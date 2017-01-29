DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BEYOĞLU'NDA SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS, 4 YARALI

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL,()



Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri sivil polis 4 kişi yaralandı. Olay Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mis Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1'i POLİS 4 KİŞİ YARALANDI



Silah seslerini duyan Beyoğlu Güven Tim'inde görevli polis memuru Onur Karaman ise kavganın yaşandığı yere gelerek olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Karaman, yaşanan arbede sırasında bacağından vurularak hafif şekilde yaralandı. Olay da Ersin Erdun (31) ile ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem alarak delil araştırması yaptı. Olayda yaralanan polis memuru İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





Görüntü Dökümü



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-Yaralı kişinin sedyeyle ambulansa konulması



-Diğer yaralının ambulans içerisinden görüntü



-Olay yerinden görüntü



-Ambulansların gidişi



-Arkadaşlarının ağlaması



-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü



-Kovanlardan görüntü



-Vatandaş İhsan Demir Röp.



-Genel ve Detaylar

29.01.2017 - 07.12 Haber Kodu : 170129009

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2- İSTANBUL'DA "HUZUR TÜRKİYE - 2" DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Huzur Türkiye - 2" denetiminin İstanbul ayağında 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede genel asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, vatandaşlara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araç içindekilerin de üzerinde arama yapan polis, GBT denetimi de gerçekleştirdi. Denetime polis helikopterleri de havadan destek verdi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden denetime ilişkin yapılan açıklamada ise, "81 il genelinde 28 Ocak akşamı eş zamanlı olarak saat 19.30-21.00 arası sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde 'Huzur Türkiye-2 Uygulaması' yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam;

50.696 PERSONEL KATILDI



9.031 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör polis köpeği, 50.696 personel katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda;

-271.977 kişi kontrol edildi.



-Arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı. 402 kişi gözaltına alınırken 876 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.



-38 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 1092 adet mermi, 63 adet kesici delici alet, 37 adet kurusıkı tabanca, 161,2 gr eroin, 279,95 gr esrar, 120 gr metanfetamin, 26 adet captagon, 2.584 paket kaçak sigara ele geçirildi.



-50.617 araç kontrol edilerek, 2 aranan araç yakalandı. 2.373 araca cezai işlem uygulandı ve 763 araç ise trafikten men edildi.



-11.678 iş yeri kontrol edilerek, 770 iş yerine cezai işlem uygulandı. 13 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.



-33'ü sikke, 1'i mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi. Uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine azami özen gösteren personelimiz büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü



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(BEŞİKTAŞ)



-Beşiktaş denetim noktasından genel görüntü



-Gelen araç araması



-GBT Sorgulaması



-Arac içindekilerin üst araması



-Helikopter görüntüsü



-Genel ve detaylar

(FATİH)



-Denetim noktasından detay



-Polislerin araçlarda arama yapması



-Polisin takside arama yapması



-Helikopterden görüntü



-Vatandaş röp.



-Genel ve detaylar

(KADIKÖY)



-Polis helikopterinden görüntü



-Polisin vatandaşları araması



-Kadıköy İskele meydanından görüntü



-Genel ve detaylar

28.01.2017 - 21.44 Haber Kodu : 170128174

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3- BATAN GEMİDEKİ SIZINTI HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

* Zeytinburnu açıklarında batan gemiden sızıntı başladı.



* Sızıntı üzerine geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi.



* Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,



"Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()



Zeytinburnu açıklarında 2014 yılından beri demirli olarak dururken dün akşam saatlerinde su almaya başlayan ve batan "Bereket" adlı kuru yük gemisinden sızıntı başladı. Sızıntı üzerine geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi. Geminin sadece üst güverteleri su üzerinde kalırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün batığın çevresindeki çalışmaları sürüyor.

2014 YILINDAN BU YANA AYNI YERDE DEMİRLİYDİ



Zeytinburnu açıklarında dün akşam demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömüldü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı öğrenildi.

BATIK YÜZER BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ



Batıkla ilgili bu sabah saatlerinde çalışmalar devam etti. Gemiden sızıntı meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine sızan maddenin çevreye yayılmaması için büyük bölümü suyun içinde bulunan geminin çevresi bariyerlerle çevrildi. Geminin çevresinde bulunan denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. Geminin çevresinde bir deniz temizlik çevresi görev yapmaya başlarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör de hazır bekletiliyor.

KIYI EMNİYETİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE EDİYOR



Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'de gemi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi;" 27.01.2017 Tarih saat 16:50 civarında İstanbul Ahırkapı demir bölgesinde demirli olan Tanzania bayraklı 8721284 Imo nolu BErekeT isimli gemisinin meyillendiği ihbarı üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen derhal olay bölgesine Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve Şark römorkörü sevk edilmiştir.Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamış olup, kazazede geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık haline gelmiştir"



Durum derhal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ilgililerine bildirilmiş ve alınan talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır.





Görüntü Dökümü:



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-Geminin ve çevresindeki önlemin havadan görüntüsü

28.01.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170128096

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4- MURAT BOZ'UN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul



Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un dün kalp rahatsızlığı şikayetiyle geldiği belirtildi. Açıklamada, "Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" denildi.