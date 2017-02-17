DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- KASIMPAŞA'DA DENİZDE CAN PAZARI

* Denize düşen kişi, yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından kurtarıldı.



Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,()

Kasımpaşa Taşkızak Tersanesi'nde çalışan bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Adeta can pazarının yaşandığı olayda denize düşen kişi yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay Kasımpaşa Taşkızak Tersanesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tersanede gece vardiyasında çalışan Serhat Sırtaş(50) kıyıya demirli gemiden karaya doğru atlamak isterken dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden arkadaşları denizde çırpınan Sırtaş'a can simidi atarak deniz yüzeyinde kalmasını sağladı. Daha sonra ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve itfaiye ekipleri Sırtaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Adeta can pazarının yaşandığı olayda itfaiye, deniz polisi, sağlık ekipleri ve tersane çalışanları denizde çırpınan Sırtaş'ı kurtarmak için seferber oldu. Denize düşen Sırtaş'ı halatlar yardımıyla denizden çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri ve deniz polisleri, Sırtaş'ın aşırı kilolu olmasından dolayı yukarı çekmekte güçlük yaşadı. Denizde uzun süre kalmasından dolayı hareket kabiliyetini de kaybeden Sırtaş deniz yüzeyinde kalmakta güçlük çekti.

YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA KURTARILDI

Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışanlarının ardından belinden ve bacak arasından geçirilen halatlar yardımıyla Sırtaş yukarı çekilerek denizden kurtarıldı. Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sırtaş'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Denize düşen Serhat Sırtaş

-İtfaiye ekipleri

-Deniz polisi

-Tersane çalışanları

-Polis

-Kurtarma çalışmaları

-Sırtaş'ın kurtarılması

-Ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

17.02.2017 - 07.21 Haber Kodu : 170217018

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2- HASTANEDEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ POLİSİN ATEŞ ALAN SİLAHIYLA ÖLDÜ

Haber - Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI / İstanbul

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sırasında polisin elinden kaçan 2 hırsızlık şüphelisi yaşanan kovalamacanın ardından ekipler tarafından gözaltına alınmak istendi. Bu sırada yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunun başına isabet ettiği şüphelilerden Ö.BT.(16) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer şüpheli ise gözaltına alındı.



SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİLER

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki bir mağazadan hırsızlık yapmaya çalışan iki şüpheli suç üstü yakalandı. 2 hırsızlık şüphelisi, saat 16.15 sıralarında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere polis refakatinde hastaneye getirildi. Hastanedeki işlemler sırasında 2 şüpheli elleri kelepçeli durumda kaçmaya başladı.

POLİSİN SİLAHI ATEŞ ALDI

Polis hastane dışına çıkan şüphelilerin peşini bırakmayarak kovalamayı sürdürdü ve bir süre sonra 2 şüpheliyi de yakaladı. Şüphelilerin bu sefer de polis ekiplerine direnmesi üzerine arbede yaşandı. Şüphelilerin, polisin silahını almaya çalıştığı sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun şüphelierden Ö.B.T.'nin başına isabet etti. Ö.B.T ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanındaki arkadaşı da polis merkezine götürüldü. Ö.B.T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin vurulduğu yer. yerdeki kan izleri

-Yakalanan diğer şühelinin polis otosundaki görüntüsü

-Esenyurt devlet hasanesi

16.02.2017 - 18.05 Haber Kodu : 170216176

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM 1. ORDU KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar'daki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da katıldığı çeşitli programların ardından Üsküdar Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Dün saat 17.00 sıralarında komutanlığa giren Başbakan Yıldırım'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Komutanlığın önünden geçen yolda araçların geçişi kontrollü bir şekilde sağlandı. Basına kapalı olarak geçekleştirilen programla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Görüntü Dökümü:

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-Araçların askeriyeden çıkışı

-Güvenlik önlemleri

-Trafiğin kontrollü sağlanması

-Askeriyenin girişi

-Nöbet tutan asker ve polis

-Genel ve detay

16.02.2017 - 18.42 Haber Kodu : 170216187

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4- NİLHAN OSMANOĞLU: AİLEMİN DOĞRULARI VE YANLIŞLARI OLABİLİR AMA BENİM AİLEM BENİM TARİHİM

*Nilhan Osmanoğlu,

"Ailemin doğruları ve yanlışları olabilir ama benim ailem benim tarihim. O yüzden ben onun yanlışlarını öne sürmek yerine, bunları geleceği inşa ederken derslerini alarak inşa ediyorum"

"Sultan Abdülhamit'ten, Sultan Vahdettin'den öyle bir bahsediliyor ki, bu neslin sövmemesine imkan yok zaten. Çok doğal ve olası bir durum, bunları okuyup da sövmeleri. Ama bu planı yapanlar dışarıdan gülerek izliyorlardır"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

2'nci Abdülhamit Han'ın 5'inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, "Torununun dilinden Kösem Sultan" adlı söyleşi programına katıldı. Osmanoğlu, "Ben tarihime ailem gibi bakıyorum. Ailemin doğruları ve yanlışları olabilir ama benim ailem benim tarihim. O yüzden ben onun yanlışlarını öne sürmek yerine, bunları geleceği inşa ederken derslerini alarak inşa ediyorum. Ben bunu açıkça bağırarak, küfür ederek yapmam. Bugüne örnek teşkil edecek doğrular da var. Bunları da görerek geleceği inşa etmek lazım. " dedi.

"SULTAN ABDÜLHAMİT'TEN, SULTAN VAHDETTİN'DEN ÖYLE BİR BAHSEDİLİYOR Kİ BU NESLİN SÖVMEMESİNE İMKAN YOK"

Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı'nda "Torununun dilinden Kösem Sultan" isimli bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak 2'nci Abdülhamit'in 5'inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu katıldı. Osmanoğlu, üyesi olduğu Osmanlı hanedanı ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yetişen nesillere sultanların kötü olarak tanıtıldığını ifade eden Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamit'ten, Sultan Vahdettin'den öyle bir bahsediliyor ki, bu neslin sövmemesine imkan yok zaten. Çok doğal ve olası bir durum, bunları okuyup da sövmeleri. Ama bu planı yapanlar dışarıdan gülerek izliyorlardır." diye konuştu.

"OSMANLI KENDİ AİLESİNDEN FERAGAT ETMESEYDİ BU KADAR UZUN BİR MEDENİYET OLMAYACAKTI"

Osmanoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katli konusunda ise şunları söyledi: "Aslında ben buna kardeş katli demek istemiyorum. Onun yerine kardeşlerin feda edilmesi diyorum. Şu zamanda anlayabileceğimiz bir durum değil. Bana da soruyorlar, siz böyle bir şey yapar mıydınız? diye. Keşke bende de öyle büyük bir iman devlet aşkı olabilseydi. O yüzden yapamam diyorum, doğal olarak. Osmanlı kendi ailesinden feragat etmeseydi bu kadar uzun bir medeniyet olmayacaktı. Bu sebepten dolayı çok kan dökülecekti. Ekberiyet sistemi geldikten sonra Osmanlı'nın gerilemeye başladığını görüyoruz. Çünkü Fatihler, delikanlılar lazım Osmanlı'nın başına. Daha büyük yaşta şehzadeler, tahta aday olmayacak kişiler padişah oluyorlar. Onun öncesine baktığımızda şehzadeler kendi aralarında savaş içinde. Sancak deneyimleri var. Ekberiyet sisteminden sonra sancak deneyimleri ortadan kalkıyor."

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Nilhan Osmanoğlu'nun açıklaması

16.02.2017 - 21.57 Haber Kodu : 170216204

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5- ŞİŞLİ'DE SOKAĞIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber -Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL

Şişli'de bir sokağın istinat duvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı.

Olay Mecidiyeköy Mahallesi, Vişne Sokakta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, panikle dışarı çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini, "Yukarıda kuyu temel çalışması var. Oradaki hafriyatı komşunun bahçesine yığdılar. Duvarın bunu çekip çekmeyeceğine hiç bakmadılar. O yük buraya binince o istinat duvarı da buraya çöktü" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Çöken duvar

-Toplanan vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Zabıta

-Göçük altındaki motosiklet

-Röportaj

-Önlem alınması

-Genel ve detaylar

17.02.2017 - 03.22 Haber Kodu : 170217012

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6- POLİSE YARIM KİLO ZÜMRÜT SATMAK İSTERKEN YAKALANDILAR



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

Polise kaçak yollarla yurda soktukları yaklaşık yarım kilo zümrüt satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bazı kişiler tarafından Türkiye'ye kaçak olarak getirilen değerli taşların satılacağı yönünde bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri 10 Şubat Cuma günü alıcı kılığında şüpheli M.Ç. ile buluşarak zümrütleri inceledi ve almak üzere anlaşarak ayrıldı. Polis ekipleri bunun üzerine M.Ç.'yi takibe aldı. Şüpheli M.Ç., zümrütleri satma konusunda birlikte hareket ettiği S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y. ile buluştuğunda ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplam 487,47gram Zümrüt ve 46 bin Venezuela Boliva'sı (yaklaşık 17 bin lira) para ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı M.Ç., S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y.'nin Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (Fotograflar)

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-Ele geçirilen zümrütlerin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

16.02.2017 - 18.28 Haber Kodu : 170216183

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(ÖZEL)

7- CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Sakarya'da, bir telefoncu dükkanından çaldığı 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını İstanbul'da satmaya çalışan bir kişi, suçüstü yakalandı.

Sakaya Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı sahibi polise başvurarak, 31 Ocak 2017 tarihinde pasaj içindeki dükkanın çelik kepengini söken kişinin camı kırarak girdiği dükkandan 100 bin TL değerinde 35 cep telefonu çaldığını ve olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını bildirdi. bunun üzerine çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sözkonusu kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Erkan Ç. olduğu belirlenen şüphelinin, telefonları satmak için İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek elde edilen bilgiler paylaşıldı. Telefonları satın alacak kişinin de tespitinin ardından polis, bu kişi ile birlikte hareket etti ve bir restoranda beklemeye başladı. Polisin beklediğinden habersiz restorana gelen Erkan Ç. ve yanındaki iki kişiyi gözaltına alındı. Şüphelinin, otomobilinde yapılan aramada Sakarya'dan çalınan cep telefonları bulundu. Ele geçirilen telefonlar sahibine teslim edildi. Götürüldükleri Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf eden Erkan Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelinin, telefoncunun kepenklerini açtıktan sonra camı kırarak cep telefonlarını çalma anı ve restoranda alıcıyla buluştuktan sonra kendisini bekleyen polisler tarafından yakalanma anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının kepengi sökmesi

-Camı kırması

-Restoranda şüpheli ile alıcının pazarlık yapması

-Müşteri gibi oturan polislerin harekete geçmesi

-Pazarlık yapılan masaya suçüstü yapmaları

-Diğer taraftan destek için gelen polisler

-İki zanlının polis aracına götürülmeleri

-Genel ve detay görüntüler

16.02.2017 - 18.04 Haber Kodu : 170216175

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8- BAYRAMPAŞA'DA KORSAN KİTAP OPERASYONU



Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Bayrampaşa'da bir depoda çok sayıda kitap bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, depodan belirli aralıklarla azar azar kitap çıkartıldığını tespit ederek, dün saat 14.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan depoya baskın düzenledi. Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, depoda bulunan 59 yaşındaki M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı aramalarda çok sayıda ünlü yazarın yaklaşık 9 bin korsan kitabını ele geçirdi. Ele geçirilen kitaplar bir kamyona yüklenerek Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



Görüntü Dökümü

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-Deponun dışından görüntü

-Polis ekiplerinin depoda sayım yapması

-Depoda bulunan kitaplar

-Kitapların kamyona taşınması

-Genel ve detay görüntüler

16.02.2017 - 17.30 Haber Kodu : 170216169