleri dernek binasına itfaiye ekiplerinin yardımıyla girerek içeride aramalarda bulundu. Aramalar sürerken dernek binası çevresinde 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı araçlar ve TOMA'larla yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Polis ekiplerinin dernek binasındaki aramaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-İtfaiye merdiveninden binaya girilmesi

-Polis araçları

-TOMA

-Özel harekat polisleri

-Alınan önlemler

-Genel ve detaylar

02.03.2017 - 02.23 Haber Kodu : 170302010

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4- MARMARAY'DA SİS NEDENİYLE YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Hakan TARHAN - Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul

İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü seferleri yapılamazken vatandaşlar ulaşım için Marmaray ve tekneleri kullanmak zorunda kaldı. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray'ı tercih edince dün akşam yine yoğunluk yaşandı. Marmaray istasyonlarında oluşan kalablık nedeniyle yolcular marmaray istasyonuna aralıklarla alındı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Beşiktaş İskelesinde Beşiktaş-Kadıköy ve Beşiktaş-Üskükar vapur seferleri iptal oldu. Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olması nedeniyle Beşiktaş -Üsküdar arasında çalışan tekneleri tercih etmek zorunda kaldı. Tekne iskelesinde zaman zaman yoğunluk oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi sis ile kaplandı.



Görüntü Dökümü:

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-Yenikapı Marmaray istasyonu'ndan görüntüler

-Marmaray'a binmek üzere ilerleyen yurttaşlar

-Marmaray istasyonundaki yoğunluk

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-Beşiktaş İskelesinden detay görüntü

-Beşiktaş İskelesindeki vatandaşlardan görüntü

-Teknelere binmeye çalışan insanlardan görüntü

-İstanbul Boğazından detay görüntüler

Genel ve yakın detaylar

01.03.2017 - 19.00 Haber Kodu : 170301204

01.03.2017 - 19.22 Haber Kodu : 170301208

01.03.2017 - 19.51 Haber Kodu : 170301209

01.03.2017 - 18.32 Haber Kodu : 170301194

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5- SANCAKTEPE'DE TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Sancaktepe'de seyir halindeki takside henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksi, kısa sürede alev topuna dönerken o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Sancaktepe Yakacık Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Sultanbeyli'ye yolcu götürmekte olan Yaşar Topçu yönetimindeki 34 TVH 16 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü ve yolcu araçtan dışarı çıktı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Taksi kısa sürede alev topuna döndü. Amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde otomobilin alev alev yandığı görüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çevre güvenliğini sağladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Araç sürücüsü otomobilden dumanlar çıktığın ve bir anda alev aldığını söyledi. Vatandaşlar ise olayı ilgiyle izledi. Söndürülen taksi çekici ile olay yerinden götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan taksi

-İtfaiye, polis

-Zıhlı araçlar

-Vatandaşlar

-İtfaiyenin söndürme çalışması

-Hurdaya dönen taksi

-Sürücü ile röportaj

-Amatör kamera

-Taksinin alev alev yanması

-Genel ve detay

01.03.2017 - 23.56 Haber Kodu : 170301231

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6- KATİL AĞABEY HER YERDE ARANIYOR

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL

Ataşehir'de 24 yaşındaki kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu tabancayla vurarak öldüren ağabey Erhan Timoğlu'nu yakalamak için operasyonlar sürüyor. Polisin baskın yaptığı çok sayıda adreste şu ana kadar aranan şüpheli bulunamadı. Şüpheliyi bulmak için yanında saklanabileceği arkadaşları tespit edilmeye çalışılıyor.

Ataşehir'de iki gün önce meydana gelen olayda Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu uykusundan uyandırıp 4 kurşunla öldürmüştü. Ağabey Erhan Timuroğlu daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. 1 yıl önce özel bir bankada çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan Timuroğlu'nun birlikte yaşadığı anne ve babası, ağabeyin büyük bir hışımla eve girdiğini, "Sen ne yapmaya çalışıyorsun" diye bağırarak yatağında uyuyan genç kızı uyandırıp tabancayla vurduğunu anlatmıştı.

DANIŞTAŞ VE CUMHURİYET GAZETESİ SALDIRILARININ FAİLLERİNDEN BİRİ ÇIKTI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan ağabey Erhan Timuroğlu'nun 2006 yılı Mayıs ayında Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne el bomba atılma olaylarının faili olarak yargılandığı belirlenmişti.



TANIDIĞI BİR KİŞİYLE SİNEMAYA GİTTİĞİ İÇİN VURMUŞ

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Erhan Timurgoğlu'nun kız kardeşini, kendi tanıdığı bir kişiyle sinemaya gittiği için tartışıp vurduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Erhan Timuroğlu'nun olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Ağabey ile kardeşin daha önce de şiddetli kavgalar yaşadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALTILIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sürdürülen operasyonda şüpheliyi yakalamak için çember daraltılıyor. Şüpheliyi yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Şüphelinin yaya olarak evden çıktıktan sonra nasıl kaçtığının tespit edilmesi için bölgedeki tüm güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Şüphelinin yanında saklanabileceği arkadaşlarının evleri tespit edilerek ardı ardına baskınlar yapılıyor. Şu ana kadar polis tarafından 13 adrese baskın yapıldığı ancak şüphelinin izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan Erhan Timuroğlu'nun olay saatinden sonra cep telefonunu kapattığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin gözaltına alındığı görüntüler(ARŞİV)

-Şüpheli ile kardeşinin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri

01.03.2017 - 20.45 Haber Kodu : 170301216

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7- ATAŞEHİR'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul,

Ataşehir'de bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte içki ele geçirilirken Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Rumeli Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki depoya dün saat 22.00 sıralarında baskın yaptı.

SANAYİDE KULLANILAN ALKOL İLE İÇKİ YAPIYORLAR

Baskında, onlarca sahte içki, çok sayıda boş teneke, sahte içki yapımında kullanılan esanslar, soda, enerji içecekleri ve daha sanayide kullanılan insan sağlığına zararlı olduğu öğrenilen metil alkol ele geçirildi.

TENEKE KUTULARDA PİYASAYA SÜRÜYORLAR

Şüphelilerin, içkileri bir kazanda karıştırdıktan sonra teneke kutularına doldurdukları, kutuları ünlü markaların ambalajları ile kaplayıp bir makinede son kullanma tarihi basarak piyasaya sürdüğü belirlendi.

3 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Depoda, çalışan işçilerin yatıp kalktığı bir bölüm olduğu da görüldü. Ele geçirilen içkilerin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonda sahte içki üreten Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı

-Polislerin depoya baskın yapması

-İçeride çalışanların yakalanması

-İşçilerin gözaltına alınması

-Depodaki boş tenekeler

-Sahte içki üretilen makineler

-Sahte içkiler

-Paketlenmiş içkiler

-Ambalaj malzemeleri

-İşçilerin yatakları

-Metil alkol dolu bidonlar

-Sodalar ve enerji içecekleri

-Genel ve detay

02.03.2017 - 00.19 Haber Kodu : 170302004

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8- SULTANGAZİ'DE GECEKONDULARI YIKILAN AİLE SOKAKTA KALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Sultangazi'de kiracı oldukları ev tapusuz olduğu gerekçesiyle yıkılan Çay ailesi, eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Üşümemek için evlerinin enkazı önünde ateş yakan dört kişilik aile üyeleri, geceyi sokakta geçireceklerini belirterek yetkililerden yardım istedi.

GEÇİMLERİNİ HURDA TOPLAYARAK SAĞLIYORLAR

Sultangazi, Habibler'de tapusu olmadığı gerekçesiyle bir gecekondu dün belediye ekiplerince yıkıldı. Evde kiracı olarak kalan dört kişilik Çay ailesi eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan aile üyeleri, maddi imkanlarının olmadığını ve yardım olmazsa sokakta yaşayacaklarını söyledi. Bir ay önce askerden gelen oğlu Umut'un iş bulamadığını ve kendisinin de yaşlı ve hasta olduğu için doğru düzgün iş yapamadığını belirten baba Ali Çay yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

"GİDECEK BİR YERİMİZ YOK"

Geceyi ateş yakıp evlerinin önünde geçireceklerini vurgulayan Ali Çay: "Evimin tapusu yoktu. Ben Sultangazi Belediyesi'ne gittim. Paramın olmadığını söyleyip, bana zaman tanımalarını istedim. Burasını kiralık ev bulunca hemen tahliye edeceğimi söyledim. Bugün belediyeden görevliler geldi. Eşyalarımızı çıkartmamıza yardım ettiler. Sonra da öğlen saatlerinde ekipler evi yıktı. Şu anda eşyalarımızla beraber dışarıdayız. Gidecek bir yerimiz yok" şeklinde konuştu.

17 yaşındaki küçük oğlu Şahin'in de işsiz olduğunu aktaran anne Memnune Çay ise sokakta kaldıklarını, geceyi eşyalarının yanında geçireceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Ali Çay ile röportaj

-Ailenin eşyalarını toplaması

-Eşyalardan görüntü

-Binadan kalan molozlar

-Anne Memnune Çay'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

01.03.2017 - 23.29 Haber Kodu : 170301229