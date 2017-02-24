DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KUNDAKÇISI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldı. Mahkemenin serbest bırakma kararı ile ilgili Mehmet Ali Aligül'ün işlemleri yapılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı doğrultusunda savcılık, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine 8.Sulh Ceza Hakimliği'nce, Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu yeni karar üzerine orada bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Aligül'ü tekrar gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aligül saat 22.05'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geceyi burada geçirecek olan Aligül'ün yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne girişi

23.02.2017 - 22.24 Haber Kodu : 170223204

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2 SULTANAHMET'TE TÜNEL KAZDILAR

* Kaçak kazı yapan 1 kişi, Bizans dönemine ait eserlerle yakalandı

* Kazının yapıldığı evden, 6 metre derinliğinde Sultanahmet Camii altına kadar uzanan bir tünel açıldığı tespit edildi.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Sultanahmet'te bir evin bahçesinden tarihi surların altını kazan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılar ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'teki tarihi surların bulunduğu bölgelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine on gün önce çalışma başlattı. Polis ekipleri, dün Sultanahmet Mahallesi, Akbıyık Caddesi'ndeki bir evin bahçesinden toprakla uğraşıldığını görünce kazı yapılan adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinde ve şüpheli Hakan Ö.'nün üst aramasında Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılara ulaştı.

TÜNEL SULTANAHMET CAMİİ'NİN ALTINA KADAR UZANIYOR

Polis yapıtığı incelemede evin bahçesinden kaçak kazı için yaklaşık 5 ay önce 6 metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit ederek, tünelin diğer ucunun yaklaşık olarak Sultanahmet Camisi'nin altına kadar gittiğini değerlendiriyor.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö.'nün işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Surdan görüntü

-Evin görüntüsü

-Kazılan tünelin görüntüsü

-Ele geçirilen tarihi eserler

-Genel ve detay görüntüler

-Şüphelinin fotoğrafı

23.02.2017 - 16.45 Haber Kodu : 170223158

24.02.2017 - 00.31 Haber Kodu : 170224003

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(ÖZEL)

3- SANCAKTEPE'DE CİNAYET

- Evinde boynundan bıçaklanarak öldürüldü

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Sancaktepe'de yaşayan 61 yaşındaki Ferhat Öztürk, akşam saatlerinde evinde boynundan 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sancaktepe Meclis Mahallesi Caner Sokakta bir binanın giriş katındaki dairede dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan biligiye göre, 61 yaşındaki Ferhat Öztürk, akşam saatlerine evine gittikten sonra eve gelen bir kişi tarafından boynundan 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından bıçağı da yanına alan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ferhat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



YAKINLARI SOKAĞA AKIN ETTİ

Daha sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri binaya yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayı duyan yakınları sokağa akın etti. Öztürk'ün evde eşi ile birlikte yaşadığı karşı dairesinde ise çocuğunun yaşadığı öğrenildi.

Ceset, savcı incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



KOMŞUSU: BOYNUNU KESMİŞLER..

Öldürülen Öztürk'ün komşusu olayla ilgili, "Hayat mücadelesi başka bir şey yok. Kendi evinde bıçaklanmış. Boynunu kesmişler diye bilgi geldi. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki kalabalık

-Cenaze aracı

-Polis aracı

-Polisler

-Olay Yeri İnceleme ekibi

-Savcının çıkışı

-Cenazenin çıkarılışı

-Komşu ile röportaj

-Delillerin götürülmesi

-Genel ve detay

24.02.2017 - 00.03 Haber Kodu : 170224002

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4- FATİH'TE OTOPARK KAVGASI: 3 YARALI

* Kavga sonrası silahlarıyla kaçarken güvenlik kamerasına yansıdılar

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK İSTANBUL

Fatih'te iki grup arasında otopark yüzünden çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Kavgaya karışan zanlıların silahlarıyla olay yerinden uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Cibali Mahallesi Sinan Cami Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede iki grup arasında silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Yaralanan Samet Algül, Ümran Algül ve Muhammet Çiftçi Balat'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından kaçan zanlılar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki zanlının olay yerinden uzaklaşması ve zanlılardan birinin elinde silah olduğu görülüyor. Çatışmada yaralananların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, kavganın otopark yüzünden çıktığı öğrenildi. Polisin, kavgaya karıştıktan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği sokaktan görüntüler

-Polisin olay yerindeki incelemelerinden görüntüler

-Detaylar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Farklı açılardan zanlıların olay yerinen uzaklaşmasından görüntüler

-Bir zanlının elindeki silah

-Detay görüntüler

23.02.2017 - 22.25 Haber Kodu : 170223205

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5- PENDİK'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlıUyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te sabah erken saatlerde helikopter destekli operasyon düzenledi. Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan 13 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sivil ekipler de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin operasyon bölgesine gidişi

-Helikopterden görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Polislerin eve girişi

-Genel ve detay görüntüler

24.02.2017 - 07.30 Haber Kodu : 170224011

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6- BLUTV'NİN KORKU KONSEPTLİ DİZİSİ SAHİPLİ'NİN GALASI YAPILDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL,()

Dijital TV sektörüne hızlı bir giriş yapan, Türkiye'nin internet televizyonu BluTV, kendi yerli dizilerini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. İlk online yerli dizi Masum'un ardından, 24 Şubat'tan itibaren BluTV'de yayınlanmaya başlayacak olan korku dizisi 'Sahipli' nin galası yapıldı.

Trump Towers Sinema'da bu akşam gerçekleştirilen galaya, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, BluTV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay, 'Sahipli' dizisinin yönetmeni Alper Mestçi, oyuncuları Funda Güray, Baran Akbulut, Sait Genay, Ferit Kaya, Koray Şahinbaş'ın yanısıra TV ve sinema dünyasından isimler ve davetliler katıldı.

"Sahipli" dizisinin başrol oyuncularından Baran Akbulut, internet televizyonu BluTV'nin kurulmuş olmasının sektör adına mutluluk verici olduğunu ifade ederek "Hem sektör çalışanları adına, hem yayıncılık anlamında hem de seyirciler adına mutluluk verici, umut verici bir gelişme. Dizilerin 45 dakika olması hem kalıcı bir eser olmasına yol açacak hem de çalışma koşulları açısından daha insani şartlar altında çalışacağız. Seyirci de büyük tadlar alabilecek, çünkü daha detaylı çalışabileceğiz." dedi.

Diğer başrol oyuncusu Funda Güray ise, dizide Büşra karakterini canlandırdığını söyleyerek, "Aslında korku ve gerilim tarzı filmlerde bayağı etkileniyorum ve korkuyorum açıkçası. Bana senaryosu geldiğinde, ilk iki üç bölümü okuduğumda gerçekten korktum." diye konuştu.

BluTV Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ korku sinema sektöründe öncü olan yönetmen Alper Mestçi ile çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yalçındağ sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk bir kaç bölümü izleme fırsatım oldu. Gerçekten müthiş bir proje oldu bence; korku izleyicisi olmamama rağmen... Masum'dan sonra 'farklı bir proje yapalım' dedik. Alper Beyle bir toplantı yaptık. O'nun da çok hevesli olduğunu gördük."

Yönetmen Alper Mestçi ise şunları söyledi: "Sinema filmi gibi değil tabii. Bu çok yeni bir şey. Türk korku seyircisine sinema dışında bir platform sunduğu için BluTV'ye teşekkür ediyorum. Yurtdışında da aslında bu tür platformlarda da korku çok geçerli bir tür olarak düşünüyorum. Hedef kitlesi zaten daha genç seyirci olduğu için sinemada korku filmi izlemeye giden kitleyi çekebilirsek bu platforma, güzel olacak diye düşünüyorum."

Yapımcılığını D Productions'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin yaptığı dizinin başrollerinde Funda Güray, Baran Akbulut, Sait Genay, Ferit Kaya, Koray Şahinbaş yer alıyor.

Dizinin konusu ise şöyle; yaşadığı felaketin etkisiyle yıllar sonra doğduğu köye doktor olarak dönmeye karar veren Büşra, geçmişi en az onunki kadar yaralı öğretmen Selim ile geri dönülmez bir yolculuğa çıkar. Gerilimi adım adım artan hikâyenin düğümü de, Selim ile Büşra'nın birbirlerini daha iyi tanımasıyla neredeyse çözülmez hâle gelecektir.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan genel ve yakın detaylar

-Davetlilerden genel ve yakın detaylar

-Arzuhan Doğan Yalçındağ'dan detay görüntü

-Aydın Doğan Yalçındağ'dan detay görüntü

-Aydın Doğan Yalçındağ ile röportaj

-Sahipli dizisinin Yönetmeni Alper Mestçi ile röportaj

-Sahipli dizisinin oyuncusu Funda Güray ile röportaj

-Sahipli dizisinin oyuncusu Baran Akbulut ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

23.02.2017 - 23.51 Haber Kodu : 170223224