DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KAĞITHANE'DE MARKETE MOLOTOFLU SALDIRI

Haber Kamera Ozan URAL - Zeki GÜNAL İSTANBUL

Kağıthane de yüzleri maskeli kişiler bir markete molotof kokteyli attı. İçeride mahsur kalanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri maskeli 5 kişi önce etrafa havai fişek attı ve bir aracın altına el yapımı patlayıcı bıraktı. İçerisinde müşteri ve çalışanların olduğu bir markete molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar markette bulunanları arka kapıdan dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bir market çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü

------------------------

-Yanan market

-İtfaiye ekipleri

-Bir çalışanın hastaneye kaldırılması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Toplanan vatandaşlar

-Ropörtaj

-Genel ve detaylar

13.02.2017 - 21.38 Haber Kodu : 170213231

==============================

2- SOYGUNU ENGELLEMEYE ÇALIŞAN LİSELİ GENÇ BACAĞINDAN VURULDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Bahçelievler'de tabancayla marketi soymaya çalışan soyguncuyu engellemek isteyen lise öğrencisi genç bacağından yaralandı.Kasadan paraları alan soyguncu kaçarken yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Anadolu Sokak'ta meydena geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Baran Yıldız (16) alışveriş yaptığı sıralarda markete yüzü maskeli bir kişi girdi. Belindeki tabancaya market sahibine doğrutan maskeli soyguncu kasadaki paraları istedi. Market sahibi paraları verdiği sırada lise öğrencisi Yıldız soyguncuya müdahele etmeye çalıştı. Soyguncuya lise genç arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında tabancanın ateş almasıyla genç bacağından yaralandı. Paraları alan soyguncu yaya olarak kaçtı. Market sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından liseli genç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaparken soyguncunun yakanlaması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen yaralı gencin akrabası Resul Uluç ise şöyle konuştu: "Bakkalı soymaya çalışan çocuğun bir tanesine orda müdahale edince ateş etmiş, bacağından vurmuş onu. Bizim bildiğimiz bu kadar. Şimdi hastanede çocuk benim kapı komşum aynı zamanda akrabayız. Çocuk lise ikinci sınıfta"



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Polisinin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Vatandaşın binadan izlemesi

-Genel ve Detaylar

14.02.2017 - 01.03 Haber Kodu : 170214002

=====================================

3- MALTEPE'DE TAKSİ DURAĞINA ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI

Haber Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Maltepe'de bir taksi durağına önüne gelen bir araç içesinden ateş açıldı. Bu sırada durakta bulunan Serdar Cengeri isimli taksici yaralandı. Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında plakası belirlenemeyen bir otomobille taksi durağının önüne gelen şüpheliler cadde üzerinde bulunan taksi durağına rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta oturan Serdar Cengeri (41) isimli taksici omzundan yaralandı. Yaralanan taksi şoförü Cengeri olay yerine gelen ambulans tarafından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ameliyata alındığı öğrenildi.

Taksi durağı çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Durak çalışanlarının verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Birkaç gündür taksi durağı çevresinde şüpheli şahısların tur attığını iddia eden Mehmet Ali Çolak isimli taksici, "Birkaç gündür durağın

çevresinde tehditkar bir şekilde tur atıyordu bu malum şahıslar. Polisi arayarak ihbarda bulundum. Bunlar kayıtlarda mevcut. Bu mafya

takımı silahlarıyla cirit atacak cesareti nereden buluyor. İçişleri bakanımız gereğini yapsın. Bu gece her zamanki gibi telefonlar bakıyordum. 00.30 sıralarında Kenan Evren Kışlası tarafından üç kişinin bulunduğu bir otomobil durağa gelerek bir - iki el ateş ettiler. Ardından hızlanarak bir- iki el daha ateş ettiler. Bunun sonucunda durakta oturan bir arkadaşımız yaralandı. Hastaneye kaldırılan arkadaşımız şuan ameliyatta" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-Polislerin çalışmaları

-Röportaj

-Taksi durağı

-Kurşun deliği

-Yerdeki boş kovan

-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 02.54 Haber Kodu : 170214006

=================================

4- BEYKOZ'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BUGÜNE ERTELENDİ

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Beykoz, Dereseki köyünde sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları gece saat 02.00'a kadar devam etti. Kurtarma çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi Orhan Kural ve Zonguldaktan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan (TTK) üç mühendis de katıldı. TTK ekibinin de kurtarma çalışmasına katılmasının ardından bir toplantı yapan İtfaiye ve AFAD ekipleri, yavrunun kurtarılması için farklı yöntemler denemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde yapılan çalışmalara gece saat 02.00 sıralarında ara verildi. Çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.

PROF. KURAL: TÜRKİYE VE DÜNYANIN HER YERİNDEN BU OLAYI MERAKLA BEKLEYENLER VAR

Profesör Kural da sondaj kuyusunun başında çalışmaları takip etti. Kural: "Bu haberi duyunca her yerden telefon aldım. Burada İtfaiye, AFAD, Sivil toplum kuruluşları var, hepsi koşup geldiler. Düşündüm, taşındım. Bu konuda bütün Türkiye ve dünyaya örnek olan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu var. Gerek Soma'da gerek Ermenek'te en büyük destek onlardan geldi. Enerji bakanımızında devreye girmesiyle kendilerini buraya getirttik. Onlarda bu faaaliyette yer alıyorlar. Türkiye ve dünyanın her yerinden bu olayı merakla bekleyenler var. Hayvanın kurtarılması için. Buraya sahip çıkan, gelen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü arkadaşlara çok teşekkür ediyorum 67 yaşında buradayım. Dünyaya güzel bir ders verip bu hayvanı kurtaracağız. Bu mutluluğu yaşayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İtfaiyenin kuyuya saldığı kameradan köpeğin görüntüsü

-Köpeği kurtarma çalışmaları

-Prof. Kural'ın olay yerine gitmesi

-Ekiplerin çalışmaları

-TTK ekibi

-Kural ile röportaj

-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 00.35 Haber Kodu : 170214001

13.02.2017 - 18.00 Haber Kodu : 170213204

==================================

5- TARİHİ KİTABI 4 MİLYON DOLARA POLİSE SATMAK İSTERKEN YAKALANDI



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan tarihi eser niteliğindeki bir kitabın satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalışan 22 yaşındaki şüpheli A.K.'yi belirledi. Polis ekipleri, alıcı gibi A.K. ile irtibata geçti. A.K., müşteri kılığındaki polislerden 4 milyon dolar isteyerek Küçükçekmece'de buluşmak için randevu verdi. Polis ekipleri Küçükçekmece'de ki kitapla birlikte buluşmaya gelen şüpheli A.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarihi kitaba ise el koydu.



400 YILLIK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli A.K. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Ele geçirilen tarihi kitap incelenmesi için Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde kitabın Süryanice yazıldığı, içinde İncil'den bazı kesitlerin bulunduğu yaklaşık 400 yıllık bir kitap olduğu iddia edildi.



Görüntü Dökümü

--------

(Polis Kamerası)

-Kitaptan görüntü

-Kitabın içindeki yazılardan görüntü

-Genel ve detaylar

13.02.2017 - 19.09 Haber Kodu : 170213219

================================

6- DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 50 YAŞINDA

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL / İstanbul

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 50. kuruluş yıl dönümü Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceyle kutlandı.

Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş ve Türk Maden-İş sendikaları tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DİSK 50. yılını Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı.Geceye CHP'li milletvekili Veli Ağbaba, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Sırrı Süreyya Önder, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Gece DİSK Korosu'nun DİSK'in 50. yılına özel bestelenen eseri seslendirmesiyle başladı. Ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko söz aldı. Konfederasyonun geçmişi ve mücadelesinden bahseden Beko'nun ardından, Disk'in 50 yılını anlatan belgesel gösterildi. Belgeselin ardından sahneye Genco Erkal, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli, Erdal Güney, Kardeş Türküler ve DİSK Korosu çıktı. Beraber şarkılar seslendiren santaçılar geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Gece katılımcılara plaket verilmesi ile sona erdi.

ALPER TAŞ: HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE'DE SINIF MÜCADELESİNE İHTİYAÇ VAR

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş gece başlamadan önce yaptığı açıklamada DİSK'in ülke tarihine damga vurduğunu belirterek: "DİSK Türkiye sınıf hareketi açısından çok önemli bir örgütlenme. Bizzat işçilerin kurduğu, geliştirdiği, büyüttüğü. Türkiye'nin yakın tarih dönemi içerisinde, bu tarihe adını yazdıran örgütlenmelerden biri" dedi.Sınıf bilincine ve mücadelesine dikkat çeken Taş: " Hem dünyada hem Türkiye'de sınıf hareketi geriledi. Ama bugün hem dünyada hem Türkiye'de sınıf mücadelesine ihtiyaç var. Sınıf hareketine ihtiyaç var. Çünkü dünya artık kimlikler savaşına bürünmüş vaziyette. Etnik ve mezhepsel temelde insanları ayrıştıran, bölen bir iklim gelişiyor" diye konuştu.

KANİ BEKO: DİSK BU ÜLKENİN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİ OLMASINI İSTEYEN BİR KONFEDERASYONDUR

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "DİSK'in kuruluş ilkelerine baktığımızda başta Kemal Türkler ve arkadaşlarının söylediği önemli cümleler var. DİSK bu ülkenin bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasını isteyen bir konfederasyondur. DİSK işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını koruyan, kollayan bir konfederasyondur. En önemlisi DİSK'in sermayeden bağımsız, devletten bağımsız, siyasi partilerden bağımsız olma ilkeleri bizim için çok önemlidir"

SÜLEYMAN ÇELEBİ: DİSK DİZ ÇÖKMEYEN BİR ÖRGÜTTÜR

DİSK eski genel başkanı Süleyman Çelebi 50 yıllık geçmişinde zor durumlarla karşılaştığını ancak mücadeleden kaçmadığına belirterek: "DİSK, Türkiye işçi sınıfının gerçekten sınıf mücadelesini veren, devletten bağımsız, siyasi partilerden bağımsız kitle ve sınıf sendikacılığını temel alan önemli bir örgüt. Bu örgüt işçi sınıfının mücadelesindeki bütün kazanımlara imza atmış bir örgüttür. Türkiye işçi sınıfı ne kazanmışsa burada DİSK'İN imzası vardır, mücadelesi vardır, bedeli vardır. DİSK darbe dönemi ve hapishane koşulları olduğunda bile diz çökmemiştir. DİSK diz çökmeyen bir örgüttür" dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: DİSK'İN SENDİKA VE SINIF ÖRGÜTÜ OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE BİR ANLAMI VARDIR

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de sadece işçi sınıfına değil, özgürlük mücadelesine, demokrasiye, sosyalizm mücadelesine dair kim ne söylemişse içerisinde DİSK'in bir emeği ve hakkı vardır. Bir sendika ve sınıf örgütü olmanın çok ötesinde bir anlamı vardır, bütün Türkiye halkları için"



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Salondan detay görüntüler

-DİSK korosunun 50. yıl marşını okuması

-Belgesel gösterimi

-Konserden detaylar

-Haber sırası ile röportajlar

-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 01.53 Haber Kodu : 170214005

==================================

7- İSTANBULLU'YA RÖGAR TUZAĞI: SON BİR BUÇUK AYDA SADECE O BÖLGEDE 152 TANESİ ÇALINMIŞ

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Uğur AYAZSIN, İstanbul

Görme engelli bir İstanbullu'nun kapağı çalınan rögara düşmesinin hiç de tesadüfi olmadığı ortaya çıktı. İSKİ sadece o bölgede son 45 günde 152 tane rögar kapağının çalındığını, bunlardan kendi sorumluluğuna girenlerin yenileriyle değiştirildiğini açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamada,

"İstanbul genelinde yer alan altyapı şebekesinde (elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet vb) gerekli kontrol ve müdahale çalışmaları yapılabilmesi için cadde ve sokaklar üzerinde baca kapakları yer almaktadır.

Son aylarda Kurumumuza ait kanal kontrol baca kapaklarının da İstanbul'un birçok bölgesinde çalındığına dair ihbarlar alınmaktadır. Kurumumuza gelen ihbarlar ve yapılan denetimler neticesinde çalındığı tespit edilen kapakların yerine derhal yenileri monte edilmektedir.

11 Şubat 2017 tarihinde gece saat 23:00 sularında Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, Kiptaş Sokak üzerinde, kullanılmayan bir marketin açık otoparkında özel mülk içerisinde yer alan parsel baca kapağının çalınması sebebiyle, Serkan Boz isimli görme engelli vatandaşımız bu parsel bacasına düşerek yaralanmıştır. Söz konusu nokta için Kurumumuza intikal etmiş herhangi bir ihbar bulunmamaktadır.

Yalnızca son 45 gün içerisinde söz konusu bölgede 152 adet baca kapağının çalındığı Kurumumuza intikal etmiştir. Yapılan denetimlerde bunlardan 70 adedinin Kurumumuza ait olduğu, 82 adedinin ise diğer kurumlara ait olduğu belirlenmiştir. Kurumumuza ait olduğu belirlenen söz konusu kapakların yerine derhal yenileri monte edilmiştir.

Ayrıca Kurumumuzca İstanbul genelinde, kanal kontrol baca kapaklarının çalınmasını engelleyebilmek için hurda değeri olmayan baca kapaklarının kullanımı yaygınlaştırılmaktadır. Söz konusu üzücü olay sebebiyle Sayın Serkan Boz'a acil şifalar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. " denildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Serkan Boz'un itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılması

-Boz'la hastanede yapılan röp

13.02.2017 - 19.04 Haber Kodu : 170213218