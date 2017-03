DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- DENİZ TRAFİĞİNE SİS ENGELİ

- Şehit Hatları tüm seferlerini iptal etti, İDO'da da iptaller yaşanıyor

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul

İstanbul'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor.

Şehir Hatları A. Ş.'den yapılan açıklamada tüm seferlerin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri

-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri

İDO:

06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü

07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO:

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

Görüntü dökümü:

-Eminönü'de iskelelerden görüntü

-Sisten görüntü

-İptal sefer tabelasından görüntü

-Genel ve detaylar

2- İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da gün boyu etkisini gösteren sis sabaha karşı etkisini iyice arttırdı. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi.

Görüntü dökümü:

-Yollardaki sis

-Araçlar

-Sis uyarısı

-Köprü

-Genel ve detaylar

3- VAPUR SEFERLERİ YAPILAMAYINCA MARMARAY'DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER- İbrahim AKTÜRK / İstanbul

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular Marmaray ve Metrobüs'e yöneldi. Marmaray istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yolcular marmaray istasyonuna aralıklarla alınabildi.

İstanbul'da görülen yoğun sis nedeni ile iptal edilen vapur seferleri diğer ulaşım araçlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. İş çıkış saatlerinde özellikle Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen yurttaşlar Marmaray istasyonlarında yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Dün saat 21.00 itibarı ile Marmaray seferlerinde görülen yoğunluk normal seviyelere indi. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandığından Marmaray' da yoğun yolcu talebi meydana gelmiştir. Yaşanan izdiham nedeniyle özellikle Yenikapı ve Sirkeci istasyonlarında yolcular kontrollü olarak kabul edilmiştir. Yoğunluğa rağmen Marmaray trenlerinde herhangi bir aksama ve gecikme meydana gelmemiştir." denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yoğun sis nedeni ile Şehir Hatları Vapurları seferleri yapılamamaktadır. Marmaray ve Metrobüs tercih edilebilir" denildi. İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO)'nun resmi internet sitesinden de, "Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir" açıklaması yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:

-Yenikapı Marmaray istasyonu'ndan görüntüler

-Marmaray'a binmek üzere ilerleyen yurttaşlar

-Marmaray istasyonundaki yoğunluk

-Vatandaşlarla röp.

-Güvenlik görevlisinin ara verildiğine dair açıklaması

4 - SİS HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

İstanbul'da etkisini arttıran yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Dün saat 18.00'den itibaren görüş mesafesinin 1000 metrenin altına inmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak bazı uçaklar bir süre hava tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş trafiği yüzde 10 oranında azaltıldı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar olumsuz etkilendi. Uçuşlarda 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı.

Görüntü Dökümü:

-Apron'dan uçaklardan görüntüsü

-Sis ve uçak görüntüsü

-Yolculardan görüntü

-Panodan uçakların iniş saat görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

5- PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSLER KUNDAKLANDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL

Kağıthane'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık iki yıldır park halinde bulunun iki minibüs iddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK MİNİBÜSLERİ SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsleri sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

'BENİM ARACIM BURADAYDI, NERDEYSE O DA YANIYORDU'

Mahalle sakinlerinden Enver Sandalcı "Bir senedir bu araçlar burada duruyor ve içinde tinerciler kalıyordu. Bir kaç defa şikayet ettik, polis geldi dağıttı. Bugün de en son yakmışlar. Hatta benim aracım da buradaydı, neredeyse o da yanacaktı' diye konuştu.

Olayı gören vatandaşlardan eşkal bilgilerini alan polis ekipleri kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.

-Cep telefonu görüntüsü minibüslerin alevli yanması

-Yanan minibüslerin içerisinden görüntü

-Yanan minibüslerden görüntü

-Polis ekiplerinin minibüslerin etrafına şerit çekmesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-mahalle sakinleri ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

6- BAKAN KAYA: VESAYETÇİLERİN DARBE ANAYASASIYLA VE ONUN ÖNGÖRDÜĞÜ BU KÖHNEMİŞ SİSTEMLE YOLUMUZA DEVAM EDEMEYİZ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat sürecinde yaşananların anlatıldığı "Şubat'tan Sonra" belgeselinin gösteriminden önce yaptığı konuşmada, "Eskimiş ve köhnemiş bir sistemle düşe kalka yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa yeni Türkiye'ye yeni sistem yaraşır mı diyeceğiz. Vesayetçiler ne derse desin, hangi yalanlara, hangi kara propagandalara sarılırsa sarılsın, ben bütün kalbimle inanıyorum ki, Milletimiz 16 Nisan'da 'evet' diyecek." dedi.

Toplumsal Hafıza Derneği ve Ak Parti İstanbul Kadın Kolları, Haliç Kongre Merkezi'nde 28 Şubat mağdurlarının şahitliklerini ve o günlerde neler yaşandığını özetleyen "Şubattan Sonra" belgesel gösteriminin de olduğu bir program düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile çok sayıda davetli katıldı.

"28 ŞUBAT'TA ÖZGÜRLÜKÇÜ VE SİVİL ANLAYIŞ HEDEF ALINMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, programa katılanlara hitap etti. 28 Şubat'ın asıl hedefinin özgürlükçü ve sivil anlayış olduğuna değinen Kaya, "Bugün üzerinden 20 Yıl geçen 28 Şubat, 'millete rağmen ve millet dışı iktidar' anlayışında olan vesayetçilerin, parlamenter sistemde benzerlerine sıklıkla tanık olduğumuz darbelerinden biri ve "post modern" kılıflı olanıdır. Biliyorsunuz, bu kavramlaştırmayı, bizzat darbecilerin kendisi yapmıştır. 28 Şubat; amaçları, aktörleri ve sonuçları itibarıyla bir proje'dir. Bu ülke insanlarının zulmüne, haksızlığına ve hukuksuzluğuna çok aşina oldukları, bir 'toplumu, siyaseti ve milleti dizayn' projesidir. 28 Şubat, takvimden bir gün değil, hazırlıkları ve etkileriyle uzun bir sürecin adıdır. Projenin amacı kısaca şuydu; Doğu Bloku'nun parçalanmasının ardından dünyada da ivme kazanan ve ülkemizde de rahmetli Özal'la belli bir çizgi yakalamış olan özgürlükçü ve sivil anlayış hedef alınmıştır" dedi.

"BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM Kİ, MİLLETİMİZ 16 NİSAN'DA EVET DİYECEK"

"Biz de vesayetçilerin darbe anayasasıyla ve onun öngördüğü bu köhnemiş sistemle yolumuza devam edemeyiz" diyen Bakan Kaya sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuzda can vermek pahasına vesayetçilere dur demiş bir milleti, artık daha fazla vesayetçi bir sistemle yönetemeyiz. İşte 16 Nisan'da yapılacak referandumun asıl anlamı budur. Eskimiş ve köhnemiş bir sistemle düşe kalka yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa yeni Türkiye'ye yeni sistem yaraşır mı diyeceğiz. Vesayetçiler ne derse desin, hangi yalanlara, hangi kara propagandalara sarılırsa sarılsın, ben bütün kalbimle inanıyorum ki, Milletimiz 16 Nisan'da Evet diyecek. Yeni Türkiye'ye Evet diyecek. 19 Yeni ve çağdaş bir sisteme 'Evet' diyecek. Bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmasın diye 'Evet' diyecek. İstikrara ve istikbale 'Evet' diyecek. Gençler 'Evet' diyecek. Kadınlar 'Evet' diyecek. STK'larımız 'Evet' diyecek. Biz hizmette yarışacağız, hayırda yarışacağız, fikirde yarışacağız, sevgide yarışacağız. Allah bir daha bu millete 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşatmasın."

BİN YIL SÜRECEĞİ SÖYLENEN 28 ŞUBAT'A MİLLET ÖMÜR VERMEDİ

Ablasının da 28 Şubat mağduru olduğunu belirten Kaya, "28 Şubat'ta ekonomik, siyasal ve hiç bir suçu olmayan, masum kızları, öğrencileri okullardan attılar. Segide görünce bir kez daha o günleri yaşadım. Benim ablam da 28 Şubat'ta okulundan atılmış, İstanbul Üniversitesi'nde birinci olmasına rağmen derslere alınmamıştı. Duygulu anlar yaşadım bugün, burada. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek. Bu ülkede milli irade dışında hiç bir güç yoktur. Milli iradenin dediği olur. Bugün yeni Cumhurbaşkanlık sisteminin arefesinde, biz Ak Parti kurulduğu günden beri milletimize güvendik. Bu millet 15 Temmuz'da da iradesinin arkasında olduğunu gösterdi" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandumda güçlü Türkiye için 'evet' diyeceklerini söyleyen Kaya, "Ben 28 Şubat'ın 20. yıl dönümünde, arkasından yapılacak olan referandumda da bu milletin tüm vesayet odaklarını sonsuza dek imkan tanımamak adına, güçlü Türkiye'nin inşası için anayasa değişikliğine güçlü bir şekilde 'evet' diyeceğine inanıyorum. 28 Şubat'ları, 15 Temmuz'ların bir daha ülkemizde yaşanmaması için anayasa değişikliğine evet diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kaya daha sonra programa katılmak üzere salona geçti.

-Bakan Kaya, Kadir Topbaş ve Selim Temurci'nin resim sergisini gezmesi

-Bakan Kaya'nın açıklamaları

-Salondan detaylar

-"Şubattan Sonra" belgeselinden görüntüler

-Genel ve detaylar

7- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLERİYLE DRİFT YAPAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Küçükçekmece'de otomobilleriyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Halkalı'da 19 Şubat tarihinde araçlarıyla cadde üzerinde drift yaptıkları belirlenen Vedat A. ve Mahmut D. adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat A. ve Mahmut D. drift yaptıkları araçlarıyla birlikte Gayrettepe'deki Trafik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler hakkında, 46/2c Maddesi uyarınca, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 206 lira para cezası, 20 ceza puanı ile TCK 179.Maddesinden kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi'ne götürülen Vedat A. ve Mahmut D.'nin daha sonra da savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

-Şüphelilerin Şubeye giriş ve çıkışları

-Şüphelilerin drift yaptıkları araçlar

-Detaylar

8- ŞİŞLİ'DE, AYAĞI İNŞAAT DEMİRİNE TAKILAN BİR KİŞİ APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Şişli'de, kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılan İlhan Seven(68), dengesini kaybederek bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine vurarak ağır yaralanan Seven, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İlhan Seven, evine gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, ayağı kaldırımda bulunan inşaat demirine takıldı. Dengesini kaybeden Seven, bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine çarpan Seven, baygınlık geçirdi.

İlhan Seven'in düştüğü sırada çıkan sesi duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla İlhan Seven'i düştüğü yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İlhan Seven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sokakta ışıklandırmanın yetersiz olduğunu belirten sokak sakinleri, inşaat demirlerinin de tehlike arz ettiğini söyledi.

Evde otururken ses duyarak dışarı çıktığını ifade eden sokak sakinlerinden Mehmet Elmal, öHemen yeğenlerime haber verdim, çocukları geldi. Buradan aşağıya düşmüş. Hemen koştuk, acili aradık kaldırdık, ambulansa koyduk. Durumu iyi değil. İki kulağından da kan geliyordu" dedi.

-Yaralının düştüğü yerde görüntüsü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralının düştüğü yerden çıkartılıp ambulansa alınması

-Sokaktaki demirlerden detay görüntü

-Yaralının düştüğü yerden detay görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Ambulansın gidişi

-Genel ve yakın detaylar

