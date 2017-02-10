DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(ÖZEL)

1- ÜSKÜDAR'DAKİ TÜNEL İNŞAATI YAKININDAKİ BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Üsküdar'da Çamlıca-Libadiye arasına yapılacak olan tünel inşaatının yakınında bulunan 3 bina, içinde ve dışında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltıldı. Binaların bulunduğu yollarda yarıklar oluştu, elektrik direkleri eğildi, bahçe duvarları yıkıldı. Bina sakinleri olayın tünel inşaatı çalışması nedeniyle meydana geldiğini iddia ettiler.

Üsküdar'da 6 Şubatta saat 16.00 sıralarında tünel inşaatından kaynaklandığı ileri sürülen büyük bir gürültü duyuldu. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binalarda çatlak olduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ İNCELEME YAPTI

Belediye görevlileri, olayın olduğu bölgede inceleme yaptılar. Daha sonra bahçe duvarlarının yıkıldığı, toprakların kaydığı, elektrik direklerinin eğildiği, kaldırımlar, yollar, bina duvarları ve dairelerin içerlerinde çatlaklar olduğu belirlendi.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Zabıta görevlileri olay nedeniyle sokaktaki 3 binayı tahliye etti. Bina kapılarına mühür vuran görevliler sokağı da kapattı.

BİNA SAKİNLERİ OLAYIN TÜNEL İNŞAATI NEDENİYLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Tahliye edilen binalarda yaşayan 14 aile ise 3 gündür komşu ve akrabalarında kalıyorlar. Dairesinden çıkmak zorunda kalan Taha Ramazan Elma yaşanan olayla ilgili, "Metro inşaatından dolayı olduğunu düşündüğümüz zelzele gibi bir şey oldu. Evlerde çatlaklar oluştu. Bizim binamız ve yan bina kullanılmaz hale geldi. Zabıta ekipleri hızlı bir şekilde geldiler ve bizi dışarı çıkarttılar. Evi mühürlediler. Sokakta kaldık. Yardım edileceği söylendi. Belediye başkan yardımcısına kadar gittik, valiliklere yazı yazdık, dilekçeler verdik. Ancak hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadı. Metro'dan gelen müteahhitler ve mühendisler bizimle alakası yok diye beyanda bulundular" dedi.

İLGİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Bir başka bina sakini ise, "Bu tünel nedeniyle bu toprak yığıldı buraya, içerideki toprağın suyunu bıraktılar buraya. Buralar defalarca sel baskınına uğradı. Bizim kapımızın önü açılmaya başladı, yollar patladı, elektrik direği yamuldu, kofranın yanında patlamalar var. Bu olayın sebebi toprağın basıncı, hafriyatın yığılması. Biz bundan mahallece mağdur olduk. Yetkililer, suç bizim değildir diyorlar. Bu aileler, komşularımız dışarıda kaldı. Bize sığındılar. Çocuklar okula gidecek. Mağdur durumdalar, yardım edilmesini büyüklerden bekliyoruz" şeklinde konuştu.

YANI BAŞLARINDA ULAŞIM YOLU PROJESİ ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Öte yandan olayın yaşandığı bölgenin yanı başında Çamlıca-Libadiye arasına, "Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi" kapsamında, bir kısmı hemzemin geçiş olarak yapılması planlan tünel inşaatı çalışması olduğu görüldü.

İlgililerden yardım bekleyen bina sakinleri olayın sebebinin de belirlenmesini istiyorlar.

Görüntü Dökümü:

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-Çatlaklar oluşan binalar

-Yıkılan duvar

-Kayan toprak

-Dağılan kaldırımlar

-Eğilen elektrik direği

-Boşaltılan binalar

-Zabıta görevlileri

-Kapatılan sokak

-Yarılan yol

-İnşaat çalışması hafriyatı

-Bina sakinleri ile röportajlar

-Sokağa dökülen bina sakinleri

-Genel ve detay

09.02.2017 - 21.55 Haber Kodu : 170209241



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2- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'deki Şahintepe ve Ziyagökalp Mahallelerinde önceden belirlenen 14 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

Şahintepe Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmana baskın yapan ekipler binanın birinci katındaki dairede arama yaptı. Dairede aramalar sürerken, binanın dışında ise Özel Harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız iki pompalı tüfek ile bir av tüfeği ele geçirilirken, iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Ziyagökalp Mahallesi, Karaca Sokak'ta bulunan bir binaya da baskın yapan polis ekipleri binanın ikinci katındaki dairede de aramalar yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin öperasyon yapılan adreslere doğru yola çıkması

-Özel Harekat polislerinden görüntü

-Polislerin binaya baskın yapması

-Binanın giriş kapısının kırılması

-Polis helikopterinden görüntü

-Operasyonda ele geçirilen malzemeler

-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü

-Şüphelinin arabasının aranması

-Polislerin bina önlerinde önlem almaları

-Genel ve detaylar

10.02.2017 - 06.34 Haber Kodu : 170210005

10.02.2017 - 07.10 Haber Kodu : 170210006

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3- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

"08.30 Bursa(Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul(Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattı"

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4- THY UÇAĞINA APRONDA OTOBÜS ÇARPTI

Hbaer: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Türk Hava Yolları'nın(THY) Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçak, Atatürk Havalimanı 'na indikten sonra yolcuları indirmeye başladığı sırada yer hizmetleri otobüsü uçağın burun kısmına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin Gaziantep'ten dün saat 17.15'te havalanan TK-2223 sefer sayılı, TC-JTR kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 19.25'te sorunsuz bir şekilde indi. Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüslerinden CİP otobüsü Radom olarak adlandırılan uçağın ön kısmına çarptı. Bu nedenle uçak THY teknik hangarına çekildi. Yapılan incelemelerde uçağın Radom'un hasar gördüğü öğrenildi. Radom değiştirilerek saat 01.15'te gerçekleştirilecek İstanbul Amman seferini yapacağı bildirildi.

Bu arada uçağın geçtiğimiz günlerde Hamburg'daki Airbus tesislerinden çıkarak filoya katıldığı öğrenildi.

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5- HASTANEYE SİLAHLI BASKIN OLAYINA 4 TUTUKLAMA

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binasının içinde 26 Ocak'ta duvarlara silahla ateş açan kişi ve olayın planlayıcıları olduğu iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen E.Ç., F.E., B.Ö., S.B. ve B.D. Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. 5 şüpheli savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "Birden fazla kişi ile silahla tehdit", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh ceza Hakimliği şüphelilerden E.Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, diğer 4 şüphelinin ise "Silahla tehdit" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanmalarına hükmetti.

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6- 33. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI'NIN ESERLERİ GALERİ IŞIK TEŞVİKİYE'DE

* Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı,

"Bu çizgileri hepimiz uzun yıllar hatırlayacağız"

"Genç karikatürcüleri eserlerini yollamaya davet ediyorum"

* Üçüncülük ödülünün sahibi karikatürist Doğan Arslan,

"Bu organizasyonu Türkiye için çok özel görüyorum"

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri, 23 Şubat'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de sergilenecek.

Otoritelerce "Dünyanın bir numaralı karikatür yarışması" olarak nitelendirilen ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yapan Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sergisi Galeri Işık Teşvikiye'de açıldı. 23 Şubat tarihine kadar sanatseverlere açık olacak sergide, yarışmanın birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Emrah Arıkan'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra "Başarı Ödülü" alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alıyor.

"BU ÇİZGİLERİ HEPİMİZ UZUN YILLAR HATIRLAYACAĞIZ"

Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 30 seneyi aşmasının, bir numaralı başarı faktörü olduğunu ifade ederek, "Bir şeyi sürdürülebilir yapmak, ona inanmak çok önemli. Biz dünyadaki bütün karikatürcülerin, bütün çizerlerin kendilerini ifade etme platformuyuz. Bu da çok önemli. Bütün dünya saygı duyuyor. 7 bin 500 çizerle iletişim halindeyiz. Bize çizgilerini yolluyorlar. Mesela birinci olan İtalyan Marco De Angelis, 1980'lerde birincilik ödülü almış. Bir daha hiç ödül alamamış. Buraya geldiğinde bana dedi ki, 'Ben ısrarla 27 senedir karikatür yollamaya devam ediyorum ve sonunda bir birincilik daha aldım.' Yani bu kadar güveniyorlar bu yarışmaya. Bence bu hem ülkemiz, hem de dünyada temsil edilmemiz adına çok güzel bir şey. Yaratıcılığı teşvik ediyor, düşünmeyi teşvik ediyor, insanları düşündürüyor. Çok önemli mesajlar veriyor. Özet bir şekilde mesaj veriyor. Kelimelere ihtiyaç yok, bir bakıyorsunuz ve olayı kavrıyorsunuz. Bu çizgileri hepimiz uzun yıllar hatırlayacağız" diye konuştu.

"GENÇ KARİKATÜRCÜLERİ ESERLERİNİ YOLLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Türk karikatürcülerin yarışmanın belkemiği olduğunu vurgulayan Fetvacı, genç karikatüristlere de çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Biz Türk karikatürcülere çok birincilik verdik. Türk karikatürcülerin çizgileri çok kuvvetli. Gençleri, güzel sanatlar fakülteleri öğrencilerini, karikatüre ilgi duyan bütün gençleri, eserlerini yollamaya davet ediyorum. Bu sene İstanbul'da güzel sanatlar fakülteleriyle başlattığımız bir çalışma oldu. Onların espri içeren eserlerini sergiledik. Ödül alan çizerlerimizle de tanıştırdık. Hepsini yarışmaya katılmaya bekliyorum. Çok önemli çizerlerimiz, çok güzel çizgiler var. Jürimizde de çok önemli Türk çizerler var. Bunlar yarışmanın belkemiği."

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ KARİKATÜRİST DOĞAN ARSLAN: "BU ORGANİZASYONU TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖZEL GÖRÜYORUM"

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazanan karikatürist Doğan Arslan ise, organizasyonu Türkiye için çok önemli gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Aydın Doğan Vakfı ile uzun yıllar ilişkim var. Lise yıllarımdan beri bu karikatür yarışmasına girdim. Çok amatör olduğumuz için o zamanlar herhangi bir varlık gösteremedim. Bu tür yarışmaları takip ederek, profesyonel sanatçıların çalışmalarından faydalanarak kendimize bir tarz, üslup oluşturduk. 33 sene kültür sanat alanında bir vakfın bıkmadan usanmadan bu kadar çok maddi ve manevi katkı sağladığı bir organizasyon yok. O yüzden bu organizasyonu Türkiye için çok özel görüyorum. 33 sene bıkmadan usanmadan en üstten en alta kadar çalışanlara, bu alanda özel çalışmalar ürettikleri ve destek verdikleri için teşekkür ediyorum."

"ÇAĞDAŞLAŞMAYI ARZU ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE DEĞİL DE, GÜNÜMÜZDEKİ VAR OLAN DURUMUYLA İFADE ETMEK İSTEDİM"

Doğan Arslan, üçüncülük kazandığı karikatürünü ise şu cümlelerle anlattı:

"Karikatürümde iki önemli sembol var. Biri beyaz gömlek üzerine kravat ve kravatın en son kısmı kılıca dönmüş. O kılıcın alt kısmından kan damlıyor. Kravat burada moderniteyi, çağdaşlaşmayı gösteriyor. Fakat bu çalışmada kravatın kılıçla entegre olduğunu görüyoruz. Kılıç da modernitenin tersi aslında. Kılıç, savaştır, vahşiliktir, öldürmedir, kaostur. Buradaki esprisi, modernitenin tam istediğimiz kalıplarda olmaması. Kravatın kılıçla bir araya gelmemesi gerekir esasında. Buna kara mizah durumu var burada. Çağdaşlaşmayı arzu ettiğimiz şekilde değil de, günümüzdeki var olan durumuyla ifade etmek istedim."

33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın karikatürleri daha önce Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi, Kadiköy Belediyesi Karikatür Evi, Okan Üniversitesi ve Adana 75. Yıl Sanat Galerisi'nde de sergilenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Sergideki karikatürlerden genel ve detay görüntüler

-Sergideki ziyaretçilerden görüntüler

-Karikatürist Doğan Arslan ile röportaj

-Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ile röportaj

09.02.2017 - 19.08 Haber Kodu : 170209220