DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- FETÖ'DEN ALINAN ESKİ İKİ SAVCI VE BİR HAKİM TUTUKLANDI

*Eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu tutuklandı.

* Çimen, Gündoğdu ve Sarıkaya'nın örgüt üyeliği suçlamalarını ifadelerinde reddettiği öğrenildi.



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya "FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.

SEGBİS İLE 4 SAAT İFADE VERDİLER

İki gün önce gözaltına alınan eski hakim Gündoğdu ile eski savcılar Çimen ve Sarıkaya ek gözaltı süresi boyunca Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldu. Bu sabah da adliyeye getirilen şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak yaklaşık 4 saat ifade verdi.

YARGITAY TUTUKLANMALARINA KARAR VERDİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adnan Çimen, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın "FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

"EVRAKTA SAHTECİLİK" SUÇUNDAN DA İFADE VERDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın kaldıkları evde ele geçirilen iki pasaport ve bir sahte kimlik ile ilgili 'Evrakta sahtecilik' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadelerini aldı.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çimen, Gündoğdu ve Sarıkaya'nın örgüt üyeliği suçlamalarını ifadelerinde reddetiği belirtildi. Sokakta yürürken Cuma günü polis tarafından gözaltına alınan Adnan Çimen savunmasında 'Nerede kaldığımı bilmiyorum, hergün farklı yerde kalıyordum' dediği öğrenildi. Üzerinden başkasına ait sahte kimlik çıkan eski savcı Adnan Çimen de ifadesinde, sahte kimlik için "Tanımadığım, bilmediğim bir kişiye para karşılığı yaptırdım" dedi.

"HASAN KILIÇ PASAPORTUNU UNUTMUŞ"

"Bylock" kullanıcısı eski Hakim Dursun Ali Gündoğdu, ifadesinde saklandıkları evde pasaportu ele geçirilen firari eski savcısı Hasan Kılıç'ın kendilerini ziyarete geldiğini ve pasaportunu evde unuttuğunu ifadesinde anlattığı belirtildi.



EV TEMİN EDEN DE İFADE VERDİ

Gündoğdu ve Sarıkaya'nın saklandıkları evi temin eden Gündoğdu'nun teyzesi oğlu şüpheli Erol Yılmaz İrfanoğlu da, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ifade verdi. İrfanoğlu ifadesinde, Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın arandığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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2- ESKİ HAKİM VE SAVCILAR "EVRAKTA SAHTECİLİKTEN" DE TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya 'Resmi Belgede sahtecilik' ve 'Resmi Belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından da tutuklandı.

SAVCI EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, evrakta sahtecilik suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadesini aldığı şüpheliler Çimen, Gündoğdu ve Sarıkaya'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Başsavcıvekili Aydıner, Erol Yılmaz İrfanoğlu'nu da "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" ve "Örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasını istedi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan 4 şüpheli,savcının tutuklanmasını istediği sevk maddelerinden tutuklanmasına karar verdi.

Savcılar ve hakim işlemlerinin ardından adliyeden çıkarılarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Adliye önünde bekleyen savcılar ve hakimin yakınlarının çıkış sırasında alkışladıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Savcılar ve hakimin adliyeden çıkarılmaları

-Polis aracına bindirilmeleri

-Yakınlarının alkışlaması

20.02.2017 - 21.46 Haber Kodu : 170220199

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3- İSTANBUL'DA SABAHA KARŞI SİS ETKİLİ OLDU

Haber -Kamera : Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul'da sabaha karşı saat 04.30 sıralarında sis etkili olmaya başladı. Oluşan sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda düşen görüş mesafesinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi zaman zaman düşerken Boğaziçi Köprüsü oluşan sis nedeniyle kısmen görünmez hale geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkilemezken, araç sürücüleri "sis var" şeklindeki elektronik uyarı levhaları ile uyarıldı.

Görüntü dökümü:

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-Sis görüntüsü

-D-100 sis

-Boğaz köprüsü

-Genel ve detaylar

21.02.2017 - 05.26 Haber Kodu : 170221009

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4- FATİH'TE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL

Fatih'te, bir kahvehaneye gelen, yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen iki kişi, bir masada oyun oynayan gruba ateş açtı. Saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kocamustafapaşa Seyyid Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Sokağı'nda meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerine geldikleri motosikleti park eden kasklı iki kişi koşarak kahvehaneye geldi. Kahvehanenin arka tarafındaki bir masada oyun oynayan gruba yönelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, montlarının cebinden tabancalarını çıkararak ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan gruptakiler kendilerini yere atarken, kahvehanedeki diğer müşteriler de panik halinde kaçmaya başladı. Saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Saldırganlar, daha sonra, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Boş kovanlardan görüntü

-Kahvehaneden genel ve yakın detaylar

-Polis ekipleri

-Olay yeri incelme ekipleri çalışması

-Camdaki kurşun izleri

-Genel ve detaylar

20.02.2017 - 22.43 Haber Kodu : 170220202

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5- İSTANBUL'DA 111.5 KİLO BOMBA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Diyarbakır'da 2 gün önce PKK'ya yönelik 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçirildiği operasyonla ilgili firari olarak aranan E.B ile bağlantılı İstanbul'daki 7 adreste yapılan operasyonda 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. M.E.T adlı bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da 18 Şubat 2017 tarihinde 85 kilo 550 gram plastik patlayıcının ele geçtiği operasyonla ilgili firari olarak aranan E.B. ile bağlantılı İstanbul'da 7 adres belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen bu adreslere operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK üyesi M.E.T gözaltına alınırken yapılan aramada, 81 kilo 83 gram amonyum nitrat, 19 kilo 46 gram TNT, 10 kilo 75 gram alüminyum tozu olmak üzere toplam 111 kilo 433 gram bomba yapımında kullanılan malzeme, 1 tabanca, 21 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. M.E.T sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen bomba malzemeleri de incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen bomba ve malzemelerin fotoğrafları

20.02.2017 - 22.18 Haber Kodu : 170220200

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6- GAZETECİ CEM KÜÇÜK'ÜN KARDEŞİNİN OTURDUĞU EVE 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu Güngörendeki eve nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Gazeteci Cem Küçük'e ait kardeşi Osman Küçük'ün oturduğu eve dün saat 19.00 sıralarında, nereden ve kim tarafından ateş edildiği anlaşılamayan 4 kurşun isabet etti. Cem Küçük'ün yengesi ve iki yeğenin evde bulunduğu sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de evde delil incelemesi yapıyor.

Gazeteci Cem Küçük basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saat tam 19.00'da televizyondayken reklam arasında kardeşimin eşi aradı. Eve ateş ediliğini, kurşun izleri olduğunu söyledi. O esnada yengem ve iki yeğenim de evde. Polislerin yaptığı araştırmaya göre 4 el ateş edilmiş olduğu görülüyor. Terör olayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tesadüf gibi görünmüyor, bilinçli yapılmış. Evin her şeyi benim üzerime görünüyor ama ben oturmuyorum. Kardeşimin 10 yıldır kullandığı bir ev burası, arası benim de gelip gittiğim yer. Terör örgütlerinden birinin işi gibi görünüyor. İstanbul emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey detaylı inceleyip araştırıyorlar. Eğer terör örgütlerince bizi korkutmak, yıldırmak için yapılan bir eylemse benim gibi birini asla yıldırmaz." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeirnden görüntü

20.02.2017 - 22.53 Haber Kodu : 170220204

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7- ZABITADAN SURİYELİ DİLENCİLERE OPERASYON

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyüşehir Belediyesi, dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona, polis, itfaiye, sağlık ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de destek verdi.



Dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı saat 04.30 sıralarında operasyon düzenledi. Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan zabıta ekipleri daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinle birlikte adreslere hareket etti. Operasyona İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de destek verdi. Zabıta ekipleri suriyeli ailelerin kaldığı dükkanların ve evlerin kapılarını polis eşliğinde tek tek çaldı. Uykularından uyanan Suriyeli aileler karşılarında polis ve zabıtaları görünce şaşkınlık yaşadı. Ne olduğunu anlamayan bazı Suriyeliler, zabıtalara direnerek kaldıkları yerden çıkmak istemedi. Zabıtalar tarafından toplanan Suriyeliler, belediyeye ait araçlara bindirilerek Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Gençlik Kampı'na yerleştirmek üzere götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Kocasinan Polis Merkezinde toplanan araçlardan görüntü

-Operasyona giden araçlardan görüntü

-Zabıta araçına bindirilen sureli vatandaşlardan görüntü

-Polis ve zatıba ekipleri ev ve dükkan girmesi

-Genel ve detaylar



21.02.2017 - 06.28 Haber Kodu : 170221010

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8- ÜSTÜ PEYNİR ALTI ÇAMUR VE KAÇAK SİGARA

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Sakarya'da polisin durdurduğu bir otomobilin bagajındaki bidonun üstünden peynir altından çamur ve kaçak sigara çıktı. 3 bin paket sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak sigara geleceği istihbaratı üzerine harekete geçti. İhbar edilen otomobili durduran ekipler, bagajdan çıkardıkları bidonu açtı. Açılan bidonun üstünden peynir, altından çamur ve çamurun altından da kaçak sigaralar çıktı. Toplamda 3 Bin paket sigaranın ele geçirildiği otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Kaçak sigara taşıyan otomobilin bagajından çıkan bidon

-Polislerin bidonu açmaları

-Üstte peynir altında çamur en altta çıkan kaçak sigaralar

-Genel ve detay görüntüler

20.02.2017 - 20.29 Haber Kodu : 170220189