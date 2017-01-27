DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

(Geniş Haber)

1- YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 DARBECİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Haber: Serpil KIRKESER - Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Darbe Girşimi'nin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından 8 darbeci askerin, Yunanistan'dan iadeleri yeniden istendi. Şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 8 darbeci askerin tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Karar, Yunanistan adli merciler ulaştırılması için Adalet Bakanlığı'na bugün gönderildi.

İNTERPOLE YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan hakimlik, darbecilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da hükmetti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe kalkışması gerçekleştirildi. Darbe kalkışması esnasında 14306 Kuyruk No'lu UH-1 Tipi Helikopter ile 4. Kara Havacılık alayında havalanarak Marmaris İlçesi'ne hareket eden ve burada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki şüpheliler Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile bu kalkışmanın başka bir ayağında görev yaptıkları tespit edilen ve kalkışmanın engellenmesi sonucu Yunanistan'a firar eden şüpheliler Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel , Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban'a ait telefon numaralarıyla karşılıklı görüşmeler yapıldığı tespit edilmişti.

8 DARBECİ ASKER VE RÜTBELERİ

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1- Kurmay Pilot Binbaşı Gençay Böyük, 2-Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, 3- Kurmay Pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 4-Kurmay Pilot Yüzbaşı Feridun Çoban, 5-Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, 6-Kurmay Pilot Yüzbaşı Uğur Uçan, 7-Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Fırat, 8-Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Kurugül

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2- BEBEĞİNİ DENİZE ATAN ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fatih'te, 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. çıkarıldıkları mahkemce "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Fatma K. ve sevgilisi Mustafa T. savcılığa çıkarıldı. Savcı İlkay Ağır tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SEVGİLİSİNİN BEBEĞİ DUVARA FIRLATTIĞINI SÖYLEDİ

Fatma K. savcılık ifadesinde, bebeği emzirdiği sırada ağlaması üzerine sevgilisi Mustafa T'nin sinirlenerek önce kendisini dövdüğünü, sonra bebeği alıp duvara fırlattığını belirtti. Bebeğin bir anda sesinin kesildiğini söyleyen Fatma K., Mustafa T'nin evden çıkmasından yarım saat sonra bebeği alarak dışarı çıktığını, kendisini avutmak için bebekle 11 saat boyunca dışarıda gezdiğini anlattı. Fatma K. en sonunda çaresiz kaldığı için bebeğini denize attığını söyledi. Fatma K'nin ifadesinde ayrıca 3 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyerek "Onunla vedalaştıktan sonra intihar edecektim" dediği öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Fatma K. ile Mustafa T.'nin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

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3- TAKSİM MEYDANI BEYAZA BÜRÜNDÜ



Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul'da, dün aralalıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı.

Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İşe gitmek içinyola çıkanlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

Görüntü dökümü:

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-Taksim meydanı'nda kar yağışı

-Yolda vatandaşlar

-Genel ve detaylar

27.01.2017 - 07.26 Haber Kodu : 170127013

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4- ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

İstanbul

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

- Karla kaplı yolda birbirine çarpan araçlar

26.01.2017 - 18.36 Haber Kodu : 170126171

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5- THY 852 SEFER GERÇEKLEŞTİRECEK

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce seferini iptal eden Türk Hava Yolları bugün Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından 852 seferin gerçekleştirileceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

" 27 Ocak Cuma günü Atatürk Havalimanı kalkışlı 362, varışlı 357 toplamda 719 sefer icra edilecektir. Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 66, varışlı 67 toplamda 133 sefer planlanmaktadır. Böylece 27 Ocak Cuma günü İstanbul kalkışlı ve varışlı 852 sefer gerçekleştirilecektir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ocak Cuma günü iptal edilen kalkış ve varışlı toplam sefer sayımız 146'dır. Bu seferlerin 110'u Atatürk Havalimanı, 36'sı ise Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlıdır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

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6- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ



İSTANBUL,() - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri ise şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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7- ÜSKÜDAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Uğur AYAZSIN / İstanbul,

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangın itfaiye erleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada dün saat 22.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede alt katlara sıçradı. Tavan ve zemin kısmı ahşaptan olan binanın üst kısmını alevler kaplarken yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri yan binaların balkonlarına çıkarak müdahalesini sürdürdü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANAN DAİREDE TEK KİŞİ YAŞIYORDU

Yanan dairede bir kişinin tek başına yaşadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, yangını hemen fark eden vatandaşların binayı kısa sürede terk ettiğini söylediler. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.İtfaiyenin kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları saat 04.00'a kadar sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan bina

-İtfaiye

-Vatandaşlar

-Röportajlar

-İtfaiyenin başka binanın balkondan müdahalesi

-Polis, sağlık ekibi

-Vatandaşların uyarılması

Genel ve detay

26.01.2017 - 22.45 Haber Kodu : 170126197

26.01.2017 - 23.02 Haber Kodu : 170126198

26.01.2017 - 23.21 Haber Kodu : 170126201

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8- MAÇKA PARKI'NDA AKŞAM NÖBETİ

Haber - Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesinin Dolmabahçe ayağı için bir kısmı kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nın Beşiktaş Stadyumu'na bakan kısmı çitlerle çevrildi. İBB tarafından yürütülen proje hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek dün akşam saatlerinde parkta bir araya geldi. Parkın çitlerle kapatılan bölümüne kadar yürüyen vatandaşlara CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgi Tanrıkulu, Gülay Yedekçi ve Selina Doğan da eşlik etti.



PARKIN BEŞİKTAŞ STADYUMUNA BAKAN GİRİŞİ ÇİTLERLE KAPATILDI

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli arasında kalan yeşil alanın kuzeyde Nişantaşı, güneyde Beşiktaş Stadyumu'na bakan kapı ve orta kapı olmak üzere 3 girişi bulunuyor. Tünel çalışması kapsamında parkın Beşiktaş Stadyumu'na bakan kapısı çitlerle kapatıldı. Parkın batı kısmına yer alan ve parkı çevreleyen bazı ağaçların kırmızı renk boya ile numaralandırıldığı görüldü.



PARKIN İÇİNDEN GEÇECEK Mİ?

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada kabul edilmişti. İmar planına göre Maçka Parkı'nın güney kısmında yerin altına giren Karayolu Tüneli, parkın etrafından Nişantaşı'na uzanan Bayıldım Caddesi hizasında ilerleyecek. Maçka Parkında başlayan tünel, Balmumcu'ya kadar uzanacak ve tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne bağlantı verilecek. Tünelin Maçka Parkı'na uzanan kısmı ise 'plan onama sınırı' dışında bırakılmış. Yani planda projenin parkın içinden mi yoksa yeraltından mı gideceğine ilişkin bir bilgi belirtilmemiş.



FİRMA YETKİLİSİ: AĞAÇ KESİMİ OLMAYACAK

Proje hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara projenin yürütücü firmasında görevli bir yetkili "Parkta kesinlikle ağaç kesimi olmayacak" diyerek karşılık verdi. Firma yetkisine sorularını yönelten vatandaşlar cevap alamayınca parkın kapatılan kapısına kadar yürüdü. Burada kısa bir süre proje hakkında değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar daha sonra dağıldı.



"OTOBÜS DURAĞININ YERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN BİLE HALKA SORACAKTI, KİME SORDU"

Bu vadinin İstanbul'da ender yeşil alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu "Bütün bölgeye hizmet veren ve tek nefes alınabilecek bir yer. Bu bölgenin bir sakini olarak buradayım. Parkı zaman zaman kullanıyorum. Hiçbir bilgilendirme olmadan açıklama olmadan buranın kapatılmış olması son derece yanlış" dedi. Projenin kamuoyuna açık bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, çevreye duyarlı olmak koşulu ile İstanbul trafiğini rahatlatacak projeleri onayladıklarını ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise çalışmaların halkla paylaşılmadan yapıldığını savundu. "Otobüs durağının yerini değiştirirken halka soracağım' diyen İBB Başkanı Kadir Topbaş bu parkı yıkarken, bu parktaki ağaçları kesmeye çalışırken kime sordu" diye konuştu.



"BU BÖLGE NEFES ALABİLDİĞİMİZ TEK ALAN"

Köpeği ile parka gezmeye gelen tiyatro sanatçısı Tilbe Saran "Burada büyüdüm, burada yaşlandım. Deprem sırasında burası bütün bölge halkı tarafından kullanıldı. Her bir ağaç bizim için çok kıymetli. Temiz hava alabildiğimiz, toprağa basabildiğimiz sosyalleştiğimiz bir alan ve bu bölgede başka böyle alan yok" ifadelerini kullandı. Bir mahalle sakini ise "Yeşil bizim için çok kıymetli. Burası nefes alacağımız tek alan. Hiçbir şekilde böyle bir şeye tevessül etmesinler, yoksa karşılarında halkı bulacaklar" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Parkta toplanan kalabalıktan görüntüler

-Şantiye görevlisi ile milletvekilleri arasındaki diyaloglar

-CHP milletvekillerinin görüntüsü

-CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile röp.

-CHP milletvekili Gülay Yedekçi ile röp.

-Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ile röp.

-Bir mahalle sakini ile röp.

-Grubun çitlere kadar yürümesi

-Grubun kendi arasındaki diyalogları

-Detay görüntüler

-Parkın gündüz görüntüleri

-İşaretlenen ağaçlardan görüntü

-Parkın içinde kesilen ağaçlardan görüntü

-Parktan detay görüntüler

26.01.2017 - 23.16 Haber Kodu : 170126200

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9- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda Kartal Karlıtepe Mahallesi Ak Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katına baskın yaptı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı bir diğer adres ise Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi'ndeydi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Operasyona bir polis helikopteri de destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Araçların konvoy halinde ilerlemesi

-Özel harekat polisleri binaya girmesi

-Binadan görüntü

-Özel harekat polisleri binadan çıkması

-Özel harekat polisi çervede güvenlik önemi

-Helikopterden görüntü

-Genel ve Detaylar

27.01.2017 - 07.23 Haber Kodu : 170127012

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10- SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: BİZ BAŞKANLIK SİSTEMİNE PRENSİP OLARAK KARŞI DEĞİLİZ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Başkanlık Sistemine prensip olarak karşı değiliz. Yönetimde kolaylık getiriyor. Ancak denetimin olmasını, olmazsa olmaz şart olarak görüyoruz. Hukuk karşısında da mutlaka hukukun daha üstün olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensupları ile Şişli Cevahir Otel'de düzenlenen yemekte buluştu. Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Biz insanların fikirlerini rahatlıkla söyleyebildiği, memlekette dertlerin dinlenebildiği, adil bir düzen istiyoruz. Bunu oturup detaylandırmak mümkün. Biz başkanlık sistemine prensip olarak karşı değiliz, dedik. Başkanlık olabilir. Ama başkanlık her zaman denetime açık olmazsa ben o başkanlıktan korkarım. Başkanlık tek başına bu işin çözümü değil. Adalet, Başkanın üzerinde olabilmeli." diye konuştu.

"EKONOMİK YÖNDEN DUVARA TOSLADIK"

Karamollaoğlu, ülke ekonomisinin iflasın eşiğinde olduğunu savunarak, "Ekonomik yönden duvara tosladık. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Siz sürekli borçlanır, ancak o borcu ödeyecek yatırımları yapmazsanız o borcu ödeyemezsiniz. Otoyollar, hızlı trenler, hava alanları, tüp geçitler hayatı rahatlatır. Ama bir ülkeyi güçlendirmez" dedi.

"10 YIL İÇİNDE DEVLETİN SİNİR UÇLARINA KADAR GİRMİŞLER"

Karamollaoğlu FETÖ terör örgütü hakkında ise şunları söyledi: 10 yıl içinde devletin sinir uçlarına kadar girmişler. Cumhurbaşkanımız, 'milletimizden özür, Allah'tan af diliyorum' dedi. Bu güzel bir şey. Aynen Cumhurbaşkanımız gibi bu vatanın içinde bu yanlışı görüp, 'biz de milletimizden özür diliyoruz' diyen insanların da olması icap eder. Şu anda bir travma yaşıyoruz. Örgütün üçe ayrılan kademesi, altı ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet. En üst kademede yapılan tasnif isabetli gözüküyor. Ama alt kademede olupta toplumun içinde dışlanan, geçimini sağlama imkanını kaybeden binlerce insan var. Bu ciddi bir problemdir.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan genel ve detay görüntüler

-Karamollaoğlu'nun açıklamaları

27.01.2017 - 00.09 Haber Kodu : 170127002