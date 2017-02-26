DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdü.

DENETİMİN BİLANÇOSU

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 25 bin 859 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 83 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 3 silah, 6 kurusıkı tabanca, 2296 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 527 işyerinden 29 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 5 bin 954 araçtan 227'na işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 137 bin 743 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ

-Şişli Camii önü Huzur Denetimi yerinden görüntü

-Ekiplerin araçları durdurması

-Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

-Bazı yayalarının durdurulması

-Araçların aranması

-Polisin GBT uygulamasından görüntü

-Genel ve Detaylar

FATİH

- Uygulama yapan polisler

- Uygulamaya takılan araçların aranması

- Bayan polisin arama yapması

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

25.02.2017 - 21.40 Haber Kodu : 170225172

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2- RESTORANDA YAŞANAN HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Ataşehir'de bir restoranda yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsızlık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay geçtiğimiz hafta Ataşehir'de bir restoranda meydana geldi. Gece saatlerinde 4 kişi restoran kapısından içeri girip işyerine ait dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişi yaya olarak işyerine geliyor. Güvenlik kamerasını fark eden hırsız yüzünü saklamaya çalışıyor. Hırsızlar kapyı zorlayarak açıp içeri giriyor. diğer 3 kişi çevreyi gözetlerken 1 kişi içeri girip kasanın bulunduğu yerden bilgisayarı alıp koşarak dışarı çıkıyor. Restoran işletme müdürü ikinci defa işyerlerinin soyulduğunu ve çalınan bilgisayarda restorana ilişkin önemli bilgilerin olması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların Restoran önüne gelmesi

-Hırsızların Kapıyı zorlayarak açması

- Güvenlik kamerasını gören hırsızın yüzünü saklaması

-Hırsızın İçeri girip bilgisayarı alması

-Hırsızın yaya olarak kaçması

(AKTÜEL)

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-Hırsızlığın yaşandığı restoranın işletme müdürü ile röp

-Restoranın dış görüntüleri

26.02.2017 - 07.40 Haber Kodu : 170226006

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3- ERDOĞAN, KİTAP FUARINI GEZDİ

* Stantları inceledi, kitap imzaladı

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı."15 Temmuz" temalı fuarın açılışın ardından Erdoğan stantları gezdi. 15 Temmuz gazisinin standını inceleyen Erdoğan, torunları için de kitap aldı. Katılımcılar ve fuarı gezmeye gelenler Erdoğan ile bol bol fotoğraf çektirdi.Erdoğan, daha sonra Yalçın Akdoğan'ın Lider isimli kitabını protokol için imzaladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın stantları gezmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Kitap imzalaması

-Detaylar

25.02.2017 - 19.38 Haber Kodu : 170225167

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4- KILIÇDAROĞLU BALKAN DERNEKLERİ VE FEDERASYONLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

-KILIÇDAROĞLU: OLAY CHP MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİDİR

Haber: İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki programları kapsamında sabah saatlerinde Balkan Dernekleri ve Federasyonları ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polat Otel de gerçekleşen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir parti lideri olarak değil bir vatandaş olarak konuşacağım. 'Bize siz de bu çalışmanın içinde olsaydınız olmaz mıydı?' denildi. Mektup yazdık kendilerine 'Darbe hukukundan arınacaksa herkesin anayasası olacaksa olur' dedik. Bu teklifimiz kabul edilmedi. 'Biz başkanlığı getiriyoruz. Siz de gelin masada olun' denildi. Biz o çalışmaya meşruiyet kazandıramayız" ifadelerini kullandı.

"OLAY CHP MESELESİ DEĞİL MEMLEKET MESELESİDİR"

Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği, bir seçim değildir. Bu demokrasiyi mi, otoriter tek adam yönetimini mi tercih edeceğiz. Bu kadar açık. Demokrasiyi mi, tek adam otoriter bir rejim mi istiyoruz? Bunun partisi olmaz. Eğer tek adam yönetimi olursa, sadece o ve partisi konuşacak. Diğerlerine hayat hakkı kalmayacak. Evet ve hayırın geldiği nokta budur. Olay bir siyasi mesele değil memleket meselesidir. Bir CHP meselesi değil. Hiçbir yerde altı ok yok" diye konuştu.

"HAYIR ÇIKARSA KAOS ÇIKMAZ, TÜRKİYE BÖLÜNMEZ"

Kılıçdaroğlu, "Bazen şunu söylüyorlar; hayır oyu çıkarsa memlekette kaos ortamı doğar mı? Biraz da tehdit ediyorlar. İç savaş çıkar, Türkiye bölünür diye zaman zaman söyleniyor. Hayır çıkarsa hiçbir şey olmaz. Hayır çıkarsa siyasete ders verilecek. Biz sizi seçtik herkes anayasal sınırlar içinde görevini yapsın denilecek. Niçin bize 3. sınıf demokrasiyi layık görüyorlar. Şimdi bu 3. sınıf demokrasiyi de elimizden almak istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Detaylar

25.02.2017 - 23.42 Haber Kodu : 170225189

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5- (ÖZEL) - POLİSE DİRENEN ŞÜPHELİ BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul,()

Taksim Meydanı'nda polis tarafından durdurulan şüpheli bir kişi cami inşaatı şantiyesine götürülerek zorla gözaltına alınabildi. O onlar kameralara saniye saniye yansıdı.Olay Taksim Meydanı'nda saat 16:00 sıralarında yaşandı. Taksim Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekibi yürüyen bir kişiyi siren çalarak durdurdu, üst araması yaptı. Daha sonra durdurulan kişi ile polis arasında anlaşılamayan bir diyalog yaşandı. Diyalog sonrasında otomobilden inen polisin de devreye girmesiyle bu kişi Taksim camii şantiyesine doğru götürüldü. Bu sırada zaman zaman polise direnen kişi polisin elinden kurtulmaya çalıştı. Saniye saniye kameralara yansıyan işlem sırasında gürültüyü duyarak takviye gelen polisler de araya girdi ve bu kişiyi kontrol altına almaya çalıştı. Oldukça sinirli olduğu gözlenen kişi şantiyenin arka tarafına çekildi… Bir süre sonra kelepçe takılabilen kişi çevik kuvvet aracına götürüldü. Gözaltına alınan kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü dökümü

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-Taksim Meydanı

-Polis otomobilinin ilerlemesi

-Yaya olarak ilerleyen kişi

-Polisin bu kişiyi durdurması

-Şoför kısmından inen polisin kişiye üst araması yapması

-Otomobilin ön kısmında oturan polis ile kişinin konuşması

-İki polisin kişiyi cami şantiyesine doğru götürmesi

-Kişinin polise direnerek ellerinden kurtulmaya çalışması

-Şantiye alanından desteğe gelen polisler

-Kişinin polislerle tartışması

-Genel ve detay görüntüler

25.02.2017 - 19.09 Haber Kodu : 170225165

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6- (ÖZEL) BAĞCILAR'DA METRO ÇALIŞMASI YAKININDAKİ 4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

* Bağcılar'da çatlaklar oluşan 4 binadaki 23 daire ve 4 iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı.



* Çatlaklar oluşan binalarda ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

* Dairesini boşaltan Muhittin Alıç,

"Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Bağcılar'da devam eden metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 4 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri binalarda oturanları tahliye etti. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2'si 5 katlı, 2'si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı.

23 DAİRE 4 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 iş yeri sahibi taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına alıp daire ve işyerlerinden ayrıldı. Dairesini boşaltan Muhittin Alıç, "Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık" dedi. Evini tahliye eden bir diğer sokak sakini, "Altan metro geçiyor dediler. Duvarlarda ve kirişlerde çatlaklar var. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Eşyalarımızın bazılarını aldık akrabalarımıza gideceğiz" ifadesini kullandı. Çok sayıda ailenin mağdur olduğunu belirten Zübeyde Coşkuner ise, "Burada ya metro çalışmasını durduracaklar ya da bize bir tahsis edecekler. Şuanda benim sinirlerim alt üst durumda. 30 sene de bu evi zor aldım. Biz istemiyoruz, buradaki çalışmaları durdursunlar. Tuvalet taşları, kapılar hepsi zarar gördü. Çantam ve telefonu alıp çıktım evimden. Mağdur durumdayız" diye konuştu.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekipleri sokak ve binalarda hasar tespit çalışması başlattı. İnceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğu, hasarın da neden kaynaklandığı netleşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye edilen binalar

-Sokak sakinlerinin eşyalarını alıp dairelerini boşaltması

-Röpler.

-Çalışma yapan ekipler

-Zabıta ekiplerinin kapıları mühürlemesi

-Genel ve detaylar

25.02.2017 - 16.06 Haber Kodu : 170225122

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7-KADIKÖY'DE KADINLARDAN EYLEM

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü öncesi bir araya gelen kadınlar "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diyerek başlattıkları eylemlere devam etti. İstanbul'un birçok ilçesinde ve Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Eskişehir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşen eylemlerde kadınlar "Tek başına olmaz, hayır. Kadınlar birlikte güçlü" dedi.Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup eylem yaptı."Tek başına Olmaz. Birlikte Güçlü" yazılı pankart açan grup "Erkek şiddetine Hayır","Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir","Kadınlar Birlikte Güçlü" yazılı dövizler taşıdı.Eyleme katılanlar "Kadınlar artık susmayacaklar","Yaşasın Kadın dayanışması", "Dünya Yerinden Oynar ,Kadınlar Özgür Olsa" şeklinde slogan attı. Eylemde yapılan açıklamada "8 Mart'a doğru bizler erkek şiddetine, cinayetlere, tacize, tecavüze, cinsel istismara ve istismarı meşrulaştırmaya çalışanlara karşı birlikte daha güçlü olacağız. Her alanda irademizin ve seçimlerimizin yok sayıldığı, işimizin elimizden alındığı, hayatlarımızın çalındığı bu ülkede bizler de birbirimize söz veriyoruz: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Tek başımıza olmadığımızı, kadın dayanışmasıyla güçlü olduğumuzu unutmayacağız" denildi. Yapılan açıklamanın ardından grup yürüyüş düzenledi.Yürüyüş sırasında sloganlar atan grup daha sonra olaysız bir şeklide dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Üzerinde hayır yazan kadın maketi

-Slogan atmaları

-Basın açıklaması

-Yürüyüşten görüntü



-Genel ve detay görüntüler



25.02.2017 - 21.36 Haber Kodu : 170225171

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8- KARTAL'DA REZİDANS SATIŞ OFİSİNDE YANGIN

Haber Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul

Kartal'da bir rezidansa ait 3 katlı satış ofisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük hasar meydana geldi. Yangın dün saat 23.00 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki rezidansa ait 3 katlı satış ofisinde çıktı. Binanın ikinci katındaki elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangını gören inşaat çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan satış ofisi yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yanan satış ofisinin yanında bulunan Kartal Belediyesi'ne ait konutta ikamet eden Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Alev alev yanan satış ofisi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Kartal Belediye Başkanı ile röp.

-Genel ve Detay

26.02.2017 - 01.20 Haber Kodu : 170226002