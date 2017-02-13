DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

İstanbul polisi kent genelinde, terör örgütü PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Okmeydanı'ndaki operasyona polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler , Okmeydanı Şen sokakta girdikleri bir adreste uzun süre arama yaptı. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ile bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu esnada hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyona gidilmesi

-Özel Harekât polislerinin adreslere girmesi

-Polis helikopteri

-Polislerin sokakta önlem alması

-Hastaneden

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

13.02.2017 - 06.29 Haber Kodu : 170213012

13.02.2017 - 02.55 Haber Kodu : 170213010

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2- YOLCU MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 1 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,()

Pendik'te gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşantepe E-5 yan yolda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsüyle Maltepe istikametinde seyir halinde olan Kemal Cengiz aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki aydınlatma direğine daha sonra da işaret levhalarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüste sıkışan sürücü Kemal Cengiz, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz tedavi altına alındı. Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüste yolcuların olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten yönlendirilen trafik, minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Kaza sonucu devrilen minibüs

-Genel ve detaylar

13.02.2017 - 04.25 Haber Kodu : 170213011

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