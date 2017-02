DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- REİNA SALDIRISINA İLİŞKİN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltında bulunan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheli sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILAN DEAŞ'LI, TEKRAR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Öte yandan, Reina saldırısına ilişkin 31 Ocak Salı günü çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan 1 şüpheli hakkında yapılan itiraz sonucunda yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekipleri karar doğrultusunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI Ö.C. GÖZALTINA ALINDI

Haber: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI / İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ö.C.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticareti ile ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım" dediği öğrenildi.

KUVVETLİ KANITLARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Savcılık, atılı suçun niteliği, uyuşturucu ticareti yapmak suçunun katolog suçlardan olması, tutukluluğunu gerektirir kuvvetli kanıtların olması gerekçeleriyle şüpheli Ö.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını kabul ederek, şüpheli Ö.C. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine, narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ö.C.'nin geceyi emniyette geçireceği ve bugü sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ö.C.'nin hakimlik sorgusunda, " Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bugüne kadar hiçbir suça karışmadım. Uyuşturucu ticareti ile ilgili herhangi bir ilgi ve alakam yoktur. Ali isimli şahıstan banka kredisi çekmek suretiyle Başakşehir'de bir ev aldım. Tapu üzerime yapıldı. Fiilen kullanmadım. Benim için kiraya vereceğini söylemişti. Uyuşturucu madde bulundurduklarını duyunca şüphelileri bizzat ben yakalattım" dediği öğrenildi. Ö.C.'nin İstanbul Emniyet Müdürülüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürü olduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre, bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. dün Bakırköy Adalet Sarayı'nda getirildi. Soruşturma savcısına dün ifade veren şüpheli Ö.C. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği' de yurtdışına çıkış yasağı koyarak Ö.C.'yi serbest bırakmıştı.

4- ŞEHİDİN KARTAL'DAKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

* Şehit Mahmut Uslu'nun 25 yıl önce polis memuru babası Ali Uslu'nun da bir uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine acı haber ulaştı. Daha önce polis memuru eşini şehit veren Mürşide Uslu, bu kez oğlunu şehit vererek ikinci kez şehit acısı yaşadı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın El Bab operasyonu sırasında şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal Atalar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Akşam saatlerinde annesi Mürşide Uslu'ya askerler tarafından oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Olayı duyan akraba ve komşuları taziyeye geldi. Mahmut Uslu için evde kuran okunup dua edildi.

ANNEYE İKİNCİ ŞEHİT ACISI

Şehidin annesi Mürşide Uslu'nun polis memuru eşi Ali Uslu'yu da şehit verdiği belirtildi. Evde yalnız yaşayan Mürşide Uslu, bu kez tek çocuğu olan Mahmut'u şehit vererek ikinci kez şehit acısı yaşadı. Şehit Mahmut Uslu'nun babası polis memuru Ali Uslu'nun Kartal Yakacık'ta 25 yıl önce uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olduğu öğrenildi.

ŞEHİT YAKINI: KİMİN İÇİN VE NE İÇİN SAVAŞIYORUZ?

Şehit Uzman Çavuş Uslu'nun teyzesinin eşi Veysel Oğuz, gözyaşları içerisinde konuşarak, "Söylenecek bir şey yok ki. Ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz bile. Bunu çıkıp bir insan anlatamıyor, ikna edemiyor, söyleyemiyor. Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bu çocuklar ne için gidiyorlar. Geçmişte doğudan gelen şehitlerimiz vardı. Bir de El Bab'ımız çıktı. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok." dedi.

Şehi Uslu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

08.02.2017 - 21.43 Haber Kodu : 170208220

5- MEHMET ŞİMŞEK: FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÇOK ÖNEMLİ GETİRİSİ VAR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin organize ettiği "FODER Gönül Elçisi' programında yaptığı konuşmada, " Finansal okuryazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar, Ama finansal okuryazar olmamanın sonuçlarını 2008-2009'da her seviyede yaşadık" dedi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Türkiye'de finansal okuryazarlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında 'FODER Gönül Elçisi' etkinliğini düzenledi. Geceye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Hazine Müsteşarlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alper Batur, SPK Başkan yardımcısı Emre Önyurt ve FODER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Denizmen'in yanı sıra iş ve finans dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede finansal okuryazar bir toplumun oluşmasına katkı sağlayan basın mensuplarına plaket sunuldu.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek gecede bir konuşma yaptı. Finansal okuryazarlığın dünya çapında bir sorun olduğuna değinen Şimşek: "Türkiye'de özellikle çok daha büyük bir sorun. Finansal okuryazarlık önemli olduğu kadar, okuyazar olmamanın sonuçları da ülke açısından çok ağır. Biz 2008 yılında hane halkının kur riskini bir anlamda ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir yasaklama getirdik. Hane halkının döviz cinsinden borçlanmasını engelledik. İyi ki de yapmışız. Yoksa bugün çok zor bir durumla karşı karşıya kalabilirdik. Bir çaba var. Bence sadece kamu üzerinden bu çaba başarılı olmaz. Sizlerin çabaları çok önemli. Milli Eğitimin müfredata koyması inanılmaz kritik. Bugün ödüllendireceğiniz basın çok kritik bir öneme sahip" dedi.



Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Okuryazarlığın çok önemli getirisi var. Finansal piyasaların derinleşmesini sağlar, tasarrufların artmasını sağlar, Ama finansal okuryazar olmamanın sonuçlarını 2008-2009'da her seviyede yaşadık. Ben küresel olarak konuşuyorum. Bankacılar finansal anlamda en çok okuryazar olması gerekenler, gittiler hiç bir şekilde ödeme kabiliyeti olmayanlara kredi vermeye çalıştılar, verdiler. Onun üzerine bir sürü karmaşık türevler geliştirdiler. Satanların dahil doğru dürüst anlamadığı, sadece geliştirenlerin, bankaların kendi içinde risk yönetim birimlerinin dahi konuya vakıf olmadığını sonradan yazdılar. Sonuçta finansal okuryazarlığın seviyeleri var. Her seviyede iyi finansal okuryazar olmak lazım. Olmamanın sonuçları son derece ağır olabiliyor."



Mehmet Şimşek FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen'in sorduğu "Evinizde finansal istikrar komitesinden kim sorumlu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Esra Hanım'a bir bütçe tahsis ediyorum, aşıyor, ben de uyarıyorum onu da bir şekilde sınırlıyoruz. Ama evde ikizler ve erkek çocuk var biliyorsunuz, erkek olan her gittiği yerde araba istiyor, ben de diyorum ki 'Evdeki arabalardan getirelim yanımızda, verelim istediğinde. Kızlar benimle İngilizce diyalog kuruyor, onların söylediği tek bir şey var; 'Baba pay money' (parayı öde)"

Evde iyi bir disiplin olduğunu aktaran Şimşek, kendisinin fakir bir aileden geldiğini, İngiltere'ye bursla gittiğinde bile aldığı bursun ciddi bir kısmını tasarruf ettiğini anlattı.

6- BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN YAPTIĞI RESME 151 BİN TL

Haber: Orhan SENCER- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de arasında olduğu iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin Türkiye Alzheimer Derneği yararına yaptığı resimler açık artırma ile satıldı. Gecede en çok ilgi gören Başbakan Yardımcısı Şimşek'in resmi, 151 bin TL'ye alıcı buldu.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen, sunuculuğunu Ferhan Tülmen'in yaptığı, Okan Karacan'ın da müzayedesini yönettiği gecede, ressam Tülin Kanun'un "Bi.Re.Y" (Bir Resim Yap) projesi kapsamında, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, AB Uzmanı Can Baydarol, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Demsa Group Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Ser Şirketler Grubu Türkan Şer, merhum iş adamı Üzeyir Garih'in eşi Lili Garih, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, sanatçı Beyazıt Öztürk, oyuncu Wilma Elles, modacı Tanju Babacan, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, sunucu Zahide Yetiş, sunucu Nursel Ergin, şarkıcı Ayşegül Aldinç ve Tülay Özmen'in Alzheimer konusunda insanları bilinçlendirme amaçlı tuval üzerine yaptığı resimler açık artırma ile satıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Şen'in yanı sıra iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı gecenin gelirleri, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışlandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK'İN RESMİ 151 BİN TL'YE ALICI BULDU

Yaptığı resim açık artırma ile satışa çıkarılırken bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, resmi satın alacak kişiyi Başbakanlık Ofisi'nde veya evinde yemekte ağırlayacağını açıklarken, esprili bir şekilde, "Maliye bakanı olsaydım, bir yıl vergi muafiyeti derdimö ifadesini kullandı. Şimşek'in resmi müzayedede büyük ilgi görürken, ismini açıklamak istemeyen bir kişi, 151 bin TL ödeyerek açık artırmayı kazandı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in resmini satın aldı.

Şimşek, resmi satın alan kişiye 600 bin hasta adına teşekkür ederken, daha sonra resmini imzaladı.

7- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL DAVASI

-TUTUKSUZ ASKERLER: "TATBİKAT VAR" DİYE GÖTÜRDÜLER

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu yargılanan 1 uzman çavuş, tutuksuz yargılanan 12 er ifade verdi. Sanıklar hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek "tatbikat var" diye araçlara bindirilerek AK Parti İl Başkanlığı binasına götürüldüklerini söylediler.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki mahkeme salonunda yapılan üçüncü duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 37 tutuksuz sanık katıldı.

"ATEŞ EMRİ VERİLDİĞİNİ DUYDUM"

Duruşmada 13 sanık ifade verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan er İsmail Bozkurt "Yeni askerdim. Hiçbir komutanı tanımıyorum. Bölük Komutanı Muzafefer Dikencik "tatbikat var" dedi. Araçlara binmemiz için emir verildi. Ancak emri kimin verdiğini bilmiyorum. Araçlarla olay yerine gittik. Araçtan inince komutanımız Muzaffer Dikencik 'binanın emniyetini alın' dedi. Emniyeti aldık. Birkaç sivil ve polis vardı. Sonra kalabalık çoğaldı. Üzerimize geldiler. Üstteğmen darbe olduğunu anlayınca bizi geri çekti. Polisler neden geldiğimizi sordu. Komutanımız Muzaffer Dikencik 'size destek olmaya geldik' dedi. Sonra vatandaşlardan bayrak alıp bize verdi. İki kez İstiklal Marşı okuduk. Bir el sileh sesi duydum. Ancak kimin ettiğini görmedim. Arkadaşlardan ateş emri verildiğini duydum. Ancak emri kimin verdiğini duymadım" dedi.

"BİR RÜTBELİ ATEŞ ETTİ"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan er Ruşen Taşçı "Tatbikat olduğu söylendi. Mühimmat dağıtarak araçlara bindirilip AK Parti binasına götürüldük. Burada insanlar kalabalıklaşınca bir rütbelinin G3 tüfek ile havaya ateş ettiğini gördüm. Boş kovanı alıp cebine koydu" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan er Gökhan Bulut ise, "Ak Parti Binasının önünde toplanan halk barikat kurdu. Biz geri çekilmeye çalışırken, Binbaşı Faruk Şimşek bizi aşağı doğru ittiriyordu" dedi. Sanıklardan er Hasret Ali Okanlar "Techizatlı olarak askeri araçlara bindirildik. Binanın önüne gittikten sonra halk toplandı. Etten duvar ördüler. Yüzbaşı rütbeli bir kişinin ateş ettiğini gördüm. Sonra Bölük Komutanımızın emrine uyarak geri çekildik. Başkasının emrine uymadık. İnsanlar iyi niyetliydi. Bize su verdiler" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

8- GAZİ KENT ORMANI'NDA BOMBA YAPIM MALZEMELERİ VE ÇEŞİTLİ MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine Sultangazi Gazi Kent Ormanı'nda örgütsel mühimmat ve patlayıcı madde olduğu yönünde bir ihbar geldi. TEM ekipleri bunun üzerine harekete geçerek ihbarı değerlendirdi ve bugün ormanda kazı çalışması başlattı. Yapılan aramada çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme, ateşleme fünyesi, çeşitli silahlara ait şarjörler ile kısa ve uzun namlulu silahlarda kullanılan mermiler ele geçirildi. TEM ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

9- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



* Banka gibi kullanılan ofiste çöp kutuları ve sebilden deste deste para çıktı



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan göçmenleri yurtdışına kaçıran bir şebekeyi belirleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis ekipleri şebekenin İran, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kişiler başta olmak üzere suça karışan kişileri yurtdışına kaçırdığını belirledi.

PARALAR ÇÖP KUTUSU SU SEBİLİNDE BULUNDU

Polis ekipleri bunun üzerine Fatih Atatürk Bulvarı üzerindeki şebekenin bir ofisine baskın düzenledi. Ekipler, 3'ü İran, 3'ü Suriye ve 1 Lübnan uyruklu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 734 bin dolar, 165 bin Euro ve 264 bin lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmakk üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ekiplerin, şebekenin bir ofisine düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polislerin baskın yapılan iş yerine girer girmez içeride bulunanları toplayarak üst araması yaptıkları ve arama yapmaya başladıkları görüntülendi. Arama yapan ekiplerin ofiste bulunan su sebilinin alt gözünde desteler halinde paralar bulması üzerine detaylı yapılan aramalarda çöp kutularından destelerce para bulunması kaydedildi.



PARA TRAFİĞİ 'HAWALA' YÖNTEMİYLE SAĞLANIYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin alternatif havale sistemi olarak bilenen 'Hawala' adlı bir ödeme sistemi kullandığını belirledi. 'Hawala' adlı bu sistemde 2 aşamalı doğrulama yapılıyor. Birinci aşaması parayı yatırıp kod almak, ikinci aşaması ise gitmek istediği ülkede o kodu kendisini karşılayan kişiye vererek paranın şebeke üyelerine ulaşmasını sağlamak olduğu belirlendi.



'HAWALA' YÖNTEMİ ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

'Hawala' yöntemi şu şekilde işliyor; yurt dışına kaçacak kişi parayı kaçakçılara ödemiyor. Bunun yerine belli yerlerdeki banka gibi çalışan ofislere giderek 10-15 bin dolar civarında belirlenen parayı yatırıyor. Ofiste parayı ödeyen kişiye bir kod veriliyor. Kaçak göçmenler gitmek istediği ülkeye varınca kendilerini karşılayan şebeke üyesine parayı yatırdığı ofiste kendisine verilen kodu veriyor. Şebeke üyeleri bu kodla banka gibi çalışan ofislere giderek parasını alıyor.

10- (ÖZEL)

KÖPEĞE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul

Beşiktaş'ta, sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi, hayvanseverlerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen İsmail K. (77) hakkında, köpeğe hayasızca hareket ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Abbasağa Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, oğlunu parka getiren bir kadın, yaşlı bir kişinin, çalıların arasında, bir sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Kadının kendini gördüğünü fark eden kişi, yürüyerek uzaklaşmak istedi. Parkta köpeklerini gezdiren birkaç kişi, kadının durumu anlatmasının ardından polisi aradı. Parka gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan 77 yaşındaki İsmail K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken İsmail K., Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü. Burada İsmail K. hakkında, köpeğe hayasızca hareket ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Olayın duyulmasının ardından, kendilerine Abbasağa köpekdaşları diyen bir grup hayvansever, Abbasağa Parkı'nda bir araya geldi. Grup adına konuşan Yeşim Akan, "Bugün, burada saat 17.00 sıralarında parkta zaman zaman takılan yaşlı bir adam parkın köpeklerinden birine tacize bulundu. Bizim parka ait Abbasağa köpekdaşları diye bir whatshapp grubumuz var; toplandık hemen geldik. Şahıs gayet pişkin bir şekilde, hiçbir şey olmamış gibi yerinde oturmaya devam etti. Polisi aradık, karakola gittik, beraber şikayette bulunduk. Muhtemelen karakoldan salınmıştır. Kamu davası açılacak, birkaç ay sonra ilk duruşması olacak. O vakte kadar burada gezinecek. Belki bu akşam tekrar bu araya gelebilir. Bizler de teyakkuz halindeyiz o yüzden. Bizi burada tedirgin eden şey, parkta çocuklarımızla birlikte geziyoruz, sırf köpeklerimizle değil. Bir sürü kedi de var ayrıca. Bugün hayvanlara yapılan şey yarın çocuklarımıza olur diye korkuyoruz" diye konuştu.

Bir başka hayvansever ise "Burası çok aktif olarak kullanılan bir park. Hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılıyor. Köpeğe ne yazık ki cinsel bir saldırı oldu, bunun detaylarını anlatmak benim terbiyeme yetmiyor. Kabul edilemeyecek bir saldırı. Gören arkadaşlarımız var. Hatta atmış olduğu mendiller de var elimizde. Delil olarak sunduk. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Biz köpek grubumuz olarak buraya geldik. Sokak köpeğimize sahip çıktık. Polis gelene kadar da başında bekledik. Yaşlı adam bizi tehdit etti, çocuklarını çağıracağını, silahlarının olduğunu söyledi. Sonra da pişkince oturdu bulmacasını çözdü. Çok sinir bozucu bir durum" dedi.

Parkın müdavimlerinden Toprak Güzel de, sokak hayvanlarına arkadaşlarımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti. Güzel şunları söyledi:

"Sokak hayvanı deyip geçmeyin. Birgün hayvanınız, hatta çoluğunuz çocuğunuz bile olabilir. Hatta kendiniz bile düşebilirsiniz. Kimse bu duruma düşmek istemez."

