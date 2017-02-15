DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1-BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Haber: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL

Beykoz Dereseki köyünde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek "Kuyu" ekipler tarafından kurtarma çalışmalarının 10. gününde kurtarıldı. AFAD ve itfaiyenin yanısıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.

Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anından orada bulunan hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

Görüntü dökümü:

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-Köpeğin kurtarılma anı

-Köpeğin kurtarıldıktan sonra fotoğrafı

15.02.2017 - 07.08 Haber Kodu : 170215011

15.02.2017 - 06.52 Haber Kodu : 170215010

15.02.2017 - 06.30 Haber Kodu : 170215007



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2- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 06.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de destek verdi. 253. sokaktaki bir apartmana gelen polisler 2 daireye baskın düzenledi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası şüpheliler etkisiz hale getirildi. Daha sonra içeriye giren narkotik polisleri dairelerde aramalar yaptı. Binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun seyir halindeki görüntüsü

-Özel harekat polisleri

-Binaya doğru yürümeleri

-Binaya girmeleri

-Daireye girmeleri

-Daireden çıkmaları

-Bina dışında nöbet tutan polisler

-Camdaki polis

-Önlemlerden görüntü

-Detaylar

15.02.2017 - 07.54 Haber Kodu : 170215013

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3- BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA

Haber-Kamera: Ozan URAL-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan bir marangozhanede patlama oldu. Henüz nedeni belli olmayan patlamada işyerinin kapalı olması sebebiyle ölen yada yaralanan olmadı. Saat 23.00 sıralalrında meydana gelen patlama sebebiyle çıkan gürültü Taksim ve civarından duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin patlama nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve çevredeki bazı binalarda ufak çaplı hasarlar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Vatandaşlar

-Sokaktaki güvenlik önlemleri

-Cam kırıkları

-Genel ve detaylar

15.02.2017 - 00.24 Haber Kodu : 170215002

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4- ESKİ FUTBOLCU DEMİRÖZ TAHLİYE OLDU

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan eski futbolcu İsmail Demiriz, tahliye edildi. Davanın firari sanığı eski futbolcu Arif Erdem'in ise yakalanmasına devam kararı verildi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti. İddianamenin okunmasının ardından ilk olarak tutuklu sanık İsmail Demiriz savunma yaptı.

HER FUTBOLCU GİBİ BENİM DE KÖTÜ BİR HAYATIM VARDI

1990 yılında Galatasaray Kulübü'nde futbol oynamaya başladığını söyleyen Demiriz, "Her futbolcu gibi benim de kötü ve düzensiz hayatım vardı. Müslüman bir insan olarak dini öğrenmek istiyordum. Bu amaçla dini yayınlar okumaya başladım. 1997-1998 yılları arasında dini sohbetlere katılmaya başladım" diyerek FETÖ ile bu şekilde tanıştığını söyledi.

FETÖ'yü yıllarca dini hareket olarak düşündüğünü ifade eden Demiriz, katıldığı sohbetlerde 'Sorumluluk' düzeyinde bir görevinin olmadığını söyleyedi. Demiriz, "Bu yapının gayrimeşru amacından haberim olmadı. Ben bu hareketin devletin içerisinde gizli olarak karşılaştığından habersizdim" dedi.

17-25 ARALIK'TAN SONRA İRTİBATIMI KESTİM

Cemaatle gönül bağının 2013 yılına kadar devam ettiğini söyleyen Demiriz, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra yapıyla irtibatını kestiğini, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını söyledi. Futbolcu olduğu için futbol camiasından insanların çevresinde olduğunu söyleyen Demiriz, "Dolayısıyla zaman zaman futbolcu arkadaşlarla da sohbetlere katıldığımız oluyordu" dedi.

GÜLEN'DEN HEDİYE GÖMLEK

Demiriz mahkeme başkanının sorusu üzerine evinde bulunan 1 dolarların da hatıra olarak saklanan paralar arasında olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının evdeki aramalar sırasında bulunan gömleği sorması üzerine ise Demiriz, "2013 yılında Fethullah Gülen'e yaptığımız ziyaret sırasında gelen herkese hediye veriliyordu. Bana da o zaman vermişti" dedi.

"OKAN BURUK İLE BİR KEZ, BÜLENT İLE TUGAY'I HATIRLAMIYORUM"

Soru üzerine futbolcu Okan Buruk ile sohbete gitmediğini ancak bir sohbette Buruk ile karşılaştığını söyleyen Demiriz, Bülent Uygun ve Tugay Kerimoğlu'nun ise bu toplantılara katıldığını hatırlamadığını söyledi.

TÜTÜNEKER: CEMAATE GİTMEMİN AMACI DİNİ ÖĞRENMEKTİ

İsmail Demiriz'in ardından tutuksuz sanık Uğur Tütüneker savunmasını yaptı.1993 yılında Fetullah Gülen cemaati ile tanıştığını söyleyen Tütüneker, "1998 yılına kadar zaman zaman sohbetlere katılıyordum. 98 yılında antrenörlüğe başlayınca cemaat ile bağım tamamen koptu. Cemaate gidip gelme amacım da dini öğrenmekti" dedi. Tütüneker, "Benim için cemaatin yardımlarıyla takımları çalıştırdı deniliyor. Bu doğru değil. 14 takım ile çalıştım. Bu takımların başkan ve sporcularına da sorulabilir. Kendi emeklerimle buralara kadar geldim" diye konuştu.

TANIK: FETÖNÜN MAHREM İMAMIYDIM SONRA GAYRİ RESMİ FUTBOL İMAMI OLDUM

Daha sonra Sait Alpsoy tanık olarak dinlendi. Demiriz ile 1993'te Foça'da tanıştıklarını belirten Alpsoy, o dönemler FETÖ'nün İzmir'deki mahrem imamı olduğunu ve iltisaklı olan askerlere sohbet verdiğini söyledi. FETÖ'nün, devleti ele geçirme amacının olduğunu bilmediğini ileri süren Alpsoy, İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker'in de FETÖ'nün bu amacını bilmediklerini sadece dünyada dini yaymak üzere kurulmuş bir cemaat olarak gördüklerini söyledi.

"TSK'NIN DİNDARLARA DARBE YAPMASINI ENGELLEMEK İÇİN SOHBET VERDİĞİMİZİ ZANNEDİYORDUM"

Mahkeme başkanının askerlere hangi amaçla sohbet verdiğini sorması üzerine tanık Alpsoy, "Bize, geçmişteki askeri darbelerde olduğu gibi dindarların hedef alınacağı faşist bir darbeye karşı engel olmak için, TSK içerisindeki yapıya sempati duyan kişilere bu sobetleri veriyoruz deniliyordu. Biz de hep bu amaçla sohbet verdiğimizi düşünüyorduk. Benim dahi bilmediğim FETÖ'nün bu gizli gayesini Tütüneker ile Demiriz'in bilmesi mümkün değil" diye konuştu.

Daha sonra İstanbul'a geldiğini ve 1999 yılından 2005 yılına kadar FETÖ'nün futbol imamı olarak görev yaptığını anlatan Alpsoy, FETÖ'nün gizli amaçları olduğunu 17-25 Aralık operasyonlarından sonra anladığını söyledi.

ARİF ERDEM'İN AVUKATI TEMİNAT İSTEDİ

Firari sanık Arif Erdem'in avukatı ise, müvekiliyle görüştüklerini belirterek, mahkemenin tutuklanmamasına yönelik teminat vermesi durumunda Arif'in Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

DEMİRİZ TAHLİYE OLDU

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve savunmasının alınmış olması nedeniyle tutuklu sanık İsmail Demiriz'in tahliyesine karar verdi. Tütüneker ve Demiriz'in yurtdışına çıkış yasağını kaldıran heyet, her iki sanığın mal varlıklarına konan tedbirin de kaldırılmasına karar verdi. Arif Erdem hakkındaki yakalama kararının ise devam edilmesine karar verildi.

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5- DREAMLİNER İSTANBUL'A ACİL İNDİ

* Kalp krizi geçiren yolcu için uçak İstanbul'a indi

Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Dubai-Amsterdam seferini gerçekleştiren KLM Havayolları'nın uçağında bulunan Pakistanlı bir yolcu, Türk hava sahası üzerinde kalp krizi geçirince uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Dubai'den havalanan KLM Havayolları'nın PH-BHA kuyruk tescilli Boeing 787-900 tipi Dreamliner yolcu uçağında seyahat eden 61 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Akif Mla kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı kulesinden acil iniş istedi. Gerekli onayın alınmasının ardından Atatürk Havalimanı'na divert(yönlenen) uçak saat 16.20'de indi. Uçağa gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Pakistanlı yolcu daha sonra tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak hasta yolcuyu bıraktıktan sonra Amsterdam'a gitmek üzere saat 18.00'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın köprüde görüntüsü

-İnen başka bir KLM uçağı

-Kokpitte pilotlar ve detay

14.02.2017 - 18.19 Haber Kodu : 170214221

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6- ŞİŞLİDE 6. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Şişlide, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta saat 16.00 sıralarında Sadi Apartmanının çatı katında meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında otursan Yusuf Ökmen (24) henüz belirlenmeyen bir nedenle balkondan düştü. yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Ökmen beton zemine çakıldı. Yusuf Ökmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sesi duyan apartman sakinleri bahçe tarafına baktıklarında Ökmen'i hareketsiz bir şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakini Halime Koç "Bir ambulans geldi, birisi atlamış dediler. Burada oturuyor, ben ses duymadım ama hayatını kaybetmiş" diye konuştu. Gerekli incelemelerden sonra Yusuf Ökmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Düşen kişiden genel ve yakın detaylar

-Apartmandan genel ve yakın detaylar

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Polis aracından ve ambulanstan görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Mahalle sakini ile röportaj

14.02.2017 - 18.51 Haber Kodu : 170214229

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7- 2. ABDÜLHAMİT'İN TORUNU BÜLENT OSMAN İÇİN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Bugün Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Camii haziresine defnedilen 2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman için ailesi taziyeleri kabul etti.

Anne tarafından Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in, baba tarafından da Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa'nın torunu olan Bülent Osman, için Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nde taziye için gelenler ağırlandı. Aile adına taziyeleri Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman ve Fransız eşi Jeanine Osman kabul etti. Taziyeye Osmanlı hanedanından Orhan Osmanoğlu, Harun Osmanoğlu, Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu, Nurhan Osmanoğlu katıldı. Bülent Osman'ın baba tarafından akrabaları Ali İhsan Yağcıoğlu, Zülal Güler Yağcıoğlu, Ayşenur Güler Yağcıoğlu, Hakan Yağcıoğlu'da taziye ziyaretine geldi.

Taziye boyunca Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunurken, taziyeye gelenlere helva ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kuran-ı Kerim okunması

-Hanedan üyelerinden detay görüntüler

-Dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

14.02.2017 - 21.58 Haber Kodu : 170214253

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8- "SEVGİLİLER GÜNÜ"NDE YAPILAN GÜL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Büyükada'da bu sabah bir çiçekçi dükkanına girerek 600 lira değerinde gül çaldığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken çalınan güller ele geçirildi.

İstanbul Adalar'da bir iş yeri sahibi polise başvurarak, Büyükada'daki çiçekçi dükkanına bu sabah gelen bir kişinin 600 lira değerindeki güllerini çaldığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde, sabah saatlerinde bir kişinin dükkan önündeki tezgahta bulunan 1 sandık içerisindeki gülleri çaldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimlik ve adresi tespit edildi. Ardından Kınalıada'da düzenlenen operasyonda A.D. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan güller de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gülleri "14 Şubat Sevgililer günü" nde satmak için çaldığı belirlenen A.D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin çiçekçi dükkanına gelmesi

-Bir sandık gülü alıp uzaklaşması

-Ele geçen güllerin fotoğrafları

14.02.2017 - 21.38 Haber Kodu : 170214251

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9- AVCILAR'DA RENKLİ 'SEVGİLİLER GÜNÜ'

Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ-)

Sevgililer Günü nedeniyle Avcılar'da düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi kırmızı halıda yürüdü, kırmızı balonu gökyüzüne bırakırken, 'Dilek ağacı'nda dilekte bulundu, bando müziği ile dans etti.

Avcılar Belediyesi tarafından saat 17.00'de 'İstanbul'un kalbi Avcılar'da atıyor' sloganı ile düzenlediği Havuz Meydanı'ndaki etkinlik alanına giden 'Sevgi yolu'nda kırmızı halılar serildi. Etkinliğe katılanlar 'Aşıklar Kahvesi'nde ücretsiz kahve içerken, mini Boğaziçi Köprüsü, Kız Kulesi gibi İstanbul'un simgelerinin önünde bol fotoğraf çekti. Belediye Bandosu sevilen şarkıları peş peşe çalarak konser verirken, dilek ağacı, dilekte bulunanların bağladığı ip ve kurdelelerle doldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, yüzlerle kişi ile birlikte 'İzmir Marşı'nı söylerken "Avcılar halkı sevdalıdır. Vatanına, milletine, bayrağına ve insanına sevdalıdır. Önce insan der.Bu sevda hiç bitmeyecek. Bu sevgi gününde İstanbul'a, Avcılar'a, insanımıza, vatanımıza, milletimize duyduğumuz sevda hiç bitmeyecek" dedi.

Belediye Başkanı'nın nikahlarını kıymasından sonra Havuz Meydanı'ndaki etkinliğe Üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkları ile gelen Özhan Seydişan, Fatma İlter çifti de "Avcılar'da aşk başkadır" derken, zaman zaman dans etti. Araç çekiciliği yaptığını belirten Özhan Seydişan, "Evlenme hazırlığı yapanlara tavsiyem sevgililer gününde nikah kıysınlar. Böylece tek hediye ile iki günü aradan çıkarırlar" diyerek espri yaptı. Akşam da, Barış Manço Kültür Merkezi'nde konser verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sevgililer Günü etkinliklerinden görüntüler

-Marş söyleyip dans edenler

-Yeni evli çift gelinlik ve damatlıkla

-Dilekte bulunanlar

-Belediye Başkanı konuşurken

-Kahve içenler

14.02.2017 - 21.54 Haber Kodu : 170214252

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