DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'UN BATI KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'un batı kesimlerinde kar yağışı başladı. Arnavutköy ilçesi Hadımköy bölgesinde saat 06.00 sıralarında kar yağışının başladığı bazı kesimleride yolların da beyaza büründüğü görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

26.01.2017 - 06.46 Haber Kodu : 170126007

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2- 463 SEFER İPTAL OLDU

Haber: Murat ÇAKIR / İSTANBUL

Türk Hava Yolları ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan yapacağı 327 seferini iptal etti. Diğer hava yollarının iptalleri ile iptal edilen sefer sayısı 463 oldu.

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite yüzde 20 azaltılınca THY, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 327 seferini iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda "26-27 Ocak 2017 tarihlerinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz " denildi.

Pegasus Hava Yolları'da internet sitesinden yaptığı duyuruda "Yurt genelinde ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında olumsuz hava muhalefeti nedeniyle, aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Yoğun hava muhalefetinden dolayı tüm seferlerimizde aksaklıklar /gecikmeler yaşanabilmektedir. " diyerek yolcularını uyardı, Pegasus Hava Yolları da 110 seferini iptal etmek zorunda kaldı. Atlasglobal Hava Yolları 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal ettiği öğrenildi.

Beklenen kar yağışı öncesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı'nda bu gece yarısından itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltılacağını bildirmişti. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı'nda da aynı şekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi. DHMİ, "26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " açıklaması yaptı.

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3- PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN : 4 YARALI

Haber - Kamera: Ersan SAN - Mehmet İlkay ÖZER-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı.Yangın İtfaiyenin 7 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

4 KİŞİ YARALANDI

Arnavutköy, Orgeneral Eşref Bitlis caddesinde bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. O sırada depoda bulunan 4 kişi yaralandı. Şiddetli patlamanın ardından depoda bulunan granül plastik ham madde alev aldı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, fabrikaya Arnavutköy itfaiyesi başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi.

7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Dün akşam 17.00 sıralarında patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 7 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edilen yangında öncelikle alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması engellendi. Binanın çökme tehlikesine karşın depo bölümüne ise kontrollü bir şekilde müdahale edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikadan yükselen dumanlar

-İtfaiyecilerin yangına müdahalesi

-Fabrikadan genel görüntü

-Su tankerlerinin fabrikaya giriş, çıkışları

-Fabrikanın içinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

25.01.2017 - 17.43 Haber Kodu : 170125158

25.01.2017 - 17.45 Haber Kodu : 170125159

25.01.2017 - 17.49 Haber Kodu : 170125160

25.01.2017 - 17.56 Haber Kodu : 170125161

25.01.2017 - 18.04 Haber Kodu : 170125162

25.01.2017 - 18.49 Haber Kodu : 170125173

25.01.2017 - 20.33 Haber Kodu : 170125188

26.01.2017 - 00.14 Haber Kodu : 170126001

26.01.2017 - 06.54 Haber Kodu : 170126008

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4- PLASTİK FABRİKASINDAKİ YANGIN AMATÖR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Hadımköy'de bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev alev yanmaya başlayan fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Fabrikayı saran alevler bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikanın içinden çekilen görüntülerde, alevlerin yükseldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından alevlerin fabrikayı sarması

25.01.2017 - 21.17 Haber Kodu : 170125194

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5- 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATTI, PİŞMAN OLUNCA TESLİM OLDU

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL-

Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren Fatma.K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T. gözaltında tutuldukları polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Karakola giderek teslim olan Fatma K.(35)'nın polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bunalıma girerek 40 günlük kız bebeğini ilk önce kendisine ait olan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Fatma K. ifadesinde, bebeğinin göbeğine doğru 3 el ateş ettiğini, ancak ölmeyince denize attığını, daha sonra pişman olunca polise geldiğini bildirdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan birlikte yaşadığı Mustafa T.(36) ise, polise verdiği ifadede yaşanan olaydan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Deniz polisinin dalgıçlar ile birlikte Eminönü İskelesine yakın bölgede denizde yaptığı aramada bebek bulunamadı.



YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları devam eden şüpheliler, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Fatma K. ve Mustafa T., bu sırada, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların polis merkezinden çıkışı

-Araca bindirilmeleri

-Annenin ağlaması

-Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilirken hastanede görüntüsü

-Detaylar

25.01.2017 - 18.33 Haber Kodu : 170125169

25.01.2017 - 18.49 Haber Kodu : 170125174

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6- ATAŞEHİR'DE KİMYASAL MADDEDEN 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Ramazan EĞRİ / İstanbul

Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkânındaki makinenin içerisindeki kazanda bulunan kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bir kuru temizleme dükkânında dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuru temizleme dükkanındaki makinenin içerisinde bulunan kimyasal madde henüz bilinmeyen bir şekilde taştı. Taşma nedeniyle makinenin içerisindeki buhar dükkânı kapladı.

BABA-KIZ ZEHİRLENDİ

Akan kimyasal madde nedeniyle dükkân sahibi Orhan Kılıçdere ve kızı Nisanur Kılıçdere zehirlendi. Durumu fark eden komşular zehirlenen baba-kızın imdadına koştu. İçeriye giren iki kişi, zehirlenen baba Orhan Kılıçdere, Nisanur Kılıçdere'yi çıkarttı. Zehirlenenleri kurtaranlar iki kişi de kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis olay yerinde önlem alırken vatandaşlar çalışmaları pencerelerden izledi. Sağlık ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba kızı ve onları kurtaran diğer iki kişiyi ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürdü.

ACİL SERVİS KARANTİNAYA ALINDI

Zehirlenen 4 kişi tedavi için önce hastanenin dışında bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Tehdit) ünitesine getirildi.

4 kişi burada yapılan ilk tedavilerinin ardından acil servise alındı. Acil Servis tedbir amaçlı saat 23.30 sıralarında karantinaya alınırken hastane görevlileri acile gelen hastaları çevre hastanelere yönlendirdi. Hastanedeki karantina durumu 01.30 sıralarında sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Zehirlenenlerin ambulansa koyulması

-Kuru temizleme dükkanı

-Yerlere akan kimyasal madde

-Polis, ambulans, itfaiye

-İtfaiyenin çalışması

-Maskeli sağlık personeli

-Alınan tedbirler

-Çevredeki vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röportaj

-Vatandaşların pencereden olayı izlemesi

-Hastanede alınan önlemler

-KBRN ünitesi

-Zehirlenenlerin özel odaya koyulması

-Hastane önünde maskeli görevliler

-Hastaneye gelen vatandaşların geri çevrilmesi

-Vatandaşlar röp.

-Genel ve detaylar

25.01.2017 - 23.23 Haber Kodu : 170125198

26.01.2017 - 00.50 Haber Kodu : 170126004