DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Başakşehir'de, yüzleri maskeli 4 kişi bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek yaklaşık 2 kilo altını alıp kayıplara karıştı.Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı. Ardından içeri giren soyguncular vitrinde bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.

KAÇARKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE RASTLADILAR

Kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisine rastlayan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, soyguncular gittikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:



--------------------



-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden görüntü



-Kuyumcu dükkanının çevresinden görüntüler



-Dükkanın kırılan kapısından detaylar



-Güvenlik görevlisinin durumu polise anlatması



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler



-İşyeri sahibinden görüntü(Uzun boyu, siyah montlu olan)



-Detay görüntüler

19.02.2017 - 07.31 Haber Kodu : 170219005

==============================

2- KARAMOLLAOĞLU'NDAN "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ" ELEŞTİRİSİ

* Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

"Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımına uyulması icap eder. Başkan bütün yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasını kendisi kontrol edecek tarzda bir düzenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı Anma ve Şehitler Gecesi'nde yaptığı konuşmada; "Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımına uyulması icap eder. Başkan bütün yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasını kendisi kontrol edecek tarzda bir düzenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir" dedi.Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından, ölümünün 6. yılında Necmettin Erbakan'ı anma programı organize edildi. Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer katıldı. Karamollaoğlu referandum süreci öncesi Anayasa değişiklik teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Biz prensip itibarı ile başkanlık sisteminin karşısında değiliz. Hatta taraftarız ancak Başkanlık sistemi kabul edilecekse mutlaka bu başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımına uyulması icap eder" dedi.

"YARGI VESAYET ALTINA ALINACAK"

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının meclis üzerinde vesayet kuracağını belirten Karamollaoğlu, "Başkan bütün yetkiyi elinde bulundurur, parlamentoyu kendisi kabul eder adalet mekanizmasını kendisi kontrol edecek tarzda bir düzenleme olursa burada adalet olmaz. Bu dikta rejimine evrilmek demektir. Biz bunları hem hükümete hem mecliste grubu bulunan parti başkanlarına ilettik. Talep ettiğimiz değişiklikler mecliste yapılmadı. Cumhurbaşkanının meclisi fesih etme, seçime götürme yetkisi var mı? yok mu? Böyle bir yetkisi varsa meclisin üzerinde vesayet kuracak. Bu değişiklikle yargı organlarının yarısına yakınını Cumhurbaşkanı, kalanını da meclis seçecek. Yargı vesayet altına alınacak" diye konuştu.

"BİZİ KANDİL İLE YAN YANA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz böyle bir düzenlemeye evet demeyiz, dedik. Nazik olsun diye de 'Hayır' demedik. Şimdi bizi Kandil ile yan yana getirmeye çalışıyorlar. Siz Avrupa Birliği ile CHP ile yan yana mısınız? Aynı kulübün içinde misiniz? Kandil de o kulübün içinde mi değil mi? onu söyleyin. Siz Ortadoğu'da en güçlü müttefik olarak İsrail'i görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Kandil de görüyor. CHP de görüyor. Neremiz benziyor bizim onlarla"

"PARALEL YAPIYI BU MEMLEKETTE KİM BESLEDİ, BU NOKTAYA GETİRDİ?"

"Haksız ithamlara razı olmayacağız. Bunu bu dünyada bir kavga meselesi de yapmayacağız" " diyen Karamollaoğlu, "Siz benzetmelere kalkarsanız, hiçbir zaman bir araya gelmediğimiz Paralel yapıyı bu memlekette kim besledi, bu noktaya getirdi? 15 yıl beslediniz. Bir ihtilal denemesi olunca milletimiz biz affetsin, Allah bağışlasın diyorsunuz. Milletten özür diliyorsunuz. Sen bu hakkı kendinde görüyorsan, öbür taraftakilerin de aynı tövbeyi yapmaları durumunda onları da serbest bırakman icap eder" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



----------------------



-Salondan detaylar



-Karamollaoğlu'nun salona gelişi



-Karamollaoğlu'nun açıklamaları



-Genel ve detaylar

19.02.2017 - 00.23 Haber Kodu : 170219001

==================================

3- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ÇAMLICA CAMİİ'NE DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Yapımına 41 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı. Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine rekortmen bir alem takıldı. 4,5 ton ağırlığında ve 7 metre 77 santimetre boyundaki alemin dünyada bir eşinin daha olmadığı belirtildi. Çamlıca caminin bu yıl içinde açılması planlanıyor.

41 AYDIR İNŞAATI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 78'nin tamamlandığı öğrenildi. Camii inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILDI

Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise tamamlanarak yerine asıldı. 3 metre 12 santim genişliği ve 4,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük alemi olduğu belirtilen Alem'in İstanbul'da bir firma tarafından nano teknoloji kullanılarak imal edildiği belirtildi. Paslanmaz çelikten imal edilen Alem'in geçirilen özel bir işlemin ardından rengi altın sarısına döndürüldüğü öğrenildi. 3 parçadan oluşan Alemin son parçası bugün düzenlenen bir törenle vinçle kaldırılarak 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerindeki yerine takıldı.

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam 608 metreyi geçiyor.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen anlatan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyorö dedi.

YÜZDE 78'İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 75'lik kısmının tamamlandığını belirten Ergin Külünk "Caminin bulunduğu alanda şu anda 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişi caminin tamamlanması için çalışıyor. Şu anda dünyanın en büyük alemini camimizin kubbesindeki yerine takıyoruz. Planlarımızı bu yıl içinde caminin tamamlanarak açılması için hazırladık. " dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Havadan caminin görüntüsü



18.02.2017 - 18.08 Haber Kodu : 170218174

18.02.2017 - 18.11 Haber Kodu : 170218175

==================================

4- TEKSTİL DEPOSUNDAKİ SOYGUN KAMERADA

* 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldıları

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bahçelievler'de bir tekstil firmasının deposuna giren soyguncular 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Soygun bu sabah 05.20 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim firmasının deposuna gelen kar maskeli 3 kişi önce kepenkleri kontrol etti. Ardından kepenkleri esneterek açan hırsızlar kısa sürede içeri girdi. Üst üste yığılı tişörtlere yönelen hırsızlardan 2'si kumaşları dışarı çıkarırken biri de araca koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çalarak kayıplara karıştı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Hırsızların görüntüsü

-Kepenklerle uğraşması

-Kapıyı açarak içeri girmesi

-Kumaşları çalmaları

-Dışarı götürmeleri

-Detaylar

18.02.2017 - 19.09 Haber Kodu : 170218198

===================================

5- TARKAN'DAN DARÜŞŞAFAKA YARARINA KONSER

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Orkun Serhan SUFRACI / İSTANBUL

Megastar Tarkan, yılın ilk konserini İstanbul'da Darüşşafaka yararına verdi. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde Tarkan, en sevilen şarkılarını Darüşşafaka için seslendirdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserde ünlü sanatçı, yaklaşık 6 bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Hayranları, konser boyunca Tarkan'a şarkılarında eşlik etti. Konserde seyircilere seslenen Megastar Tarkan, "Eski ve yeni şarkıları karışık söylüyorum ama sanmayın ki yeni albüm yolda değil. Üzerinde 3-4 yıldır çalıştığım bir pop albümü geliyor, içim çok rahat. Sizlere layık olacak şarkıların yer aldığı albüm geliyor. Yolda derken uzak sanmayın. Yeni pop albümüm sıcaklar gelince çıkacak" dedi. Konserden elde edilen gelirle, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü'nde sanat merkezi oluşturulacağı açıklandı. Açılacak Darüşşafaka Sanat Merkezi'nde piyano, keman, çello, saksafon, perküsyon odaları, şan eğitimi, resim, heykel atölyeleri ve drama salonunun bulunacağı belirtildi. Tarkan, 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta konser verecek.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Tarkan'ın konserinden görüntüler

18.02.2017 - 23.01 Haber Kodu : 170218229