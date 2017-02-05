DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: TERÖR İSLAM'A SALDIRMAK İÇİN KULLANILAN BİR MANİVELA HALİNE GELMİŞ DURUMDA

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,

"Daha iki gün önce Almanya Şansölyesi ülkemizdeydi. Basın toplantısında İslamist terör gibi bir tabir kullandı. Cumhurbaşkanımız tabi anında cevabını verdi. Bu konunun ne kadar acil ve önem arzettiğini göstermesi açısından önemli bir enstante"

"Biz bugüne kadar semitik terörizm diye bir şeyden bahsettik mi? Yahudi terörizmi diye bir tabir, terminoloji kullanılıyor mu? Hristiyan terörizmi diye bir tabir kullanılıyor mu? Kullanılmıyor"

"Bugün terör özellikle İslam'a saldırmak ve Müslümanları baskı altında tutmak için kullanılan bir manivela haline gelmiş durumda"

"Dolayısıyla halk oylamasında 'Evet' yada 'Hayır' dendiği zaman herkes kendi tercihiniözgür bir şekilde yapacak. Zaten bunun aksi düşünebilinir mi? Türkiye özgür bir ülke"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben, Öteki ve Ötesi" adlı kitabının imza gününde okurlarıyla biraraya geldi. Üsküdar'da gerçekleşen imza gününe okurlar yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Kalın burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu."Çağızımın temel konularından biri İslam-Batı ilişkileri. Felsefeden siyasete, kültür ilişkilerinden ekonomiye, küresel düzenden Avrupa merkezciliğe kadar hemen her alanda karşımıza çıkan bir temel mesele bu" diyen Sözcü İbrahim Kalın "Özellikle Türkiye'nin bu tarihte çok özel bir yeri var. Zira diğer İslam ülkeleriyle kıyasladığınızda birebir Avrupa ile Batı dünyasıyla temas etmiş bir coğrafyada bulunuyoruz. Aslında Anadolu coğrafyasının İslam sınırlarına dahil olduğu dönemden beri İslam-Batı ilişkilerini bin yıllık bir seyir içerisinde ele almak da mümkün. Türklerin Anadolu topraklarına ayak bastığı 11. yüzyıldan itibaren Batı ile bir şekilde yoğun ilişkiler içerisinde olmuşuz. Bu uzun tarihin içerisinde şüphesiz siyasi ilişkiler, savaşlar, askeri ilişkiler var. Ama bu tarihi sadece bir askeri savaşlar tarihine indirgersek büyük bir hata yapmış oluruz. Bu tarihin içinde düşünce, sanat, fikir, seyahat, alışveriş, diplomasi, ticaret, casusluk var. Aklınıza gelebilecek her şey var" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TABİ ANINDA CEVABINI VERDİ"

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:"Zaman zaman bazı Batılı liderlerin İslam ile terör kelimelerini biraraya getirerek, İslami terör gibi tabirler kullanması burada üzerinde durulması gereken bir konudur. Daha iki gün önce Almanya Şansölyesi ülkemizdeydi. Basın toplantısında İslamist terör gibi bir tabir kullandı. Cumhurbaşkanımız tabi anında cevabını verdi. Bu konunun ne kadar acil ve önem arzettiğini göstermesi açısından önemli bir enstante. Yani Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi, topraklarında 3-4 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı bir ülkede bile halen bu ayrımlar net bir şekilde yapılamıyorsa ortada çok başka bir sorun var demektir. Biz bugüne kadar semitik terörizm diye bir şeyden bahsettik mi? Yahudi terörizmi diye bir tabir, terminoloji kullanılıyor mu? Hristiyan terörizmi diye bir tabir kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Ama Hristiyan olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Elbette var. Onlarca örneğini verebiliriz. Yahudi olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Onlarca örneğini verebiliriz. Budist olduğunu iddia ederek terörizm yapanlar yok mu? Yine onlarca örneğini verebiliriz. Ama küresel tedavüle sokulan kelimelere, terimlere baktığımız zaman bunların anında bloke edildiğini, gündemden düşürüldüğünü; ama İslam ve terörü biraraya tabirlerini bir araya getirildiğini sistemli bir şekilde, ısrarlı bir şekilde sürekli gündeme getirildiğini görüyoruz. Burada bunun çok açıkça muhasebesini yapmak gerekir. Batılı devletler, DEAŞ gibi, El Kaide gibi terör örgütleriyle gerçek manada mücadele etmek yerine onlarla mücadele ediyormuş görüntüsü vererek buradan bir takım avantajlar elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü bu şekilde Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağcılığı meşrulaştırma gayeti içerisinde oluyorlar. Bu anlamda Batılı toplumların İslam ve Müslümanlar hakkında bu öğretilmiş ya da öğrenilmiş cehalet tavrından artık kurtulması gerekiyor. Küreselleşme, küresel iletişim anlık iletişim çağı dediğimiz bir dönemde hale bin yıllık bir takım ön yargılar, kalıp yargılar devam ediyorsa ortada çok daha derin bazı sorunlar var demektir. Çünkü bugün terör özellikle İslam'a saldırmak ve Müslümanları baskı altında tutmak için kullanılan bir manivela haline gelmiş durumda" dedi.

"GAYET HARARETLİ, RENKLİ, ÇOK BOYUTLU BİR TARTIŞMA ZATEN VAR"

Referandum konusuna da değinen İbrahim Kalın, "Elbette kutuplaşmadan farklı tercihlerde bulunabiliriz. Ama herkesin, başkasının, ötekinin tercihine saygı göstermesine dayanmalı bu. Dolayısıyla halk oylamasında 'Evet' yada 'Hayır' dendiği zaman herkes kendi tercihini özgür bir şekilde yapacak. Zaten bunun aksi düşünebilinir mi? Türkiye özgür bir ülke. Aklı ve iradesi olan bireyler gidip bir tercihte bulunacağız. Bu tercihi yaparken gerekçelerimizin neler olduğunu elbette tartışacağız. Şu anda bu tartışma devam ediyor. 'Evet' diyenler neden 'Evet' diyeceklerini anlatıyorlar. 'Hayır' diyenler niye 'Hayır' diyeceklerini anlatıyorlar. Gayet hararetli, renkli, çok boyutlu bir tartışma zaten var. Bu da demokratik tartışma kültürünün doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla bu süreci de götürürken birilerin kendini ben kutuplaşmanın hedefi oluyorum gibi algılamasından ziyade yaptığı tercihle ilgili rasyonel argümanlarını ortaya koyması esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:



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-İbrahim Kalın'ın konuşması



-İmza töreninden detay



-Okurlardan detay



-Genel ve detaylar

04.02.2017 - 18.20 - Haber Kodu : 170204127

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2- TAKSİM'DE ÇİÇEKÇİ KAVGASI: 2 YARALI

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Taksim Meydanı'ndaki çiçekçiler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı.Olay Taksim Meydanı'nda bulunan çiçekçilerin önünde Saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre meydanda satış yapan çiçekçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ayhan Barın ve o sırada kavgayı ayırmak isteyen Sedat Yorgun bıçakla hafif şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştiren Samet Yorgun ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede inceleme başlattı. Yaralı iki kişi ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntü



-Ambulans gidişi



-Olayda kullanılan bıcağın görüntüsü



-Olay yeri inceleme ekipleri



-Polis ekiplerinden görüntü



-Özel harekat polis ekipleri ve çevrede güvenlik önlemi



- Araca bulaşan kan izi



-Genel ve Detaylar

05.02.2017 - 01.29 Haber Kodu : 170205005



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3- TUZLA'DA TRAFİK KAZASI:1 ÖLÜ,1 YARALI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Tuzla'da emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpıp toprak zemine devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybederken yannındaki yolcu yaralı kurtuldu. Kaza saat 06.30 sıralarında Tuzla'da D-100 Karayolu İçmeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. 35 CVV 37 plakalı araçla seyir halindeki sürücü Osman Gürses önce Sinan Avak'ın kullandığı emniyet şeridinde duran 06 N 8441 plakalı araca arkadan çarptı. Araç ardından yol kenarındaki toprak zemine çarparak devrildi. Kazanın ardından Gürses olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Bülent Yaman ise yaralandı. Yaman Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:



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-Sağlık ekipşlerinin ex olan kişiyi kontrol etmesi



-Kaza yapan araçlar



-Araç şoförüyle röp



-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması



-Cesedin kaldırılması



-Genel ve detaylar

05.02.2017 - 08.09 Kodu : 170205010



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4- KADIKÖY'DE POLİS MÜDAHALESİ

* Eylemciler ile polis arasında kalan küçük bir kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Kadıköy'de 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi sırasında devlet büyüklerine hakaret ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcileri biber gazı ve jop kullanarak dağıttı. Grup ile polis arasında kalan küçük bir kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.Kadıköy, Bahariye Caddesi üzerinde bir grup akşam saatlerinde 'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi yaptı. Polis, gösterinin izinsiz olduğunu bildirerek gruptan eylemi sonlandırmasını istedi. Bu sırada kalabalıktan devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen bir eylemci sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen kalabalıktan bazı kişiler, polise mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polis kalabalığı biber gazı ve jop kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polisin sert müdahalesini çevredeki vatandaşlar alkışlarla protesto etti.Müdahale sırasında 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi eylemci kalabalığın dağıtılmasının ardından polis merkezine götürüldü.

KÜÇÜK KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Müdahale sırasında bir anne ve yanındaki kızı polis ile eylemciler arasında kaldı. Küçük kız korkarak gözyaşlarına boğuldu.



Görüntü Dökümü:



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-Grubun görüntüsü



-Polis ekipelrinin görüntüsü



-Polis motosikletinin yere düşmesi



-Polisin jop ve biber gazı ile grubu dağıtmaya çalışması



-Atılan sloganlar



-Polisin bir kadını saçından tutarak gözaltına alması



-Gözaltına alınanların polis otosuan bindirilmesi



-Müdahale arasında kalan küçük kızın görüntüsü



-Polisin anne ve kızını güvenli bir alana götürmesi



-Genel ve detay

04.02.2017 - 19.42 Haber Kodu : 170204142

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5- BREZİLYALI YILDIZ RONALDİNHO İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya'dan Türkiye'ye geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan İstanbul'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı. Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrıldı.Brezilyalı yıldızın İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketine ortak olmak için geldi. Ronaldinho'nun ayrıca Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi. Aralık ayında gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takımının bindiği uçağın düşmesi nedeniyle gelemediği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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- Ronaldinho pasaporttan geçiş görüntüsü



- Ronaldinho yürüyüş görüntüsü



- Ronaldinho thy ve çalışanlarla fotoğraf çekilenlerden görüntü



- Ronaldinho havalimanından çıkışı



- Ronaldinho araca biniş ve ve araçların gidiş görüntüsü



- Genel ve detay görüntü

05.02.2017 - 00.54 Haber Kodu : 170205004

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6- ATATÜRK HAVALİMANI GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ MİNİBÜSÜN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

* Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU-Hüseyin ASLIYÜCE/ İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı girişinde saat 04.00 sıralarında polisin "dur" ihtarına uymayan 3 kişinin minibüsle kaçmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaştı. Görüntülerde aracın kontrol noktasına gelişi ardından ise hızla u dönüşü yapıp kaçması görünüyor. Polislerin aracın peşinden koşması da güvenlik kamerasına yansıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Atatürk Havalimanı'na saat 04.00 sıralarında gelen bir aracın görevlilerimizin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracı durdurmaya yönelik silahla ateş edilmiştir. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde olduğu tespit edilen B.E. isimli şüpheli erkek şahsın ilimiz Bakırköy ilçesinde bir hastanede yaralı olarak bulunduğu tespit edilmiş, şahısla ilgili yapılan araştırmada farklı suçlardan 17 adet aranma kaydı olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."





Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Aracın güvenlik noktasında durması



-U dönüşü yapıpı aynı istikamette kaçması



-Polislerin aracın peşinden koşması



-Detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)



-Atatürk Havalimanı girişinden görüntü



-Girişteki Özel Harekât ve polis ekiplerinden görüntü



-Kontrol noktasından araçlardan görüntü



-Taksici Saffet Yiğit röp.



-Genel ve detay görüntü

04.02.2017 - 21.58 Haber Kodu : 170204149



04.02.2017 - 06.06 Haber Kodu : 170204008

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7- BEŞİKTAŞ'TA BİR DAİREDE YANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri içeride bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Olay Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta bulunan bir binada saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın birinci katından dumanlar geldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca itfaiye aracının merdiveniyle daireye camdan girdi. İçerideki dumanı tahliye eden itfaiye erleri, bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduğu belirlendi. Dokgöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, kesin ölüm nedenin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği belirtildi.

Görüntü Dökümü



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-İtfaiye ekiplerin çalışması



-İtfaiye eri camı açması



-Sağlık ve Polis ekipleri



-Olay yeri inceleme ekipleri



-İgdaş ekipleri



-Genel ve Detaylar

05.02.2017 - 05.58 Haber Kodu : 170205007



05.02.2017 - 07.03 Haber Kodu : 170205009