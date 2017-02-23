DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KUNDAKÇISI YAKALANDI

* Şüpheli adım adım güvenlik kamerasına yansıdı

* Şüphelinin ilk ifadesinde, "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan bir kişiyi Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kameralarından bir kişiyi tespit etti. TEM ekipleri, bunun üzerine operasyon düzenleyerek 39 yaşındaki M.A.A.'yı Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. M.A.A., Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesinin burada alınacağı öğrenildi.

Öte yandan; şüphelinin, sosyal medyadaki hesabından olayın ardından kundaklamayı övücü paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.A. polisteki ilk ifadesinde, "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

ZANLININ PAYLAŞIMLARI

Gözaltına alınan M.A.A.'nın, olayın ardından Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

BENZİN İSTASYONDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

M.A. A.'nın, bir akaryakıt istasyonunda, bir pet şişeyle yakıt alırken güvenlik kameralarınca görüntüledi. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüphelinin, aldığı bu akaryakıt ile kundaklama olayını gerçekleştirdiği değerlediriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasından olay anı

-Olaydan sonra sanat merkezi

-Şüphelinin fotoğrafları

-Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımları

-Şüphelinin akaryakıt istasyonunda pet şişeyeyle yakıt alması (Güvenlik kamera görüntüleri)

-Genel ve detaylar

22.02.2017 - 18.50 Haber Kodu : 170222191

22.02.2017 - 19.30 Haber Kodu : 170222200

22.02.2017 - 20.23 Haber Kodu : 170222205

22.02.2017 - 20.51 Haber Kodu : 170222207

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2- İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU

Haber- Kamera: Hakan KAYA -Ozan URAL-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 01.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal başta olmak üzere birçok ilçede terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polis ekipleri Ümraniye Site Mahallesi, 3010 Caddesi üzerindeki bir gecekonduya baskın düzenledi. Polis ekiplerinin evde aramaları sürerken, dışarıda ise özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Polis ekipleri, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Çam Sokakta bulunan 6 katlı bir binaya ve Beyoğlu, Mahmutşevketpaşa mahallesi, Kurudere sokaktaki iki katlı bir eve de baskın düzenledi. Ekipler adreslerde arama yaparken operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu öğrenilldi.

Görüntü dökümü :

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-Operasyona vatandan harekat

-Özel harekat polisinin eve girmesi

-Alınan önlemler

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar

23.02.2017 - 03.23 Haber Kodu : 170223009

23.02.2017 - 03.31 Haber Kodu : 170223010

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3- ŞİŞLİ'DE KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Şişli'de ters yöne giren taksi ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yan dönen takside sıkışan şoförü çevredekiler kurtardı.

Kaza, Darülaceze Caddesi Vergi Dairesi Başkanlığı önünde dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. 34 TBL 76 plakalı taksi sürücüsü Sertan Çay, Mecidiyeköy istikametinde seyir halindeyken Vergi Dairesi Başkanlığı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Murathan Diriöz'ün kullandığı 34 ZF 5047 plakalı araç ile çarpıştı.

YAN DÖNEN ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Çarpmanın etkisi ile taksi savrulup yan döndü. Araç içerisinde sıkışan Sertan Çay, çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Daha sonra vatandaşlar yan duran taksiyi kendi imkanları ile düzeltti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre tek yön trafiğe kapandı.

Görgü tanıklarından Zeliha Aslan "Kaza olduğu görünce geldik, araba ters dönmüştü. İnsanlar yaralıyı iterek arabanın içerisinden çıkarttı. Daha sonra ilk yardımda çalışan arkadaşlar geldi, ilk müdahaleyi yaptı.

'İNSANLAR ARABAYI TAKLA ATMASIN DİYE TUTTU'

Kaza sırasında orada bulunan Mahmut İncir de, "Benzincideydim, baktım araba ters yatmış. Beyaz arabaya çarpmış, çarptıktan sonra yan yatmış. İnsanlar arabayı tuttu ki takla atmasın diye. Şoförü çıkarttık sonra ambulans geldi, aldı götürdü" diye konuştu.

Yaralanan sürücü ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü aracı vatandaşları düz çevirmesi

-Cep telefonu görüntüsü vatandaşların panik anları

-Yaralının yerde yatması

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Kazaya karışan kişi ile röportaj

-Çevredeki vatandaşlar ile röportaj

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

22.02.2017 - 18.30 Haber Kodu : 170222185

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4- BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE VE İTALYA'YI YAN YANA GETİREBİLMEK SON DERECE ÖNEMLİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-İtalya İş Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Zeybekci: "Türkiye'nin çevresi dediğimiz bu çevrede inanılmaz iş fırsatları var. Afrika uzak gibi görünse de, Türkiye için yakın dediğimiz yerlerde ortak iş birliği ile ilgili güzel kararlar aldık. İki ülkenin tarihinde belki de ilk defa olacak, iki bakan ilk defa üçüncü ülkelere birlikte gideceğiz. Orada birlikte Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcileri ile oradaki fırsatları kovalayacağız." dedi.

Türkiye ve İtalya'dan iş dünyası temsilcileri, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda buluştu. Foruma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalyan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı Mehmet Büyükekşi ve iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı.

"TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİ DEDİĞİMİZ BU ÇEVREDE İNANILMAZ İŞ FIRSATLARI VAR"

Kapanış oturumunda bir konuşma yapan Bakan Zeybekci yapılan toplantılarda çok önemli kararlar aldıklarına belirterek, "Gerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, gerek ticaret hacmimizin arttırılması, özellikle Türkiye'nin çevresi dediğimiz bu çevrede inanılmaz iş fırsatları var, gerekse Afrika'da uzak gibi görünse de Türkiye için yakın dediğimiz yerlerde ortak iş birliği ile ilgili güzel kararlar aldık. İki ülkenin tarihinde belkide ilk defa olacak, iki bakan ilk defa üçüncü ülkelere birlikte gideceğiz. Orada, birlikte Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcileri ile, oradaki fırsatları kovalayacağız. Türkiye ile İtalya rakip değil. İki ülke birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Bu iki ülkeyi yan yana getirebilmek son derece önemli" dedi.

"ORTAYA BİR PARA KOYMAK LAZIM"

İki ülkenin birlikte iş yapabilmesi için Türk ve İtalyan Eximbank'larının imzalamış oldukları anlaşmanın önemine değinen Zeybekci, "Bu konu ile ilgili bir arzu var. Bu üçüncü ülkelerle ilişkilerle ilgili en önemli şey, çok güzel ve hızlı bir İtalyan arabamız var ama yakıt yoksa bu araba bir anlam ifade etmiyor. Bugün Türk ve İtalyan Eximbank'larının imzalamış oldukları anlaşma son derece önemli. Ortaya bir para koymak lazım. Kaynak koymak lazım ki hedefe gidebilelim. Bu Türk ve İtalyan iş dünyası için aranan bir şey." şeklinde konuştu.

"2017 YILI İÇİNDE İTALYA'DA TÜRK TİCARET MERKEZİ'Nİ AÇACAĞIZ"

Bakan Zeybekci, Türkiye ve İtalya'nın ekonomik işbirliği için karşılıklı ticaret merkezleri açılacağına dikkat çekerek, "Biz bu dönemde Türk Eximbank'ın sermayesini güçlendirme anlamında çok önemli adımlar attık. Şu anda Türk Eximbank, Kore'den sonra ikinci sırada. En kısa zamanda bir numara olmayı düşünüyoruz. İtalya'nın dünyada açtıkları ilk yatırım ofisinin Türkiye'de İstanbul'da açılmış olması son derece önemli bir göstergedir. Bizde 2017 yılı içinde İtalya'da Türk Ticaret Merkezi'ni açacağız. Bu Türkiye'nin, bakanlığımızın TİM'le beraber geliştirdiğimiz çok önemli bir projedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK DÜNYADAKİ EN İDDİALI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Zeybekci, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara destek ve yardım edeceklerine değinerek, "Şu anda Türkiye olarak dünyadaki en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. Türkiye'de sağlık teknolojileri, petro kimya teknolojileri ve Metalurji alanları da dahil olmak üzere yatırım yapmak isteyen şirketler bizzat gelecekler Ekonomi Bakanlığı'nda benim kapıma. Kapımız sonuna kadar açık. Oturacağız, beraber karar vereceğiz. Sizlerle şartları birlikte konuşacağız. Her şirketin yatırımı için ayrı bir teşvik düzenleyeceğiz. Hükümet olarak şu anda parlamentodan almış olduğumuz çok güçlü bir yetki var. Bu yetkiyi de sizlerle kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntü

-Bakan Zeybekci'nin açıklamaları

22.02.2017 - 20.52 Haber Kodu : 170222208